Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт

Бэтмен много раз менялся и в комиксах, и в экранизациях. Но в этих переменах обычно сохранялись основы, которые стали каноном. Он Брюс Уэйн, живёт в Готэме «наших» дней, носит маску и плащ, ездит на Бэтмобиле, враждует с Джокером, Пингвином и Двуликим, а с Женщиной-кошкой у него всё сложно. В большом кино не рискуют отходить от канона далеко — разве что могут навалить предыстории Джокеру . А вот создатели мультфильмов для ТВ и стримингов в последние годы идут вразнос вслед за комиксистами. Они переносят Бэтмена и его свиту в другие страны и эпохи, сталкивают с персонажами иных миров и даже жанров. В таких адаптациях обычно интереснее не сюжеты, а дизайн — как фантазия создателей объединяет два мира, порождая третий. Сегодня мы вспомним самые оригинальные, странные и немного безумные интерпретации Бэтмена и его вселенной — от Лавкрафта и стимпанка до ацтеков и даже фурри.

Готэм в газовом свете

«Стимпанковский Бэтмен», снятый по мотивам комикса папы « Хеллбоя » Майка Миньолы. Однако именно стимпанка — фантастики с невероятными ретротехнологиями — в нём немного. Тут больше просто условной «викторианской» эстетики, в которую перенесли знакомые места и лица. Готэм Прекрасной эпохи — вылитый Лондон Диккенса и Дойля: в тёмных подворотнях Джек-потрошитель режет девушек, пока в закрытых клубах леди и джентльмены потягивают шампанское. К рассказам о Шерлоке Холмсе тут отсылают чуть ли не чаще, чем к комиксам DC: шайка юных Робинов — вылитые Картрайт с товарищами, а Бэтмен пишет шифровку пляшущими человечками.

Важная особенность «Газового света» в том, что под выбранный стиль поменяли не только антураж. Это ещё и детективная история , в которой Брюсу приходится расследовать убийства, примерив роль Шерлока. Правда, он скорее Холмс из фильмов Гая Ричи — всегда готов зрелищно набить злодею морду и переспать с роковой красоткой. Но личность злодея до последнего остаётся загадкой, и угадать её за множеством ложных следов сумеет не каждый.

Карающий рок над Готэмом

Название мультфильма, вольно основанного на комиксах всё того же Миньолы, отсылает к рассказу Лавкрафта «Карающий рок над Сарнатом». А по духу мульт продолжает «Готэм в газовом свете». Только на сей раз вместо викторианства — Ревущие 1920-е, времена Сухого закона.

Богатый путешественник Брюс Уэйн отыскивает пропавшую во льдах полярную экспедицию (в неё входили местные Пингвин и Мистер Фриз — сценарий не лишён иронии). Из ледяного плена он поневоле привозит древнее проклятье демона Иог-Сота (именно так), которое может погубить Готэм. И вот уже город заполняют потусторонние твари, призванные чародеями-культистами, и богомерзкие древние божества из иного измерения вот-вот разорвут реальность… Впрочем, Бэтмен при виде невыразимого ужаса не впадает в безумие, а раздаёт тумаки, так что получается не лавкрафтианский хоррор, а супергеройское городское фэнтези с каплей мистики.

Несмотря на оригинальную задумку, нарисован «Карающий рок», как и «Газовый свет», в традиционной манере. Их можно принять за серии мультсериала про Бэтмена, только более долгие, дорогие и мрачные. Чего не скажешь про следующий пример...

Бэтмен-ниндзя

В мультфильме, снятом японскими аниматорами, Бэтмен со своими друзьями и врагами проваливается назад во времени и попадает в феодальную Японию. И это ещё полбеды. Фактически он оказывается в мире аниме!

«Бэтмен-ниндзя» — самый безумный мульт в нашей подборке. Он весь сделан во имя эстетики и дизайна — чтобы показать, как стильно выглядят герои и злодеи Готэма в самурайских доспехах и кимоно на фоне японских замков. Он — воплощение «правила крутизны». Ей подчинён сюжет, в который лучше не вдумываться; ей подчинены логика и физика. Бэтмен в шлеме и с катаной скачет по черепице. Джокер создаёт гигантского меха-Джокера! И всё кончается битвой огромных человекоподобных роботов. Анимация, сделанная сел-шейдингом, может кого-то отпугнуть, но в таком фильме она лишь добавляет хаоса и сноса крыши.

У каждого персонажа тут уникальный дизайн (от создателя «Афросамурая» Такаси Окадзаки), сочетающий их комиксные черты с историческим антуражем. Неудивительно, что по «Бэтмену-ниндзя» выпускали коллекционные фигурки. И это, кажется, пока единственный фильм подборки, получивший прямое продолжение — « Бэтмен-ниндзя против лиги якудза » вышел в 2025 году.

Бэтмен против черепашек-ниндзя

Встреча Брюса с этими ниндзя выглядит скромнее — она нарисована как типичный телемультик про супергероев. Зато по части безумия ещё кто кому даст фору.

Мультфильм начинается как рядовой супергеройский кроссовер: герои должны сперва по недоразумению подраться друг с другом (но так, чтобы вничью), а потом объединиться против врагов. Название не врёт: сцена драки Бэтмена с четвёркой Черепашек тут есть. Впрочем, как и Бэтмена с Шреддером, а Черепашек — с Пингвином и Ра’сом аль Гулем. Бои неплохо поставлены — но кроме того, что дерутся персонажи разных франшиз, ничего необычного поначалу нет.

В отрыв, достойный включения в подборку, мультфильм уходит ближе к финалу, когда злодеи начинают направо и налево орудовать мутагеном. И тут начинаешь подозревать, что картину снимали тайные фурри-фетишисты. Каждый готэмский суперзлодей (а в какой-то момент и сам Бэтмен!) превращается в свою «звериную» версию, отражающую его характер. Иронично и цинично, что Харли Квинн сделали гогочущей гиеной, а Ядовитый Плющ… впрочем, долой спойлеры, это надо видеть. Даже странно, что по мультфильму не наделали фигурок с фуррсонами Джокера и компании.

Лего Фильм: Бэтмен

Сольный мультфильм про Бэтмена из «Лего. Фильма» не такой, как остальные в этом списке: это не телевизионная диковина, а дорогой блокбастер с большого экрана. Но по необычности и чудачеству он не уступит большинству из них.

«Лего Бэтмен» полон метаиронии. Пародийно суровый Брюс хриплым голосом то и дело говорит прямо со зрителем через « четвёртую стену ». Он не хуже Дэдпула понимает, что находится в кино, и комментирует его условности. И даже тот факт, что всё в мультике сделано из кубиков LEGO, в итоге оказывается важен для сюжета. Ещё тут полно шуточных отсылок к старым воплощениям Бэтмена и его противников, вплоть до свежей на тот момент схватки с Суперменом. Создатели прошлись и по нездоровым отношениям героя с Джокером, который изо всех сил пытается привлечь внимание Бэтмена, став его величайшим врагом.

В общем, LEGO-версия, может, и не самая необычная трактовка Бэтмена и его мира — но точно одна из самых ироничных и по-хорошему гиковских.

Бэтмен: Душа дракона

Увы, здесь Бэтмен не душит дракона.

Это вообще кино не про Бэтмена, здесь нет ни Готэма, ни Джокера с компанией. Фильм можно описать как «Брюс Уэйн встречает Брюса Ли» — с последнего явно списан тот самый Дракон, боец, озвученный мастером боевых искусств Марком Дакаскосом. Он тут главный герой как минимум наравне с Тёмным рыцарем. Бэтмен же — просто один из команды мастеров кун-фу, спасающих мир от ниндзя-культистов и их бога-демона. Супергерой даже костюм с маской надевает лишь пару раз, а весь остальной фильм остаётся Брюсом Уэйном.

«Душа дракона» тоже в каком-то смысле кино «в стиле прошлого»: тут всё стилизовано под 1970-е. Эстетику эпохи диско и фанка передают и одежда, и причёски, и звучащая за кадром музыка, да и сама идея боевика про восточный мордобой — все главные фильмы Ли сняты как раз в те годы. Мультфильм полон до смешного абсурдной клюквы — в типично тибетском монастыре в горах Пакистана учителя зовут сенсей ; и лучше не вглядывайтесь в карту СССР. Но и она по-своему вписывается в общий стиль: «кино категории Б про кун-фу со старой кассеты». Только нарисованное.

Весёлый маленький Бэтмен

Этот рождественский мультфильм необычен уже своим гиперстилизованным рисунком — огромные носы и безумные пропорции напоминают что-то из вечернего эфира Adult Swim.

На первый взгляд, здесь тот же Готэм и тот же Бэтмен, только на сей раз он заботливый папаша, который воспитывает маленького сына. Юный Дэмиен вообще-то персонаж канонический, однако здесь его появление меняет сам характер Бэтмена. Чтобы малыш жил в безопасном Готэме, Брюс расправляется со злодеями безо всякого гуманизма.

один дома и проявляет качества заправского Кевина Маккаллистера, а потом оказывается и один в Готэме, в котором зло вновь подняло голову. В трудностях маленький Бэтмен учится быть супергероем и познаёт дух Рождества. Он в том, чтобы делать всё вместе с семьёй — например, надрать задницы негодяям, а потом простить их и спеть песенку Барта Симпсона про вонючего Бэтмена. Очень доброе праздничное кино, которое стоит пересматривать каждые зимние праздники. Впрочем, мультфильм в общем-то не о нём, а о маленьком Дэмиене, Бэтмене-младшем. Пока папа в отъезде, сын остаётсяи проявляет качества заправского Кевина Маккаллистера, а потом оказывается и один в Готэме, в котором зло вновь подняло голову. В трудностях маленький Бэтмен учится быть супергероем и познаёт дух Рождества. Он в том, чтобы делать всё вместе с семьёй — например, надрать задницы негодяям, а потом простить их и спеть песенку Барта Симпсона про вонючего Бэтмена. Очень доброе праздничное кино, которое стоит пересматривать каждые зимние праздники.

Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй

Мексиканский мультфильм сам по себе не так уж безумен, но это самый радикальный отрыв Бэтмена от корней. Главный герой, ацтекский воин XVI века Йоуалли, мстит убийцам родителей, скрываясь под маской бога летучих мышей. Главный злодей, завоеватель Кортес, потерял пол-лица (Двуликий, ну вы поняли). А ещё тут есть безумный хохочущий жрец Йока (Джокер, ну вы поняли), воровка в костюме кошки и богиня растений.

Внешне похожие персонажи — вот и всё, что роднит мультфильм с комиксами DC. В остальном это «историческое» приключение, призванное познакомить зрителей с дохристианской историей и культурой Мексики. Ацтеков создатели явно идеализируют — знающие зрители смеялись над обвиняющей фразой Йоуалли, брошенной Кортесу: «Твой бог одобряет убийства женщин и детей?». Реальный ацтек продолжил бы: «Потому что мой — очень даже!»

Пожалуй, «Бэтмен-ацтек» зашёл слишком далеко. Вместо Готэма в необычных условиях вышло совершенно отдельное произведение с небольшими отсылками к комиксам. Впрочем, это и делает его яркой приметой нашего времени. Ведь сейчас, чтобы получить бюджет на оригинальную историю, авторам часто приходится выдумывать, как рассказать её про известного супергероя.

И ещё: «Супермен: Красный сын» — экранизация комикса про Супермена, в которой между делом появляется, наверное, самый необычный Бэтмен — анархист в ушанке. «Скуби-Ду и Бэтмен: Отважный и смелый» — Бэтмен здесь самый обыкновенный, а вот «Корпорацию Тайна» в костюмах Робинов редко где ещё увидишь. «Лига Справедливости: Мир войны» — антология, где супергерои Лиги Справедливости, в том числе Бэтмен, оказываются в ролях то воинов древнего фэнтези, то ковбоев, то нуарных детективов 1950-х.

