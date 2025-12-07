«Эдвард Руки-ножницы». Как создавался Франкенштейн из пригорода

У многих режиссёров есть «свои» актёры, с которыми они регулярно работают, создавая самые знаковые фильмы. У Мартина Скорсезе это Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. У Квентина Тарантино — Сэмюэл Л. Джексон. А у Тима Бёртона — Джонни Депп. Их первым совместным фильмом, заложившим основу многолетнего и плодотворного сотрудничества, стал «Эдвард Руки-ножницы». Он вышел на экраны ровно 35 лет назад — чем не повод вспомнить историю создания мрачной сказки в современных декорациях.

Одинокий Тим

С ранних лет Тим Бёртон понимал, что он не такой, как окружающие. Ему, замкнутому интроверту, непросто давались любые социальные взаимодействия, не говоря уже о дружбе. Большую часть времени юный Тим проводил в одиночестве, отдаваясь своим увлечениям — рисованию, чтению книг и просмотру фильмов ужасов. И вот однажды, чтобы выразить ощущение изоляции, он нарисовал худого мужчину с острыми лезвиями вместо пальцев.

©Tim Burton

Два десятилетия спустя Бёртон ворвался в Голливуд. Его чёрная комедия «Битлджус» стала хитом, за которым сразу же последовал «Бэтмен». Но Бёртон, завершив картину про супергероя, не ушёл в большое студийное кино полностью и решил вернуться к камерным и личным историям. Режиссёр вспомнил свой подростковый рисунок и понял, что именно он ляжет в основу следующего фильма. Вскоре Бёртон подобрал для него название — «Эдвард Руки-ножницы».

Оставалось найти того, кто сумеет превратить визуальный образ в полноценный сценарий. Как-то Бёртону попалась на глаза новелла «Первенец» начинающей писательницы Кэролайн Томпсон. История очень впечатлила режиссёра, ведь в ней были все те психологические элементы, которые он хотел показать в «Эдварде » (сама писательница охарактеризовала новеллу как маленькую пригородную историю о Франкенштейне). Дочитав книгу, Бёртон тут же связался с Томпсон.

Когда он поведал ей о человеке с ножницами вместо рук, Томпсон решила, что это самая глупая идея, которую она когда-либо слышала. Но после того как Бёртон заговорил о рисунке, у неё случилось озарение. Томпсон сказала: «Остановись. Я точно знаю, что нужно делать», — и пошла домой работать. За следующие три недели она набросала 70-страничный набросок сценария, который и лёг в основу будущего фильма. На тот момент Томпсон даже не видела оригинальный рисунок — Бёртон показал его намного позже.

Более поздние эскизы Бёртона © Tim Burton © Tim Burton

Изначально Тим задумал мюзикл, посчитав, что только так зрители смогут принять столь необычную идею. Томпсон даже вписала в черновик несколько песен с говорящими названиями вроде I Can't Handle It (по её признанию, песни были не особенно хороши). На наше счастье, Бёртон передумал, поняв, что Эдварду не обязательно петь, чтобы зрители прониклись его историей.

Все персонажи основаны на родственниках и знакомых Томпсон. Коммивояжёр Пег, которая приводит Эдварда домой, чтобы ухаживать за ним, списана с мамы Томпсон, любившей приглашать в дом незнакомцев. Прототипом супруга Пег Билла стал отец писательницы. А образы их дочери Ким (персонаж Вайноны Райдер) и её задиристого парня Джима списаны с подруги Томпсон и её бойфренда.

Что до самого Эдварда, его образ частично вдохновлён псом Томпсон по имени Ариэль. Писательнице всегда казалось, что из-за невозможности говорить Ариэль не мог по-настоящему участвовать в её жизни — и воспоминания об этом сильно помогли в работе над сценарием. Другими источниками вдохновения стали «Питер Пэн», творчество Дэвида Линча и старые ужастики вроде «Франкенштейна», «Призрака оперы» и «Создания из Чёрной лагуны».

Ещё два концепта Эдварда: от Стэна Уинстона и Марка Маккрири © Stan Winston School of Character Arts

По словам Томпсон, она написала «Эдварда Руки-ножницы» как «любовное послание» Тиму Бёртону.

Бёртону очень понравился текст Томпсон и её идеи, за исключением одной. Она хотела переименовать главного героя в Натаниэля из-за того, что одного из главных героев «Первенца» также звали Эдвардом — писательница не хотела повторяться. Но Бёртон был непреклонен. Эдвард так и остался Эдвардом.

Логичный Том Круз и непонятливый Гэри Олдман

Изначально «Эдварда Руки-ножницы» разрабатывали под крылом Warner Bros., на которой Бёртон поставил свои предыдущие полнометражные фильмы. Однако студию интересовали в первую очередь сиквелы «Битлджуса» и «Бэтмена», а коммерческие перспективы «Эдварда» вызывали сомнения. Так что Warner Bros. продала права 20th Century Fox. Её боссы согласились профинансировать фильм, оставив Бёртону полный творческий контроль. На тот момент бюджет оценивали в 8–9 миллионов долларов.

Оставалось найти актёров. Когда Кэролайн Томпсон писала сценарий, она видела в главных ролях Джона Кьюсака и Лору Дерн. Но у студии и Бёртона были свои соображения.

Роль Пег режиссёр предложил Джине Дэвис, с которой недавно работал над «Битлджусом», но та была уже занята. После этого Бёртон подписал Дайан Уист. Её экранного супруга Билла сыграл Алан Аркин.

Роль хулигана Джима предлагали Шону Остину, но он не захотел играть злодея. А вот Криспин Гловер был совсем не против стать плохим парнем. Но на пробах его обошёл Энтони Майкл Холл — звезда культовых молодёжных комедий 1980-х. К началу 1990-х его карьера уже катилась под откос, так что Холл согласился на второплановую роль.

С Ким проблем не возникло: Вайнону Райдер Бёртон выбрал изначально. Она согласилась, хотя в реальной жизни была полной противоположностью Ким. Позже актриса признавалась, что в школе её травили подобные старшеклассницы.

А вот Эдварда найти было непросто. Студия хотела взять на эту роль восходящую звезду и настояла на встрече Бёртона с Томом Крузом. Режиссёр не считал Тома идеальным кандидатом, но на встречу согласился. Круз засыпал Бёртона массой вопросов о логике сюжета: как Эдвард ходит в туалет и почему он не умирает, если не может есть. Вдобавок он потребовал для своего героя хеппи-энд. На этом переговоры и завершились.

К слову, студия тоже предлагала смягчить финал и убрать из него убийство Джима. Даже сам Бёртон раздумывал над этим. Но в итоге он решил оставить сцену, ведь без неё концовка попросту не работала.

Дальше Бёртон встретился с Гэри Олдманом. Его, в отличие от Круза, режиссёр был совсем не против видеть в фильме. Но Олдман отказался.

Гэри Олдман Я прочитал сценарий и подумал: «Это же абсурд. Вот замок в конце дороги, потом приходит продавщица косметики Avon, а у этого парня руки-ножницы? Это безумие. Совершенно не понимаю».

Иронично, что когда Олдман посмотрел готовый фильм, до него сразу дошло, чего хотел добиться Бёртон:

Гэри Олдман Камера показывает разноцветные дома в пригороде, а затем на холме появляется замок, похожий на жилище Дракулы. Буквально через две минуты я сказал: «Да, я понял».

Следующим кандидатом стал Джим Керри. Он даже сходил на пробы, но результат не устроил Бёртона. Также студия рассматривала кандидатуры Тома Хэнкса и Роберта Дауни — младшего. Сыграть Эдварда хотел даже Майкл Джексон, но продюсеры не отнеслись к его словам всерьёз.

А затем кто-то посоветовал Бёртону присмотреться к Джонни Деппу. Возможно, Вайнона Райдер, с которой актёр тогда встречался. В те годы Депп пытался избавиться от образа молодёжного идола и искал роли в серьёзных проектах. Прочитав сценарий, он понял, что нашёл своё, и согласился на прослушивание. Так началось их с Бёртоном многолетнее сотрудничество. Готовясь к съёмкам, Депп прилично похудел и пересмотрел кучу фильмов с Чарли Чаплином, чтобы понять, как вызвать у зрителя симпатию к персонажу, который почти не разговаривает.

За весь фильм Эдвард произносит всего 169 слов.

Последней ключевой ролью был Изобретатель. С самого начала Тим Бёртон видел в этой роли легендарного Винсента Прайса. Тот сыграл более чем в сотне фильмов, в том числе тех самых ужастиков, которые в детстве так любил режиссёр. Однако к тому времени Прайс уже серьёзно болел, и никто не мог гарантировать, что он примет предложение. На случай отказа у Тима был запасной кандидат в лице Леонарда Нимоя. Но, к большой радости режиссёра, Прайс согласился. Правда, из-за проблем со здоровьем актёра пришлось существенно сократить роль Изобретателя, удалив несколько сцен с его участием.

Жаркие съёмки

Съёмки «Эдварда» стартовали во Флориде в марте 1990 года. Основную часть фильма отсняли в городе Лутц. Съёмочная группа заплатила местным жителям за вырубку кустарников и покраску их домов. Ещё одним бонусом стали билеты в «Диснейворлд».

Дома для фильма красили в один из четырёх цветов,: «зелёный морской пены, грязный телесный, масляный и грязный синий». Эта цветовая палитра была вдохновлена вафлями Necco. В какой-то момент возникла проблема: одна семья передумала и потребовала намного больше денег, чем могли себе позволить создатели. Но когда съёмочная группа объявила, что может попросту обойти их дом стороной, те сдались и разрешили его покрасить.

Что касается готического особняка, его фасад был построен недалеко от городка Дейд-Сити. А вот интерьерные сцены снимали уже не во Флориде, а на студийных павильонах в Калифорнии.

Удивительные топиарии Эдварда, которые можно увидеть в фильме, не настоящие. Они представляют собой сварную стальную арматуру, обёрнутую куриной сеткой с вставленной в неё искусственной зеленью.

К началу съёмок бюджет «Эдварда Руки-ножницы» разросся до 20 миллионов долларов. Впрочем, это всё равно заметно меньше, чем у типичного голливудского блокбастера тех лет, так что ни о какой компьютерной графике не шло и речи. Создателям приходилось выкручиваться, чтобы получить нужные кадры. Одним из способов было использование миниатюр. Так, когда Пег видит в боковом зеркале машины замок Эдварда на холме, на самом деле это установленная на мусорный бак модель.

Что до костюма Эдварда, Тим Бёртон хотел, чтобы его созданием занялся прославленный Рик Бейкер. Но тот отказался из-за занятости во вторых «Гремлинах». Не менее культовый Роб Боттин также не смог принять предложение из-за работы над «Вспомнить всё». В итоге костюмом занялась ещё одна легенда кинофантастики — Стэн Уинстон.

Когда Бёртон впервые увидел подготовленные Уинстоном дизайны, он приятно удивился. Режиссёр думал, что у Эдварда будут просто длинные железные когти вместо пальцев, как на том самом рисунке, но Уинстон нарисовал его с полноценными ножницами. При этом каждый палец выглядел по-своему.

Уинстон и его команда начали собирать всевозможные виды секаторов и ножниц. Для съёмок изготовили много комплектов рук-ножниц. Большинство из них сделали из смолы, на которую нанесли покрытие, чтобы придать им вид металлических. Но команда подготовила и несколько полноценных металлических рук для крупных планов.

Концепт-арт перчатки Эдварда от Стэна Уинстона © Stan Winston School of Character Arts

Съёмки в кожаном костюме, гриме и парике в жаркой Флориде стали для Джонни Деппа непростым испытанием. Актёр принципиально отказался использовать системы охлаждения. В итоге при съёмке побега от разгневанных горожан Депп потерял сознание.

Другой причиной стресса стал сам Тим Бёртон. Тогда у Деппа не было опыта в общении с режиссёром. Актёр часто не мог уловить, чего тот хочет, и не был уверен, что справляется с работой. Как признавался актёр позже, он очень боялся, что его заменят на Тома Хэнкса. Также Депп не до конца понимал своего героя. Та же проблема возникла у Алана Аркина, поэтому в какой-то момент актёры обратились за помощью к Кэролайн Томпсон. Той пришлось устроить им ликбез. В частности, она рассказала Аркину, что её отец имел привычку говорить самые несущественные вещи так, будто в мире нет ничего важнее. Тогда актёр наконец-то понял, что от него требуется.

Падал в обморок и Тим Бёртон. Неизлечимо больной Винсент Прайс тоже терял сознание из-за жарких студийных софитов. Это произошло на съёмках сцены, в которой Изобретатель умирает. К слову, это завершающий эпизод, отснятый с Прайсом. Все на площадке понимали, что это его последние кадры, и они получились особенно печальными.

В целом создатели почти не отклонялись от сценария Томпсон. Чуть ли не единственным серьёзным изменением стал эпизод с водяной кроватью, добавленный по настоянию Бёртона.

В «Эдварде Руки-ножницы» можно увидеть Ника Картера, который через несколько лет после съёмок стал участником группы Backstreet Boys. Он сыграл бегущего по улице мальчика, которого Эдвард увидел из окна машины.

Когда речь зашла о музыке, Бёртон попросил Роберта Смита из группы The Cure написать саундтрек и даже прислал ему сценарий. Однако на тот момент музыкант понятия не имел, кто такой Бёртон, и отказал ему. Так что режиссёру пришлось обратиться к своему верному соратнику Дэнни Эльфману.

Мрачная сказка

В 20th Century Fox до последнего не были уверены, что столь необычное кино найдёт аудиторию. Продюсеры даже пытались не допустить, чтобы в прессу попали фотографии Деппа в его костюме в полный рост, — они боялись, что это отпугнёт часть публики.

Опасения оказались беспочвенными. «Эдвард Руки-ножницы» вышел в американский прокат 7 декабря 1990 года и собрал 56 миллионов долларов. Оставшийся мир дал ещё 29 миллионов. И зрители, и критики тепло приняли фильм. Его хвалили за фирменный бёртоновский визуальный стиль, сюрреалистичный сюжет, игру Джонни Деппа и атмосферу сказки в современных декорациях. Некоторые также заметили, что Эдвард Руки-ножницы по сути аутист.

Правда, фильм остался без значительных кинонаград. Он получил лишь номинацию на «Оскар» за лучший грим, но проиграл второму «Терминатору», над которым тоже работал Стэн Уинстон.

Впрочем, это уже не имело значения. Карьера Бёртона вышла на новый виток, и, главное, он обрёл верного соратника, с которым поработает ещё над семью фильмами и мультфильмами. Многие из них тоже стали культовыми.

С годами «Эдвард Руки-ножницы» только укрепил свою репутацию — он уже давно считается классикой. Бёртон однажды сказал, что не считает его лучшим фильмом в своей карьере, но это любимый его фильм, а саундтрек Эльфмана — лучший из всех, что тот написал. «Эдварда Руки-ножницы» в чём-то можно даже назвать автобиографической картиной. В истории одиночества героя можно найти немало параллелей с юностью Бёртона. Именно поэтому режиссёр всегда категорически возражал против сиквелов — они бы уничтожили чистоту и невинность оригинала.

Впрочем, хоть «Эдвард» так и не стал мюзиклом, в 2005 году на его основе поставили спектакль-балет, а в 2010 году — пьесу. В 2014-м издательство IDW выпустило комикс, где действие происходит через несколько десятилетий после событий фильма. Комикс получил десять выпусков и был издан единой книгой в твёрдом переплёте «Эдвард Руки-ножницы: Последний надрез». В предисловии говорится, что Бёртон комикс одобрил.

Доисторический «Эдвард Руки-ножницы» Порой отсылки к «Эдварду Руки-ножницы» можно встретить в неожиданных местах. В 2013 году окаменелость членистоногого возрастом 505 миллионов лет получила название Kootenichela deppi. По словам палеонтолога Дэвида Легга, увидев строение когтей этого существа, он сразу вспомнил про героя Джонни Деппа.

Помимо атмосферы и очень личного сюжета, есть ещё одна важная причина, почему «Эдварда Руки-ножницы» так хорошо помнят и любят: его визуальный стиль. Это буквально кино из другой кинематографической эпохи, которое при всём желании уже невозможно повторить. Как признаёт съёмочная группа, если бы «Эдварда» снимали в наши дни, он выглядел бы совсем иначе. Никто бы не стал вести мучительные переговоры с хозяевами и вручную красить весь район. В лучшем случае сняли бы несколько домов, а остальное дорисовали бы на компьютере.

Но в те времена у съёмочной группы не было такой возможности, и ей приходилось придумывать креативные способы сделать всё как надо. Вместе с атмосферой и актёрской игрой это и предопределило то, что мы всё ещё помним грустную историю Эдварда, которому было суждено остаться в одиночестве.

