«Звёздный десант»: как была создана антифашистская антиэкранизация

Голливуд любит экранизировать культовые книги — но каждый раз делает это по-своему. Иногда создатели действительно бережно относятся к первоисточнику. Нередко голливудские творцы вносят существенные изменения в сюжет, но при этом стараются следовать духу оригинала. Ещё чаще киноделам откровенно плевать на книгу, и от неё сохраняется лишь название. Но даже на этом фоне «Звёздный десант» остаётся уникальным фильмом. Его авторы, по сути, сняли пародию на культовый роман Роберта Хайнлайна. Причём сделали это так умело, что критики приняли показанное за чистую монету.

Охота на жуков

Всё началось в конце 1980-х, когда сценарист Эдвард Ноймайер (один из авторов первого «Робокопа») начал работать над сюжетом для картины под названием «Охота на жуков на девятой заставе». По его словам, он хотел сделать смесь военного кино и подросткового романтического фильма — большую, глупую и ксенофобскую ленту о том, как человечество сражается с инопланетными монстрами. После некоторых раздумий Ноймайер решил, что на роль противников для Homo sapiens лучше всего подойдут насекомые, которых до чёртиков боялась его жена.

С этими наработками Ноймайер отправился к продюсеру Джо Дэвидсону, в своё время тоже участвовавшему в создании «Робокопа». Выслушав идею, тот сразу обратил внимание на то, что в сюжете «Охоты на жуков» много пересечений с романом Роберта Хайнлайна «Звёздный десант» (1959).

Роман Хайнлайна идеализирует армию, фильм её высмеивает

Некоторое время продюсер и сценарист раздумывали над тем, чтобы напрямую экранизировать роман. Однако Дэвидсон ошибочно посчитал, что права на него уже выкупила другая студия, и потому они продолжили работать над «Охотой на жуков». В 1992 году Ноймайер закончил свой сценарий, после чего тот был представлен для ознакомления студии Tristar. Рукопись не произвела особого впечатления на её руководителей — те решили, что такая идея вряд ли привлечёт внимание зрителей.

После этого Дэвидсон и Ноймайер вновь задумались над тем, чтобы экранизировать «Звёздный десант». К их большому удивлению, оказалось, что права на роман на самом деле ещё никому не проданы. Тандем устроил новый питчинг для Tristar, сделав упор на то, что сценарий «Охоты на жуков» можно легко переработать в экранизацию «Звёздного десанта». Ставка на известное название себя оправдала. Tristar согласилась выкупить права на книгу, после чего проект был запущен в производство.

Экранизация, ставшая сатирой

После покупки прав на «Звёздный десант» Дэвидсон принялся подбирать людей в съёмочную группу. Вначале он рекрутировал Фила Типпетта, создавшего спецэффекты для «Робокопа». Затем настал черёд искать режиссёра. И Дэвидсон, и Ноймайер видели постановщиком «Звёздного десанта» лишь одного человека — Пола Верховена.

В то время Верховен находился на пике славы. В его послужном списке было три успешных голливудских фильма подряд — и каких: «Робокоп», «Вспомнить всё», «Основной инстинкт»! Однако именно в этот момент удача изменила голландцу. После «Основного инстинкта» режиссёр начал работать сразу над несколькими проектами. Одним был исторический эпос «Крестовый поход» с Арнольдом Шварценеггером, вторым — пиратская картина «Владычица морей» о приключениях пираток Энн Бонни и Мэри Рид (планировалось, что их сыграют Джина Дэвис и Мишель Пфайффер). Но «Крестовый поход» положили на полку из-за финансовых проблем студии Carolco, а «Владычица морей» рассыпалась из-за противоречий между Верховеном и продюсерами.

Чтобы не сидеть без дела, Верховен подписался на эротическую драму «Шоугёлз». Однако он хорошо понимал: чтобы остаться в высшей лиге, ему нужен более громкий и масштабный проект. Так что, получив предложение снять «Звёздный десант», по сути, с командой «Робокопа», Верховен размышлял недолго. Он согласился заняться им после «Шоугёлз».

Пол Верховен и Каспер Ван Дин © Sony/TriStar

После этого Ноймайер взялся писать новый сценарий. Изначально он планировал честно перенести на большой экран сюжет «Звёздного десанта», максимально сохранив дух книги Хайнлайна. Ноймайер хотел показать описанное автором почти утопическое военное общество, выросшее на обломках западных демократий. Мир, где, чтобы стать полноправным гражданином, получить право голосовать и занимать важные посты, нужно пройти военную службу. Мир, где главной доблестью считается готовность пожертвовать собой на благо всего общества.

В первой версии сценария Ноймайера присутствовали все основные элементы сеттинга романа, включая вторую инопланетную расу, силовую броню мобильной пехоты, реактивные ранцы и десантирование в индивидуальных капсулах. Ноймайер также постарался вписать в сюжет ключевые социополитические и философские идеи из книги. Он отлично знал, какую противоречивую реакцию она вызвала (после её публикации многие записали писателя в ряды фашистов), но надеялся, что зрителю будет интересно погрузиться в придуманный Хайнлайном мир.

Летом 1993 года Ноймайер завершил работу над первой версией Хайнлайна, которая оценила её весьма положительно. Однако идиллия длилась недолго. Во-первых, студия TriStar испугалась размаха действия и попросила урезать масштаб. А во-вторых, Верховен попытался прочитать роман.

Позже режиссёр рассказывал, что его хватило лишь на две главы, после чего он выбросил книгу. Он счёл её скучной пропагандой ультраправых взглядов. А когда Ноймайер кратко изложил ему содержание оставшейся части, Верховен лишь укрепился в своём мнении.

Форма военных в фильме подозрительно похожа на форму немецких солдат цвета фельдграу, а кожаному плащу Карла в финале не хватает разве что знаков различия СС

Крайне неприязненное отношение режиссёра к милитаризму во всех его проявлениях во многом вызвано его детскими воспоминаниями о немецкой оккупации Нидерландов. Когда Верховену было пять лет, его семья переехала из деревни в Гаагу. Рядом с их домом располагалась немецкая военная база, которая не раз подвергалась бомбардировкам. По словам Верховена, с тех лет у него остались воспоминания о насилии, горящих домах, мёртвых телах на улице и чувстве постоянной опасности.

Несмотря на это, Верховен не отказался от работы над «Звёздным десантом». Он решил превратить экранизацию в сатиру, высмеивающую оригинал и полемизирующую с точкой зрения Хайнлайна. Снять кино, главные герои которого — фашисты, не понимающие, что они фашисты. Картину, которая бы заманивала зрителей в свой мир, а затем заставляла задуматься, что именно они посмотрели. Позже режиссёр объяснил свой подход так:

Пол Верховен Если бы я попытался прямо рассказать миру, что фашистский, ультраправый путь развития — это плохо, то из-за банальности мысли никто бы меня не услышал. Так что я создал идеальный фашистский мир: в нём всё красиво, всё блестит, у всех огромные пушки и навороченные корабли, но всё это годится лишь для того, чтобы истреблять грёбаных жуков.

Под влиянием Верховена Ноймайер начал перерабатывать сценарий, добавляя в него сатирические элементы. Также режиссёр предложил отказаться от упоминания второй инопланетной расы и ввести в сюжет любовный треугольник между Джонни Рико, Кармен и Диззи Флорес. Кроме того, Верховен решил сделать жуков более примитивными и насекомоподобными, лишив их любых технологий (в книге они располагали космическими кораблями и оружием).

За основу облика воинов-арахнидов Типпетт взял дизайн шрайкеров (монстров, вылуплявшихся из грабоидов), созданный им для фильма «Дрожь земли 2». В «Звёздном десанте» они значительно «выросли» и стали намного смертоноснее

Другие изменения были вызваны бюджетными соображениями. Первыми под нож пошли десантирование в индивидуальных капсулах (работавшие над проектом художники успели создать ряд пробных дизайнов) и неопсы. Затем настал черёд реактивных ранцев — в студии заявили, что, если герои в любой момент могут улететь от опасности, картина лишится напряжения.

Силовую броню и Ноймайер, и Верховен изначально надеялись оставить и придумали несколько вариантов её использования. Но в итоге всё опять упёрлось в деньги. После подсчётов в студии пришли к выводу, что создание сотен костюмов для массовки обойдётся в слишком большую сумму. В итоге броня была исключена под предлогом, что она даст героям слишком большое преимущество над жуками, что опять же лишит историю напряжения.

Последним добавленным элементом стали знаменитые пропагандистские ролики ФедНета — это гибрид телевидения и интернета, который в будущем служит главным источником информации. Они вдохновлены сатирическими рекламными вставками и выпусками новостей из всё того же «Робокопа».

Disney спешит на помощь

Несмотря на наличие режиссёра и согласованный сценарий, «Звёздный десант» долго не получал зелёный свет. Делу мешала кадровая чехарда, проходившая в те годы в Tristar и владевшей ей студии Sony. Руководители, постоянно сменявшие друг друга, не спешили одобрять съёмки такого крупного фильма.

Устав ждать, Верховен перешёл к действиям. Он убедил Tristar выделить ему 225 тысяч долларов и в июле 1994 года снял на эти деньги тестовый ролик, в котором два воина-жука (созданных при помощи графики) преследуют и убивают солдата. Руководство студии впечатлилось спецэффектами и наконец-то согласилось запустить картину в препродакшен. Хотя к тому моменту Верховен уже приступил к съёмкам «Шоугёлз», он старался изыскивать время для подготовки «Звёздного десанта». В частности, сделал свыше четырёх тысяч раскадровок сценария Ноймайера.

В книге Хайнлайна Флорес — обычный пехотинец, погибший во время описанного в прологе рейда. Ноймайер объединил его с придуманным им женским персонажем по имени Ронни — изначально единственной возлюбленной Рико

Летом 1995 года проект получил неожиданный удар. В американском прокате утонул «Водный мир». Основной причиной провала стал огромный перерасход средств: исходный бюджет картины в 100 миллионов долларов из-за безалаберной организации съёмок раздулся до совершенно неприличных 175 миллионов, что и предопределило катастрофический итог. Это фиаско привело к большим кадровым чисткам в студии Universal.

Руководители Sony и Tristar испугались, что из-за сложности и размаха сценария «Звёздный десант» не удержится в рамках заявленного бюджета (изначально он составлял 90 миллионов, но затем перевалил за отметку в 100 миллионов) и повторит судьбу «Водного мира». Они были согласны продолжать разработку фильма лишь при условии, что другая студия согласится разделить расходы.

Чтобы спасти проект, Дэвидсон принялся в спешке обходить разные студии, показывая им тестовый ролик. К счастью, он заинтересовал представителей Disney. Они согласились вложиться в проект под баннером компании Touchstone Pictures (под её лейблом выходили «недетские» фильмы студии). Взамен Disney получала все зарубежные сборы фильма. Так неожиданно «мышиный дом» спас «Звёздный десант».

Блондины с голубыми глазами

При подборе актёров для «Звёздного десанта» Пол Верховен сделал ставку на визуальную сторону. Он решил взять на главные роли блондинов с голубыми глазами, «идеальных арийцев», как из пропагандистских фильмов Лени Рифеншталь.

Создатели фильма надеялись набрать популярных молодых актёров того времени. Однако кто-то отверг предложение, а кто-то оказался уже слишком стар, чтобы играть кадета. Поэтому создатели фильма обратили внимание на звёзд молодёжных сериалов. Наиболее богатым в этом плане был «Беверли-Хиллз, 90210». Именно там специалисты по кастингу заприметили исполнителей трёх основных ролей — Каспера Ван Дина, Дину Мейер и Дениз Ричардс.

Образ Рико оказался близок Ван Дину. Его отец и дед служили в армии, сам он прошёл обучение в военном училище и был капитаном школьной футбольной команды. Также актёр — большой фанат фантастики

Получивший главную роль Каспер Ван Дин на пробах обошёл самих Мэтта Дэймона и Марка Уолберга. Верховен долго колебался, прежде чем взять Дина (в общей сложности он прошёл пять прослушиваний), но в итоге выбрал его, руководствуясь «визуальным» принципом. На начало съёмок актёру было уже 28 лет, но режиссёр решил, что «подросток-переросток» лишь добавит картине сатирических ноток.

На роль Кармен рассматривались Нив Кэмпбелл и Ребекка Гейхарт. Но они оказались заняты в других проектах, так что партия досталась Дениз Ричардс. Изначально сыграть Кармен предлагали актрисе Дине Мейер — но она выбрала Диззи Флорес, правильно рассудив, что именно этот персонаж будет сердцем всей истории. Роль Карла досталась Нилу Патрику Харрису, Эйса — Джейку Бьюзи, Зандера — Патрику Малдуну.

Не имея возможности взять звёзд на главные роли, создатели рассчитывали заполучить известного актёра хотя бы на роль лейтенанта Расчака. Переговоры велись с Майклом Дугласом, но звезда «Основного инстинкта» ответила отказом. В итоге роль досталась другому Майклу — Айронсайду, с которым Верховен работал над «Вспомнить всё» (к тому же актёр был основном кандидатом на роль Алекса Мёрфи в «Робокопе», но выбыл из проекта из-за того, что не мог влезть в костюм). Сержанта-инструктора Зима воплотил Клэнси Браун. Актёр, обычно игравший злодеев, был очень рад для разнообразия исполнить героическую роль.

Майкл Айронсайд уже работал с Верховеном — он сыграл Рихтера во «Вспомнить всё»

В рамках подготовки Ван Дин в течение восьми месяцев усиленно тренировался, чтобы быть в наилучшей физической форме. Кроме того, перед началом съёмок все основные актёры прошли 12-дневный «курс молодого бойца» в учебном лагере.

Качество игры ряда молодых актёров в «Звёздном десанте» и правда вызывает вопросы. Кое-кто называл её «деревянной», даже сравнивал актёров с красивыми манекенами. Даже сам Верховен позже признавал, что, возможно, ориентироваться надо было не только на внешность, но и на талант. Но есть мнение, что это не минус, а плюс картины — слишком «драматичная» актёрская игра не вписалась бы в её атмосферу.

Съёмки в Пол-акре ада

Съёмки «Звёздного десанта» стартовали в конце апреля 1996 года в штате Вайоминг, в местности с примечательным названием Пол-акра ада (если кому-то интересно, в реальности её площадь составляет 320 акров). Это нагромождение глубоких оврагов, пещер и необычных скальных образований, которые отлично подходили для изображения планеты жуков.

Однако у этой инопланетной красоты была и обратная сторона — действительно «адские» погодные условия. Днём температура в Пол-акре ада поднималась до 50 °С, отчего у участников съёмочной группы то и дело случались тепловые удары. Особенно страдали актёры, которым приходилось носить костюмы пехотинцев. Когда тепловой удар свалил Джейка Бьюзи, съёмки пришлось приостановить на целую неделю. Эта задержка стоила создателям нескольких миллионов долларов. После неё в экипировке актёров наконец-то сделали отверстия для вентиляции.

В сцене высадки задействовано 1300 статистов.

Ночь не приносила киноделам облегчения. С её приходом наступали холода — и столь резкие перепады температуры выводили из строя технику. Также создателей мучили проливные дожди и ураганные ветра. Однажды даже дошло до наводнения, из-за чего съёмочной группе Вернувшись, они обнаружили, что толстый слой грязи укрыл проложенные ими электрические кабели, часть оборудования и даже некоторые автомобили. Но, невзирая на капризы погоды, Верховену удалось довести дело до конца и снять все запланированные сцены, включая высадку на планету Клендату.

Остальные эпизоды картины снимались во множестве разных локаций, от национального парка Бэдлендс в Южной Дакоте до студийных павильонов в Калифорнии. Учитывая масштаб съёмок, не обошлось без ряда инцидентов. Так, в ДТП погибли два помощника оператора. А на съёмках эпизода с уничтожением жука-танкера Ван Дин сильно ушиб рёбра, но стерпел боль и никому об этом не сказал, чтобы не допустить очередного простоя.

Самым же опасной для актёров стала сцена, в которой Джонни, Кармен и Эйс убегают по туннелю от огненного шара. Она снималась вживую без участия дублёров. Ван Дин, Ричардс и Бьюзи получили указание бежать со всех ног — а если кто-то упадёт, немедленно подхватить товарища и продолжить движение. К счастью, сцену удалось снять с первого раза.

Когда дошло до съёмок знаменитого эпизода с совместным принятием душа (он должен был показать полное отсутствие гендерных стереотипов в будущем), актёры заметно стеснялись. Верховен начал мотивировать их, говоря, что в этом нет ничего страшного — и Дина Мейер предложила режиссёру подать личный пример. Тому ничего не оставалось, кроме как снять свою одежду, что сопровождалось восклицанием Ван Дина: «Дина, боже, ну зачем ты это сделала!» Оператор Йост Вакано тоже обнажился. После этого все актёры сняли одежду, и сцена была снята.

Начинка аниматронного жука © Sony/TriStar

Сценарий «Звёздного десанта» насыщен массой сложных спецэффектов. Их созданием занималась целая «сборная» из компаний Industrial Light & Magic, Boss Film Studios, Visual Concepts Engineering и Mass Illusion. Они использовали комбинацию традиционных и компьютерных эффектов. Для дальних планов космические корабли рисовали на компьютере, а в ближних уже показывали миниатюры (например, в сцене, где корабль «Роджер Янг» раскалывается на две части, фигурирует модель). Аналогичная тактика применялась и для визуализации жуков: аниматроника для крупных планов, графика для их движения и скоплений.

Верховен, как мог, пытался облегчить актёрам работу и визуализировать жуков. Правда, делал он это в своеобразном стиле. Режиссёр часто преследовал актёров с метлой, изображая атаки арахнидов. А по воспоминаниям Клэнси Брауна, однажды Верховен начал прыгать на съёмочной площадке, крича в мегафон «Я охрененно большой жук! Я тебя убью!»

Впрочем, создатели прибегали и к традиционным методам — например, устанавливали на съёмочной площадке шесты и прочие визуальные ориентиры, чтобы дать актёрам представление о размере арахнидов и о том, куда смотреть. На постпродакшене их заменили компьютерными моделями.

Основные съёмки картины были завершены в октябре 1996 года (в начале 1997 года прошли досъёмки эпизодов с пропагандой). Несмотря на многочисленные сложности, создатели практически не выбились из графика. За это во многом стоит благодарить вторую съёмочную группу: она отсняла порядка 40% материала картины.

По подсчётам оружейников, на съёмках «Звёздного десанта» израсходовано 300 тысяч холостых патронов

То, что Верховену удалось обойтись без задержек и перерасходов, пошло проекту на пользу. Дело в том, что в недрах Sony начались очередные кадровые перестановки. В таких условиях руководители не вникали, что именно снимает голландский режиссёр, — главное, что не выходит за рамки бюджета. Поэтому Верховен мог творить в атмосфере полной свободы, без каких-либо ограничений.

Черновая копия «Звёздного десанта» была готова весной 1997 года. Отсмотрев её, студийное руководство в целом осталось довольно, хотя у некоторых больших шишек и возникли определённые вопросы. Так, кто-то из них обратил внимание, что знамя Федерации очень похоже на нацистский флаг. Но Верховен заверил, что это не так, у них совершенно разные цвета.

Композитором «Звёздного десанта» стал Бэзил Поледурис, который также работал над «Робокопом». Изначально он планировал писать типовой саундтрек для боевика. Но режиссёр убедил Поледуриса, что музыка должна передавать в первую очередь эмоции персонажей вроде волнения и страсти.

Верховен и Айронсайд на съёмках © Sony/TriStar

Первые тест-показы среди зрителей прошли хорошо, хотя и вскрылись спорные моменты. Например, публике очень не понравился персонаж Дениз Ричардс. Всех возмутило, что вначале героиня бросила Рико ради карьеры и завела роман с Зандером, а после гибели Зандера мгновенно забыла его и воссоединилась с Рико, словно ничего не случилось. Из-за этого многие зрители жаждали, чтобы убили именно её, а Диззи оставили в живых.

Для подобной рокировки потребовались бы масштабные пересъёмки, на которые ни студия, ни Верховен не были готовы (хотя режиссёр позже и отмечал, что, вероятно, подобный ход улучшил бы коммерческие перспективы картины). Ограничились удалением нескольких эпизодов с Кармен, свидетельствующих о её отношениях с Зандером. Кроме того, из финала вырезали сцену её поцелуя с Рико. Свою лепту внесла и рейтинговая комиссия. Чтобы не получать жёсткий рейтинг NC-17, Верховену пришлось подсократить самые кровавые эпизоды картины.

Несмотря на всё это, в целом студия оценивала перспективы фильма как весьма неплохие и в случае успеха была готова запустить сиквел. Единственным скептиком оказался Джо Дэвидсон. Посмотрев черновую версию, он сказал, что безумно горд, что его имя связано с таким проектом, но выразил сомнение, что кино отобьёт свои деньги.

Критики против Пола Верховена

Изначально премьера «Звёздного десанта» была намечена на июль 1997 года. Но летний сезон оказался перенасыщен блокбастерами. Sony несколько раз сдвигала дату релиза, отдавая слоты своим более перспективным проектам — вначале «Людям в чёрном», а затем «Самолёту президента».

В итоге кино добралось до зрителей лишь в ноябре. Сборы в первый уик-энд оказались меньше ожидаемых, но, если бы кино проявило такую же стойкость, как, скажем, «Вспомнить всё» или «Основной инстинкт», оно бы имело все шансы отбить затраты.

Создавая визуальный стиль фильма, Верховен ориентировался на образ фашистско-милитаристской утопии. Так, в открывающей сцене «Звёздного десанта» воссоздан эпизод из «Триумфа воли»

Но этого не произошло. На второй неделе прокат фильма буквально посыпался. В итоге «Звёздный десант» собрал лишь 54 миллиона в США и ещё 67 миллионов в мире. При производственных затратах в 105 миллионов долларов это означало полный и безоговорочный провал.

Одной из основных причин фиаско стало то, что ленту Верховена уничтожили критики. И ладно бы её, как другие фильмы голландца, ругали за избыток насилия, секса и цинизма. Проблема в том, что его обвинили в… пропаганде фашизма.

Всё верно. Многие критики приняли показанное на экране за чистую монету. Так, рецензент газеты Washington Post обвинил Верховена в симпатиях к Третьему рейху. Другой критик назвал «Звёздный десант» нацистским фильмом. От зоркого глаза третьего не ускользнул «арийский» кастинг.

На всё это наложились и другие негативные рецензии. «Звёздный десант» называли «фильмом для подростков», «безостановочным фестивалем насилия, на фоне которого даже самый тупой летний блокбастер покажется интеллектуальным кино», ругали за спецэффекты ради спецэффектов, отвратительную актёрскую игру, отсутствие сюжета, прославление насилия. Знаменитый кинокритик Роджер Эберт окрестил кино одномерной пустышкой, рассчитанной на одиннадцатилетних фанатов фантастики. В своей рецензии он сравнил «Звёздный десант» со «Звёздными войнами» и пришёл к неутешительному выводу, что фильму Верховена недостаёт радостного видения, теплоты человеческой натуры, комических моментов и гуманизма.

Вслед за американской прессой европейские СМИ также начали обвинять Верховена в симпатиях к фашизму. Режиссёру пришлось объяснять журналистам, что такое сатира и принципы её работы. Но к тому моменту было уже поздно.

Провал «Звёздного десанта» стал ударом для карьеры Пола Верховена. Сам режиссёр считал причиной этого плохую работу маркетологов, рекламировавших кино как чистой воды боевик без намёка на сатиру. Вкупе с неудачей «Шоугёлз» это привело к тому, что студии перестали доверять Верховену и ограничивали его творческую свободу. После вымученного «Невидимки» Верховен разочаровался в Голливуде и вернулся на родину.

Двойная реальность «Звёздного десанта» и его наследие

Потребовалось несколько лет, чтобы зрители, посмотревшие «Звёздный десант» уже на видео, переоткрыли для себя фильм. После этого постепенно начали переосмыслять его и некоторые критики.

Как и в случае со «Вспомнить всё», события «Звёздного десанта» можно трактовать с двух разных точек зрения. С одной стороны, это бодрый милитаристский фильм, героическая история простого парня, который проходит путь от салаги до закалённого ветерана, уничтожает толпы врагов, спасает друзей и в финале вновь рвётся в бой ради всего человечества. Наверняка многие из тех, кто читает эти строки, в первый раз смотрели «Звёздный десант» именно с такой позиции. Сатира сатирой, но Верховен сделал чертовски зрелищный фильм, который по масштабу и качеству постановки боевых сцен даст фору большинству современных блокбастеров. Уж простите за избитые слова, но так больше не снимают. По крайней мере, не с таким возрастным рейтингом и не при таком бюджете.

Сержант Зим наглядно иллюстрирует цитату про нож и кнопку

Но под внешним зрелищным слоем скрывается другая, более грустная история. Про живущего в жёстко милитаризированном обществе молодого парня, который не обращает внимания на пропаганду и признаки скорой войны (а ведь мимоходом нам даже показывают, что это люди первыми вторглись на территорию арахнидов). Рико мечтает лишь о своей возлюбленной Кармен. Желая её впечатлить, он необдуманно записывается в мобильную пехоту, не понимая, что девушка его не любит.

Герой попадает на «маленькую победоносную войну», которая оборачивается катастрофой. Красивые жилеты и шлемы, в каких так здорово маршировать на парадах, не способны защитить от жуков, у бойцов нет тяжёлой техники, образцы чудо-оружия существуют лишь в телевизоре, а координация между разными видами войск настолько плохо организована, что авиация не может помочь пехоте. Каким-то чудом Рико удаётся пройти через эту мясорубку и выжить. При этом он постепенно превращается в сошедшего с агитплакатов солдафона, который умеет лишь убивать жуков.

Всё кончается фальшивым хеппи-эндом. Школьные друзья снова вместе, но они уже не те люди, что в начале картины. Рико потерял свою истинную любовь Диззи, а Кармен потеряла Зандера. То будущее, что их ждёт, нельзя назвать светлым. Ну а финальные агитролики показывают, что ничего не изменилось. Пропагандистская машина продолжает работать, отправляя новых Рико в мясорубку войны…

В триквеле «Десанта» вернулся Ван Ди

Из всех фильмов, сделанных им в Голливуде, Верховен больше всего гордится именно «Звёздным десантом». Это единственное кино в карьере голландца, к которому он бы хотел снять продолжение. Но кассовые сборы поставили крест на его планах. Нам уже не суждено узнать, какой сиквел снял бы Пол. Сейчас режиссёру 84 года, и он давно не работает в Голливуде.

«Звёздный десант» всё же получил два низкобюджетных продолжения, которые вышли сразу на видео. Сиквел поставил Фил Типпетт, триквел — Эдвард Ноймайер (в нём снова снялся Каспер Ван Дин). Увы, до уровня оригинальной картины им далеко.

Кроме того, по «Звёздному десанту» сняли два компьютерных мультфильма. Каспер Ван Дин и Дина Мейер участвовали в озвучке одного из них. Анимационные «Звёздные десанты» зрители приняли несколько теплее, чем видеосиквелы. По словам Ван Дина, он обсуждал с Sony идею создания сериала для стриминга — но дальше разговоров дело не зашло.

В анимационном «Звёздном десанте» появилась силовая броня, а Рико как-то изменился

Максимум, что мы можем получить, это новую экранизацию романа Хайнлайна. Впервые о подобных планах было объявлено ещё в 2011 году. Но после провалов ремейков «Вспомнить всё» и «Робокопа» их отложили в долгий ящик. И если прочитать утёкший в интернет сценарий несостоявшегося перезапуска, понимаешь, что это к лучшему. На его фоне даже самый тупой летний блокбастер действительно бы показался фильмом для интеллектуалов.

Да, в теории у перезапуска «Звёздного десанта» шансов на успех больше, чем у ремейков другой классики Верховена. Для этого достаточно просто снять уважительную экранизацию романа Хайнлайна. Но что-то подсказывает, что вероятность этого сейчас невысока. Книга Хайнлайна по-прежнему воспринимается как ода милитаризму, что, мягко говоря, не сочетается с либеральными взглядами Голливуда. С качественной сатирой у Фабрики грёз в последнее время тоже не всё в порядке. Вспомните, какими беззубо-стерильными получились ремейки «Вспомнить всё» и «Робокопа».

Если «Звёздный десант» и удостоится новой экранизации, скорее всего, мы получим ещё одно «произведение по мотивам». В нём не окажется ни идей Хайнлайна — спорных, но интересных, — ни брутально-кровавой сатиры Верховена. Будет ли такое кино кому-то интересно — большой вопрос. Автор этих строк не купил бы билет на него — даже за доллар.

