«Аватар: Пламя и пепел»: объясняем, что не так с этим прекрасным фильмом

На планете Пандора в семье туземцев-на’ви живёт человеческий юноша Паук. Воздух планеты ядовит для него, а кислородные маски надо часто менять. Глава семейства, превратившийся в на’ви землянин Салли, решает вернуть воспитанника в людскую стаю. Но путь к новому дому лежит через земли разбойничьего племени Пепла.

Жанр : планетарный романс, научное фэнтези Режиссёр : Джеймс Кэмерон В ролях : Сэм Уортингтон, Стивен Лэнг, Джейк Чемпион и др. Премьера : 19 декабря 2025 Похоже на «Аватар: Путь воды» : « Планета обезьян: Новое царство », «Как приручить дракона»… но больше всего на Поразительно, как изменилось отношение к «Аватару» в последние годы. Когда-то он считался (да и был!) технической революцией и редким оригинальным проектом, растолкавшим надоевшие франшизы в прокате. К 2025 году же Интернет завален несмешными мемами про то, что «Аватар» якобы никому не нужен, что у него нет культурного влияния, что люди-де пойдут на «Пламя и пепел» только ради трейлеров «Мстителей». Или даже не пойдут, чтобы ни цента не давать этому жадному Джеймсу Кэмерону и его «синей Покахонтас».

Это несправедливо по отношению к классику кино, создавшему уникальную вселенную и снимающему про неё поразительное зрелище, пусть даже не с самыми оригинальными сюжетами. Но есть опасения, что «Пламя и пепел» такое отношение не исправит, а скорее даже усугубит. Да, это всё ещё захватывающее дух «научное фэнтези» с отличными экшен-сценами, проработанным миром и эмоциональной драмой. Но ещё это трёхчасовая иллюстрация проблем «Аватара» как серии.



В третьей части закадровым рассказчиком служит уже не Джейк Салли, а его сын Лоак

От Кэмерона привычно ждут «кэмероновского сиквела» — такого, как «Терминатор 2» или «Чужие», который превзойдёт оригинал и раскроет его с новой стороны. А «Пламя и пепел» предлагает только очередное возвращение в мир Пандоры. Этот мир прекрасен, только уже почти не удивляет — мы к нему привыкли, многим он полюбился, но вряд ли кто-то успел прямо-таки соскучиться за три года.

Погружению в мир Кэмерон уделяет немало времени и внимания. «Пламя и пепел» разгоняется не сразу, первая сцена сражения (зато сразу одна из лучших) будет где-то через полчаса от начала. Когда-то я ругал за подобное «Мятежную луну», но разница в том, что у Снайдера мы любовались на колхоз, а здесь с ходу — виражи на крылатых ящерах, летучие горы, встреча с духом в загробном мире! Пожалуй, самыми запоминающимися вышли торговцы ветра, которые бороздят небеса на медузах-дирижаблях, запряжённых летающими тварями.

Сцена нападения на воздушный караван — чуть ли не лучшая в фильме и по-хорошему отдаёт «Дорогой ярости»

О вселенной Пандора, мир «Аватара»: создание, жители и монстры Алексей Ионов 20.12.2022 93602 Чем вдохновлялся Кэмерон, кто живёт на планете, как устроено общество на’ви и их кланы и почему они отвергают технологии.

Такие проработанные и необычные вселенные редко встретишь в кино — они характерны скорее для игр. За это «Аватар» стоит ценить.

И стоит ценить его за экшен, который создатель «Терминатора» не разучился снимать и на восьмом десятке. «Пламя и пепел» — всё-таки боевик, пусть и не такой кровавый и суровый, как лучшие работы Кэмерона. Фильм полон схваток и даже масштабных битв в воздухе, на воде и на земле. Это не супергеройские драки пластмассовых игрушек — персонажи получают раны, прячутся от пуль, не раз и не два с болью на лицах вытаскивают из себя стрелы.

Но всё то же самое можно было сказать и про первые два «Аватара». Что нового запомнится именно в третьем?

Варанг хороша собой, безумна и интересно сыграна, но в итоге из неё делают просто приспешницу Куорича

Из новых персонажей тут появляется харизматичная злодейка — Варанг, роковая королева племени Пепла, с огоньком сыгранная Уной Чаплин. Но в сюжетном конфликте она быстро отходит на второй план — ей с Салли и компанией делить особо нечего. Она просто злая, и всё; а её лысых подручных удобно убивать — не люди, некрасивые, не жалко. Основной же конфликт по-прежнему между добрыми на’ви и злыми китобоями, а также между Джейком Салли и неубиваемым полковником Куоричем.

Полковник окончательно превратился в заботливого папашу, и два отца впервые за долгое время не только пытаются друг друга убить, но и вынужденно сотрудничают, попеременно спасая своих детей. Для этого сценаристы придумали значимую сюжетную роль Пауку — сыну Куорича, воспитанному на’ви. Его личная история вдруг обретает глобальное значение, наводит на мысли о том, как люди и на’ви могли бы сосуществовать и даже слиться в один вид. Но эти зачатки идей так и останутся только в вашей голове, а на экране сюжет пойдёт по кругу.

«Пламя и пепел» напоминает, с какими трудностями человек выживает среди на’ви. Но в итоге все проблемы решаются магией

Чтобы красивые скринсейверы и крутые драки оставляли не только визуальные впечатления, но и эмоции, за ними должна стоять хорошая история. У «Аватара» с этим и раньше бывали проблемы, и третья часть не решает их, а повторяет. Нам всё чаще показывают те же сцены и локации, которые уже были в первом и особенно втором «Аватарах». Во второй половине фильма вообще возникает ощущение, что в неё вошли неиспользованные кадры из «Пути воды».

Вам нравилась или надоела деревня племени Меткайина? Неважно, вас вернут в неё снова и снова. Куорич заговаривает Пауку зубы в камере? Было! Кого-то из семьи Салли взяли в плен или в заложники? Трижды! Битва с китобойным судном? Это снова кульминация фильма, и героиня Кейт Уинслет снова идёт в бой беременной! Икран хватает вертолёт и кидает, чтобы разбить? Помним-помним! Торук Макто прилетает и собирает кланы? Эйва-из-машины присылает помощь ? А это точно новый фильм?

Я не люблю, когда «Аватар» называют лишь копией «Покахонтас» или «Танцующего с волками», но что сказать, когда кино так явно копирует предыдущие «Аватары» ? «Пламя и пепел» порой смахивает на ностальгический сиквел-ремейк типа «Пробуждения Силы». Только седьмой эпизод сняли хотя бы через сорок лет после классического оригинала. А это у нас всего лишь третий фильм серии, и «Путь воды» ещё остыть не успел.

Слабо отличить, где сцена из второго «Аватара», а где из третьего?

Создатель «Титаника» всё ещё умеет тронуть за душу эмоциональными моментами любви и самопожертвования между членами семьи Салли. Они трогательно заботятся друг о друге, они действительно ценят природу — девочка рыдает, потеряв ездового дракончика, а не воспринимает его как сломавшийся самолёт.

Но даже эмоции порой выжимают как-то нарочито. Так, фильм часто нагнетает ожидание трагедии, которая явно не произойдёт. Очень скоро становится понятно, что главных героев хранит сюжетная броня. И когда нас в очередной раз под драматичную музыку по несколько минут пытаются убедить, что Салли вот-вот убьёт кого-то из своих, что одного из героев казнят, что Эйва не откликнется , — получается не напряжение, а оттягивание очевидного.

Сопереживать героям мешают ещё и диалоги. Людей в «Аватаре» всё меньше, а большинство на’ви разговаривают «эпичным» слогом и нередко проговаривают очевидные банальности. Говорят, у «Аватара» нет культурного влияния, его будто не цитируют. Это неверно насчёт первой части, но вряд ли кто-то станет цитировать фразы и сцены из «Пламени и пепла».

Пафосных «мудрых индейцев», к счастью, разбавляет Куорич; на его циничных солдафонских подколках душа отдыхает. Да и сам Стивен Лэнг всё ещё очень обаятелен в этой роли. Неудивительно, что Кэмерон снова и снова возвращает его вопреки сюжетной логике (наверняка вернёт и в продолжениях, если фильм окупится и снимут ещё два). И хотя вряд ли за него на сей раз кто-то будет «болеть», главный злодей по-прежнему одно из достоинств «Аватара».

Кстати о цитатах: малышка Кири, сыгранная Сигурни Уивер, в конце перефразирует фирменное «Get away from her, you bitch!» из «Чужих». Эта милая отсылка лишний раз напоминает, что когда-то фильмы Кэмерона порождали крылатые фразы.

Простому обзорщику из интернета, наверное, не стоит давать советы мастеру кино, чьи фильмы собирают по два миллиарда. И всё же есть чувство, что Джеймс слишком растянул своих «Аватаров». Сюжеты «Пути воды» и «Пламени и пепла» могли бы уложиться в один фильм, если убрать повторы и неважные линии (вроде истории кита, которого изгнали и тут же вернули). А третья часть тогда могла бы показать действительно новые места и события, и, может быть, драматичную развязку.

Ведь от фильмов такого масштаба, от таких прославленных и талантливых творцов (у нас тут, помимо Кэмерона, есть Уинслет, Уивер, оператор «Титаника» и сценаристы трилогии Цезаря!), люди ждут, что каждая новая часть будет событием, будет удивлять. Чего точно никто не ждёт, так это повторения пройденного. «Пламя и пепел» предполагались как промежуточный финал трилогии — но фильм таким не ощущается. Здесь есть развитие личных арок Паука и Кири, н о в остальном история снова вернулась к тому, что уже было. Очередное приключение на Пандоре пронеслось с ветерком и не изменило на ней почти ничего.

Похоже, команде Кэмерона просто нравится возвращаться на прекрасную Пандору — но всё трудней придумать о ней что-то, чего ещё не сказали. Говорят, в четвёртом или пятом «Аватаре» на’ви должны сами полететь на Землю? Что ж, поскорей бы.

Кто-кто... Торук макто!

«Пламя и пепел» — дивно красивый и увлекательный фильм, который вы уже видели. Его трудно однозначно оценивать и не хочется ругать. Сам по себе он снят отлично, в нём уникальный мир и крутые экшен-сцены. Но перед ним уже было два фильма со всем тем же самым, порой чуть ли не кадр в кадр. «Пламя и пепел» всё равно стоит посмотреть хотя бы ради удивительных чудес, летучих медуз, битв и полётов в небесах и под водой. Только будьте готовы к тому, что это не новая глава и тем более не финал, а трёхчасовой адд-он к «Пути воды». На прекрасной Пандоре застыло время. Видимо, тут мы и подождём 2029 года, когда Джеймс Кэмерон вернётся с четвёртым «Аватаром». Будем надеяться, на сей раз действительно новым.

А помните? «Аватар: Путь воды»: обзор. Никакой революции, только Кэмерон! Александр Гагинский 15.12.2022 97756 Кэмерон — красавчик? Кого играет Сигурни Уивер? Много ли в фильме… воды? Рассказываем!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.