Что почитать? 8 книг про ведьм

Ведьм боялись испокон веков. В старину, если женщина слишком много знала или слишком свободно говорила — проще говоря, была не такой, как другие, —

её вполне мог ожидать костёр. Конечно, в наши дни всё по-другому: люди избавились от предрассудков, а магия перестала быть чем-то опасным и превратилась в привычный элемент фантастических произведений. Образ ведьмы тоже стал популярен — хотя разные авторы интерпретируют его по-разному.