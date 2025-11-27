Что почитать? 8 книг про ведьм

Ведьм боялись испокон веков. В старину, если женщина слишком много знала или слишком свободно говорила — проще говоря, была не такой, как другие, — её вполне мог ожидать костёр. Конечно, в наши дни всё по-другому: люди избавились от предрассудков, а магия перестала быть чем-то опасным и превратилась в привычный элемент фантастических произведений. Образ ведьмы тоже стал популярен — хотя разные авторы интерпретируют его по-разному.
В этой подборке — восемь романов о самых разных ведьмах: от юных колдуний, только начинающих познавать мир магии, до могучих волшебниц, перед чарами которых невозможно устоять.
Терри Пратчетт
«Господин Зима»
Тиффани Болен — одна из самых популярных героинь Терри Пратчетта, заводная и смекалистая девушка, которая порой попадает в нелепые ситуации. «Господин Зима» — третья книга цикла, посвящённого её приключениям, — переиздана в новом оформлении от Полины Граф.
Тёмный моррис — загадочный танец, который исполняют в чаще леса. Посмотреть на него приходят разные жуткие существа и, конечно же, ведьмы. Тиффани просто хотела посетить торжество, но случайно влюбила в себя Зимовея, могущественного древнего духа. И, как истинный джентльмен, он преподнёс возлюбленной лучший, по его мнению, подарок — вечную зиму…
«Ведьмы и тыквы»
Если предновогодняя суета в ноябре кажется вам глупостью, обратите внимание на эту книгу — она поможет ещё немного продлить уютную осень. «Ведьмы и тыквы» — сборник рассказов от авторов, творящих в жанре романтического фэнтези: Анны Одуваловой, Дарьи Стааль, Киры Крааш, Ольги Пашниной, Саши Паулан и Марины Ефиминюк.
Эти истории о юных и прекрасных ведьмочках научат вас только хорошему: например, тому, как убежать от инквизитора или пробраться к опасному колдуну. А ещё подскажут, что делать, если вы случайно захватили чужую душу, и напомнят главное правило магии — в любой ситуации не забывать о любви!
Грегори Магуайр
«Злая: Детство»
История о ведьме Запада обрела вторую жизнь после выхода экранизации популярного бродвейского мюзикла. Он, в свою очередь, был основан на романе Грегори Магуайра «Ведьма: Жизнь и времена западной колдуньи из страны Оз». Спустя 30 лет автор выпустил приквел, в котором рассказал о детстве главной героини, Эльфабы Тропп.
В новом романе Магуайр показывает, как жестоко люди могут обращаться с теми, кто от них отличается. Судьба зеленокожей Эльфабы была предрешена — и сложные отношения с родителями укрепили её волю и обострили ум перед предстоящими испытаниями. Обстоятельства складывались так, что девочка просто обязана была попасть в Университет и встретиться с Глиндой.
Елена Кондрацкая
«Игла. Сказ о сердце Кощеевом»
События нового романа Елены Кондрацкой разворачиваются во вселенной цикла «Дивные берега» — внимательный читатель найдёт в тексте упоминания героев оригинальной трилогии. Однако «Игла» — вполне самостоятельная книга, которую можно читать и отдельно.
Лесная ведьма Игла отправляется на поиски Кощеева сердца — оно должно помочь ей вернуть к жизни возлюбленного. Во время своих странствий девушка освобождает некоего юношу, даже не подозревая, кто он на самом деле.
Дж. В. Фелл
«Тайны дубовой аллеи»
В мире этого уютного детектива магия никого не удивляет — её преподают в школах и используют как оружие. Мифические создания тоже существуют и способны путешествовать между двумя сторонами реальности.
Норберт Веттели, капитан в отставке, устраивается в частную школу. В стенах этого готического особняка можно выпить чаю с ведьмой или даже гоблином, а в роскошном парке — увидеть фею, летящую по своим делам. Однако сказочное великолепие скрывает много тайн — и, когда в окрестностях школы происходит серия странных преступлений, главным подозреваемым становится именно капитан Веттели...
Фауст Грин
«Благие негодники»
Ещё один уютный детектив, на страницах которого мирно соседствуют кулинарные рецепты и мифические существа.
Николас, священник Римско-католической церкви, знает, что в мире происходит что-то неладное, и люди абсолютно беззащитны перед неизвестным злом. Чтобы спасти всех, ему приходится объединиться с демоном и отправиться в путешествие по Европе. На своём пути герои встретят не только ведьм, но и гоблинов, оборотней и привидений — а ещё очень постараются не убить друг друга.
Антон Мамон
«Орден Креста и Пули. Последний вампир»
Нечисти много не бывает. Особенно когда автор романа — исследователь, изучающий европейские мифы, ритуалы и верования.
Тайное общество «Орден Креста и Пули» много веков ведёт кровопролитную войну с порождениями ночи. Но в их мире нет традиционного противостояния добра и зла: вампиры могут оказаться мирными существами, а люди, наоборот, творить жуткие зверства. И тогда остановить их способен лишь ковен ведьм...
Надежда Тэффи
«Ведьма»
В сборнике рассказов от Надежды Тэффи мистическое и магическое неотделимо от реального. Кажется, что чертовщина в этих историях — норма жизни. В целом, так и есть: ведь нечисть здесь становится отражением обыденного.
Писательница не изменяет себе: даже в тёмных сказках она находит место для юмора и иронии, благодаря которым мрачные фольклорные мотивы приобретают новое, совершенно особое звучание.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.