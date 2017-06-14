«Готэм», 3 сезон: почему сериал скатился?

Детектив Гордон после событий предыдущего сезона работает в Готэме охотником за головами, уделяя особое внимание сбежавшим монстрам Индиан Хилла. Ли Томпкинс собирается замуж. А у остальных персонажей всё, в общем-то, как обычно.

Gotham Жанр: нуар-гротеск

Продюсеры: Бруно Хеллер, Аннабель К. Фрост, Дэнни Кэннон

В ролях: Бен Маккензи, Морена Баккарин, Дэвид Мазус, Камрен Бикондова, Майкл Чиклис

Продолжительность: 22 серий по 42 минуты

Премьерный показ: октябрь 2016 — июнь 2017, FOX

Похоже на: «Бэтмен и Робин» (1997), «Отряд самоубийц» (2016), сериал «Стрела»

Как обычно для обитателей Готэма — это наступать друг другу на глотки, выдумывать глупые мотивы, развязывать на их почве смертельные конфликты и напрочь отказываться умирать. В первом сезоне «Готэм» создавал атмосферу реалистичного бэтменовского мира. Во втором отказался от этой идеи и попытался поддать безумного гротеска в духе комиксов. К третьему же сезону сериал окончательно скатился. Даже гротеск перестал быть стильным, перевоплотившись в дешёвый балаган с плохой актёрской игрой.

В лучших традициях «Супергёрл» лейтмотивом всего сезона стал вопрос «помирится ли Гордон с Ли Томпкинс?». Это заботит даже Безумного Шляпника — самого раздражающего новичка сериала. Его постоянные стишки и навязчивый надрыв вызывают раздражение уже после пары серий. В итоге самая напряжённая и эмоциональная по задумке сцена, где Гордону дают трудный выбор, вышла пшиком. Слишком натужно и фарсово. Взаимоотношения персонажей ходят по кругу. Все постоянно ссорятся и мирятся, создают союзы, распадающиеся в той же серии, наступают на одни и те же грабли и проговаривают одни и те же мысли. Снова, и снова, и снова.

Не понимая, что движутся в неверном направлении, авторы всё сильнее повышают градус безумия. Больше персонажей со сверхспособностями, больше психов, больше гипертрофированных эмоций, жуткого смеха, нелепых костюмов и прочее. В итоге почти все так или иначе слетают с катушек и ведут себя неадекватно. Некоторым персонажам это идёт, поэтому отдельными эпизодами «Готэм» может порадовать терпеливого и преданного зрителя. По большей части хороша Барбара, несомненно прекрасен Джером. Почти весь сезон удачно смотрелось развитие молодого Брюса Уэйна, но и его в прямом смысле слова сломали к финалу.

Единственный персонаж, который от начала до конца вызывает сопереживание и сочувствие, это Харви Буллок. Он один не сходит с ума и комментирует происходящее с точки зрения обычного вменяемого человека без суперспособностей. То есть, по сути, с точки зрения зрителя. Его шутки про дворецкого, хоть и банальны, на общем фоне прекрасно разряжают обстановку. Жаль, что в одиночку Харви не способен спасти сериал.

Третий сезон изобилует упущенными возможностями. Нам постоянно сулят общий сбор злодеев, но они так толком и не собираются — зато пару из Мистера Фриза и Светлячка гордо именуют «армией фриков». Потрясающую Вэлори Вейл из самодостаточного персонажа превратили в придаток к любовной драме Гордона, а затем вышвырнули из сериала за ненужностью.

Совершенно не раскрыт Пингвин на посту мэра. Его становление в качестве успешного политика — многообещающий ход, на котором можно было построить множество интересных сюжетных поворотов, сатиры и прочего. Вместо этого сценаристы сделали ставку на гей-драму. Само по себе это не плохо, но тут она совершенно не к месту.

Почему-то авторы посчитали, что, если в кадре много психов, логика происходящему уже не нужна. Стилем возьмём. Но на фоне недавних стильных сериалов вроде «Американских богов» или «Легиона» картинка «Готэма» смотрится пресно. Более того, сериал стал выглядеть так, будто ему не хватает бюджета. Замахнувшись на большие масштабы, создатели оказались не способны соответствовать своим амбициям. Боевые сцены либо плохо поставлены, либо совсем короткие, будто постановщики боёв просто не знают, что делать с их составляющими. Светлячок полыхает огнём в пустоту, ниндзя прыгают по кадру без какого-либо смысла и цели. Сумбур и невнятица.

На фоне всего этого форменным издевательством смотрятся сцены-цитаты из классики вроде «Бэтмен возвращается» Бёртона или «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Смотрели, оказывается, создатели «Готэма» хорошие фильмы, а такую безвкусицу снимают.

Третий сезон — худший в истории «Готэма», и сильно упавшие рейтинги это подтверждают. Каким чудом канал Fox, обожающий всё закрывать, продлил сериал на четвёртый сезон, остаётся загадкой. Чувство стиля и меры совершенно отказало его создателям, и, может быть, им стоило забыть это шоу уродов как страшный сон.

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