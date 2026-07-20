«Одиссея» Нолана: что этот фильм сделал с Гомером и Древней Грецией

«Одиссея» Нолана считалась самым ожидаемым фильмом года — но с каждым трейлером и каждой новостью становилась всё более противоречивой. Кастинг, кадры с явно не древнегреческой бронёй и одеждой, реплики со словами вроде «папочка» — одних всё это настроило против фильма. Другие убеждали: подождите премьеры, тогда и судите. Теперь «Одиссея» наконец вышла, и можно судить. Давайте посмотрим, насколько оправдались опасения. Как фильм одного из главных режиссёров нашего века обращается с одним из главных эпосов Древнего мира. И наконец — насколько это просто хорошо как кино.

Лицо Агамемнона нам почти не показывают — он так и остаётся эдаким «злым Бэтменом»

Греция Нолана — это «Диснейленд»

Жанр : пеплум, мифологический эпос Режиссёр : Кристофер Нолан В ролях : Мэтт Деймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй Премьера : 17 июля 2026 Похоже на : «Ной» (2014), «Исход: Цари и боги» (2014) Должно ли кино достоверно отражать реальность и ту культуру, о которой рассказывает? Есть разные мнения, но важно пояснить, с какой точки зрения подходит автор.

Я считаю, что кино — это искусство иллюзий. А иллюзии не должны быть настоящими — но должны быть убедительными. Мы знаем, что фокусник не настоящий маг, — но хлопаем ему за безупречно выполненный трюк. Хороший фильм — тот, что умело подавляет неверие, вызывает то, что знатоки масскульта называют willing suspension of disbelief Добровольное подавление неверия. . Когда смотришь на экран — и охотно веришь в то, чего не было. Принимаешь макет за огромный город, Новую Зеландию — за Средиземье.

Для этого важен и кастинг — не обязательно брать чистокровных греков на роли греков, но надо, чтобы мы видели на экране персонажа, а не актёра.



Кратос и Атрей из фанатской постановки… то есть Менелай и Телемах из блокбастера за 250 миллионов

И с этим «Одиссея» действительно не справляется. Картинка не может, да и не особо пытается убедить, что перед нами гомеровская Греция. «Ахейцы» носят в основном чёрное, кожаные куртки и, о ужас, штаны! Драккар викингов — в роли античной монеры. До смешного неуместные доспехи — от турнирных лат до каких-то страйкбольных бронежилетов. И ладно бы этот новый стиль был интересен сам по себе — так нет, всё смотрится пластмассовым, скучным, неношеным и сделанным явно не для живого человека.

То же касается чересчур современного языка, которым разговаривают герои.

«Десять лет на этом чёртовом пляже!» — Одиссей, заслуженный спасатель Малибу

Если в вашем фильме доспехи хуже, чем в «Зене», — у вашего фильма проблемы

То же касается актёрского состава, а особенно массовки. Что в команде Одиссея, что на пиру в Итаке представлено, кажется, всё этническое многообразие Калифорнии. Мир «Одиссеи» оставляет впечатление не Древней Греции, а американского тематического парка, «Диснейленда» по мотивам Гомера, населённого современными аниматорами.

Всё это приходится признать. Но ещё стоит признать, что аутентичность — лишь малая часть того, ради чего люди смотрят фильмы. Честно говоря, и пеплумы прошлых лет обычно не претендовали на достоверность. И сам Нолан, в отличие от Ридли Скотта или Тарсема Сингха , прославился не красивой картинкой, а тем, как увлекательно и необычно рассказывает истории. Вот и в «Одиссее» самое интересное — то, как Кристофер попытался сделать эту историю своей.

Но «Одиссея» Нолана — драма, дополняющая Гомера

Это уже стало мемом : сценаристами «Одиссеи» на киносайтах числятся Кристофер Нолан… и Гомер. Причём Гомер тут на втором месте. Нолан в целом следует его сюжету, но не пересказывает дословно, а замахивается на новую интерпретацию с собственной моралью. Чем-то из поэмы он пожертвовал — так, у него нет Навсикаи и феаков. Что-то взял из других источников — вроде пленника Синона, подсмотренного у Вергилия, и совсем не гомеровской концовки, похожей на апокрифы вроде «Телегонии».

Но почти три часа хронометража дали Нолану возможность добавить и кое-что от себя. И эта «отсебятина», что удивительно, в основном не противоречит Гомеру, а дополняет его.

Сюжетная роль Навсикаи досталась Калипсо, что как раз не самая удачная задумка. Из-за этого Одиссей то рассказывает ей пространные мемуары, то вдруг даже не помнит жену и сына

«Отсебятина» придаёт «Одиссее» исторический контекст. Многие историки связывают миф о Трое с катастрофой бронзового века — и Нолан вцепился в эту идею как клещ. Не раз и не два персонажи поминают «народы моря» — воинственную цивилизацию древнего Средиземноморья. Важную роль играет и древнегреческий закон гостеприимства, которым сценарий объясняет многие поступки героев. А сам Одиссей даже прямым текстом заявляет, что из-за нарушения этого обычая грядёт конец привычного мира.

«Отсебятина» вписывает богов в сюжет косвенно, не превращая их в рояли в кустах. Боги сами не лезут в экран вершить судьбы, но герои приносят им жертвы (прямо в кадре!) и посещают храмы. Афина «является» Одиссею в видениях, которые могут быть как подлинными, так и глюками. Облик Афины (на которую Зендея, честно говоря, не тянет) в конце вдруг получает сюжетное объяснение: это не подлинный вид богини, а образ убитой троянки, преследующий Одиссея . Мудреца Ментора сравнивают с Афиной — надо ли напоминать, чей облик она принимала в поэме?

Лучшие актёрские, работы, пожалуй, у Энн Хэтэуэй (Пенелопа) и Тома Холланда (Телемах)

«Отсебятина» придаёт глубины персонажам — а актёрам благодаря этому есть с чем работать. Антиной в исполнении Роберта Паттинсона не просто наглый ухажёр — у него теперь целая предыстория о том, как вместо него на войну попал хлипкий Синон. Антиною якобы поручили «присматривать» за Телемахом — и поначалу он притворяется, будто так и делает.

Сам Телемах, отлично сыгранный Томом Холландом, — полноценный второй главный герой, который не просто ждёт «папочку», а борется за трон для себя. А неканоничные сцены дают ему получше узнать отца.

Много споров вызвала роль Елены — и, да, хоть Лупита Нионго и красавица (а я это писал задолго до всякой «Одиссеи» !), она совершенно не вписывается даже в такую, очень условную Древнюю Грецию. Зато именно для неё Нолан припас один из самых дерзких поворотов: прекрасное лицо Елены изуродовано шрамами . Суровый Менелай явно не простил измены…

Лицо, за которое сломаны тысячи (виртуальных) копий! На самом деле это Клитемнестра — кадров с самой Еленой в сети пока нет. Но даже в двух ролях у Нионго нет и пяти минут экранного времени

Что сказать о самом Одиссее? В трактовке Нолана и исполнении Мэтта Деймона он не похож на хитроумного искателя приключений, каким этот герой вышел, например, в фильме с Кирком Дугласом. Он просто хмурый усталый солдат с ПТСР и возвращается с войны, на которую совсем не хотел. Он герой уходящей эпохи — и именно его устами в финале Нолан передаёт свой замысел: как история одного человека отражает историю гибели Бронзового века в целом.

Да, Одиссей называет свой век «Бронзовым» и, по сути, читает монолог для зрителя. Ну, не может Кристофер не объяснить свою задумку прямым текстом.

И конечно, «Одиссея» круто поставлена и снята

Не все претензии к «Одиссее» по трейлерам оказались справедливы. Для начала, она не настолько уж серая. Да, одеждам не хватает цветов, а доспехам — блеска. Но всё-таки в фильме немало и сцен с сочным синим морем, зелёными холмами, грандиозными каменными строениями. Это не самое яркое воплощение «Одиссеи» — но и в нём можно найти суровую красоту.

Однако подлинную силу и узнаваемую «нолановскость» фильм обретает не когда любуется пейзажами, а когда нагнетает напряжение. Лучшие моменты «Одиссеи» поставлены и смонтированы как для хорошего триллера.

В сцене с Полифемом Нолан демонстративно цитирует «Сатурна, пожирающего своих детей» Гойи

Сцена с циклопом похожа на фильм ужасов. Полифем в поэме и прежних экранизациях был словоохотливым грубияном, которого можно обмануть, и подшутить над ним. В версии Нолана это чудовище, гигантский Голлум; он почти не говорит, а молча нападает из темноты.

— Почему он не говорил раньше? — А ты разговариваешь с муравьями?





стал бы логичным продолжением Если Нолан теперь и правда снимет фильм ужасов, это будет интересно. Онстал бы логичным продолжением шуток про «ремейки Кубрика» — своего «Сияния» у Кристофера ещё не было. Ещё страшнее — сцена на острове колдуньи Кирки. Не рассчитывайте, что спутники Одиссея просто превратятся в свиней за кадром, — нет, Кирка делает это вручную, медленно, в манере, достойной боди-хоррора.

Самый страшный персонаж «Одиссеи» — хотите верьте, хотите нет

Всё-таки «Одиссея» — работа не одного человека, а целой команды, и большинство в ней знают своё дело. Да, костюмы вышли хуже иного косплея, можно предъявить претензии за кастинг — зато мастера спецэффектов постарались на славу, надо отдать им должное. Как и оператор Хойте ван Хойтема, чьими глазами мы видим всё происходящее. А за кадром тревожно гудит и пульсирует музыка Людвига Йорансона, передавая нерв истории, заставляя чувствовать то же, что герои.

В лучшие моменты фильм заставляет забыть, что этот рассказ мы слышали сто раз, и на миг поверить: Одиссея вот-вот могут убить! Пожалуй, именно в этом, а не в антураже, и воплотилась в «Одиссее» та иллюзия, которой должно быть кино.

Нолан, преисполнившись своим эго, замахнулся на нечто грандиозное — великий режиссёр должен снимать по великой книге! От такого фильма ждали самой главной, самой убедительной экранизации «Одиссеи». Получили… ну, ещё одну. Интересную по-своему, но совсем не то абсолютное воплощение греческого эпоса, на которое многие рассчитывали. Но мастерство, как говорится, не пропьёшь. Этот далеко не идеальный и глубоко неаутентичный фильм всё же сделан руками талантливых творцов, полон драмы и отлично поставленных сцен. Он заслуживает, чтобы вы составили мнение о нём не по глумливым мемам, а сами.

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