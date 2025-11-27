КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело

Классика

Какими могли быть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо: читаем сценарии
Неснятый фильм о Супермене с Николасом Кейджем
Блоги|Книги
#Что почитать#фэнтези#детектив#подборка

Что почитать? 8 книг про ведьм

Издательство «Эксмо»
27 ноября 12:00
1137
4 минуты на чтение
Ведьм боялись испокон веков. В старину, если женщина слишком много знала или слишком свободно говорила проще говоря, была не такой, как другие, её вполне мог ожидать костёр. Конечно, в наши дни всё по-другому: люди избавились от предрассудков, а магия перестала быть чем-то опасным и превратилась в привычный элемент фантастических произведений. Образ ведьмы тоже стал популярен — хотя разные авторы интерпретируют его по-разному.
В этой подборке — восемь романов о самых разных ведьмах: от юных колдуний, только начинающих познавать мир магии, до могучих волшебниц, перед чарами которых невозможно устоять.

Терри Пратчетт

«Господин Зима»

Тиффани Болен одна из самых популярных героинь Терри Пратчетта, заводная и смекалистая девушка, которая порой попадает в нелепые ситуации. «Господин Зима» — третья книга цикла, посвящённого её приключениям, — переиздана в новом оформлении от Полины Граф.
Тёмный моррис — загадочный танец, который исполняют в чаще леса. Посмотреть на него приходят разные жуткие существа и, конечно же, ведьмы. Тиффани просто хотела посетить торжество, но случайно влюбила в себя Зимовея, могущественного древнего духа. И, как истинный джентльмен, он преподнёс возлюбленной лучший, по его мнению, подарок — вечную зиму…

Читайте также

Художница Полина Граф: книжные обложки, яркие персонажи и мир фэнтезийной космооперы

Александр Стрепетилов

14.04.2024

18883

Российская художница — о трудностях создания обложек, любви к писательству и уникальном стиле

«Ведьмы и тыквы»

Если предновогодняя суета в ноябре кажется вам глупостью, обратите внимание на эту книгу — она поможет ещё немного продлить уютную осень. «Ведьмы и тыквы» — сборник рассказов от авторов, творящих в жанре романтического фэнтези: Анны Одуваловой, Дарьи Стааль, Киры Крааш, Ольги Пашниной, Саши Паулан и Марины Ефиминюк.
Эти истории о юных и прекрасных ведьмочках научат вас только хорошему: например, тому, как убежать от инквизитора или пробраться к опасному колдуну. А ещё подскажут, что делать, если вы случайно захватили чужую душу, и напомнят главное правило магии — в любой ситуации не забывать о любви!

Грегори Магуайр

«Злая: Детство»

История о ведьме Запада обрела вторую жизнь после выхода экранизации популярного бродвейского мюзикла. Он, в свою очередь, был основан на романе Грегори Магуайра «Ведьма: Жизнь и времена западной колдуньи из страны Оз». Спустя 30 лет автор выпустил приквел, в котором рассказал о детстве главной героини, Эльфабы Тропп.
В новом романе Магуайр показывает, как жестоко люди могут обращаться с теми, кто от них отличается. Судьба зеленокожей Эльфабы была предрешена — и сложные отношения с родителями укрепили её волю и обострили ум перед предстоящими испытаниями. Обстоятельства складывались так, что девочка просто обязана была попасть в Университет и встретиться с Глиндой.

О фильме

«Злая: Сказка о ведьме Запада». Что делать, если ты зелёная? Петь!

Дарья Беленкова

10.12.2024

5766

Отличный мюзикл о проблемах злых ведьм с альтернативным цветом кожи

Елена Кондрацкая

«Игла. Сказ о сердце Кощеевом»

События нового романа Елены Кондрацкой разворачиваются во вселенной цикла «Дивные берега» — внимательный читатель найдёт в тексте упоминания героев оригинальной трилогии. Однако «Игла» — вполне самостоятельная книга, которую можно читать и отдельно.
Лесная ведьма Игла отправляется на поиски Кощеева сердца — оно должно помочь ей вернуть к жизни возлюбленного. Во время своих странствий девушка освобождает некоего юношу, даже не подозревая, кто он на самом деле.

Дж. В. Фелл

«Тайны дубовой аллеи»

В мире этого уютного детектива магия никого не удивляет — её преподают в школах и используют как оружие. Мифические создания тоже существуют и способны путешествовать между двумя сторонами реальности.
Норберт Веттели, капитан в отставке, устраивается в частную школу. В стенах этого готического особняка можно выпить чаю с ведьмой или даже гоблином, а в роскошном парке — увидеть фею, летящую по своим делам. Однако сказочное великолепие скрывает много тайн и, когда в окрестностях школы происходит серия странных преступлений, главным подозреваемым становится именно капитан Веттели...

Фауст Грин

«Благие негодники»

Ещё один уютный детектив, на страницах которого мирно соседствуют кулинарные рецепты и мифические существа.
Николас, священник Римско-католической церкви, знает, что в мире происходит что-то неладное, и люди абсолютно беззащитны перед неизвестным злом. Чтобы спасти всех, ему приходится объединиться с демоном и отправиться в путешествие по Европе. На своём пути герои встретят не только ведьм, но и гоблинов, оборотней и привидений — а ещё очень постараются не убить друг друга.

Антон Мамон

«Орден Креста и Пули. Последний вампир»

Нечисти много не бывает. Особенно когда автор романа — исследователь, изучающий европейские мифы, ритуалы и верования.
Тайное общество «Орден Креста и Пули» много веков ведёт кровопролитную войну с порождениями ночи. Но в их мире нет традиционного противостояния добра и зла: вампиры могут оказаться мирными существами, а люди, наоборот, творить жуткие зверства. И тогда остановить их способен лишь ковен ведьм...

Надежда Тэффи

«Ведьма»

В сборнике рассказов от Надежды Тэффи мистическое и магическое неотделимо от реального. Кажется, что чертовщина в этих историях норма жизни. В целом, так и есть: ведь нечисть здесь становится отражением обыденного.

Писательница не изменяет себе: даже в тёмных сказках она находит место для юмора и иронии, благодаря которым мрачные фольклорные мотивы приобретают новое, совершенно особое звучание.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Издательство «Эксмо»
#Что почитать#фэнтези#детектив#подборка
Рекомендуем
«Вспомнить всё» — 30 лет. Трудная история создания
Какими могли быть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо: читаем сценарии
Путеводитель по книгам Толкина: как ориентироваться в произведениях Профессора?
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Блоги

Читаем книгу: Нелл Уайт-Смит — «В холод»

Блоги

Настольная ролевая Cairn. Тайны и опасности загадочного Леса
Войди в лес, если осмелишься.

Блоги

«Мою золотую эру убил интернет». Беседа с Вячеславом Бакулиным
Беседа о роли малой формы и сборников рассказов, сложностях работы в издательстве и следовании трендам

Блоги

Туманы, осень, тайны: ещё 9 книг к Хэллоуину
Сладость или гадость!

Блоги

Что почитать на Хэллоуин? 5 романов для самой страшной ночи года
Вампирская паника, постсоветская мистика и славянская демонология

Блоги

«Злодейский путь!» Эл Моргот: 6 фактов о главном герое серии
Опасные квесты, навязанная роль злодея и борьба за выживание в чужом мире

Блоги

Читаем книгу: Ян Ло «Падение клана Шэ. Том 1»
Отрывок, в котором наследница школы боевых искусств решает взять судьбу — и возрождение семейного дела — в свои руки

Блоги

Уже не добро, ещё не зло: 8 книг про антигероев
Не все так однозначно с ведьмами и злыми мачехами.

Блоги

Москва после апокалипсиса, мир детских фантазий и ангелы на Земле: новые романы в жанре городского фэнтези
Магия на соседней улице

Блоги

Настольная ролевая «Кольцо Всевластья» — Средиземье глазами ролевика
Ты — приключенец, Бильбо.
Показать ещё
Рекомендуем
Мастер-класс. Создание персонажей от Алана Мура
За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы
«Назад в будущее»: как создавался фильм. Другой Марти и черновики сценария
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты