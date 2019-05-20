Теория: финал «Игры престолов» — это и есть замысел Мартина

20 мая вышел последний эпизод «Игры престолов». Мы получили ответы не на все вопросы, но история подошла к концу. Наш редактор Алексей Мальский после просмотра ринулся изучать архивные материалы и с удивлением обнаружил, что финал шоу во многом совпадает с тем, что когда-то описывал сам Джордж Мартин, предлагая свои книги издательству.

Я из тех, кто где-то с середины сезона ругался, что сценарий слит, потом прочитал все спойлеры и уверился в этом окончательно. Но просмотр в очередной раз подтвердил кредо всех любителей спойлеров: в любой истории важно не «что», а «как». Когда я наконец увидел финал, мне… понравилось. Всё-таки спойлеры не передают нюансов драматургии (а она в серии хороша).

Но главное — в серии вполне видна внутренняя логика. Если приглядеться, можно понять, как этот финал укладывается в замысел Мартина — книжный, а не сериальный. Я с удовольствием продолжу ругать восьмой сезон на все корки за суматошные попытки натянуть сову на глобус за пару часов — но, чёрт возьми, теперь я совершенно не прочь увидеть в «Мечтах о весне» такую же концовку!

Осторожно, спойлеры! Это материал для тех, кто уже знает, чем кончился сезон — или хочет узнать прямо сейчас!

Для начала вспомним, что Мартин писал в исходной заявке издателю, когда ещё наивно полагал, что уложится в три тома:

Пять центральных персонажей пройдут через все три тома, вырастут и возмужают, в процессе будут менять мир и меняться сами. В некотором смысле моя трилогия — почти сага о поколении, в которой будут изложены жизнеописания этих пяти персонажей — троих мужчин и двух женщин. Пятеро ключевых игроков — это Тирион Ланнистер, Дейенерис Таргариен и трое выходцев из Винтерфелла: Арья, Бран и бастард Джон Сноу.

С самого начала «Песнь льда и пламени» — это сага о семье Старков. Кого мы видим в финале сериала? Арью, Брана и Джона. К ним добавилась ещё и Санса, что может значить одно из двух: либо в шоу ей решили отвести роль поважнее, либо сам Мартин, пока развивал её характер, понял, что она тоже тянет на ключевого персонажа. Главное, что финал саги должен в первую очередь рассказывать о судьбе Старков, — это и произошло.

В финале все оказались на своих местах

Санса как правительница Севера? Вполне правдоподобно. В книгах она сейчас активно учится у Мизинца интригам — а значит, ей в любом случае дорога в политику. Арья-путешественница? Не исключено. Исследовать неизведанные территории (и в прямом, и в переносном смысле) — вполне в её характере, хотя сюжетных предпосылок к тому, что это будет именно заморская экспедиция, я пока не вижу.

Самый интересный момент — с Джоном, сцену с которым донесли не слишком внятно. Важно не то, что он уходит на Север, — важно, что он ведёт за собой Одичалых. Фактически это значит, что теперь Джон — Король-за-Стеной. Всю пятую книгу он помогал Одичалым как мог, а в сериале ещё и помог расчистить Север от нежити — то есть снова сделал его пригодной для жизни территорией. Отказаться от короны Короля Севера, потом и от вестеросской, но все равно стать королём, — разве не достойное завершение арки?

Ну а насчёт Брана-короля — сложно сказать. Идея Тириона мне понравилась не тем, какого кандидата он предложил, а самим фактом, что должность отныне будет выборной. Шаг в сторону демократии — это очень в духе Мартина… а то, что простолюдинов всё равно никто не спросит, — весьма реалистично. У самого же Брана меня скорее заинтриговала реакция: «Ради этого я и проделал весь путь» и «Ты был ровно там, где должен». Из книжных глав очевидно, что его готовят к чему-то важному, — но пока неясно, к чему. Если королём должен стать один из «пяти центральных персонажей», почему бы и не Трёхглазый ворон?

Что касается Дейенерис, то, увы, печально, но тоже правдоподобно. Диктаторские замашки у неё уже пробиваются и в Юнкае с Астапором, и в Миэрине, но до поры ей удаётся оставаться на «хорошей стороне монеты». Более того, пока по книгам кажется, что мироздание готовит её (как и Джона) именно к правлению, постоянно подкидывая задачки на руководство и политику. Однако в мире Мартина с самовоспитанием справляются не все. Если Дени в какой-то момент сорвётся — например, будет слишком прислушиваться к Даарио (в миэринской арке он играет роль искусителя, и не подумайте, что речь про постель), — задатки фамильного безумия вполне могут дать о себе знать.

При этом смерть от руки Джона ей предрешена в любом случае. На это указывает и пророчество о «третьем предательстве из-за любви», и легенда об Азор Ахае, который должен закалить меч в крови возлюбленной… Да и в самом названии «Песнь льда и пламени», как и в «Танце с драконами», вряд ли подразумевается романтическая история любви. Стихии рано или поздно столкнутся.

Посмотрим мельком на Малый совет: Тирион-Десница, Сэм — Великий мейстер и Бриенна — глава Королевской Гвардии тоже вопросов не вызывают. Что называется, кастинг мечты. Доживут ли все они (а тем более Бронн с Давосом) до книжного финала — неясно, но места им подобрали по характерам. Что особенно прекрасно, почти никто из них понятия не имеет, как править, — учиться будут на ходу. Для короля это было бы плохо, а для советников в обновлённом Вестеросе — самое то: больше будет нешаблонных решений.

Ну и, наконец, Железный трон, сгорающий в драконьем пламени, — это идеально. Из-за проклятого стула лились такие реки крови, что ему давно пора было на покой. Красиво выглядит и распад Семи Королевств — хотя я бы предположил, что «отвалиться» должен ещё и Дорн.

Мартин так и задумывал?

Что получается в остатке? Трое из Старков стали королями, что уже многовато для случайного совпадения, Иные больше не угроза, а колесо сломано. Вполне похоже на мартиновский финал. Я всегда придерживался теории, что королём станет Джон (за которым с небольшим отставанием шла Дейенерис), — как раз потому, что судьба готовит и обучает его именно с прицелом на правление.

Но Мартин любит удивлять — и не любит историю Арагорна, потому что хороший человек не обязательно будет хорошим правителем. При этом даже обоснование из сериала выглядит вполне в духе цикла. Когда любой другой исход приведёт к междоусобице, ссылка на Стену — решение, с которым истинный Старк охотно бы согласился.

Теперь снова обратимся к заявке Мартина. В самом конце можно увидеть зачёркнутый финальный абзац, который раскрывает судьбу персонажей после первой книги. Поклонники Мартина потратили много времени, что попытаться хоть примерно расшифровать этот отрывок на основе засечек шрифта. И вот что у них получилось:

К концу «Игры престолов» (т. е. первой книги. — Прим. МирФ) ……………. Железного трона (после?) преждевременной кончины…………………. Бран сидит вольготно. Однако его кресло едва ли можно назвать удобным. Джон Сноу, ставший его заклятым врагом, — на Севере. За Узким морем Дейенерис готовит своё вторжение. А Иные смотрят холодными мёртвыми глазами из-за Стены и копят силы.

Возможно, писатель с самого начала задумывал посадить калеку на трон. Но, судя по всему, Мартин решил переработать часть идей, да и к тому же не будем забывать, что писатель усложнил характеры многих героев и расширил отдельные сюжетные линии. В итоге он практически наверняка убрал вражду между Браном и Джоном, а также изменил хронологию — мы знаем, что Иные и Дейенерис появились в Вестеросе до того, как Бран предположительно занял трон.

* * *

Выходит, если присмотреться, то сериал вовсе не превратили в фанфик по мотивам — а подвели, пусть и грубо, к мартиновской концовке! Осталось теперь дождаться и увидеть, как же на самом деле должна выглядеть дорога к этому — или смутно похожему — финалу.