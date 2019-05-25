Итак, почему финальный сезон «Игры престолов» — худший

Семь Королевств встречают зиму новой войной. Королевской Гаванью по-прежнему владеет Серсея Ланнистер, спевшаяся с жестоким пиратом Эуроном Грейджоем. Те же, для кого долг важнее личной выгоды, собрались на севере, в Винтерфелле, готовясь встретить армию Белых ходоков. Люди едины перед угрозой с севера, но не расколет ли их лагерь новость о происхождении Джона Сноу?

Game of Thrones Жанр: фэнтези

Продюсеры: Дэвид Бениофф, Дэн Уайсс

В ролях: Питер Динклейдж, Эмилия Кларк, Кит Харрингтон, Николай Костер-Вальдау, Лена Хиди

Премьерный показ: 14 апреля — 19 мая 2019 года, HBO

Продолжительность: 6 серий по 60–80 минут



У каждой эпохи есть сериал, который никогда не забудут. Ситкомы и в XXI веке продолжают делать по лекалам «Я люблю Люси», вышедшего ещё в пятидесятых. M*A*S*H в семидесятые постепенно превратился из комедии в антивоенную драму, разрушив границы жанров. «Твин Пикс» в начале девяностых добавил к традиционному детективу изрядную долю мистики, а Lost в нулевые показал, что полтора десятка сюжетных линий в прошлом и будущем — далеко не предел для зрителя. А ещё Lost стал примером того, как испортить интересное многослойное повествование нелепым финалом.

«Игра престолов» — важнейший сериал нашего времени. И вдобавок — огромный спойлер к уже 25 лет как не дописанному книжному циклу «Песнь льда и пламени». Реально ли было закончить грандиозную сагу достойно? Может быть, и нет. По крайней мере, Бениофф и Уайсс с этой сложной работой точно не справились.

Ещё два года назад сериал из размеренной драмы про интриги и власть превратился в эпическое фэнтези. Развитие большинства героев остановилось, и Джон с Дейенерис, спешно облачаясь в трёхслойную сюжетную броню, помчались к развязке. «Хорошие» герои собрались в Винтерфелле, ожидая армию Белых ходоков. Немногочисленные «плохие» — в Королевской Гавани, вокруг Серсеи. Уже тогда мы смеялись над эпизодом «За стеной» и недоумевали от глупой смерти самого умного героя сериала. Но неожиданно успешные для Ланнистеров сражения и грандиозный финал сезона с разрушающим Стену ледяным драконом подстёгивали интерес и повышали ставки. Мало кто сомневался, что финал будет сильным. Это же «Игра престолов»!

Увы, ожидания не оправдались.

Осторожно, спойлеры! Это же «Игра престолов»!

Первые две серии, посвящённые в основном душевным разговорам у камина, зрителям приглянулись, вот только эта экспозиция заняла треть сезона. Долгожданная битва с Королём Ночи, на которую возлагались столь большие надежды, оказалась попросту плохо снята. На крупном плане ничего видно из-за кромешной темноты, сражение распадается на серию коротких и однообразных эпизодов: мертвецы прут — герои отступают. Чудовищно глупая тактика живых мешает получить удовольствие от немногих удачных моментов, даже преступно редкие для такого события смерти не впечатляют, как когда-то в первых сезонах, — было очевидно, что сценаристы пускают в расход только тех героев, с которыми непонятно что делать дальше.

Атака Дейенерис на Королевскую Гавань расстроила публику ещё больше. Фанаты персонажа не поверили превращению любимой героини в жестокого тирана. Больше негодования вызвал только финал, в котором государство возглавляет, наверное, самый неожиданный и неподходящий для этого герой.

Теперь даже зрители, бросившие читать цикл или вообще не желавшие с ним знакомиться, кричат во весь голос: «Неканон! Джордж напишет лучше!» Мне вот что-то не верится. Не верится, что допишет, — предпоследнего тома мы ждём уже восемь лет. И не верится, что, если даже допишет, концовка будет лучше. Кульбиты, которые выписывает сюжет в финале «Престолов», едва ли выдуманы сценаристами. Бран — глава государства? Серьёзно, такое мог придумать только старик Мартин! К тому же этот ход упоминался в самом раннем синопсисе саги.

Тогда становятся понятны и другие странности. Джейме после раскаяния и трогательных сцен с Бриенной вдруг разворачивается на 180 градусов и мчится спасать любимую сестру, потому что близнецам суждено погибнуть вместе (пусть в сериале и нет пророчества о валонкаре). Дени превращается в Гитлера после трёх слабых диалогов и сжигает тысячи невинных, потому что она и должна обезуметь в самом конце. Бриенна в Королевской гвардии — точно идея из книги, уж слишком хорошо её судьба рифмуется с жизнью предка, Дункана Высокого.

Преступление шоураннеров в том, что, зная конечную точку, они не смогли найти к ней адекватный маршрут. Нужно уравнять силы сражающихся, чтобы мы боялись за «наших»? Эурон Грейджой метким выстрелом неповоротливой баллисты сбивает половину авиации Таргариенов. В следующей серии баллист уже пять десятков, но все они абсолютно бесполезны — свою сюжетную роль они выполнили и теперь будут только мазать.

Бениофф и Уайсс мыслят клипово, вставляя зрелищные (по их мнению) эпизоды, нарушающую логику истории. Зачем Король Ночи шёл на юг целых семь сезонов? Откуда ему было известно о драконах? Мы уже никогда не узнаем, потому что продюсерам пришла в голову гениальная идея: «А пусть ему Арья проткнёт живот». С таким же успехом его могло придавить креслом Брана. В довершение всего последний сезон игнорирует свой же канон. Джендри радуется, что он «больше не Риверс» (хотя он был Уотерс), а Джейме вспоминает, как задушил кузена (хотя он размозжил ему голову камнем).

Бесславная кончина Короля Ночи ставит неудобный вопрос: а зачем тогда вообще воскрешали Джона? На Кита Харрингтона жалко смотреть. Все ждали, что именно Джон победит ходоков, что Джон и его происхождение сыграет важную роль в борьбе за трон. А получилось так, что не сыграло, он всю дорогу был на вторых ролях. Все линии этого персонажа заканчиваются сплошным недоразумением. В обороне Винтерфелла он бестолково мечется по баррикадам, а когда дело доходит до оспаривания трона — ноет и не хочет ничего решать. Мы ждали героя, а получили тряпку.

Что обидно — остальные актёры стараются. Эмилию Кларк, семь сезонов не менявшую выражения лица, не узнать. Любовь и отчаяние, ненависть и вселенская усталость Дейенерис равно убедительны. Великолепно снят последний бой братьев Клиганов, хотя прощание Сандора с Арьей выдалось скомканным — Пёс, конечно, не любит болтать, но кто мешал прописать реплики получше? У Питера Динклейджа впервые за три сезона появился шанс напомнить о своих талантах — Тирион выбирает между влюблённостью и долгом и ошибается, потеряв друга и соратника.

Можно долго ругать восьмой сезон и подписывать петиции, но лучше он от этого не станет. Бениофф и Уайсс выглядят злодеями, «слившими» великий сериал. Но они же и сделали его великим. Эти двое, а также сценарист Брайан Когман, директор по кастингу Нина Голд, дизайнер Мишель Клэптон и ещё десятки талантливых людей объединились и сделали чудо, вернули интерес к фэнтези, казалось бы, угасший после «Возвращения короля» в 2003 году. Они подарили нам Красную свадьбу и Суровый дом, позволили попрощаться с Ходором и взорвали на наших глазах септу Бейлора. Без них не было бы «Ведьмака»от Netflix и «Властелина колец» от Amazon. Да, без книги-первоисточника качество сериала упало. Но за прошлые заслуги, за шесть хороших, блистательных сезонов сценаристов можно простить.

И отдельной строкой хочется поблагодарить человека, который за все восемь сезонов сериала ни разу не уронил высокую планку. Рамин Джавади — настоящий гений музыки, его мрачные мелодии вытягивают на себе даже самые спорные эпизоды. Чередуя знакомые музыкальные темы, добавляя к ним новые акценты, композитор (не сценарист, не режиссёр, именно он!) ставит точку в судьбе любимых героев. И заставляет с нетерпением ждать «Ветров зимы».