«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства

Сегодня фильм «Один дома» празднует свой 35-й день рождения. Несмотря на солидный возраст, он остаётся одной из самых любимых рождественских комедий всех времён. Как и положено культовому фильму, «Один дома» оброс массой фанатских теорий. Причём для столь невинного и позитивного фильма они весьма экстравагантные, а то и леденящие душу. В них фигурируют мафия, дьявол, мрачное будущее Кевина и даже путешествия во времени. По случаю дня рождения фильма Криса Коламбуса самое время рассказать про самые фантастические фанатские теории об «Одном дома».

Отец Кевина — босс мафии

Семья Маккаллистеров, мягко говоря, не из бедных. Питер и Кейт имеют пятерых детей и живут в огромном доме площадью в 840 кв. м (в прошлом году его, кстати, продали за 5,25 миллиона долларов). Они могут позволить себе дорогую поездку в Париж на Рождество и взять с собой полтора десятка человек.

При этом необычно поведение Питера, когда он встречается с переодетым в полицейского грабителем Гарри. Отец семейства очень насторожён. Когда Гарри интересуется, он ли владелец дома, Питер сразу же спрашивает: «Я арестован?». Странная реакция, не так ли? А ещё за весь фильм ни разу не упоминается, где он работает и какое у него прошлое. Фанаты сделали вывод: Питер преступник, причём не мелкая сошка, раз может позволить себе роскошный дом и содержать в достатке большую семью. Возможно, он крупный мошенник или контрабандист, а то и босс местной мафии. Если Мокрые бандиты знали о преступном ремесле Питера, понятно, почему они выбрали его дом: владелец даже не рискнёт пожаловаться в полицию!

Мафиозная теория пользуется такой популярностью, что её даже пришлось опровергать создателям фильма. В прошлогоднем интервью режиссёр Крис Коламбус сказал, что, когда они работали над фильмом со сценаристом Джоном Хьюзом, то решили, что Кейт Маккаллистер — успешный модельер (отсюда и манекены в подвале). Что до Питера, за давностью Крис уже не помнит, чем тот занимается, но уж точно не мафиози. При этом Коламбус признал, что в то время в Чикаго было много организованной преступности. Так что эта теория как минимум возникла не на пустом месте.

Есть и другие фанатские версии, чем занимался отец Кевина. По одной из них, Питер Маккаллистер — кто-то вроде секретного агента, и события с потерей Кевина он сам подстроил, чтобы приучить сына к взрослой жизни и привить ему навыки выживания. В таком случае события второго фильма были контрольной проверкой, чтобы убедиться, что это не было случайностью и Кевин может за себя постоять.

Дядя Фрэнк нанял мокрых бандитов

Другая популярная криминальная теория связана с дядей Фрэнком. Некоторые фанаты считают, что именно он всё это время дёргал за ниточки и был главным злодеем всей истории.

И правда, что мы знаем о Фрэнке? Он груб, терпеть не может детей брата (а то и его самого). У него явные проблемы с деньгами: он отказывается оплачивать пиццу, а в самолёте крадёт хрустальную перечницу и солонку. Несложно поверить, что именно он дал мокрым бандитам наводку на дом брата. Это могло бы объяснить слова Гарри, называющего резиденцию Маккаллистеров «серебряным тунцом» (т. е. большим кушем), и его зацикленность именно на этом доме.

Старик Марли — это Кевин из будущего

Переходим от мира криминала к миру фантастики. По ещё одной фанатской теории, старик Марли, он же «убийца с лопатой», на самом деле… постаревший Кевин Маккаллистер из будущего, который вернулся в 1990 год, чтобы изменить своё трагическое детство.

Нельзя не признать, что Марли играет важную роль в сюжете. Он как по волшебству оказывается в нужное время в нужном месте, когда Кевину нужна помощь. Он спасает мальчика, когда тот попадает в руки Гарри и Марва, помогает ему помириться с семьёй и многое другое. Неужели дело в простом везении — или же Марли знает, что именно случится?

По мнению некоторых фанатов, так и есть. Согласно теории, встреча с мокрыми бандитами в оригинальной временной линии оказала разрушительное влияние на Кевина. Он так и не оправился от душевных травм, что привело к распаду его семьи в будущем. Чтобы спасти себя от одинокой жизни и всё исправить, он совершил путешествие во времени.

Слабое место этой теории — финальная сцена, где Марли встречается со своей семьёй. Откуда она появилась в 1990 году? Но можно предположить, что, узнав о его поступке, близкие, которым он всё же не был полностью безразличен, отправились вслед за ним в 1990 год. Поскольку тот переписал ход истории, они уже не смогут вернуться в свою временную линию, и теперь им придётся жить в нашей реальности.

Маккаллистеры — сектанты

Многим зрителям казалось странным: почему, узнав про ситуацию с Кевином, Маккаллистеры не обратились за помощью к друзьям или соседям, не попросили их приехать домой и присмотреть за сыном. А что, если у них попросту нет друзей? По одной теории, «семья» Маккаллистеров на самом деле секта. С детства её членов учат игнорировать внешний мир и ненавидеть всех, кто не носит их фамилию.

В качестве подтверждения можно привести Базза, который безосновательно обвиняет старика Марли в убийстве и призывает семью держаться подальше от соседей. Именно поэтому Кевин не обращается ни к кому за помощью и дистанцируется от окружающих. Эта теория также может объяснить нездоровую семейную атмосферу и игнорирование детьми переодетого в полицейского Гарри: родители изолировали их от внешнего мира, запретив общаться с людьми за пределами семейного круга.

Мама Кевина заключила сделку с дьяволом

В одной из сцен Кейт говорит, что продала бы душу дьяволу, лишь бы вернуться к сыну домой. И ровно в этот момент в кадре появляется музыкант Гас Полински, который любезно предлагает подвезти её до Чикаго. На первый взгляд, он просто добрый самаритянин, услышавший слова отчаянной матери и решивший ей помочь. Но что, если под маской добродушия скрывается сам владыка ада, и, согласившись на поездку, Кейт, сама того не понимая, продала ему душу?

Аэропорт Скрэнтона, где происходит сцена, недалеко от перекрёстка. Городские легенды связывают перекрёстки с появлениями потусторонних сил. В поездке Гас рассказывает Кейт жуткую историю про ребёнка, забытого в похоронном бюро. А фамилия Полински подозрительно созвучна с Полански — режиссёром «Ребёнка Розмари», фильма про рождение сына дьявола. Совпадение?

Что ещё важно — Кейт попадает домой лишь на несколько минут раньше остальной семьи, которая просто дождалась следующего рейса. А значит, дьявол посмеялся над ней и она продала душу за ничто. Вполне типичный поворот в таких историях.

Справедливости ради, есть и «светлая» теория про Гаса. Некоторые считают, что он не дьявол, а посланец света, а то и сам бог (недаром его имя из трёх букв и начинается с G, как God). А его группа — это ангелы, которые спустились с небес, чтобы помочь Кейт в трудную минуту.

Кевин — это Джон Крамер

Каждый, кто смотрел любую из частей хоррор-серии «Пила», хоть раз ловил себя на мысли, что маньяк Джон Крамер, он же Конструктор — это выросший Кевин Маккаллистер. Оба наказывают преступников и придумывают изощрённые смертоносные ловушки, чтобы калечить и убивать людей. И у обоих натянутые отношения с родными.

Уже в первом фильме Кевин, которому всего восемь лет, почти профессионально сооружает ловушки и предугадывает поведение своих… жертв, иначе не скажешь. И нельзя сказать, что всему виной только мокрые бандиты — ещё до встречи с ними он демонстрировал свою тёмную сторону. Чего стоит эпизод, где Кевин поиздевался над доставщиком пиццы.

Почуяв вкус первой крови, Кевин начинает придумывать всё более сложные ловушки и тянется к садизму. Вспомните, как во втором фильме он бросал кирпичи с крыши, пытаясь убить Марва и Гарри. Возможно, психотерапия смогла на время приглушить мрачные порывы Кевина. Но уже взрослым он сорвался и взялся за старое, решив поиграть в бога.

Основной аргумент против теории — несовпадение возраста Кевина и Конструктора. Однако, как мы знаем, у Джона Крамера были многочисленные последователи. Кевин с его талантами легко мог стать одним из них и продолжить дело Конструктора.

Кевин — это Коллекционер

Есть даже более жуткая теория о будущем Кевина, которая не противоречит его возрасту. Согласно ей, Кевин стал не Джоном Крамером, а Коллекционером — маньяком из одноименного слэшера. Коллекционер проникает в чужие дома и устраивает в них садистские ловушки, похожие на те, что делал Кевин. Разница в том, что они мешают жертвам не проникнуть в дом, а покинуть его.

Ещё один намёк на подобное будущее Кевина — пауки. Коллекционер любит пауков, пожалуй, даже одержим ими. В «Один дома» Кевин спасается, беря тарантула и кладя его на голову Марва. Возможно, именно тогда и родилась его одержимость пауками.

Но и это ещё не всё. Главный герой «Коллекционера» — вор Аркин, который осматривает дом, планируя его ограбить, но сам становится дичью для маньяка. Несложно представить, что Аркин напомнил Кевину мокрых бандитов. Именно поэтому Коллекционер уделил ему особое внимание, сделав его жемчужиной своей коллекции.

История с бандитами — фантазия Кевина

Если присмотреться, в «Одном дома» немало странных моментов, у которых нет внятного объяснения. Например, «бессмертность» мокрых бандитов. Они легко переживают травмы, которые унесли бы в могилу Джона Макклейна (теория, что выросший Кевин — это Макклейн, тоже есть, но тут уж даты категорически не стыкуются). И непонятно, как Кевин успел так быстро подготовить свои ловушки, а затем мигом убрать разгромленный дом. Когда родители возвращаются, всё в полном порядке.

У фанатов есть свои ответы — но они вам, скорее всего, не понравятся. Дело в том, что события фильма разворачиваются лишь в голове Кевина. Его дом действительно подвергся нападению грабителей, только не незадачливых мокрых бандитов, а настоящих головорезов. Они убили всю семью Кевина. Сам мальчик выжил, но сошёл с ума от ужаса, полностью отрешившись от реальности.

В попытках справиться с травмой мозг Кевина придумал красивую фантазию. В ней его семья жива — она просто уехала в Париж. А что касается убийц, в своём разуме Кевин карает их, заставляя снова и снова проходить через изуверские ловушки, которые в реальной жизни быстро убили бы их. Правда, непонятно, чьими глазами мы видим разговоры родителей, бандитов и всё прочее, что происходило на экране без Кевина.

Есть и более лёгкая версия этой теории, в которой никто никого не убивал. Просто у Кевина богатая фантазия, чему в фильме немало подтверждений. Взять хотя бы реакцию Кевина на печь в подвале или эпизод, где он вспоминает, какими словами с ним говорили близкие. Да даже старик Марли — в одном эпизоде на его руке есть рана, а в финале она таинственно исчезает.

Кевин очень любит фантазировать и преувеличивать происходящие с ним события. По мнению авторов теории, финал фильма в основном происходит в его голове. Да, мокрые бандиты попытались вломиться в дом Кевина, но их остановил старик Марли. Мальчик, разумеется, не сооружал никаких ловушек. Скорее всего, он прятался под одеялом, а позже нафантазировал красивую историю, в которой он победил бандитов. Это объясняет все проблемы с хронологией финала и сохранность дома — и не противоречит параллельным сюжетным линиям.

На самом деле Кевин мёртв

Это одна из самых мрачных теорий об «Одном дома», которая пытается объяснить странности в поведении семьи Кевина и мокрых бандитов. Согласно ей, на самом деле Кевин мёртв. Его дух привязан к дому и воспринимается семьёй как вредный полтергейст, который устраивает всякие пакости, например, расставляя на полу игрушечные машинки.

Эта теория объясняет равнодушие его семьи и странную реакцию мамы Кевина на историю мальчика, забытого в похоронном бюро. Судя по всему, она единственная из Маккаллистеров, кто не сумел пережить потерю, тогда как все остальные давно с ней смирились.

Становится понятна боязнь самого Кевина спускаться в подвал и подниматься на верхний этаж, которые, очевидно, символизируют ад и рай. Обретает смысл и старик Марли. Очевидно, это добрая сущность, пытающаяся помочь Кевину. Марли отнюдь не случайно посыпает дорогу солью — он сооружает вокруг дома защитный круг. Ну а мокрые бандиты — это демоны, пытающиеся забрать Кевина с собой.

В такой трактовке финал даёт некоторую надежду. Маккаллистеры наконец-то понимают, что дух Кевина не угроза, а защитник дома, готовый оберегать их покой, и примиряются с ним.

Конечно, эти теории порождены хорошей фантазией и избытком свободного времени. Не стоит воспринимать их слишком серьёзно. Но они показывают, как популярное произведение начинает жить своей жизнью. Фанаты находят в фильме смыслы и подтексты, о которых авторы даже не подозревали, и порой доходят до полного абсурда.

А ещё это неплохой повод вновь пересмотреть «Один дома», окинуть свежим взглядом перечисленные нами моменты и задаться вопросом: «А что, если?»

