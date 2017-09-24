«Звёздные войны» и «Стартрек». Две культовые вселенные, оставившие огромный след в фантастике, в последние годы переживают ренессанс: прошлым летом состоялась премьера фильма «Стартрек: Бесконечность», этой осенью стартует новый сериал, а фильмы по «Звёздным войнам» так вообще выходят ежегодно. Поэтому мы решили сравнить эти миры именно сейчас. Пристегните ремни, нас ждёт самая эпическая битва в истории рубрики!
Популярность и прибыльность
Можно, для начала, сравнить, какая сага популярнее. Но как измерить многомиллионные армии фанатов? Проще всего взглянуть на доходы, хотя это и не совсем честно, поскольку «Стартрек» начинался как сериал. Но с тех пор по миру Джина Родденберри вышло вдвое больше фильмов, чем по «Звёздным войнам». А кассовые сборы куда выше у детища Джорджа Лукаса. Семь эпизодов саги заработали свыше шести миллиардов долларов, а «Стартрек» — чуть больше миллиарда. А если учесть продажи лицензионных продуктов, разрыв будет катастрофическим. В каждом детском магазине есть фигурки героев и кораблей из «Звёздных войн». Книги, комиксы и игры по ним куда популярнее, чем по «Стартреку».
Всё дело в том, что детище Джорджа Лукаса изначально рассчитано на массовую аудиторию. Основная тема «Звёздных войн» — противостояние света и тьмы — ясна и младенцу. А заложенные в «Звёздный путь» идеи гуманизма и равноправия способен понять даже не каждый взрослый. Да и кое-каких научных познаний «Стартрек» требует больше.
«Трекки» относятся к этому отличию с некоторой долей снобизма — они считают «Стартрек» элитарной фантастикой по сравнению с «попкорновыми» «Звёздными войнами». А вот владельцам франшизы эта ситуация начала надоедать, поэтому перезапущенная Джей Джей Абрамсом серия по духу вышла близкой к детищу Лукаса.
Общий счёт
Star Trek
Star Wars
Технологии и корабли
На первый взгляд многие технологии «Стартрека» выглядят старомодными и по нынешним меркам, что уж говорить о XXIII столетии. А в далёкой галактике джедаи пользуются световыми мечами, а Звёзды смерти взрывают планеты. Но стоит присмотреться поближе, и картина кардинально меняется.
В мире «Звёздных войн» в принципе отсутствует прогресс — технологии не меняются веками. Световые мечи, бластеры, дроиды и гипердвигатели существовали в таком же виде за тысячи лет до рождения Люка Скайуокера. Легко спутать республиканского солдата из игры The Old Republic с клоном времён Войн клонов, а линкор ситхов со звёздным разрушителем имперского флота. Эволюции подвержены разве что световые мечи — на заре ордена джедаям приходилось таскать целую трансформаторную будку, соединённую с рукояткой толстым проводом, пока кто-то не додумался до батареек. Да и этому «нововведению» уже тысячи лет.
Более того, застой в какой-то момент сменился регрессом. Техника времён Войн клонов кажется продвинутой по сравнению с оборудованием эры Восстания. Исключение — имперский флот, но и тут изменения разве что в размерах кораблей: первые звёздные разрушители были чуть больше километра длиной, а флагман Дарта Вейдера «Палач» малость не дотянул до двадцати. Похоже, девиз имперских конструкторов — «Если что-то получилось, отгрохай то же самое в разы больше». Но настоящий застой поджидал галактику после победы над Империей. Взгляните, на чём летают герои «Пробуждения Силы», и найдите десять отличий с техникой из оригинальной трилогии. Возможно, Первый орден потратил свои ресурсы на строительство базы Старкиллер, но и тут промашка вышла — база погибла так же легко, как и обе Звезды смерти! Интересно, они там успевают выплачивать кредиты за строительство этих штук?
А в мире «Стартрека» прогресс не стоит на месте. По мере развития вселенной мы наблюдаем за эволюцией технологий. Пожалуй, инженеры Звёздного флота со времён Кирка не исправили лишь один недостаток — на мостике «Энтерпрайза» всё искрит и взрывается при любой нештатной ситуации. Многие технологии «Стартрека» превосходят аналоги из «Звёздных войн». В обеих вселенных умеют путешествовать со сверхсветовой скоростью, но только в Федерации открыли телепортацию, а республиканцы и имперцы вынуждены трястись в челноках. Огромный разрыв наблюдается в медицине — доктора Звёздного флота способны до конца эпизода поставить пациента на ноги так, чтобы к следующей серии он был как огурчик. Они подарили Джорджи Ла Форжу зрение и могли бы пришить Скайуокерам их отрубленные конечности. И уж точно в госпиталях Звёздного флота не бывало, чтобы пациентка скончалась просто потому, что потеряла волю к жизни.
Последняя надежда далёкой галактики — сравнение кораблей. Разве имперский флот с его Звёздами смерти не должен в пух и прах разнести Звёздный? Не тут-то было! Звезду смерти смог уничтожить даже фермер на истребителе, а уж Звёздному флоту ничего не стоит телепортировать на борт станции группу захвата. Линейные корабли Империи уступают звездолётам Федерации в манёвренности и дальнобойности — «Энтерпрайз» способен стрелять в варп-прыжке по цели, находящейся в миллионах километров. А звёздным разрушителям приходится сближаться с противником чуть ли не вплотную, да и тут канониры умудряются мазать.
Общий счёт
Star Trek
Star Wars
Масштабы и разнообразие
Основная задача звездолёта «Энтерпрайз» — поиски новых планет и форм жизни. Его экипаж постоянно посещает неизвестные миры и знакомится с невиданными расами. Тем же занимается команда «Вояджера» в одноимённом сериале. И это позволяет показать богатство и глубину вселенной «Стартрека». Но большинство планет служат лишь декорациями и не так уж сильно отличаются друг от друга. По-настоящему запоминающихся миров не так много: кроме Кроноса, Вулкана да Ромула можно вспомнить разве что Баджор из «Глубокого космоса 9».
Вселенную «Стартрека» населяют миллионы рас, но значимые можно пересчитать по пальцам: вулканцы, ромулане, клингоны, борги. И большинство из них подозрительно похожи на людей, надевших резиновые уши или раскрашенных в необычный цвет. Причина кроется в старости и маленьком бюджете оригинального сериала, который задал тон всей франшизе. Только с перезапуском и приходом современной графики создатели «Стартрека» смогли дать волю фантазии. В третьем фильме, «Стартрек: Бесконечность», действие наконец развернётся в глубоком космосе и на далёкой планете, населённой странными существами.
В оригинальной трилогии «Звёздные войны» тоже были не так уж богаты необычными планетами. Татуин, Хот, Дагоба, Эндор. Планета-пустыня, планета — ледяная пустыня, планета-болото, планета — калифорнийский лес. Единственное исключение из правила — Беспин с его великолепным облачным городом. Но, как ни относись к приквелам, именно в них Лукас показал разнообразие своего мира. Десятки различных планет, десятки рас. Планета-город Корускант, пасторальная Набу с её классической архитектурой и подводными городами гунганов, огненный Мустафар, города-мосты Кейто-Неймодии, вечно дождливая и затопленная Камино, джунгли Кашиика и Фелуции — от всего этого захватывает дух. И везде живут удивительные создания, от мохнатых вуки и эвоков до утончённых каминоанцев и похожих на огромных слизняков хаттов.
А ведь была ещё и Расширенная вселенная — сотни планет и рас, тысячи персонажей, десятки историй. В мозаике, сложенной фантазией Джорджа Лукаса и авторов «Легенд», у каждого кусочка, у каждого камушка была предыстория и биография. Правда, есть одно «но»: в седьмом эпизоде место действия вновь сжалось до пары окраинных мирков. Но давайте надеяться, что это временно.
Общий счёт
Star Trek
Star Wars
Персонажи
Обе франшизы могут похвастать незабываемыми персонажами. «Стартрек» подарил нам три культовых экипажа космических кораблей. Во вселенной Родденберри есть лихой капитан Кирк, рассудительный Спок, трогательный андроид Дейта, сдержанный клингон Ворф и знаменитый своим фейспалмом капитан Пикар. Но персонажи «Звёздных войн», пожалуй, ещё ярче и разнообразнее героев «Стартрека». На счету этой саги — обаятельный контрабандист Хан Соло, мудрый Оби-Ван, эксцентричный Йода, милый Чубакка и смешные дроиды.
И это только в фильмах. Если заглянуть в «Легенды», там нас ждёт целая россыпь персонажей, по популярности не уступающих даже героям фильмов. Гениальный и благородный гранд-адмирал Траун, которого фанаты по-прежнему мечтают увидеть на экране (и, похоже, этой осенью их надежды сбудутся в третьем сезоне мультсериала «Повстанцы»), жена Люка Мара Джейд, бравые пилоты повстанческих истребителей во главе с Веджем Антиллесом (не раскрытый на экране персонаж обрёл поистине культовый статус с выходом книжной серии X-Wing), неоднозначный джедай Реван… Этот список можно продолжать бесконечно долго. Много ли персонажей из книг, комиксов и видеоигр по «Стартреку» способно похвастаться такой славой?
И, конечно же, «Звёздные войны» опережают своего конкурента по качеству представленных на экране злодеев. «Стартреку» никогда не везло со злодеями, как в оригинале, так и в перезапуске, где весь первый фильм Звёздный флот пытался победить взбесившегося шахтёра. Пожалуй, единственный злодей «Стартрека», достойный отдельного упоминания, — это Хан Нуньен Сингх, причём именно оригинальный, в исполнении Рикардо Монтальбана. При всём уважении к Бенедикту Камбербэтчу, это сравнение он проигрывает. Но даже оригинальный Хан бледнеет на фоне самого культового кинозлодея всех времён — Дарта Вейдера. Его чёрные доспехи, брутальный метод командования и фирменное дыхание стали наиболее узнаваемыми фишками далёкой-далёкой галактики.
Да и значение каждого персонажа для вселенной в «Звёздных войнах» заметно выше. Всех успехов экипаж «Энтерпрайза» добивался только вместе. Из капитанов Звёздного флота разве что Джонатан Арчер вошёл в историю, подписавшись от Земли под хартией о создании Федерации Объединённых планет. А в «Звёздных войнах» история творится отдельными личностями. Реван, Дарт Бейн, Палпатин, Энакин и Люк Скайуокеры — поступки всех этих персонажей влияли на всю галактику.
Общий счёт
Star Trek
Star Wars
Общество
В далёкой галактике хорошо быть личностью, вершащей историю. Но как быть всем остальным? В какой вселенной лучше живётся обычным людям? Здесь далёкой-далёкой галактике особо нечего предложить.
Мир Джина Родденберри — это утопическое будущее, где все жители Земли вместе работают во имя общего блага. Денежные отношения ушли на обочину, былые стереотипы и предрассудки забыты, вчерашние конфликты остались в прошлом. У каждого гражданина есть все шансы подняться на самый верх, были бы таланты и умения. Руководящие должности достаются тем, кто их заслуживает, а не тем, кто больше всех заплатил.
Да, в мире «Стартрека» были свои мрачные страницы, но и Евгенические войны, и Третья мировая сыграли свою роль — общество наконец-то поняло вред разрушительных конфликтов и отказалось от них. Федерация стабильно развивается и легко принимает под своё крыло всё новые и новые расы. Во времена Кирка Звёздный флот враждовал с клингонами — а во времена Пикара коммандер Ворф уже дослужился до начальника службы безопасности «Энтерпрайза».
А что мы видим в далёкой галактике? Империя Палпатина — авторитарное государство, основанное на страхе. Права граждан ничего не значат, повсюду царят неравенство и ксенофобия. Жители целых планет попали в немилость только из-за своего происхождения, а целые расы, например вуки, попадают в рабство! Социальная справедливость? Забудьте. Имперской военной машине ничего не стоит уничтожить целую планету за преступления её правящей семьи.
И в другие времена галактика не была лучше. Старая Республика неспроста так легко развалилась. Она погрязла в коррупции, прогнивший Сенат ничего не решал, на окраинах галактики процветало рабство, а реальная власть принадлежала или преступным картелям, или Торговой федерации. Даже джедаи не могли ничего сделать, поскольку превратились в ручных псов на поводке у канцлера. Вспомните первый эпизод. Освободил ли Квай-Гон рабов на Татуине, сделал ли что-то, чтобы облегчить их участь? Нет, он забрал одного раба и был таков.
А Новая Республика — извлекла ли она уроки из прошлого? Нет, наступила на те же грабли. Вчерашние повстанцы оказались плохими правителями. В «Легендах» Новая Республика погрязла в региональных конфликтах, проморгала вторжение захватчиков из глубин космоса и доигралась до очередной гражданской войны. Может, здесь была хотя бы справедливость? И не пахло. Когда одержимый духом древнего ситха джедай Кип Даррон уничтожил всё население системы Карида, его судьбу доверили решать Люку, который помиловал ученика. Стоит ли удивляться, почему в Новой Республике не любили джедаев и с охотой сдавали врагам в дни вторжения йуужань-вонгов?
А что в новом каноне? Новая Республика умудрилась развалиться и допустить очередной конфликт. Рыцари Рен перебили джедаев, Империя переродилась в Первый орден, а республиканский сенат был просто бесполезен, потому что новые сенаторы ничему не научились.
Общий счёт
Star Trek
Star Wars
Влияние на реальный мир
Как мы уже говорили, «Звёздные войны» по известности и прибыльности превосходят «Стартрек». Тем удивительнее, что по влиянию на реальный мир детище Джина Родденберри далеко обставило своего извечного соперника.
В шестидесятые сериал «Звёздный путь» произвёл в США настоящую революцию. Только представьте: в разгаре Холодная война, Америка только что ввязалась в войну во Вьетнаме, всего несколько лет назад отменена сегрегация чернокожих… А на экранах показывают утопическое общество будущего, где нет расовых, религиозных и гендерных предрассудков, все конфликты остались в прошлом, а американцы, русские, азиаты и инопланетяне работают вместе, будто так и надо. «Звёздный путь» появился в самый разгар космической гонки и подстегнул интерес молодёжи к науке, технике и космосу. Подростки повалили в технические колледжи и институты и превратились в техников, инженеров, программистов, изобретателей и исследователей. Сейчас «трекки» работают в NASA, Microsoft, Apple и создают наше с вами будущее.
Об этом у нас есть целая статья
Как «Звёздный путь» изменил наш мир
Почему Star Trek — любимый сериал изобретателей и космонавтов.
Куда успешнее «Стартрек» оказался и в предсказании будущего. Впрочем, Лукас и не ставил перед «Звёздными войнами» задачу что-то предугадывать. А вот Родденберри совершил ряд удачных прогнозов, пусть и ошибся с датировкой. То, что выглядело футуристично в шестидесятых, в наши дни кажется обыденным. Но тогда плазменные панели, плоские мониторы, коммуникаторы и персональные компьютеры встречались только в фантастике. Более того, история помнит случаи, когда показанная в «Звёздном пути» техника вдохновляла изобретателей в реальной жизни. Подобных примеров так много, что мы несколько лет назад посвятили им статью «Энтерпрайзы, взнёсшиеся мощно».
Чем могут похвастать «Звёздные войны»? Пожалуй, их крупнейший вклад в реальность — появление пародийной религии под названием джедаизм. Да и то джедаизм не выдерживает сравнения с другими пародийными религиями. Величайшее проявление этой «веры» — указать «джедай» в графе «религия» при переписи населения.
Общий счёт
Star Trek
Star Wars
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У нас первая в истории рубрики ничья! Споры между поклонниками обеих вселенных не утихают вот уже почти четыре десятка лет. Но с учётом огромных заслуг обоих миров и их создателей перед фантастикой пусть на сей раз победит крепкая гиковская дружба.comments powered by HyperComments