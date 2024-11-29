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#обзор фильма#мюзикл#Страна Оз

«Злая: Сказка о ведьме Запада». Что делать, если ты зелёная? Петь!

Дарья Беленкова
10 декабря 12:00
1285
5 минут на чтение
Злая ведьма Запада мертва! Страна Оз ликует — маленькой девочке Дороти удалось победить злодейку. Радуется и добрая волшебница Юга, Глинда. Но, кажется, неискренне. Ведь когда-то Глинда училась со странной, презираемой всеми зеленокожей Эльфабой в одном университете, делила с ней комнату и считала её лучшей подругой…
Wicked

Жанр: сказка, мюзикл
Режиссёр: Джон М. Чу
В ролях: Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джонатан Бейли, Джефф Голдблюм
Премьера: 22 ноября 2024 года (США)
Сначала был мюзикл. Нет, не так. Сначала была книга. 

В 1995 году не очень известный детский писатель Грегори Магуайр издал очень взрослую книгу «Ведьма. Жизнь и времена Западной колдуньи из страны Оз». Магуайр хотел исследовать природу зла и понять, как злодей становится злодеем. Виной ли всему гнилое с рождения нутро или же в формировании негодяя виновато окружение и обстоятельства? Писатель с детства обожал книги Фрэнка Л. Баума про страну Оз и фильм Виктора Флеминга 1939 года. Он считал, что это идеально адаптируемая история, которую можно трансформировать практически как угодно её элементы и сюжет всё равно останутся узнаваемыми. Также его интересовала зеленокожая ведьма Запада — ведь нигде и никогда не уточнялась, почему, собственно, она злая. 
Короткий эпизод из экранизации Флеминга натолкнул Магуайра на забавную мысль: а что, если злая ведьма и добрая Глинда давно знакомы к примеру, были одногруппницами в университете? В книге, правда, забавной лёгкости оказалось немного. «Ведьма. Жизнь и времена Западной колдуньи из страны Оз» серьёзный роман, местами психологически тяжёлый и мрачный. Он по-взрослому деконструирует сказку Баума и классический фильм, затрагивая темы расизма, буллинга и тоталитаризма. Книга не стала бестселлером в момент появления, но год от года набирала известность. 
В начале 2000-х роман прочитал композитор Стивен Шварц. Он очень впечатлился и вместе с драматургом Уинни Хольцман поставил мюзикл «Злая». Деконструкция Магуайра оказалась такой же универсальной, как первоисточник: Шварц и Хольцман сохранили основные сюжетные повороты, но ещё сильнее сконцентрировались на отношениях Эльфабы и Глинды и размышлениях о том, что случается, если ты не такой, как все.

«Злая» заслужила звание классики Бродвея она с успехом идёт уже 22-й год. Исполнительницы ролей Глинды и Эльфабы в оригинальной постановке, Кристин Ченовет и Идина Мензель, стали легендами мюзиклов. Песни и герои «Злой» такая же важная часть мировой поп-культуры, как и образы «Волшебника Страны Оз» из киноадаптации 1939 года и книг Баума.
Появление киноверсии столь популярного мюзикла было делом времени рано или поздно голливудская машина переработает всё. Успех подобных адаптаций всегда был лотереей: получалось или хорошо, как с «Лаком для волос» и «Призраком оперы», или кошмарно, как с «Кошками», когда не спасали даже проверенные временем хиты. Фильм о злой ведьме доверили режиссёру Джону М. Чу, который много работал в музыкальном кино — в его портфолио есть как довольно успешные «Шаг вперёд 2» и «Легион экстраординарных танцоров», так и абсолютно провальный байопик про Джастина Бибера.
Съёмки «Злой» магическим образом притягивали скандалы, зеркально отражающие перипетии сюжета мюзикла. Исполнительницу роли Эльфабы, Синтию Эриво, затроллили особо радикальные фанаты оригинальной постановки за (вот «сюрприз») цвет кожи и мнимую непохожесть на сценический образ. Ариана Гранде, очень в духе Глинды, подлила масла в огонь, уведя коллегу по съёмочной площадке из семьи. К счастью, на качестве перформанса актрис это не сказалось. 
Несмотря на сложности и сомнения, «Злая» — отличная киноадаптация. Джон М. Чу с огромной любовью перенёс мюзикл на экран и развил его визуальные идеи. Большую часть декораций построили в натуральную величину и дополнили компьютерной графикой. Фильм позволяет вдоволь полюбоваться на красоты страны Оз, волшебные интерьеры университета ШИЗ и архитектуру Изумрудного города. Мир выглядит целостным, он наполнен сочными красками и замысловатыми дизельпанк-технологиями. То и дело встречаются аккуратные отсылки к бродвейской постановке, особенно в массовых танцевальных номерах. 
Песни выше всяких похвал — в новом исполнении они не стали хуже. Над музыкой к экранизации работали сам Стивен Шварц и композитор Джон Пауэлл («Побег из курятника», «Как приручить дракона»). Слушать «Злую» рекомендуется в оригинале с субтитрами, потому что русский песенный дубляж убивает всю музыкальную ценность и годится разве что для понимания сюжета. Отдельных восторгов заслуживают костюмы: дизайнер и художник Пол Тэйзуэлл создал невероятную, поистине фантастическую коллекцию, передающую характер каждого персонажа и волшебство Страны Оз.
До премьеры многие пользователи соцсетей жаловались на мискаст. Страхи не оправдались: и Синтия Эриво, и Ариана Гранде отлично справились с ролями. Гранде — идеальная Глинда, со всеми её кокетливыми ужимками и повадками карьеристки-перфекционистки. Кстати, в Изумрудном городе героини встречают уличных актрис, играющих спектакль об истории Оз и появлении Волшебника, — это камео Кристин Ченовет и Идины Мензель.

Заглянули в фильм и другие легендарные личности, связанные со «Злой»: Стивен Шварц, Уинни Хольцман и Грегори Магуайр. Другие «бриллианты» фильма — Итан Слейтер (исполнитель партии Губки Боба в одноимённом мюзикле), Питер Динклейдж, озвучивший козла-профессора Дилламонда, Мишель Йео в роли директрисы ШИЗа Мадам Моррибль и Джефф Голдблюм в роли самого Волшебника, великого и ужасного. Последний, к слову, замечательно отыгрывает обаятельного мошенника с замашками тирана, но, пожалуй, единственный из актёрского состава слабовато поёт.
Джон М. Чу практически дословно перенёс сюжет бродвейской «Злой» на экран, расширив лишь некоторые моменты. Многие музыкальные номера превратились в полноценные клипы, что, разумеется, было невозможно на сцене. Кое-где появились новые куплеты и мини-песни. Больше внимания получила линия с угнетёнными говорящими животными — благодаря ей зритель узнаёт об ужасе, который скрывается за конфетным фасадом Оз.

Грандиозный, драматичный финал фильма, как в мюзикле, делит повествование на две части. Только в театре нужно всего лишь переждать антракт — а вот чтобы дождаться второй половины экранизации, придётся терпеть до осени следующего года. Ход смелый и спорный — ведь весь сюжет «Злой» укладывается в два часа, — но будем надеяться, что продолжение не уронит планку. Тем более что в судьбе Эльфабы и Глинды ещё много хитов и напряжённых сюжетных поворотов.
Без преувеличения — главный сказочный киномюзикл этого года. «Злая» прекрасно перерабатывает бродвейский оригинал, не забывая делать многочисленные реверансы как ему, так и фильму Флеминга. Для лучшего эффекта рекомендуется к просмотру после ознакомления с мюзиклом, но и без этого фильм смотрится целостно и увлекательно. В заглавной песне поётся «Никто не оплакивает Злую» но до слёз обидно, что продолжение будет только через год.

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Дарья Беленкова

Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.

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