Наш постоянный автор Кирилл Размыслович опубликовал в своём блоге рассказ о первом сценарии «Матрицы» — и о том, какой отзыв он получил на студии. Мы публикуем материал с разрешения автора.

Вчера все прогрессивное человечество отметило 20-летнюю годовщину премьеры первой «Матрицы». Я бы, конечно, хотел написать большой материал, посвященный созданию фильма и его производственным перипетиям… но проблема в том, что я его уже когда-то сделал. И с тех пор мы вроде как не услышали никаких новых откровений про съемки оригинала. Ну разве что Уилл Смит выложил видео, в котором рассказал, как отказался от предложения сыграть Нео. Так что я не вижу смысла дублировать старый текст. Вместо этого я лучше еще раз вспомню про один некогда всплывший в сети любопытный документ, к сожалению, до сих пор незаслуженно обделенный вниманием. Речь идет о письме, датированном 4 февраля 1994 года. Оно было написано директором по развитию компании Silver Pictures Уиллом Стэгером. Получателем письма был продюсер Джоэл Сильвер. Тот самый Джоэл Сильвер, что в итоге дал зеленый свет «Матрице».

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Письмо представляет собой кавередж на ранний сценарий «Матрицы» написанный тогда еще братьями Вачовски. Что такое кавередж?

По очевидным причинам, большие продюсеры и студийные шишки крайне редко лично читают сценарии. Обычно эта работа возлагается на профессиональных «чтецов». Они вычитывают сценарий, после чего составляют кавередж: документ на несколько страниц, содержащий краткий пересказ сюжета, после которого идут комментарии, где указываются сильные и слабые стороны проекта. В конце делается общий вывод по поводу того, стоит ли запускать его в разработку. А далее продюсер читает кавередж и на основании этой краткой выжимки решает, заслуживает ли сценарий дальнейшего внимания.

Чем мне так приглянулся кавередж «Матрицы»? Дело в том, что, в отличие от «Чужого» или «Терминатора», в открытом доступе невозможно найти ранние версии сценария Вачовски. Все ограничивается лишь общими фразами из интервью. А мне всегда интересно узнать с чего начинались любимые фильмы. Не секрет, что ранние версии многих классических лент зачастую сильно отличаются от итогового продукта. Их чтение позволяет понять, как авторы постепенно дорабатывали историю и сумели сделать ее лучше.

К тому же кавередж намного честнее стандартных документалок, фильмов о фильме и хвалебных интервью, в которых продюсеры и актеры наперебой рассказывают о том, как прочитали сценарий и тут же поняли, что это шедевр. Потому что документ отчетливо показывает две вещи:

Нет, никто не понял, что у них на руках будущая классика жанра. Ранний сценарий «Матрицы» заметно отличался от итогового фильма. И я бы сказал, что все внесенные в него позже изменения определенно пошли картине на пользу.

Каким был сюжет?

Итак, из имеющегося в кавередже пересказа сюжета можно узнать, что ранний сценарий Вачовски открывался сценой телефонного разговора между неким хакером Эдди и его подружкой Кристи. Агенты перехватывали звонок, после чего следовала сцена головокружительной погони по крышам. Эдди почти удавалось добраться до телефонной будки. Но в итоге агенты ловили его, вкалывали сыворотку правды, после чего тот выдавал имя Нео. Агент Смит снимал трубку телефона и говорил Морфеусу, что скоро доберется до него.

После этого мы знакомились с нашим главным героем.

Сюрприз: в ранней версии сценария Нео был старшеклассником.

Как и в фильме, он приходил на встречу с Морфеусом и брал таблетку. Правда, в этой версии ему говорили, что она нужна для медицинского теста. То есть в первоначальном скрипте еще не было знаменитой сцены с выбором между красной и синей. Далее герою сообщали правду о Матрице. От услышанного Нео становилось плохо, он терял сознание, после чего просыпался у себя дома.

Не понимая, было ли все взаправду, или же это дурной сон, Нео отправлялся в школу. Там его прямо во время занятий арестовывали агенты, а затем допрашивали, требуя сдать Морфеуса. Но Нео отказывался говорить. Далее появлялся Морфеус, сообщавший Нео, что тот успешно прошел испытание. После этого герой просыпался уже в реальном мире, где он ранее был лишь одной из батареек в системе.

Вторая половина сценария описана крайне схематично. Мы узнавали, что изначально машины (их называли «киберморпехами» и сравниваkb с Робокопом) были созданы для защиты людей. Но потом роботы подняли восстание и поработили человечество. Как и в фильме, гллавный герой проходил серию тренировок. При этом Морфеус делал особый акцент на том, что Нео нельзя никого любить. Мол, любовь это слабость, которой могут воспользоваться машины.

Затем группа бойцов сопротивления возвращалась в Матрицу. Морфеус попадал в плен, Нео отправлялся на выручку, спасал своего наставника и побеждал агента Смита. Что важно, в описании ничего не упоминалось про предательство Сайфера (как и про самого этого персонажа) и гибель Нео с его последующим воскрешением. Так что у меня сильное подозрение, что всего этого не было в ранней версии «Матрицы», и значительная часть христианских отсылок была добавлена в сюжет уже позже.

В финале герои уничтожали «Матрицу» при помощи электромагнитных ракет, а Нео и Тринити целовались, показывая Морфеусу, что иногда в любви нет ничего плохого.

Cудя по описанию, сценарий имел полностью завершенный сюжет и не предполагал никаких продолжений.

Так что все эти рассказы Вачовски об изначально задуманной трилогии, вероятно, следует воспринимать так же, как истории про то, что Джордж Лукас заранее придумал все эпизоды «Звездных войн» и снимал их, руководствуясь каким-то тщательно выверенным планом.

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И что ответили на студии?

Часть с комментариями по поводу сюжета во многом даже интереснее его пересказа. Сразу стоит сказать, что Стэгер явно не впечатлился работой Вачовски. Точнее говоря, он похвалил первые тридцать пять страниц, назвав их «блистательными». Стэгеру понравилась завязка, начальная экшн-сцена и наличие загадки. А вот мнение насчет остального было куда менее радужным. По мнению рецензента, основными недостатками работы Вачовски были:

«Плохая» комбинация визуальных эффектов. Плохая в том плане, что для их реализации требовалось много денег, и при этом они были очень странными и абсолютно некинематографичными. В качестве примера для сравнения Стэгер привел Линчевскую «Дюну».

То, что рукопись Вачовски по стилю была больше похожа на философскую научно-фантастическую повесть, а не на сценарий фильма.

Проблемы с персонажами и сюжетом. Судя по комментариям, Стэгер абсолютно потерялся в них, окончательно упустив к финалу нить повествования. «Странный», «сбивающий с толку», «запутанный», «мистический», «я все еще не понимаю» — вот лишь несколько слов и словосочетаний, которыми он описывает работу Вачовски (многие из них повторяются по несколько раз). И этом при том, что весь его комментарий занимает 1,5 страницы.

Неоправданные ожидания в развитии сюжета. Исходя из комментариев, Стэгер явно предполагал, что после освобождения Нео, он сразу же вернется в виртуальную реальность и устроит там большой бада-бум в стиле «Терминатора». Вместо этого ему пришлось читать скучные сцены с тренировками и разговорами на «Навуходоносоре».

Слишком мало объяснений того, как устроен мир «Матрицы». В результате Стэгер терзался вопросами, как Морфеус намеревается победить машин, почему агенты охотятся на людей, что происходит в реальном мире с телами тех, кто отправляется в Матрицу и т. д.

Завершался разбор следующей рекомендацией:

«Чтобы сделать из этого мэйнстримный фильм, потребуется полная переработка материала после 35-й страницы. Сам сюжет, вероятно, придется свести к переделке «Терминатора». По сути, к этому сводится завязка.Тогда история скорее всего заработает как надо — с учетом мира, персонажей и тематики виртуальной реальности.

Поэтому мне очень сложно рекомендовать этот сценарий. Если бы его можно было приобрести по небольшой цене, то, возможно, мы бы смогли купить его и развить. Но для этого требуется полностью переписать работу, и при этом в сюжете все равно имеются проблемы, из-за которых фильм в итоге может полностью провалиться в прокате.

Если говорить в целом о самом сценарии, то он сойдет: первые 35 страниц очень хороши, по крайней мере для того, чтобы мы могли поразмышлять над целесообразностью развития данного проекта».

Очевидно, что если бы кто-то пришёл в офис Silver Pictures зимой 1994 года и заявил, что «Матрица» станет одним из самых влиятельных фильмов десятилетия, над ним бы посмеялись. Сценарий Вачовски тогда в лучшем случае воспринимался как основа для легкого плагиата «Терминатора», приправленного модной темой виртуальной реальности.

Никто толком не понимал о чем эта работа и почему она должна быть интересна публике.

Справедливости ради стоит отметить, что судя по имеющемуся описанию, ранний сценарий Вачовски не содержал многие из классических элементов фильма — тему избранности, выбора, смерть и воскрешение Нео, bullet-time и т. д. Как знать, возможно, что другие профессиональные чтецы вынесли бы работе схожий приговор.

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Остается лишь искренне удивляться, что с такими рекомендациями «Матрица» все же была реализована, да еще и в задуманном авторами виде. Уж не знаю, сказалось ли чутье Джоэля Сильвера, или же Вачовски оказались настолько убедительными — но факт остается фактом. В наше время сложно представить, чтобы студия запустила в разработку блокбастер, основанный на концепции, которую никто не понимает, и вдобовок доверила пост режиссера людям, у которых нет опыта съемки больших фильмов.

А самое забавное в этой истории — то, что сейчас в профиле Уилла Стэгера на linkedin гордо указано, что он когда-то был чтецом сценариев и прочитал свыше двух тысяч рукописей. Из всех этих работ отдельного упоминания удостоилась лишь «Матрица». Жаль, что Стэгер не написал, какую рекомендацию он ей оставил.