Обзор визуальной новеллы «Зайчик»: горько-сладкая хтонь и тоска 1990-х

Россия, 90-е. Двенадцатилетний школьник Антон Петров переезжает в таёжный посёлок вместе с семьёй. У отца проблемы на работе, он постоянно ругается с матерью, и на горизонте маячит неприятное слово «развод». Да ещё и младшая сестрёнка Оля выдумала себе страшную сову, которая якобы прилетает ночью к ней на окно. Вот только в посёлке и правда творится нечто неладное: один за другим начинают пропадать дети, а Антон встречает странную девочку в маске лисы.

Как водится, в начале было Слово. Визуальная новелла «Зайчик» выросла из рассказа Дмитрия Мордаса, который ещё в 2015 году участвовал с ним в конкурсе хоррор-прозы на сайте Darker. История вышла короткой, но эффектной. Славянская хтонь в ней мешалась с постсоветской тоской, и это создавало жуть такой интенсивности и черноты, что волей-неволей рассказ запоминался надолго.

Самобытная история о лесной жути отлично укладывалась в формат визуальной новеллы. Оригинальный текст расширили сюжетными ветвлениями, без которых не обходится ни один уважающий себя представитель жанра, и добавили скромнику Антону пару-тройку романтических линий. Новелла в жанре хоррор — уже победа, а если добавить в неё элементы гарема — это победа вдвойне.

На случай, если это ваше первое знакомство с игрой такого рода — в сущности это интерактивная книга-игра. Нужно читать много текста (благо читается он с удовольствием), который сопровождается картинками и иногда простенькой анимацией. Фоном играет музыка, герои озвучены актёрами — знай себе нажимай на кнопку «дальше» и наслаждайся. Чтобы простому постсоветскому геймеру жизнь не казалась мёдом, интерактив разбавили несколькими мини-играми.

Играть предстоит за самого Антона — иногда мы видим его со стороны, иногда наблюдаем за происходящим его глазами. Мальчик нам попался непростой, с изюминкой — он пьёт таблетки неизвестного предназначения, но совершенно точно не витамины, и периодически видит то, чего психически здоровые люди видеть не должны.

К пятому эпизоду главная дилемма сводится к тому, выберет ли АнтоНео красную таблетку и последует ли за белым кроликом — в нашем случае за зайчиком. Создатели игры утверждают, что в игре двадцать концовок, — поверим им на слово, потому как нашли не все. Но и найденных достаточно, чтоб сформировать впечатление о «Зайчике» и его тайнах. Отметим, что число «хороших» концовок минимально — разработчики постарались и принесли фанатам пятьдесят оттенков отменного гуро.

Да, если вы всё ещё не поняли — игра эта строго 18+. Милое название и двенадцатилетние главные герои могут сбить с толку, но «Зайчик» подходит детям примерно так же, как «Оно» Стивена Кинга. Кстати, книга короля ужасов числится в списке источников вдохновения наряду с фильмами Дэвида Линча, японскими хоррорами и рассказами Леонида Андреева.

С романом Кинга игру роднит и тотальная безнадёга — тут будто бы нет ни единого героя, у которого всё хорошо. Почти у всех взрослых холодные глаза и злые мысли, дети несчастны и задыхаются в бесперспективной глуши, а те, кто ходит в лесу, постоянно голодны — и голод этот не утолить. Добавим сюда сверхъестественные и земные угрозы, которые буквально перемалывают детей в кровавое месиво, и получим беспросветность такого уровня, что шляпу сняли бы сами Балабанов с Быковым. Насилие тут совершенно бескомпромиссное — никаких тебе стыдливых отворотов камеры, никаких полумер, никакой самоцензуры. Кишки, кости, мясо, жуткие монстры, от одного вида которых можно долго просыпаться в холодном поту, тут в изобилии.

Антон, а вместе с ним и мы, пытается вести расследование — собирает улики, сотрудничает с милицией (или не сотрудничает) и изучает местную мифологию, от которой по коже натурально бегают мурашки. Старожилы неохотно рассказывают о некоем Хозяине Леса, инфернальном рогатом существе с недобрыми намерениями — похоже, звонком в милицию от такого не спастись. Естественно, наш герой попадает в самую гущу событий, причём от выборов игрока зависит, в каких пропорциях в эту гущу будет замешано потустороннее.

Как и в «Бесконечном лете», сюжетные повороты зачастую зависят от того, какую девочку выберет Антон. Для полного понимания истории лучше прочитать официальную мангу «Любовь, смерть и клубника» — её события происходят между третьим и четвёртым эпизодами «Зайчика».

Когда выходили первые эпизоды, интернет-общественность умеренно возмущалась тем, что в игре можно романсить двенадцатилетних детей. Спешим успокоить, это всё-таки не до конца «Оно» (кто знает, тот поймёт), и максимум, что ждёт Антона, — невинный поцелуй одной из избранниц. Конечно, никаких шкал отношений тут не предусмотрено — и без них интуитивно понятно, что делать, чтобы завладеть вниманием той или иной девочки. Антон, кстати, умом и сообразительностью не отличается, поэтому каждый раз искренне удивляется проявлениям интереса со стороны дам. В пятом эпизоде есть пара связанных с ними мини-игр. Снимаем шляпу перед усилиями по созданию аутентичной атмосферы — жарить картошку с котлетами в визуальных новеллах нам ещё не приходилось.

Пожалуй, как раз атмосфера — главное достоинство игры. Даже если не брать всякую жуткую хтонь, которая шелестит ветками сосен по ночам, здесь есть чем проникнуться. Не понадобятся и запасы ягоды-помяники, вас и без неё ожидает беспощадный удар ностальгии по детству ребёнка 90-х. Главный герой — эдакий «постсоветский гик», который разбирается в поп-культуре и постоянно упоминает те или иные приметы времени. Пасхалки и отсылки к «тем самым» годам тут повсюду — достаточно обращать внимание на задний план и замечать детали, от которых щемит сердце у людей определённого возраста. Заметили бегемотиков из «Киндер-сюрприза» в одной из сцен?

В игре даже есть специальный глоссарий для тех, кто не помнит, кто такой лейтенант Коломбо или что это за приставка такая, Dendy. Милиции, кстати, Антон помогает не просто так — он мечтает получить деньги за поимку преступника и поехать с сестрой в «Диснейленд». А кто из нас не мечтал, Антон?

Даже если иногда эти артефакты выглядят нарочито и будто бы вписаны в общий пейзаж чуточку неуклюже, на это можно закрыть глаза ради очередного сладко-горького детского воспоминания.

А вот на что глаза закрывать не стоит, так это на сам сюжет. Понятно, что фанатские теории переплюнуть невозможно, но многие концовки вызывают лёгкую растерянность и даже досаду. Паранормальная ветка смотрится скомканной, а при некоторых выборах игрока её вовсе нет (иногда это выглядит логично, иногда не очень). Игроки остались недовольны сюжетом последнего эпизода, причём настолько, что обрушили рейтинги игры, а разработчики обещали исправить некоторые концовки. Самое обидное, что буквально все предыдущие повороты сюжета в «Зайчике» удобно ретконятся старым добрым «это был всего лишь сон».

Справедливости ради, без этого было бы сложнее наделать столько концовок, ведь в конце четвёртого эпизода Антон в любом случае оказывается в безвыходной ситуации (если, конечно, вообще выживает). Это идёт на пользу реиграбельности — в определённый момент даже появляется нешуточный азарт собрать как можно больше возможных финалов. Некоторые из них похожи друг на друга, некоторые вышли совершенно уникальными. Задачу облегчает возможность быстрой перемотки текста, который вы уже читали ранее (с новыми репликами перемотка не работает). Те, кто знаком с оригинальным рассказом, должны испытать облегчение — формат позволяет не делать кое-какие ужасные вещи, которые герой творил на бумаге. Желающие, конечно, могут и делать, и за это будут вознаграждены особо кровавыми сценами. Красной крови вы, конечно, не увидите — игра всё ещё чёрно-белая, а в редких цветных сценах всё нарочито сказочно и никто никого не убивает.

Дизайн получился если не отменным, то очень хорошим. В большинстве ракурсов герои выглядят отлично, а количество деталей почти в каждой сцене приятно (или неприятно, если сцена жуткая) удивляет. Некоторые кадры тут не просто красивые, а очень красивые — хоть сейчас ставь на обои рабочего стола. Особенно хорош снегопад, заметающий местные улицы, он одновременно умиротворяет и добавляет дискомфорта.

«Зайчик» не только отлично выглядит, но и замечательно звучит. Актёры озвучки детей постарались на славу, а среди «взрослых» голосов вы услышите несколько старых знакомых. Например, Бориса Репетура и Андрея Ярославцева (официальный голос Дамблдора в фильмах о «Гарри Поттере»). Хороша и музыка, а вот детские песенки, которые к тому же нельзя пропустить, скорее не пугают, а раздражают.

Игра сделана на движке Ren'Py, который справляется со всеми необходимыми задачами. В версии, которая нам досталась, багов было немного, зато попался один особо неприятный — при сохранении игра предательски висла и вылетала (благо само сохранение оставалось).

В декабре 2025 года «Зайчик» завершился — пятый эпизод наконец расставил по местам все точки и многоточия. Некоторые ружья выстрелили, некоторые дали осечку, а некоторые так и остались висеть по стенам. Хорошего здесь куда больше, чем плохого — сюжетные огрехи с лихвой компенсируются сильным дизайном и мифологией. Дмитрий Мордас уже вовсю выпускает комиксы-продолжения, и вполне возможно, что нас ждёт ещё не одна визуальная новелла на эту тему. Раз-два, прилети сова!

