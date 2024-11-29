«Злая: Сказка о ведьме Запада». Что делать, если ты зелёная? Петь!

До премьеры многие пользователи соцсетей жаловались на мискаст. Страхи не оправдались: и Синтия Эриво, и Ариана Гранде отлично справились с ролями. Гранде — идеальная Глинда, со всеми её кокетливыми ужимками и повадками карьеристки-перфекционистки. Кстати, в Изумрудном городе героини встречают уличных актрис, играющих спектакль об истории Оз и появлении Волшебника, — это камео Кристин Ченовет и Идины Мензель.
Заглянули в фильм и другие легендарные личности, связанные со «Злой»: Стивен Шварц, Уинни Хольцман и Грегори Магуайр. Другие «бриллианты» фильма — Итан Слейтер (исполнитель партии Губки Боба в одноимённом мюзикле), Питер Динклейдж, озвучивший козла-профессора Дилламонда, Мишель Йео в роли директрисы ШИЗа Мадам Моррибль и Джефф Голдблюм в роли самого Волшебника, великого и ужасного. Последний, к слову, замечательно отыгрывает обаятельного мошенника с замашками тирана, но, пожалуй, единственный из актёрского состава слабовато поёт.