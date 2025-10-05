Настольная ролевая «Кольцо Всевластья» — Средиземье глазами ролевика

Средиземье Дж. Р. Р. Толкина мы привыкли видеть на страницах книг, в кино, сериалах и компьютерных играх. Но не все знают, что есть и настольные ролевые игры про этот мир. Наиболее известная из них — «Кольцо Всевластья» (The One Ring), эту игру многие считают лучшей попыткой перенести Средиземье за игровой стол. Сейчас на Crowdrepublic идёт кампания по изданию этой игры на русском языке.

Путь в Средиземье

Первая редакция «Кольца Всевластья» вышла в далёком уже 2011 году и сразу завоевала популярность как среди фанатов Толкина, так и у обычных игроков и критиков. Её авторам Франческо Непителло и Марко Магги удалось тщательно и бережно передать дух и особенности мира Средиземья в механиках игры, сделав игровой процесс увлекательным и самобытным. Вскоре после этого вышло переложение «Кольца Всевластья» на правила 5Е под названием «Приключения в Средиземье», которое взорвало комьюнити D&D и также стало одной из успешнейших игр по миру «Властелина колец».

В 2022 году свет увидела вторая редакция «Кольца Всевластья», полностью обновлённая шведским издательством Free League Publishing. К работе вернулись Непителло и Магги, теперь уже именитые гейм-дизайнеры, отмеченные множеством наград. Взяв отзывы фанатов за 11 лет, они улучшили, расширили и упростили правила игры. Кроме того, заново переосмыслили иллюстрации и оформление: всё выглядит свежо, но узнаваемо. Игра была издана через Kickstarter, где собрала в 170 раз больше намеченной суммы. Это позволило со старта проекта выпустить к нему сразу несколько дополнений, включая правила для игры в одиночку!

Мир, где хочется остаться

«Кольцо Всевластья» переносит вас в описанный Дж. Р. Р. Толкиным мир Средиземья. События игры разворачиваются в период между «Хоббитом» и «Властелином колец». В Средиземье этот отрезок времени зовётся Сумерками Третьей эпохи и длится более 60 лет. Он начинается, когда хоббит Бильбо находит Единое Кольцо, и заканчивается войной вольных народов против Тёмного Повелителя Саурона и уничтожением Кольца в жерле Ородруина.

В этом мире нет места серой морали: добро и зло чётко разделены. Герои игрока выступают на стороне света против многоликой тьмы: от гоблинов, орков и троллей до страшилищ вроде гигантских говорящих пауков, умертвий, призраков-кольценосцев и балрогов, и это лишь верхушка айсберга.

К тому же Средиземье — это мир, где магия редка и неуловима, а значит, врагов не получится закидать огненными шарами, всё придётся делать собственноручно. По той же причине нельзя перемещаться с места на место при помощи порталов и других магических средств. Для походов по миру придумана отдельная интересная механика путешествий, которая отлично передаёт странствия, описанные в романах Толкина.

В отличие от предыдущей редакции «Кольца Всевластья», события которой стартовали в Глухоманье, где когда-то жил ужасный дракон Смауг, действие второй редакции начинается в Эриадоре, регионе по другую сторону Мглистых гор, где располагались некогда процветающее великое северное королевство людей (давно сгинувшее) и эльфийские царства, постепенно приходящие в упадок. Тут отгремело множество битв, и местные пейзажи усеяны бесчисленными руинами. Эти места идеально подходят для приключений, ведь здесь ещё не так опасно, как в Глухоманье, зато в достатке тайн и забытых сокровищ, которые будет интересно искать. Именно в этих краях покоится Кольцо Всевластья — могущественный артефакт, из-за которого однажды разгорится война с возвращающейся Тенью…

Основа основ

Один из игроков берёт на себя роль ведущего игры — хранителя. Он ведёт игроков по сюжету и развивает историю, управляет второстепенными персонажами и врагами, а также решает, как реагирует мир на действия персонажей и какие у этих действий будут последствия. Остальные игроки примеряют роли отдельных персонажей в отряде героев, отправляющихся на поиски приключений и вступающих в борьбу со злом — Тенью.

Основной игровой процесс «Кольца Всевластья» поделён на две чередующихся фазы — Фазу приключений и Фазу братства. Во время первой фазы, которая обычно занимает больше времени, герои переживают приключения, движутся по сюжету, уничтожают врагов и добиваются общей цели. Вторая же фаза — это передышка между приключениями, когда герои могут вернуться домой, побыть с родными и близкими, повидаться с наставниками и заняться личными делами. Такая структура позволяет развивать историю, отслеживая действия героев не только географически, следя за их перемещениями по карте при выполнении заданий, но и хронологически, с учётом проходящего между событиями времени и всё более сгущающихся Сумерек Третьей эпохи.

Непредсказуемые или спорные моменты в игре решаются бросками игральных костей: одной двенадцатигранной (к12) и количества шестигранных (к6), равного рейтингу применяемого героем навыка. Всего таких навыков 18, и они относятся к одной из трёх характеристик: Силе, Сердцу или Разуму. Броски почти всегда выполняются против заранее известного Целевого числа (ЦЧ), записанного на бланке. Для успеха результат должен быть выше ЦЧ или равен ему.

Кости в игре особые, на к12 всего десять чисел, а также знак Саурона и руна Гэндальфа. Знак Саурона указывает на то, что действие героя привело к очень неудачным последствиям, тогда как руна Гэндальфа говорит, что действие было крайне удачным. На к6 рядом с некоторыми цифрами также есть руны, оказывающие дополнительные положительные эффекты.

Создание и развитие героя

Это простой процесс, но сделанные в нём выборы имеют значение и определяют не только характеристики героя, но и его место в мире. Подробность «сборки» героя регулируется самим игроком: можно ориентироваться только на рейтинги характеристик, а можно скрупулёзно вписывать персонажа в мир игры, используя знания о Средиземье. Система дружелюбна к тем, кто не стремится подробно вникать в игромеханические особенности персонажей. Но и тем, кто любит «покопаться в настройках», будет чем заняться.

Развитие героя происходит через накопление особых баллов во время каждой игровой встречи. Есть несколько способов прокачки, поэтому повышение уровня в игре не связано с бесконечным поиском и убийством монстров.

Сражения со злом

Битвы в «Кольце Всевластья» довольно суровы, поэтому героям не стоит лишний раз лезть на рожон, как бы ни были развиты их боевые навыки. При этом сама боевая система проста, но увлекательна. Вместо привычного уменьшения баллов здоровья, как в D&D или Pathfinder, здесь наносятся ранения и, например, есть возможность сделать Пронзающий удар, способный свалить противника замертво. Также в сражениях используется система позиций, которая отлично заменяет тактический бой с миниатюрами и позволяет наглядно и кинематографично описывать происходящее на поле боя.

Дорогой приключений

Путешествия — важнейшая часть книг о Средиземье, и в «Кольце Всевластья» им уделено особое внимание. В этом мире нельзя просто взять и оказаться в другой части карты при помощи портала или «за кадром». Героям приходится перемещаться из пункта А в пункт Б по особой, разделённой на шестиугольники карте, следуя отдельным правилам. Путешествия дают множество возможностей для развития повествования, сюжетных поворотов и случайных событий, но при этом не перегружают игру мелочами.

Надежда и Тень

Особняком стоят правила Надежды и Тени. Это особые баллы, которые герой зарабатывает во время игры. Баллы Надежды позволяют использовать черты, умения и навыки, а также особенности оружия, чтобы получить дополнительные кости при бросках. А баллы Тени начисляются в результате плохих поступков и решений, при страхе и сомнениях, а также прикосновении ко злу. Они съедают запас Надежды и в итоге могут сделать героя Несчастным и даже заставить его покинуть отряд или, что ещё хуже, присоединиться к врагу! Со временем Надежду можно восстанавливать, избавляясь от баллов Тени.

Ты не одинок!

В игре есть правила воспитания наследника — по сути, возможность передать часть ресурсов запасному герою на случай смерти или выхода из игры по другой причине. А также правила Совета, используя которые, можно получить помощь от персонажей хранителя или решить важный вопрос. Правила Совета специально приспособлены под многочисленные социальные навыки героев. С их помощью все персонажи отряда могут внести весомый вклад в социальные сцены, избегая ситуаций, когда весь разговор ведёт один герой, выступающий как бы лицом отряда.

В сентябре 2025 года на сайте Crowdrepublic.ru стартовал предзаказ русской версии настольной ролевой игры «Кольцо Всевластья». За локализацию отвечает «Студия Пандора Бокс», которая уже выпустила на русском языке множество настольных ролевых игр, включая «Мышиную Стражу», «Волшебных котят» и «Приключения в Средиземье». В рамках предзаказа, который продлится до 10 октября, можно получить стартовый набор, книгу основных правил и множество дополнительных материалов, включая лимитированное издание книги основных правил, доступное прежде только на Kickstarter.

Если вы давно мечтали примерить на себя роль беззаботного хоббита, стойкого гнома, ловкого эльфа или опытного следопыта, прогуляться по зелёным холмам Шира, забраться в чёрные глубины Мории или посетить закатные берега Серых Гаваней, сразиться со злобными орками, гигантскими троллями или ужасным балрогом — обязательно обратите внимание на эту уникальную ролевую игру!

