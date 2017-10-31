Редкий фильм или сериал может всерьёз напугать. Страх больше всего зависит не от неожиданности или кровавости сцены, а от самого зрителя. Для многих никакой скример из «Заклятия» не сравнится с зайцем-роботом из «Ну, погоди!», пугавшим в детстве до икоты. Или чем-то другим, что страшно лично для вас. На дворе Хэллоуин, а значит — снова время бояться! По такому случаю мы спросили у наших авторов, какие фильмы и сцены вызывали у них настоящий страх.



Дмитрий Шепелёв



«Матрица» (1999)

В детстве я был знаком с ужастиками не понаслышке. У деда была огромная коллекция VHS, и он не особо-то заморачивался, что разрешать мне смотреть, а что лучше убрать на дальнюю полку. «Да ладно, пусть психика закаляется», — говорил он. Так что первый «Кошмар на улице Вязов» я увидел лет в пять, затем были «Чужой», «Чужие», «Хищник», четыре части «Лепрекона» — и всё как с гуся вода. Дедуля во многом оказался прав — киношные монстры пугали меня исключительно понарошку.

А вот творение братьев Вачовски в шесть лет нагнало жути не на шутку. Первую «Матрицу» тогда не все взрослые-то в России поняли, что уж говорить обо мне-дошколёнке. Хотя без ложной скромности скажу, что общую сюжетную канву я уловил без проблем. Но не мрачное будущее и не кровь меня довели до слёз (хотя, может, я тогда и не плакал, но хотелось точно), а общая сюрреалистичность искусственной реальности. Ощущение сна, из которого не вырваться.

Эмоциональным пиком стала сцена допроса Нео агентом Смитом. «Я знаю свои права. Дайте мне позвонить. — Скажите, мистер Андерсон, зачем вам кому-то звонить, если вы не можете говорить?» В этот момент у Киану Ривза слипаются губы и исчезает рот. Он бьётся в истерике, и я, сидя у экрана телевизора, прекрасно его понимаю. А потом Нео хватают агенты и выпускают на него отвратительную каракатицу-жучка, которая забирается ему в пупок (фууууу!). Помню, что при повторных просмотрах я почти всегда проматывал эту сцену — такой неизгладимый след она оставила в моей психике.



Александр Стрепетилов



«Муха» (1986)

Это был второй или третий класс. Я дни напролёт проводил дома, потому что сломал ногу и не мог нормально ходить в школу. Порой мы с отцом засиживались допоздна, смотря какие-то фильмы, — всё равно на следующий день можно было поспать.

В один из поздних вечеров папа как-то включил фильм Кроненберга «Муха» (ужасы 1986 года). Кажется, это случилось после того, как по телевизору показали спецвыпуск «Симпсонов», в котором спародировали это кино.

К середине фильма папа заснул, а я всё смотрел и смотрел. Сам фильм не слишком пугал, но запомнились отдельные жуткие сцены вроде отковыривания ногтей. А самое страшное впечатление произвела последняя сцена, когда, казалось бы, бояться уже было нечего. Из какого-то прохода вылезало настоящее чудовище и пошло прямо на камеру, утробно завывая и медленно-медленно передвигаясь.

Кажется, вот та самая сцена. Сейчас выглядит довольно нелепо, но была ночь, вокруг темно, все спали, а я не мог даже нормально встать из-за гипса на ноге. Кое-как уполз в спальню.



Юлий Ким младший



«Терминатор 2. Судный день» (1991)

Самые страшные сцены для меня — это те, на которых я просто выключал фильм. Второго «Терминатора» я, конечно, досмотрел на следующий день, но такого наплыва впечатлений и напряжения четырехлетний мальчик за один заход вместить в себя не смог. Триггером послужила сцена, где Т-1000 «втекает» в вертолет через лобовое стекло. Неумолимость и неостановимость этого персонажа настолько меня ужасала, что я затребовал у родителей перерыв на восстановление нервов.

А следующие два фильма остаются недосмотренными до сих пор.

«Оно» (1990)

В детстве я, не моргнув глазом, посмотрел весь цикл «Кошмаров на улице Вязов». Помню, расправы Крюгера над детьми казались мне необычными и художественно интересными, но не страшными. Тем удивительнее, что я не выдержал фильма «Оно». С самого начала я чувствовал себя крайне неуютно и мало что помню, кроме классической сцены со сливным люком и корабликом. Но выключить телевизор меня заставил момент, когда в фотоальбоме из-под фотографии пропавшего мальчика стала течь кровь. Это было неожиданно и жутко.

«Зловещие мертвецы» (1981)

Трилогию Сэма Рэйми я смотрел в обратном порядке. Тем страннее мне было слышать мнения, что уже первая часть с юмором и новаторством подошла к жанру. Сначала я на повторе смотрел третью часть — откровенную пародийную комедию в духе Цукер-Цукер-Абрахамс («Голый пистолет», «Горячие головы»). Потом пару раз оценил вторую, которая для меня была на грани — половина моментов стремная, половина смешная, да и то со спорным юмором (во взрослом состоянии я научился любить этот фильм больше, чем третий).

А первая показалась нам с другом абсолютно серьезной и ужасающе страшной. Мы дергались весь фильм, дотерпели почти до конца, но, когда девушка заговорила из подвала, наши нервы не выдержали. Пересматривать фильм я больше не пытался. Зато недавно словил невероятный кайф от ремейка.



Дарья Беленкова



«Маленький магазинчик ужасов» (1986), «Оно» (1990),

В нежном возрасте я ужасно переживала, когда Чудовище в мультфильме «Красавица и чудовище» грызли волки в лесу. Закрывала лицо подушкой каждый раз при просмотре, а пересматривала я этот мультик десятки раз.

Но настоящий кошмар пришёл ко мне, когда я в младшей школе посмотрела с родителями (зачем мне разрешили?…) хоррор-мюзикл «Маленький магазинчик ужасов». Рассудительный, властный и даже в какой-то мере обаятельный разумный цветок, который вынуждал хозяина скармливать ему людей, напугал меня в десять раз больше, чем если бы он просто рычал, пускал слюни и откусывал всем подряд ноги. Потом, уже в университете, тёмной холодной зимой, я посмотрела в пустом ночном общежитии «Оно». С тех пор очень не люблю сливные отверстия.

«Будет ласковый дождь» (1984)

А САМЫЙ леденящий душу ужас, пробирающий до костей, я до сих пор испытываю от советского мультфильма по мотивам рассказа Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь». Не знаю, из каких глубин ада аниматоры достали эту палитру и визуальные решения, но я лучше устрою себе марафон «Пилы», чем пересмотрю эту короткометражку.



Игорь Хованский



«Зубастики» (1986)

Бояться темных углов — естественно. Инстинкт самосохранения! Все дети знают, что высовываться из-под одеяла ночью нельзя. А вдруг ты сунешь руку под кровать и останешься без пальцев?! На этом первобытном страхе сыграли создатели «Зубастиков», показав одновременно и милых, и отвратительных тварей. Самое пугающее в фильме — ощущение незнания, когда и откуда придет опасность. На тебя могут напасть в кладовке, на кухне, в спальне… Что это там? Крыса?! Сжечь все!

«Особое мнение» (2002)

Когда я шел на «Особое мнение» в кино, у меня уже было сложившееся мнение о Стивене Спилберге как об оптимисте и гуманисте. Однако фильм моментально поразил меня тем, насколько неуютным было показано вроде бы безопасное будущее. Я представлял себя на месте героя Тома Круза, который постоянно видит сцены еще не совершенных убийств, и… мне не хотелось быть на этом месте. Сильнее всего страх охватывал в сцене, когда провидица Агата видела сцену утопления своей матери… На материале Филипа Дика Спилберг снял одну из самых живых антиутопий. Плотоядные монстры и роботы-убийцы — это, конечно, страшно. Но самым опасным зверем остается человек.

«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)

Ни спецэффектов, ни скримеров. Ледяной ужас при полном эффекте присутствия. Комбинация пары извечных страхов — потеряться в лесу и оказаться во власти неведомой зловещей силы. Один из самых известных фильмов в стиле «найденной пленки» сегодня, может, смотрится не так выигрышно на фоне последовавших «Монстро» и «Паранормальных явлений», но жути в свое время он на меня нагнал предостаточно. Особенно финал. Проклятый дом. Что же там сидело?



Елена Кушнир



«Сайлент Хилл» (2006)

В 2006 году я ничего не знала об одноименной игре, но фильм заинтересовал меня еще на стадии рекламной кампании. С огромного плаката, висящего на кинотеатре, мимо которого я каждый день проходила, пристально смотрела серьезная большеглазая девочка, у которой не было рта. И, конечно, было ужасно интересно узнать, что она хочет сказать. Без рта-то.

В кино я ходила со спутником, который был фанатом «Сайлент-Хилла» и комментировал происходящее на экране со снисходительностью пуриста: «Все не то. Все не так. Хвост должен быть не в полосочку, а в крапинку». Но я едва его слышала — цепенея от ужаса, вжималась в кресло и даже отворачивалась от экрана. Рядом сидела девушка, которой тоже было страшно, и я предложила, как в мультфильме «Котенок по имени Гав»:

— Давай бояться вместе.

Начали бояться вместе — стало намного веселее. Всегда бойтесь вместе.

Через пару лет, узнав о психологических глубинах «Сайлент-Хилла», я уже наслаждалась при просмотре его страшной красотой. Сквозь призму психологии фильм и сама вселенная «Сайлент-Хилла» оказались не столько пугающими, сколько очень интересными.

«Халиф-аист» (1981)

Но ничто не сравнится с детскими впечатлениями, полученными в свое время от просмотра мультфильма «Халиф-аист». Эти двадцать минут сюрреалистического кошмара я до сих пор не решаюсь пересматривать. Кто смотрел в детстве, тот знает, что это за волшебное слово — «Мутабор». Какие там Тихие Холмы…



Борис Невский



«Зловещие мертвецы» 1-2 (1981, 1987)

Это было где-то в начале девяностых. В новогоднюю ночь ко мне домой притащился кузен и принёс несколько видеокассет, которые одолжил у кого-то из приятелей. Там были две первые части «Зловещих мертвецов» и еще какая-то мистическая фигня, чьё название в памяти не сохранилось — помню только, что там сектанты вызвали демона и он их на протяжении всего фильма рвал на куски.

Я никогда не любил ужастики, но после той новогодней ночи, испорченной вдрызг, я их возненавидел. За окном — легкий снежок, в квартире ёлка и новогодний стол, а по телеку — кровавый, мать его, ужас. Я не мог «потерять лицо» перед своим кузеном — тем ещё спесивым козлом, кстати. Потому сидел и смотрел это месилово, хотя меня буквально выворачивало. Знаю, знаю — фильмы Сэма Рэйми считаются «юмором». Но первая часть реально жуткая, потому более пародийная вторая картина после первой мне как-то не казалась особенно смешной. В общем, этот хоррор-марафон изрядно попортил мне нервы.

Так что с тех пор я ужастики не смотрю — вообще. И даже если «Оно» соберёт в прокате хоть триллион — дудки!



Владислав Чирин



«Мурашки» (1995–1998)

В детстве мне нравились мультики на Fox Kids больше, чем фильмы, тем более фильмы ужасов. Ужастики не очень меня пугали, просто их было скучно смотреть, если в кадре не появлялся динозавр или анаконда.

«Мурашки» на Fox Kids рвали мне шаблон сразу по двум причинам. Во-первых, в мой досуг между «Человеком-пауком» и «Тотали Спайс» врывались живые актеры.

Во-вторых, было в историях этого сериала что-то очень неуютное. С детьми плюс-минус моего возраста случалась всякая чертовщина, и взрослые не обращали на это внимания. Я плохо помню конкретные сюжеты, но помню недоумение из-за странной стилистики шоу — и чувство изоляции из-за того, что происходящее никому не казалось страшным. Это была как будто моя персональная «свечная бухта» из одноименной крипипасты — еще и потому, что обсудить увиденное было не с кем: никто, кроме меня, это шоу не смотрел.

Последним пугающим штрихом были концовки, в которых далеко не всегда всё возвращалось в норму. Было не по себе от чувства, что эти дети так и не выбрались из своего кошмара. Поэтому, кстати, меня пугали еще и хэллоуиновские спецвыпуски Симпсонов, от которых в детстве реально веяло чем-то зловещим.

«Челюсти» (1975)

Не было такого, что я стал бояться воды, да и акула мне казалось скорее крутой, чем страшной. Но образы из этого фильма (не уверен, какую часть я смотрел первой) крепко въелись мне в память. Желтые комбинезоны ассоциируются у меня с кровью и расчлененкой совсем не из-за «Оно», а из-за открывающей сцены одного из фильмов серии «Челюсти». Еще я много лет был уверен, что акулы — абсолютно беспощадные больные ублюдки. Но сейчас я отношусь к ним гораздо толерантнее и не поддаюсь на провокации киноделов.

«Байки из склепа» (1989–1996)

Помню кассету родителей с этим разложившимся, ехидно скалящимся скелетом-зомби на потертой обложке. Он пугал меня до кошмарных снов, и я просил маму убрать кассету туда, где я ее никогда не найду.

Я так и не посмотрел ни одной серии.



Дарья Буданова



«Сонная лощина» (2000)

К ужастикам меня приучил дядя: вместе мы посмотрели «Кладбище домашних животных», «От заката до рассвета», «Сияние» и все фильмы про кровожадного Чаки и его невесту. Так что где-то к семи годам у меня уже был иммунитет к оторванным конечностям, монстрам, без разбору пожирающих всё на своем пути, и вампирам, низшим и высшим.

Но как-то раз мамина знакомая в канун Рождества посоветовала посмотреть «Сонную лощину», «мрачную, но безобидную сказку с Джонни Деппом». Хотя поначалу всё шло спокойно, с появлением на экране всадника без головы в исполнении Кристофера Уокена для меня начался настоящий кошмар. Хоть он и сам по себе не больно приятный тип, больше всего напугала сцена его казни: после того, как правосудие свершилось, на весь экран показали его лицо с неестественно ярко-голубыми глазами и острыми клыками, которые он сам когда-то заточил. Помню, после этой сцены его бледная физиономия целую неделю смотрела на меня каждый раз, как только я закрывала глаза.

«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)

А лет десять назад мне попался триллер «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», который был опубликован на диске к «Миру фантастики» (спасибо, любимая редакция!:)). Хотя фильм был снят чуть ли не на любительскую камеру, а особой мерзости там не показывали, чувство тревожности, зародившееся в самом начале, к середине разбухло до сковывающего, панического страха перед неизвестным. Да и как тут не испугаться, когда в лесу один за другим бесследно пропадают друзья.

И страшно до сих пор — ведь мы так и не узнали, куда они делись и что на самом деле случилось в том заброшенном доме. А вдруг они сами напугали себя до смерти, вообразив за конструкциями из веток жутковатую мистическую историю? Куда только не заводит воображение…