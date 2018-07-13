15 июля на московском стадионе «Лужники» состоится главный спортивный матч четырёхлетия — событие, которого с нетерпением ждут сотни миллионов людей по всему миру. В этот день планета узнает имя нового чемпиона Земли по футболу. Мы не могли остаться в стороне от этого праздника жизни — и представляем вам десятку самых ярких фантастических матчей.

Конечно, мы не ограничились одним футболом — некоторые из выбранных нами игр даже спортивными назвать трудно. Но их объединяют страсть, азарт, командный дух — и, с учётом главного повода, по возможности мяч. Иногда даже не один.

Осторожно, спойлеры! Эта рубрика предполагает раскрытие сюжетов, поэтому если вы боитесь спойлеров — не читайте после заголовка.

10 Первый матч Хоттабыча

Матч: чемпионат СССР по футболу 1938 года

Соперники: команды «Зубило» и «Шайба»

Место встречи: стадион «Динамо», Москва

Источник: повесть Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч»

Репортаж: Был обычный календарный матч. Ничто не предвещало беды. Но на трибуне стадиона случайно оказался джинн Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, он же Хоттабыч, который впервые в жизни увидел футбол. И моментально стал заядлым болельщиком, отдав своё сердце (а заодно и магию) команде «Шайба». После чего на поле стали твориться невообразимые вещи.

Мяч летел только в одни ворота. Зубиловский вратарь, поначалу сражавшийся как лев, к концу тайма сильно заскучал. Немудрено — любой удар «шайбовцев» заканчивался голом, даже штанги ворот подыгрывали соперникам. Уже к перерыву счёт на табло приобрёл неприличный вид — 24:0 в пользу «Шайбы»!

От несмываемого позора «Зубило» спас их болельщик Волька Костыльков, которому удалось поставить на место расколдовавшегося старикашку. Чтобы исправиться, джинн заразил всех «зубиловцев» лёгкой формой кори, из-за чего результат игры был аннулирован.

Почему 10 место: Назвать этот матч спортивной игрой нельзя. От самих футболистов ничего не зависело: они были марионетками в руках заболевшего футболом Хоттабыча. Но сильнее древнего волшебства оказалась магия самого футбола — даже древний джинн проникся ею! Чего же тогда удивляться миллионам обычных людей, которые не мыслят жизни без этой замечательной игры?

9 Зверский футбол

Матч: финал Королевского кубка по футболу

Соперники: команды хищников и травоядных

Место встречи: царство зверей на острове Набумбу

Источник: фильм «Набалдашник и метла» (1971)

Репортаж: На поле появляются команды и буквально рвутся в бой. Вот игроки в синей форме: в воротах Слон, на поле Кенгуру, Бегемот и Страус. Но главная звезда «синих» — Гепард. Какой эффектный дриблинг, какая скорость! Аж земля под ногами горит — в буквальном смысле! Таких скоростей даже не выдерживает форма — если бы не вечно спадающие трусы, этого парня с радостью отхватила бы «Барселона»!

У «жёлтых» футболисты не такие яркие, зато их суммарный класс (и вес!) явно выше. У них на одного игрока больше (Король играет там, где хочет!), да и состав впечатляет. В воротах эффективно орудует Горилла — особенно на «втором этаже». Носорог отменно играет головой (точнее, рогом). Крокодил же — мастер нестандартных приёмов. Изящно ведя мяч хвостом, он прорывается к воротам «синих» и… показывает вратарю мышку. Слон в ужасе! Неужели гол? Нет, Гепард в последний миг в блестящем подкате выносит мяч!

Игра ведётся жёстко. Вот Крокодилу наступают на хвост с такой силой, что бедняга теряет челюсти! Лев отвешивает Страусу шикарного пенделя! Носорог исподтишка наносит удар в филейную часть Бегемота! Судья, разуй глаза! Но у арбитра свои заботы — ему достаётся больше всех. Судьи на Набумбу в дефиците — затоптанный игроками арбитр считается законной добычей «санитаров«стервятников. Судью на… закуску!

Матч подходит к кульминации, когда в дело наконец вступает Лев. Одним только рыком он вносит сумятицу в ряды и своих, и чужих. Гол! Еле уцелевший рефери даёт финальный свисток. 1:0, королевская команда вновь чемпион Набумбу!

Почему 9 место: Зверский футбол — игра не для слабонервных. Правда, итог известен заранее — выигрывает всегда Король, который, если надо, и правила меняет по ходу матча в свою пользу. И кто из подданных вздумает противостоять хищному чемпиону? Но стараниями ведьмы мисс Прайс Лев обратился в кролика — глядишь, в следующем финале у Кубка Набумбу появится новый владелец!

8 Супермен на поле

Матч: финал чемпионата штата Канзас по американскому футболу

Соперники: команды «Смолвильские Вороны» и «Богатыри Топеки»

Место встречи: городской стадион Смолвиля (штат Канзас, США)

Источник: телесериал «Тайны Смолвиля» (4 сезон, 2004)

Репортаж: Юноша Кларк Кент (он же пришелец с Криптона Кал-Эл), прозванный «золотой рукой Канзаса», в качестве ведущего квотербека ведёт «Воронов» Смолвиля к титулу чемпионов штата. На пути — парни из команды «Богатыри Топеки». Но кто эти «богатыришки» против несокрушимого Супермена? Тьфу! Используя малую часть своих сверхсил, Кларк и бежит быстрее, и бросает дальше, и таранит больнее…

Однако в финале Кларку противостоят не только футболисты. Беженец с Балкан с непроизносимым именем Микелл Миксэлпитэлек хочет заработать на тотализаторе и использует дистанционный гипноз для манипуляции игроками. А в решающий момент Микелл захватывает в заложники очаровательную Хлою, подругу Кларка. Но подлые приёмчики не пройдут! Жуликам в футболе не место — ну, кроме самого Кента, конечно. В решающий момент Супермен напрягает все свои силы, чтобы победить. Не ради спасения города, планеты, Галактики — нет, всего лишь ради чемпионского перстня… Что поделать, даже супергерою не чуждо ничто человеческое.

Почему 8 место: Да, решающая игра чемпионата штата; да, культовый для американцев футбол (больше похожий на регби — привычную нам игру они называют соккером). Да, на поле великий супергерой… Но матч между командами старших школ мелковат по масштабу.

7 Незримые академики

Матч: футбольная битва за трёхразовое питание

Соперники: команда магического университета «Незримые академики» и городская сборная «Анк-Морпорк Юнайтед»

Место встречи: Анк-Морпорк, величайший город Плоского мира

Источник: роман Терри Пратчетта «Незримые академики»

Репортаж: Футбол — любимая игра жителей Анк-Морпорка, побоище для настоящих мужчин, где можно лишиться рук, ног и даже жизни. Волшебники Незримого университета про футбол и слышать не желали, но вынуждены выйти на поле — иначе не видать им бесплатных пирушек. К несчастью, их спонсор Сохран Многг был фанатом футбола, и в его завещании есть условие: играйте или голодайте! Пришлось магам создать клуб «Незримые академики» и бросить вызов сборной Анк-Морпорка. Магию в игре использовать нельзя — как и холодное оружие. Нельзя также кусаться, выдавливать глаза, отрывать конечности… и брать мяч в руки. Всё остальное — запросто. Грядёт великая битва за халявную еду!

Дебютанты оказались довольно резвыми. Особенно профессор Бенго Макарона, который забил два великолепных мяча. И, что удивительно, оба в ворота противника! Правда, капитан «Академиков» аркканцлер Чудакулли счудил — подарил один из голов сопернику. Но напрасно этот надутый хлыщ пытался подольститься к простому народу! Пара ловких приёмов (вроде тычка исподтишка и отравленного банана) — и два ведущих игрока «Академиков» выведены из строя: у Макароны выбиты колени, а библиотекарь-вратарь-орангутан дрыхнет, как последняя мартышка. И вот уже «Академики» проигрывают! Им приходится ввести в бой своё «секретное» оружие — Трева Навроде, сына величайшего футболиста в истории Диска. Беда в том, что юный Трев не привык к мячу — свои футбольные подвиги он совершил, используя жестянку. К счастью, мяч был своевременно утерян, заменён жестянкой, и «Академики» победили со счётом 3:2. Их желудки вне опасности!

Почему 7 место: Повод для игры не самый важный. Хотя… что может быть важнее трёхразового питания? Всё-таки футбол — спорт, витрина здорового образа жизни. А ЗОЖ без вкусной еды никому не в радость — особенно волшебникам Незримого университета.

6 Марс — Земля

Матч: ежегодная игра Земля-Марс по американскому футболу

Соперники: «Зелёно-золотые» и «Красные бойцы Марса»

Место встречи: стадион города Гуджя Танта, Марс

Источник: рассказ Клиффорда Саймака «Правило 18»

Репортаж: Несколько веков проводятся футбольные матчи между сборными Земли и Марса. И уже 67 лет подряд земляне с треском проигрывают в игру, которой сами научили марсиан. Земляне стали слишком мягкотелыми — всю тяжёлую работу на планете выполняют роботы. На марсианских и венерианских шахтах вкалывает немало крепких ребят, но все они полукровки. А, согласно правилу № 18 Межпланетного спортивного кодекса, к игре за сборную допускаются лишь те, у кого нет примеси инопланетной крови.

Тренер Огаст Снеллинг, устав от поражений, использовал гениальное, хоть и дорогостоящее открытие — туннель во времени! Агенты Снеллинга отправились в разные эпохи, где навербовали лучших футболистов. Например, в XX век, когда эта игра была популярна. Или в доколумбову Америку — там футбола не знали, зато крутых парней было хоть отбавляй. После полугода напряжённых тренировок новички «Зелёно-золотых» вышли на поле марсианской столицы. Судьи сомневались в честности такого состава — но формально правила нарушены не были. Игра началась! Нет, не игра — избиение младенцев, в роли которых на сей раз были грозные марсиане. Они ничего не могли поделать с героями прошлого. Матч завершился с удивительным счётом 65:0! «Красные бойцы Марса» не сумели совершить ни одного тачдауна, даже захудалого филд-гола. Полумиллиону их болельщиков оставалось только рыдать…

Почему 6 место: Нестандартный подход может заменить стратегию с тактикой и даже скомпенсировать пониженную силу тяжести. Правда, работает это один раз: обмишурить соперников больше не получится. Но если, заранее зная, что к чему, сделать ставку, можно неплохо заработать. Кому слава, а кому деньги.

5 Большая Игра Валлета

Матч: Большая Игра Валлета

Соперники: сборные Та-Хо и Вейгаса против команды «Демоны»

Место встречи: стадион Валлета

Источник: роман Роберта Асприна «МИФОуказания»

Репортаж: В мире Валлет два государства, Та-Хо и Вейгас, веками сражаются в жестокую игру, похожую на гибрид регби, футбола и гандбола. Победитель получает невероятно уродливый Большой Приз и статус столицы Валлета.

Незадачливый маг Скив влип в неприятности, пытаясь стащить Большой Приз, — а расплачиваться за это придётся его подруге Тананде, которой теперь грозит смерть. Чтобы спасти её, Скиву и его товарищам нужно создать команду «Демоны» и любой ценой победить в Большой Игре, правил которой они почти не знают. Играть придётся «на троих» — а сборные Та-Хо и Вейгаса заключили временный союз, чтобы сообща побить пришельцев. «Демонам» нужно не пропустить мяч в свои ворота и забить сразу в двое вражеских. А это ох как непросто — ведь по правилам в игре запрещено только колющее и режущее оружие…

Неудивительно, что матч вышел «с кровью»! Количество потерь (с учётом замен) не поддавалось подсчёту. Вначале «Демонам» пришлось несладко — они пропустили гол. Однако, с энтузиазмом применяя руки, ноги, зубы, хвосты, дубинки и драконий огонь, а также творчески используя магию, сумели сравнять счёт. А затем Скив задумал хитрый план. Один из «Демонов» разрубил квадратный мяч на две половины, а Скив, замаскировав товарищей магией, устроил так, что им удалась молниеносная атака. Обе половины мяча оказались в воротах соперников — и «Демоны» победили 1:1,5:1,5. Уникальный счёт, который ещё долго будут вспоминать игроки Валлета. Те из них, кто выжил, конечно…

Почему 5 место: Пример того, как порядок бьёт класс. Да, соперники собаку на Большой Игре съели (и не одну, а целую стаю). Но их многовековой опыт и тактические уловки оказались бессильны против классического принципа «один за всех и все за одного». Магия тоже помогла, конечно. Ну, и дракон. Глип!

4 Шаолиньский футбол

Матч: финал кубка Гонконга по футболу

Соперники: команды «Шаолиньский футбол» и «Дьяволы»

Место встречи: центральный стадион Гонконга

Источник: фильм «Убойный футбол» (2001)

Репортаж: Шестеро мастеров кунг-фу из монастыря Шаолинь объединяются в футбольную команду, тренером которой становится бывшая местная звезда, «Золотоногий» Фэн. Каждый из шаолинцев владеет особой боевой техникой — Железная нога, Чугунная голова, Пёрышко на воде… Приёмы кунгфу становятся просто убойным оружием в футболе, и вот уже «Шаолинь» в финале Кубка Гонконга. Им противостоит грозная команда «Дьяволы», принадлежащая давнему недругу Фэна, боссу местной футбольной ассоциации Ханю. Тот накачивает своих игроков новейшими американскими стероидами, которые делают их супервыносливыми и дают им сверхчеловеческие силу и скорость.

Бесчувственные и чудовищно мощные «Дьяволы» буквально размазывают шаолинцев. На каждый их приём находится дьявольский лом, и несколько игроков «Шаолиня» получают серьёзные травмы. А судьи, подкупленные Ханем, закрывают глаза на нарушения «Дьяволов». Но когда кажется, что всё пропало, спасение приходит, откуда не ждали. Влюблённая в Сина, капитана «Шаолиня», девушка Мэй становится в ворота, притворившись мужчиной и ради этого сбрив свои роскошные волосы. Мэй плохо разбирается в футболе, но она мастер тайцзи — ещё одной разновидности кунгфу. Сумев отбить демонический удар капитана «Дьяволов», Мэй делает идеальный пас Сину, и тот наносит такой удар, что мяч перелетает через всё поле и, поразив ворота соперника, уничтожает пол-стадиона. «Шаолинь» выигрывает кубок!

Почему 4 место: В футболе время от времени случаются чудеса. Чаще всего побеждают богатые и сильные команды, но иногда верх одерживают и те, кого никто не принимал в расчёт. Успех «Шаолиня» — это чистая фантастика. Но победы «Лестера» или сборной Греции немногим ему уступают — если вообще уступают.

3 Кубок Галактик

Матч: финал Кубка Галактики по футболу

Соперники: команды «Сноу Кидз» и «Шэдоуз»

Место встречи: стадион «Генезис» на одноимённой космической станции

Источник: мультсериал «Галактический футбол» (1 сезон, 2006)

Репортаж: Футбол — самый популярный спорт в Галактике. Он тут похож на обычный, но игроки используют магическую энергию Поток, что позволяет им творить на поле фантастические вещи. Некогда одной из сильнейших команд была сборная планеты Акиллиан, где существовал вид Потока, именуемый Дыханием. Но после катастрофы Дыхание на Акиллиане исчезло, а планета покрылась снегом и льдом. Бывшая звезда футбола Арч вернулся на Акиллиан, где создал новую команду «Сноу Кидз». Во время тренировок выяснилось, что Дыхание на Акиллиане всё-таки сохранилось, но далеко не все способны его использовать.

После серии напряжённых матчей «Сноу Кидз» пробились в финал Кубка Галактики, где им противостоит команда с Теневого Архипелага «Шэдоуз». Их Поток называется Смог, он даёт «Теням» возможность телепортации, благодаря чему команда разносит всех соперников. Ещё одно преимущество «Шэдоуз» — на их стороне галактический «тёмный властелин», генерал Блэйлок. Он шантажирует бомбардира «Снежных» Джока, вынуждая его «сдать» финальную игру.

Поначалу Джок ведётся на шантаж, и первую половину его команда уступает 0:1. Но на последних секундах матча он всё же реализует штрафной, переведя игру в овертайм. Уважение к товарищам оказалось сильнее страха! А в дополнительное время, потрясающе использовав своё Дыхание, «Сноу Кидз» забили решающий гол и выиграли Кубок Галактики.

Почему 3 место: Это ведь кубок целой Галактики! И хотя в игру вплелись побочные страсти (спасение Вселенной и прочая ерунда), в напряжённом финале победу одержал действительно сильнейший. Вот так бы и всегда!

2 Космический бросок

Матч: игра в баскетбол за Мультипутию

Соперники: «Тьюнз-команда» и «Монстарз»

Место встречи: Центральный стадион Мультипутии

Источник: фильм «Космический джем» (1996)

Репортаж: Владелец развлекательного парка Слокхаммер с планеты Морон Маунтин (Гора идиотов) отправил подручных на Землю, чтобы захватить персонажей мультсериала «Безумные мелодии». Герои сериала во главе с кроликом Багзом Банни предложили захватчикам сыграть в баскетбол — победитель получит «Мультипутию» (мульт-мир студии Warner Bros.). Мультяшки даже привлекли на свою сторону звезду NBA Майкла Джордана. Но и пришельцы оказались не промах, похитив спортивный талант других знаменитых баскетболистов. Чтобы помочь товарищам, Джордан предлагает увеличить ставку — в случае проигрыша он тоже станет трофеем пришельцев, а если мультяшки победят, то монстры вернут таланты игрокам NBA. Помогают Майклу Багз Банни, Тасманский Дьявол, Даффи Дак и очаровательная крольчиха Лола Банни.

«Монстарз» не стесняются грязных и подлых приёмов и вовсю используют таланты суперзвёзд. Особенно они любят использовать джем (или слэм-данк) — зрелищный бросок в корзину сверху в прыжке. Первая половина игры кончается разгромом мультяшек. Поэтому в перерыве «Тьюнзы» принимают допинг — «секретный состав Майкла», приготовленный Багзом (на самом деле это простая вода). Эффект плацебо срабатывает на все сто. Мультяшки почти сравнивают счёт, используя массу приёмов из разных серий «Безумных мелодий». Вот только к тому времени у «Тьюнзов» остаётся лишь четыре здоровых игрока. Если не найти пятого, команде засчитают поражение… И тут в игру вступает (фанфары!) сам Билл Мюррей! С его помощью Джордан, удлинившись, словно мистер Фантастика, забивает решающий мяч. 78:77, «Тьюнз» побеждают!

Почему 2 место: Всё-таки матч за спасение целого мира, пусть и мультяшного. И отличное доказательство того, что лучший допинг для команды — уверенность в своих силах, взаимовыручка, воля к победе и безграничная фантазия.

1 Квиддич на века

Матч: финал 422-го чемпионата мира по квиддичу

Соперники: сборные Ирландии и Болгарии

Место встречи: Золотой стадион (вересковая пустошь графства Дартмур, Англия)

Источник: роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Кубок огня»

Репортаж: Что такое квиддич? Самая невероятная игра с мячом (точнее, четырьмя мячами) — спортсмены летают по воздуху на волшебных мётлах, забивая в кольцо одни мячи и уворачиваясь от других, которые пытаются их ударить.

Ирландия и Болгария — суперсборные. Их битва — настоящий ураган! Скорость невообразима, удары тяжеловесны, силовые приёмы сокрушительны. Ирландцы первыми открыли счёт, их Охотники работали с безупречной слаженностью. И, несмотря на все усилия болгар, игра очень быстро стремилась к развязке, 130:10 — это не шутки! Болгары решили прибегнуть к неспортивным приёмам — грубили, наезжали на арбитра, но только навредили себе, заработав три пенальти. К тому же группировки «ультрас» сошлись в схватке — это было горячо! Под конец болгарская суперзвезда, ловец Виктор Крам, почти спас свою команду, поймав снитч, что принесло славянам сразу 150 очков. Увы, было поздно — разрыв в счёте оказался слишком большим, Ирландия победила 170:160 и стала чемпионом мира. Мораль — одна суперзвезда в командном спорте (даже магическом) погоды не сделает!

Почему 1 место: Вы не забыли про главный повод появления нашего топа? Пускай квиддич не похож на футбол, именно у этого матча больше всего сходства с финалом ЧМ. Конечно, в московской игре на поле не было ни Ирландии, ни Болгарии — ни одна из этих команд не пробилась на ЧМ-2018. И всё же: самый популярный командный вид спорта, игра с мячом, проводимый раз в четыре года финал чемпионата мира для национальных сборных. Слишком много совпадений! Наш сегодняшний победитель просто не мог быть иным.

* * *

Командные игры в мире особенно популярны. Всё-таки индивидуальные виды спорта как-то излишне… индивидуальны. Одинокий спортсмен бежит, толкает, прыгает, бьёт — вроде за свою страну, но больше за себя любимого. Иное дело — команда! Целая толпа индивидуальностей! Хочешь — болей вон за того, длинного и белобрысого. Или за этого, маленького и чернявого. А рыжий-то, рыжий — ну орёл!

Но проще всего рвать горло за всех скопом — за команду! Причём не обязательно команду своей страны — сердцу ведь не прикажешь. Ну а если реальный футбол разочаровывает — всегда остаётся фантастический.