КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Фильм «Поймать монстра»: убойная смесь «Леона» с «Полтергейстом» и «Джоном Уиком»
Как создавался «Аватар»: «забытый» блокбастер Джеймса Кэмерона
Фильмы и сериалы по книгам: точные экранизации фантастики и фэнтези
«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа

Классика

«Назад в будущее» vs реальный 2015 год: где моя летающая доска?
10 хороших российских фильмов, которые вы вряд ли смотрели
Кино|Обзоры кино
#хоррор (ужасы)#обзор фильма

Фильм «Поймать монстра»: убойная смесь «Леона» с «Полтергейстом» и «Джоном Уиком»

Алексей Ионов
19 декабря 15:00
3 минуты на чтение
Восьмилетняя Аврора (Софи Слоун) уверена, что у неё под кроватью живёт монстр — гигантский, лохматый и очень зубастый кролик, который сожрал её приёмных родителей. Для расправы над монстром она нанимает киллера (Мадс Миккельсен), живущего по соседству. Киллер подозревает, что родители девочки по ошибке стали жертвами убийц, посланных по его душу, и решает помочь Авроре. Он и не подозревает, во что ввязался. 
«Поймать монстра» — режиссёрский дебют Брайана Фуллера, опытного телевизионного сценариста и продюсера, создателя сериалов «Ганнибал», «Звёздный путь: Дискавери» и «Американские боги». А продюсерами выступили Бэзил Иваник и Эрика Ли, работавшие над серией «Джон Уик», и их участие чувствуется с первых же кадров. «Поймать монстра» мог бы при желании выдать себя за фантастический спин-офф «Джона Уика». Идея близка к гениальности. Маленькая Аврора явно слышала о заветах великой воспитательницы Сьюзен Сто Гелитской из пратчеттовского «Санта-Хрякуса»: если под кроватью завёлся монстр, берёшь в руки кочергу и разбираешься с ним… ну или зовёшь Джона Уика делать грязную работу за тебя. А если Баба-Яга занят, сойдёт и Ганнибал Лектор.
Львиная доля очарования фильма держится на потрясающей химии между Мадсом Миккельсеном и Софи Слоун. Софи с такой лёгкостью перетягивает на себя всё внимание практически в каждой совместной сцене с Мадсом и сыгравшей одну из второстепенных ролей Сигурни Уивер, что даже не верится, что ей всего десять лет и «Поймать монстра» — её первая серьёзная роль. Её Аврора — очень серьёзная маленькая девочка с богатым воображением, стойким характером, нежеланием пасовать перед трудностями и прагматичным подходом к жизни. Под кроватью завёлся монстр — надо нанять специалиста по его устранению. Нужно оплатить услуги специалиста — иди и ограбь церковь. Гениально же. 
Энтузиазм Слоун наверняка вдохновил и других исполнителей главных ролей, поскольку все они выкладываются на сто процентов, а то и больше. Миккельсен как рыба в воде чувствует себя в роли загадочного киллера с большим сердцем и стойкими моральными принципами. Уивер непередаваемо хороша в роли чуточку маниакальной посредницы киллера, практичной женщины, которая не позволяет эмоциям вставать поперёк дела. Ну а в финальной трети в игру вступает неподражаемый Давид Дастмалчян, которому на этот раз досталась роль ещё одного эксцентричного киллера, посланного по душу персонажа Миккельсена (за весь фильм мы, к слову, так и не узнаём, как его зовут).
Убедительная игра актёров позволяет с головой нырнуть в созданный Фуллером мир, который напоминает безумную смесь ужасов, фэнтези и боевика с добавлением яркой визуальной стилистики Уэса Андерсона. В комплекте идут взрывной экшен, жутковатые поначалу сцены («Поймать монстра» позиционируется как «хоррор для всей семьи», правда, с рейтингом R), искромётные диалоги, крайне удачный юмор и изобретательные эксперименты. Так, первые полчаса фильма практически лишены диалогов, но происходящее складывается в единую и хорошо понятную картину за счёт выразительных визуальных образов. Ну а гомерически смешную и при этом красивую и запоминающуюся сцену, в которой Аврора крадёт церковные пожертвования, и вовсе стоит смотреть и пересматривать в кино, настолько она хороша. 
Фуллеру не удалось бы добиться такого эффекта, если бы не выдающаяся работа оператора. У Николь Хирш Уитакер получилась яркая, купающаяся в тёплом свете картинка, размытые края которой то и дело создают ощущение нереальности происходящего. «Поймать монстра» может похвастать изобретательными ракурсами, полными симметрии и символизма кадрами и смелыми визуальными решениями. Так, при первой встрече героев Миккельсена и Уивер у этих не очень хороших людей лампы в потолке создают подобие нимбов.
Один из самых приятных сюрпризов конца года. Яркий, безумный и динамичный аттракцион с потрясающими актёрами, ураганным экшеном и самой чуточкой хоррора. 

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Алексей Ионов

Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

#хоррор (ужасы)#обзор фильма
Рекомендуем
«Матрица»: как создавался культовый фильм. 15 лет как ложки нет
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Вечная любовь: фантастика в мелодрамах и романтических комедиях
Мир фантастики № 265 (декабрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Кино

Как создавался «Аватар»: «забытый» блокбастер Джеймса Кэмерона

Кино

Фильмы и сериалы по книгам: точные экранизации фантастики и фэнтези
Книга лучше, но режиссёр её точно читал!

Кино

«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Самый личный фильм Тима Бёртона.

Кино

Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
А также несколько отечественных комедий.

Кино

Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
Что мы знаем о черновиках создателя далёкой галактики.

Кино

«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
Как рассказать новую историю на основе старых идей.

Кино

«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Древний ритуал перерождения в форме фантастического комедийного триллера

Кино

Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело
Истории о самом рискованном выходе из зоны комфорта

Кино

«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства
Мафия, дьявол, маньяки и даже путешествия во времени.

Кино

«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером
Кто ещё мог сыграть главную роль, какие метаморфозы претерпел сюжет, через какие производственные драмы прошёл фильм и в чём ему удалось предугадать будущее.
Показать ещё
Рекомендуем
Почему Хаяо Миядзаки — гений. Все фильмы великого режиссёра
Классика ужасов студии Universal
Как на студии разгромили первый сценарий «Матрицы»
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты