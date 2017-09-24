«Звёздные войны» и «Стартрек». Две культовые вселенные, оставившие огромный след в фантастике, в последние годы переживают ренессанс: прошлым летом состоялась премьера фильма «Стартрек: Бесконечность», этой осенью стартует новый сериал, а фильмы по «Звёздным войнам» так вообще выходят ежегодно. Поэтому мы решили сравнить эти миры именно сейчас. Пристегните ремни, нас ждёт самая эпическая битва в истории рубрики!

Популярность и прибыльность

Можно, для начала, сравнить, какая сага популярнее. Но как измерить многомиллионные армии фанатов? Проще всего взглянуть на доходы, хотя это и не совсем честно, поскольку «Стартрек» начинался как сериал. Но с тех пор по миру Джина Родденберри вышло вдвое больше фильмов, чем по «Звёздным войнам». А кассовые сборы куда выше у детища Джорджа Лукаса. Семь эпизодов саги заработали свыше шести миллиардов долларов, а «Стартрек» — чуть больше миллиарда. А если учесть продажи лицензионных продуктов, разрыв будет катастрофическим. В каждом детском магазине есть фигурки героев и кораблей из «Звёздных войн». Книги, комиксы и игры по ним куда популярнее, чем по «Стартреку».

Всё дело в том, что детище Джорджа Лукаса изначально рассчитано на массовую аудиторию. Основная тема «Звёздных войн» — противостояние света и тьмы — ясна и младенцу. А заложенные в «Звёздный путь» идеи гуманизма и равноправия способен понять даже не каждый взрослый. Да и кое-каких научных познаний «Стартрек» требует больше.

«Трекки» относятся к этому отличию с некоторой долей снобизма — они считают «Стартрек» элитарной фантастикой по сравнению с «попкорновыми» «Звёздными войнами». А вот владельцам франшизы эта ситуация начала надоедать, поэтому перезапущенная Джей Джей Абрамсом серия по духу вышла близкой к детищу Лукаса.

Общий счёт «Звёздные войны» пока что куда популярнее и прибыльнее. Это понимают даже владельцы «Стартрека», отсюда и попытка обновить франшизу. Попытка удачная, но до успеха «Звёздных войн» новому «Стартреку» ещё далеко. Star Trek 0 Star Wars 1

Технологии и корабли

На первый взгляд многие технологии «Стартрека» выглядят старомодными и по нынешним меркам, что уж говорить о XXIII столетии. А в далёкой галактике джедаи пользуются световыми мечами, а Звёзды смерти взрывают планеты. Но стоит присмотреться поближе, и картина кардинально меняется.

В мире «Звёздных войн» в принципе отсутствует прогресс — технологии не меняются веками. Световые мечи, бластеры, дроиды и гипердвигатели существовали в таком же виде за тысячи лет до рождения Люка Скайуокера. Легко спутать республиканского солдата из игры The Old Republic с клоном времён Войн клонов, а линкор ситхов со звёздным разрушителем имперского флота. Эволюции подвержены разве что световые мечи — на заре ордена джедаям приходилось таскать целую трансформаторную будку, соединённую с рукояткой толстым проводом, пока кто-то не додумался до батареек. Да и этому «нововведению» уже тысячи лет.

Более того, застой в какой-то момент сменился регрессом. Техника времён Войн клонов кажется продвинутой по сравнению с оборудованием эры Восстания. Исключение — имперский флот, но и тут изменения разве что в размерах кораблей: первые звёздные разрушители были чуть больше километра длиной, а флагман Дарта Вейдера «Палач» малость не дотянул до двадцати. Похоже, девиз имперских конструкторов — «Если что-то получилось, отгрохай то же самое в разы больше». Но настоящий застой поджидал галактику после победы над Империей. Взгляните, на чём летают герои «Пробуждения Силы», и найдите десять отличий с техникой из оригинальной трилогии. Возможно, Первый орден потратил свои ресурсы на строительство базы Старкиллер, но и тут промашка вышла — база погибла так же легко, как и обе Звезды смерти! Интересно, они там успевают выплачивать кредиты за строительство этих штук?

А в мире «Стартрека» прогресс не стоит на месте. По мере развития вселенной мы наблюдаем за эволюцией технологий. Пожалуй, инженеры Звёздного флота со времён Кирка не исправили лишь один недостаток — на мостике «Энтерпрайза» всё искрит и взрывается при любой нештатной ситуации. Многие технологии «Стартрека» превосходят аналоги из «Звёздных войн». В обеих вселенных умеют путешествовать со сверхсветовой скоростью, но только в Федерации открыли телепортацию, а республиканцы и имперцы вынуждены трястись в челноках. Огромный разрыв наблюдается в медицине — доктора Звёздного флота способны до конца эпизода поставить пациента на ноги так, чтобы к следующей серии он был как огурчик. Они подарили Джорджи Ла Форжу зрение и могли бы пришить Скайуокерам их отрубленные конечности. И уж точно в госпиталях Звёздного флота не бывало, чтобы пациентка скончалась просто потому, что потеряла волю к жизни.

Последняя надежда далёкой галактики — сравнение кораблей. Разве имперский флот с его Звёздами смерти не должен в пух и прах разнести Звёздный? Не тут-то было! Звезду смерти смог уничтожить даже фермер на истребителе, а уж Звёздному флоту ничего не стоит телепортировать на борт станции группу захвата. Линейные корабли Империи уступают звездолётам Федерации в манёвренности и дальнобойности — «Энтерпрайз» способен стрелять в варп-прыжке по цели, находящейся в миллионах километров. А звёздным разрушителям приходится сближаться с противником чуть ли не вплотную, да и тут канониры умудряются мазать.

Общий счёт Световые шашки, гигантские лазеры и гипердвигатели — это круто, но когда в одном мире за несколько тысяч лет не изобретают ничего нового, а в другом творят чудеса, победитель очевиден. Star Trek 1 Star Wars 1

Масштабы и разнообразие

Основная задача звездолёта «Энтерпрайз» — поиски новых планет и форм жизни. Его экипаж постоянно посещает неизвестные миры и знакомится с невиданными расами. Тем же занимается команда «Вояджера» в одноимённом сериале. И это позволяет показать богатство и глубину вселенной «Стартрека». Но большинство планет служат лишь декорациями и не так уж сильно отличаются друг от друга. По-настоящему запоминающихся миров не так много: кроме Кроноса, Вулкана да Ромула можно вспомнить разве что Баджор из «Глубокого космоса 9».

Вселенную «Стартрека» населяют миллионы рас, но значимые можно пересчитать по пальцам: вулканцы, ромулане, клингоны, борги. И большинство из них подозрительно похожи на людей, надевших резиновые уши или раскрашенных в необычный цвет. Причина кроется в старости и маленьком бюджете оригинального сериала, который задал тон всей франшизе. Только с перезапуском и приходом современной графики создатели «Стартрека» смогли дать волю фантазии. В третьем фильме, «Стартрек: Бесконечность», действие наконец развернётся в глубоком космосе и на далёкой планете, населённой странными существами.

В оригинальной трилогии «Звёздные войны» тоже были не так уж богаты необычными планетами. Татуин, Хот, Дагоба, Эндор. Планета-пустыня, планета — ледяная пустыня, планета-болото, планета — калифорнийский лес. Единственное исключение из правила — Беспин с его великолепным облачным городом. Но, как ни относись к приквелам, именно в них Лукас показал разнообразие своего мира. Десятки различных планет, десятки рас. Планета-город Корускант, пасторальная Набу с её классической архитектурой и подводными городами гунганов, огненный Мустафар, города-мосты Кейто-Неймодии, вечно дождливая и затопленная Камино, джунгли Кашиика и Фелуции — от всего этого захватывает дух. И везде живут удивительные создания, от мохнатых вуки и эвоков до утончённых каминоанцев и похожих на огромных слизняков хаттов.

А ведь была ещё и Расширенная вселенная — сотни планет и рас, тысячи персонажей, десятки историй. В мозаике, сложенной фантазией Джорджа Лукаса и авторов «Легенд», у каждого кусочка, у каждого камушка была предыстория и биография. Правда, есть одно «но»: в седьмом эпизоде место действия вновь сжалось до пары окраинных мирков. Но давайте надеяться, что это временно.

Общий счёт «Энтерпрайз» посетил сотни планет, но они в основном населены едва отличающимися друг от друга гуманоидами. А в далёкой галактике с первых же кадров чувствуется её размах и многообразие. Star Trek 1 Star Wars 2

Персонажи

Обе франшизы могут похвастать незабываемыми персонажами. «Стартрек» подарил нам три культовых экипажа космических кораблей. Во вселенной Родденберри есть лихой капитан Кирк, рассудительный Спок, трогательный андроид Дейта, сдержанный клингон Ворф и знаменитый своим фейспалмом капитан Пикар. Но персонажи «Звёздных войн», пожалуй, ещё ярче и разнообразнее героев «Стартрека». На счету этой саги — обаятельный контрабандист Хан Соло, мудрый Оби-Ван, эксцентричный Йода, милый Чубакка и смешные дроиды.

И это только в фильмах. Если заглянуть в «Легенды», там нас ждёт целая россыпь персонажей, по популярности не уступающих даже героям фильмов. Гениальный и благородный гранд-адмирал Траун, которого фанаты по-прежнему мечтают увидеть на экране (и, похоже, этой осенью их надежды сбудутся в третьем сезоне мультсериала «Повстанцы»), жена Люка Мара Джейд, бравые пилоты повстанческих истребителей во главе с Веджем Антиллесом (не раскрытый на экране персонаж обрёл поистине культовый статус с выходом книжной серии X-Wing), неоднозначный джедай Реван… Этот список можно продолжать бесконечно долго. Много ли персонажей из книг, комиксов и видеоигр по «Стартреку» способно похвастаться такой славой?

И, конечно же, «Звёздные войны» опережают своего конкурента по качеству представленных на экране злодеев. «Стартреку» никогда не везло со злодеями, как в оригинале, так и в перезапуске, где весь первый фильм Звёздный флот пытался победить взбесившегося шахтёра. Пожалуй, единственный злодей «Стартрека», достойный отдельного упоминания, — это Хан Нуньен Сингх, причём именно оригинальный, в исполнении Рикардо Монтальбана. При всём уважении к Бенедикту Камбербэтчу, это сравнение он проигрывает. Но даже оригинальный Хан бледнеет на фоне самого культового кинозлодея всех времён — Дарта Вейдера. Его чёрные доспехи, брутальный метод командования и фирменное дыхание стали наиболее узнаваемыми фишками далёкой-далёкой галактики.

Да и значение каждого персонажа для вселенной в «Звёздных войнах» заметно выше. Всех успехов экипаж «Энтерпрайза» добивался только вместе. Из капитанов Звёздного флота разве что Джонатан Арчер вошёл в историю, подписавшись от Земли под хартией о создании Федерации Объединённых планет. А в «Звёздных войнах» история творится отдельными личностями. Реван, Дарт Бейн, Палпатин, Энакин и Люк Скайуокеры — поступки всех этих персонажей влияли на всю галактику.

Общий счёт Хотя харизматичные и обаятельные герои встречаются в обоих мирах, в «Звёздных войнах» их больше, персонажи ярче и разнообразнее. А ещё в далёкой галактике есть Дарт Вейдер. Что ещё надо для победы в этом раунде? Star Trek 1 Star Wars 3

Общество

В далёкой галактике хорошо быть личностью, вершащей историю. Но как быть всем остальным? В какой вселенной лучше живётся обычным людям? Здесь далёкой-далёкой галактике особо нечего предложить.

Мир Джина Родденберри — это утопическое будущее, где все жители Земли вместе работают во имя общего блага. Денежные отношения ушли на обочину, былые стереотипы и предрассудки забыты, вчерашние конфликты остались в прошлом. У каждого гражданина есть все шансы подняться на самый верх, были бы таланты и умения. Руководящие должности достаются тем, кто их заслуживает, а не тем, кто больше всех заплатил.

Да, в мире «Стартрека» были свои мрачные страницы, но и Евгенические войны, и Третья мировая сыграли свою роль — общество наконец-то поняло вред разрушительных конфликтов и отказалось от них. Федерация стабильно развивается и легко принимает под своё крыло всё новые и новые расы. Во времена Кирка Звёздный флот враждовал с клингонами — а во времена Пикара коммандер Ворф уже дослужился до начальника службы безопасности «Энтерпрайза».

А что мы видим в далёкой галактике? Империя Палпатина — авторитарное государство, основанное на страхе. Права граждан ничего не значат, повсюду царят неравенство и ксенофобия. Жители целых планет попали в немилость только из-за своего происхождения, а целые расы, например вуки, попадают в рабство! Социальная справедливость? Забудьте. Имперской военной машине ничего не стоит уничтожить целую планету за преступления её правящей семьи.

И в другие времена галактика не была лучше. Старая Республика неспроста так легко развалилась. Она погрязла в коррупции, прогнивший Сенат ничего не решал, на окраинах галактики процветало рабство, а реальная власть принадлежала или преступным картелям, или Торговой федерации. Даже джедаи не могли ничего сделать, поскольку превратились в ручных псов на поводке у канцлера. Вспомните первый эпизод. Освободил ли Квай-Гон рабов на Татуине, сделал ли что-то, чтобы облегчить их участь? Нет, он забрал одного раба и был таков.

А Новая Республика — извлекла ли она уроки из прошлого? Нет, наступила на те же грабли. Вчерашние повстанцы оказались плохими правителями. В «Легендах» Новая Республика погрязла в региональных конфликтах, проморгала вторжение захватчиков из глубин космоса и доигралась до очередной гражданской войны. Может, здесь была хотя бы справедливость? И не пахло. Когда одержимый духом древнего ситха джедай Кип Даррон уничтожил всё население системы Карида, его судьбу доверили решать Люку, который помиловал ученика. Стоит ли удивляться, почему в Новой Республике не любили джедаев и с охотой сдавали врагам в дни вторжения йуужань-вонгов?

А что в новом каноне? Новая Республика умудрилась развалиться и допустить очередной конфликт. Рыцари Рен перебили джедаев, Империя переродилась в Первый орден, а республиканский сенат был просто бесполезен, потому что новые сенаторы ничему не научились.

Общий счёт В одном мире достигнуто всеобщее равенство, а личные заслуги действительно идут в счёт. В другом убийцы получают помилование, а на окраинах вовсю цветут коррупция, работорговля и организованная преступность. Выбор очевиден. Star Trek 2 Star Wars 3

Влияние на реальный мир

Как мы уже говорили, «Звёздные войны» по известности и прибыльности превосходят «Стартрек». Тем удивительнее, что по влиянию на реальный мир детище Джина Родденберри далеко обставило своего извечного соперника.

В шестидесятые сериал «Звёздный путь» произвёл в США настоящую революцию. Только представьте: в разгаре Холодная война, Америка только что ввязалась в войну во Вьетнаме, всего несколько лет назад отменена сегрегация чернокожих… А на экранах показывают утопическое общество будущего, где нет расовых, религиозных и гендерных предрассудков, все конфликты остались в прошлом, а американцы, русские, азиаты и инопланетяне работают вместе, будто так и надо. «Звёздный путь» появился в самый разгар космической гонки и подстегнул интерес молодёжи к науке, технике и космосу. Подростки повалили в технические колледжи и институты и превратились в техников, инженеров, программистов, изобретателей и исследователей. Сейчас «трекки» работают в NASA, Microsoft, Apple и создают наше с вами будущее.

Об этом у нас есть целая статья Как «Звёздный путь» изменил наш мир Почему Star Trek — любимый сериал изобретателей и космонавтов.

Куда успешнее «Стартрек» оказался и в предсказании будущего. Впрочем, Лукас и не ставил перед «Звёздными войнами» задачу что-то предугадывать. А вот Родденберри совершил ряд удачных прогнозов, пусть и ошибся с датировкой. То, что выглядело футуристично в шестидесятых, в наши дни кажется обыденным. Но тогда плазменные панели, плоские мониторы, коммуникаторы и персональные компьютеры встречались только в фантастике. Более того, история помнит случаи, когда показанная в «Звёздном пути» техника вдохновляла изобретателей в реальной жизни. Подобных примеров так много, что мы несколько лет назад посвятили им статью «Энтерпрайзы, взнёсшиеся мощно».

Чем могут похвастать «Звёздные войны»? Пожалуй, их крупнейший вклад в реальность — появление пародийной религии под названием джедаизм. Да и то джедаизм не выдерживает сравнения с другими пародийными религиями. Величайшее проявление этой «веры» — указать «джедай» в графе «религия» при переписи населения.

Общий счёт Пародийная религия — это, конечно, мило. Но практическая польза от существования «Стартрека» на порядок больше. Star Trek 3 Star Wars 3

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У нас первая в истории рубрики ничья! Споры между поклонниками обеих вселенных не утихают вот уже почти четыре десятка лет. Но с учётом огромных заслуг обоих миров и их создателей перед фантастикой пусть на сей раз победит крепкая гиковская дружба.