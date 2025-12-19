Фильм «Поймать монстра»: убойная смесь «Леона» с «Полтергейстом» и «Джоном Уиком»

Восьмилетняя Аврора (Софи Слоун) уверена, что у неё под кроватью живёт монстр — гигантский, лохматый и очень зубастый кролик, который сожрал её приёмных родителей. Для расправы над монстром она нанимает киллера (Мадс Миккельсен), живущего по соседству. Киллер подозревает, что родители девочки по ошибке стали жертвами убийц, посланных по его душу, и решает помочь Авроре. Он и не подозревает, во что ввязался.

«Поймать монстра» — режиссёрский дебют Брайана Фуллера, опытного телевизионного сценариста и продюсера, создателя сериалов «Ганнибал», «Звёздный путь: Дискавери» и «Американские боги». А продюсерами выступили Бэзил Иваник и Эрика Ли, работавшие над серией «Джон Уик», и их участие чувствуется с первых же кадров. «Поймать монстра» мог бы при желании выдать себя за фантастический спин-офф «Джона Уика». Идея близка к гениальности. Маленькая Аврора явно слышала о заветах великой воспитательницы Сьюзен Сто Гелитской из пратчеттовского «Санта-Хрякуса»: если под кроватью завёлся монстр, берёшь в руки кочергу и разбираешься с ним… ну или зовёшь Джона Уика делать грязную работу за тебя. А если Баба-Яга занят, сойдёт и Ганнибал Лектор.

Львиная доля очарования фильма держится на потрясающей химии между Мадсом Миккельсеном и Софи Слоун. Софи с такой лёгкостью перетягивает на себя всё внимание практически в каждой совместной сцене с Мадсом и сыгравшей одну из второстепенных ролей Сигурни Уивер, что даже не верится, что ей всего десять лет и «Поймать монстра» — её первая серьёзная роль. Её Аврора — очень серьёзная маленькая девочка с богатым воображением, стойким характером, нежеланием пасовать перед трудностями и прагматичным подходом к жизни. Под кроватью завёлся монстр — надо нанять специалиста по его устранению. Нужно оплатить услуги специалиста — иди и ограбь церковь. Гениально же.

Энтузиазм Слоун наверняка вдохновил и других исполнителей главных ролей, поскольку все они выкладываются на сто процентов, а то и больше. Миккельсен как рыба в воде чувствует себя в роли загадочного киллера с большим сердцем и стойкими моральными принципами. Уивер непередаваемо хороша в роли чуточку маниакальной посредницы киллера, практичной женщины, которая не позволяет эмоциям вставать поперёк дела. Ну а в финальной трети в игру вступает неподражаемый Давид Дастмалчян, которому на этот раз досталась роль ещё одного эксцентричного киллера, посланного по душу персонажа Миккельсена (за весь фильм мы, к слову, так и не узнаём, как его зовут).

Убедительная игра актёров позволяет с головой нырнуть в созданный Фуллером мир, который напоминает безумную смесь ужасов, фэнтези и боевика с добавлением яркой визуальной стилистики Уэса Андерсона. В комплекте идут взрывной экшен, жутковатые поначалу сцены («Поймать монстра» позиционируется как «хоррор для всей семьи», правда, с рейтингом R), искромётные диалоги, крайне удачный юмор и изобретательные эксперименты. Так, первые полчаса фильма практически лишены диалогов, но происходящее складывается в единую и хорошо понятную картину за счёт выразительных визуальных образов. Ну а гомерически смешную и при этом красивую и запоминающуюся сцену, в которой Аврора крадёт церковные пожертвования, и вовсе стоит смотреть и пересматривать в кино, настолько она хороша.

Фуллеру не удалось бы добиться такого эффекта, если бы не выдающаяся работа оператора. У Николь Хирш Уитакер получилась яркая, купающаяся в тёплом свете картинка, размытые края которой то и дело создают ощущение нереальности происходящего. «Поймать монстра» может похвастать изобретательными ракурсами, полными симметрии и символизма кадрами и смелыми визуальными решениями. Так, при первой встрече героев Миккельсена и Уивер у этих не очень хороших людей лампы в потолке создают подобие нимбов.

Один из самых приятных сюрпризов конца года. Яркий, безумный и динамичный аттракцион с потрясающими актёрами, ураганным экшеном и самой чуточкой хоррора.

