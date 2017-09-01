Сентябрь на западном ТВ пройдёт под знаком «Звёздного пути»: сама вселенная возвращается на малые экраны, а там её уже готовятся пародировать. Ну а за сердца любителей супергероики будут соперничать «Готэм» и новинка от Marvel «Сверхлюди».

Американская история ужасов: Культ (7 сезон)

Когда и где? 5 сентября, FX

Что? Антология ужасов.

О чём? О самом страшном ужасе по мнению американской интеллигенции и богемы — президентских выборах 2016 года. Действие первого эпизода начнётся в ночь после выборов. В чём именно будет ужас, помимо победы консерватора Трампа, пока неясно. Но трейлер полон жутких танцующих и марширующих клоунов, похожих то ли на Пеннивайза, то ли на линчевателей из «Судной ночи». А ещё создатели упоминают, что седьмой сезон будет связан с четвёртым, «Шоу уродов».

Чего ждём? Надеемся, «Американская история ужасов» останется верна себе и покажет в первую очередь мистический хоррор, а не агитацию за Демократическую партию. По крайней мере, создатели обещают, что среди героев окажутся сторонники обоих кандидатов, а сами политики хоть и будут показаны фоном, но не станут главными героями.

Орвилл

Когда и где? 10 сентября, Fox

Что? Комедийная космоопера, пародия на «Звёздный путь».

О чём? Звездолёт «Орвилл» бороздит просторы вселенной, смело газуя туда, где не ступала нога человека. Экипаж состоит из капитана-раздолбая, его бывшей жены-старпома, брутального воина из однополой расы, чересчур логичного робота и прочих типичных НФ-персонажей.

Чего ждём? Учитывая суровые нравы канала Fox, «Орвилл» едва ли протянет дольше сезона. Во-первых, Сет Макфарлейн не тот продюсер, который вселяет уверенность. Да, он создатель долгоиграющих «Гриффинов», но его последние проекты — «Приграничный городок» и «Блант говорит» — быстро закрылись. Да и шутки на грани фола, которых хватает и в «Гриффинах», и в трейлере «Орвилла», — на любителя. Инопланетная раса, писающая раз в год, — очень смешно, Сет!

Во-вторых, с выбором темы создатели опоздали лет на тридцать. В наши дни высмеивать «Звёздный путь» — всё равно что травить анекдоты про «новых русских». Массы уже подзабыли классические сериалы, а фанаты вряд ли будут рады пляскам на своей ностальгии.

И всё-таки трейлер выглядит неплохо. Шутки не фонтан, но, по крайней мере, на спецэффектах не экономили, а пилотный эпизод поставил сам Джон Фавро («Железные человек»). Да и «Звёздный путь» как раз в этом месяце возвращается на телеэкраны — Fox удачно подгадали с датой. Есть всё-таки небольшой шанс, что «Орвилл» взлетит и окажется новым «В поисках галактики».

Чужестранка, 3 сезон

Когда и где? 10 сентября, Starz

Что? Хроноопера, мелодрама. Экранизация книг Дианы Гэблдон.

О чём? Клэр, медсестра из 1946 года, попала в XVIII век, в гущу шотландской борьбы за независимость. Тут она встречает предка своего мужа (который оказывается той ещё сволочью), выходит за славного парня Джейме и поражает местных жителей познаниями в медицине. А в конце второго сезона возвращается в своё время.

Чего ждём? В третий сезон планируют утрамбовать сразу две книги Гэблдон: «Странник» и «Барабаны осени». Действие развернётся спустя двадцать лет после предыдущих событий. Клэр уже вернулась в XX век, вырастила дочь и пережила мужа. Но, узнав из архивов, что Джейме, которого она перед возвращением считала погибшим, прожил ещё много лет, бросается обратно в XVIII век, чтобы найти его. Катрине Балф, которая всё это время изображала женщину младше себя, теперь придётся играть 50-летнюю Клэр.

Электрические сны Филипа К. Дика

Когда и где? 18 сентября — Амедиатека; 21 сентября — Amedia Premium

Что? Научная фантастика с налётом сюрреализма.

О чём? Сериал-антология, где каждый эпизод основан на отдельном рассказе великого фантаста Филипа Дика. Между собой они по сюжету не связаны, разве что любимыми темами Дика — что такое человек, что такое реальность, и что курил автор. В число экранизированных рассказов вошли «Автофабрика» (про автоматы, пожирающие все ресурсы человечества), «Капюшонщик» (про тиранию телепатов, захвативших мир), «Планета, которой не было» (про далёкое будущее, где не люди верят в существование Земли), «Отец-двойник» (про мальчика, папу которого заменил двойник-пришелец) и многие другие.

Чего ждём? Проект очень таинственный (даже его трейлер на YouTube заблокирован), но и очень многообещающий. Из рассказов Дика можно сделать антологию парадоксальной фантастики не хуже «Чёрного зеркала» или «Сумеречной зоны». Продюсируют проект Рональд Мур («Звёздный крейсер «Галактика», несколько «Звёздных путей») и Брайан Крэнстон (Уолтер из «Во все тяжкие»), который, разумеется, сыграет в одном из эпизодов. А компанию ему составят Стив Бушеми, Джеральдина Чаплин (дочь Чарльза Чаплина) и Вера Фармига. На Западе дата премьеры ещё не объявлена, но в России, как ни странно, уже есть — с 18 сентября сериал можно будет посмотреть в Амедиатеке.

Готэм, 4 сезон

Когда и где? 21 сентября, Fox

Что? Суперзлодейская криминальная драма.

О чём? О городе Готэме, родине Бэтмена, в те годы, когда Человек — летучая мышь ещё был подростком, комиссар Гордон начинал карьеру в полиции, а суперзлодеи никого не боялись. В основном разборкам злодеев друг с другом сериал и посвящён.

Чего ждём? Четвёртый сезон будет вдохновлён сюжетными арками «Долгий Хэллоуин» и «Бэтмен: Год первый», но их точной экранизации не ждите. Брюс Уэйн впервые наденет маску (хотя, видимо, пока что не знаменитую маску Бэтмена) и выйдет на улицы ночного Готэма бороться со злом. В очередной раз восставший из мёртвых Пингвин окончательно станет крупнейшим мафиози города. А ещё к числу злодеев прибавится Пугало в маске — обещают, что серии с ним будут прямо-таки фильмами ужасов.

Предыдущий сезон разочаровал нашего автора — и многих других зрителей, судя по самым низким за три сезона рейтингам. Надеемся на возвращение «Готэма» к лучшим временам, когда в нём было меньше абсурдных воскрешений и гей-драмы и больше мрачного неонуара.

Звёздный путь: Дискавери

Когда и где? 24 сентября, CBS и Netflix.

Что? Космическая фантастика, шестой (формально седьмой, долгая история) сериал по вселенной «Звёздного пути».

О чём? О Мишель Бёрнхэм — человеке, выращенном вулканцами, и сводной сестре Спока. Мишель служит старпомом на звездолёте «Шэньчжоу» и должна вскоре получить назначение на звездолёт «Дискавери». Но перед этим «Шэньчжоу» отправляют исследовать аномалию в приграничной зоне. Аномалией также интересуется раса клингонов, где идут свои разборки: властный Т’Кувма пытается объединить разобщённые кланы в единую империю.

Чего ждём? Попытку древней франшизы омолодиться и снова стать популярной на своей родине — телевидении, сохранив при этом хоть что-то от себя прежней. Да, клингоны получили редизайн, но они и раньше менялись — а на сей раз создатели обещают дать этому сюжетное объяснение. Среди других рас будут как знакомые вроде вулканцев, так и принципиально новые существа — одно из таких сыграет Даг Джонс, знаменитый по ролям монстров в фильмах Дель Торо.

Как и прежде, «Звёздный путь» будет стремиться к репрезентации, показывать сильных женщин, представителей разных рас и видов. И это не «дань политкорректности» — «Звёздный путь» всегда был таким. Просто когда-то такой подход был новым и смелым, а сейчас стал почти обязательным.

Сверхлюди

Когда и где? 29 сентября, ABC. Премьера пилотной серии в кинотеатрах — 1 сентября

Что? Супергероика по комиксам Marvel, спин-офф сериала «Агенты Щ.И.Т.».

О чём? О сверхлюдях (вернее, не-людях, inhumans) — расе людей с суперспособностями, выведенной инопланетянами кри в результате опытов. Сверхлюди уже появлялись в сериале «Агенты Щ.И.Т.», а теперь им выделили собственное шоу.

По сюжету сверхлюди, управляемые безмолвным королём Чёрной Молнией (он всегда молчит, потому что его голос способен убивать), много лет скрывались от человечества. Но брат Молнии, Максимус, совершает переворот и призывает сородичей захватить Землю как «по праву принадлежащую им родину».

Чего ждём? Больше пафоса и меньше юмора, чем от «Щ.И.Т.а». Больше вычурного дизайна — сверхлюди напоминают выходцев из фэнтезийного мира. И необычного подхода к повествованию — вы помните ещё хоть один сериал, где главный герой был бы немым?

Но особенно мы ждём сериал из-за главного злодея. Амбициозного Максимуса играет Иван Реон — он же Рамси Болтон из «Игры престолов» (и, если кто помнит, Саймон из «Отбросов»). И это отличный выбор. Кто откажется ещё раз поглядеть, как Иван безумствует с коварной ухмылкой? А ведь у него ещё и супер-собака будет…

Команда «Мстители» С 8 сентября в России на Канале Disney впервые на русском начнёт выходить мультсериал о Мстителях, снятый студией Marvel в 2013 году. Сериал показывает совместную работу Мстителей глазами Сокола, нового члена команды. В первом сезоне героям предстоит сразиться с Красным черепом: злодей при смерти и ищет тело, в которое мог бы переселиться. Капитан Америка ему подходит лучше всего.