Обзор Dispatch. Супергерои не готовы умирать

Большим хитом — неожиданным и для игроков, и для самих разработчиков — стала Dispatch. Меньше чем за месяц повествовательная игра от AdHoc Studio и Critical Role продалась тиражом в 2 миллиона копий и заработала приличный пиковый онлайн в Steam — больше 200 тысяч человек. При этом Dispatch — не самая полноценная игра, и не самая инновационная в жанре, да и тематика её, супергерои, уже не в моде. Разбираемся без спойлеров, почему Dispatch стала популярной вопреки себе. Но начать стоит не с неё самой.

Старая новая Telltale

Мы здесь хорошо помним Telltale и её игры, не так ли? Эта студия некогда отметилась выпуском эпизодического интерактивного кино, поначалу довольно хайпового. Она коллаборировалась с авторами больших IP и создавала хиты по лицензии, в том числе многосезонную The Walking Dead, невероятно стильную The Wolf Among Us и — на наш взгляд, лучший проект студии — Tales from the Borderlands.

Эти и другие игры Telltale создавались по одним и тем же лекалам. Игрок в основном смотрел кат-сцены, постоянно выбирая реплики в диалогах, а иногда перемещал персонажа от одного квестового предмета к другому. Игры выходили эпизодами, в них были сюжетные развилки. Игрок решал, кого из второстепенных персонажей спасти, кому довериться, кому нахамить, и в ответ почти на каждое его действие всплывала плашка «Персонаж это запомнит». Но значительно сюжет у разных игроков мог отличаться только в теле игры — концовки никогда не блистали разнообразием.

Какое-то время это работало. А затем Telltale превратила выпуск игр в конвейер. Она вывела свою формулу и сделала на неё ставку, заполонив рынок однотипными продуктами и превратившись в самоподражателя. Доход постепенно падал. Периодически какая-нибудь игра выстреливала, в основном за счёт популярного IP — так было с проектом по Minecraft. Но к 2018 году из-за внутренних проблем и срыва нескольких крупных сделок Telltale устроила реструктуризацию, объявила о банкротстве и приказала долго жить.

The Walking Dead — самый успешный и известный сериал Telltale

Вскоре стало ясно, что на рынке всегда должна быть Telltale.

Парадоксально, что аудитория успела устать от однообразных интерактивных сериалов — но при этом они оставили след, создали нишу, которую пытались занять другие авторы. Попытку сделала, например, Big Bad Wolf с её игрой The Council. Надёжным заменителем Telltale студия не стала, но продемонстрировала, что у игроков есть незакрытая потребность в подобных играх — в э п изодическом интерактивном кино с выбором реплик и высокой реиграбельностью. Вероятно, именно поэтому новость о выкупе активов Telltale и перезапуске студии силами LCG Entertainment аудитория восприняла положительно. Как и возвращение её игр на цифровые площадки.

Но знаете в чём проблема? Это было в 2019 году. По состоянию на 2025 год новая Telltale не выпустила ни одного проекта, а невероятно желанный второй сезон The Wolf Among Us переносили уже три раза, но он так и не обзавёлся итоговой датой релиза.

И вот тут мы вплотную подходим к Dispatch, ведь её авторы — AdHoc Studio — некоторое время помогали Telltale в разработке второго «Волка». В AdHoc состоят аж четыре ветерана оригинальной Telltale с сильным видением того, каким сейчас должно быть интерактивное кино «в стиле Telltale». Творческие разногласия заставили AdHoc выйти из проекта The Wolf Among Us 2 и вернуться к собственному, чтобы довести его до ума. Кранчи, отсутствие средств на зарплаты сотрудникам, да и тот факт, что Dispatch позиционировалась как… мультсериал, а потому не сразу нашла инвесторов — о, этот путь был долгим и трудным.

Мы уже устали ждать второго сезона The Wolf Among Us

Но когда Dispatch вышла, AdHoc стала новой Telltale.

Плащи всё ещё в моде, Эдна

Что это за проект? В первую очередь это действительно анимационный телесериал из восьми эпизодов, в котором нет даже полноценных 3D-моделей, ведь большинство сцен — явный пререндер. Это не самый лучший подход, так как ограниченное количество пререндеров тянет за собой ограниченную вариативность сцен, но пока что разработчики справляются неплохо.

Очевидно и то, что интерактивную составляющую накатили сверху на почти готовый продукт: здесь есть выбор реплик с «персонаж это запомнит» и геймплейные вставки в стиле This is the police (об этом ниже), но у игрока нет контроля над главным героем, который был в играх Telltale. Да, возможно, это препятствует погружению. Но — ещё один парадокс — Dispatch не нужно, чтобы ты чувствовал себя в шкуре протагониста. Ей нужно, чтобы ты не мог отлипнуть от экрана, болел за героя и восхищался сценарием. И этого она добилась.

По сюжету игры в альтернативном Лос-Анджелесе существует супергеройская страховая служба. Заключив контракт с сервисом SDN, человек получает тревожную кнопку, гарантирующую, что к нему на помощь придёт настоящий супергерой с суперсилами и иногда даже не самой человеческой внешностью. Человек может гонять героя за кофе, если хочет. Или в плохой день дожидаться спасения из-под обломков рухнувшего здания.

На все эти вызовы супергероев распределяет специальный диспетчер, и именно такой диспетчер Роберт Робертсон — главный герой Dispatch. В геймплейных вставках игрок делает его работу: назначает персонажей на вызовы, следит за их особенностями, которые должны соответствовать задачам, объединяет героев в связки, лечит и усиливает при необходимости. В идеале персонажи должны успевать на все вызовы, Роберт должен помогать им своими хакерскими навыками, для чего игрок проходит мини-игру со взломом систем; и в конце очередного рабочего дня Роберта хвалят и дают ему новую должность. Геймплей, прямо скажем, не самый глубокий. В четырёх-пяти эпизодах есть риск устать от него, ведь он плюс-минус статичен и не развивается, если не считать финального эпизода.

Но вернёмся к сюжету: ситуация у Роберта необычная. Во-первых, он и сам супергерой (без суперсил), только что вышедший в отставку из-за разрушения своего меха-костюма. Во-вторых, ему под крыло достались не бравые супергерои, а бывшие суперзлодеи, проходящие по программе перевоспитания «Феникс». Его команда настолько плоха в своём деле, что её даже назвали по последней букве алфавита: Я-Команда, или Z-Team в оригинале. Но нашему герою, озвученному Аароном Полом (которому стоило дать номинацию на The Game Awards 2025; серьёзно, Джефф Кили?), всё это нипочём. Он решительно берётся за нелёгкое дело и постепенно за уши тянет своих подопечных к светлому и прекрасному, хотя у него самого назревает мрачная вендетта и непростой моральный выбор. Роберт учится быть супергероем в обычной жизни и каждый день решает сложнейшие задачи уже без своего железного костюма.

И всё это смотрится на одном дыхании. Казалось бы, мы уже видели и деконструкции супергеройского жанра, и пародии, и метафорическую подмену героев злодеями, и «Отряд самоубийц», где злодеи должны спасать мир, и вообще всё на свете. Marvel уже годами не на п и ке, а в пик е , у DC — постоянные сложности с доверием, «Пацаны» и те скатились, по мнению их зрителей. Про более нишевые проекты в жанре просто умолчим.

Но Dispatch абсолютно всё равно, сколько провальных супергеройских проектов вы видели. Она кормит вас насыщенным, захватывающим приключением с обаятельными героями и иногда необычными суперсилами. Хотя не можем не упомянуть, что Малевола — это слишком явный гибрид Мэджик из Marvel и Карлах из Baldur’s Gate III. И неужели Водобой — отсылка к персонажу «Музыкального блога Доктора Ужасного»?.. Как бы там ни было, клише Dispatch разворачивает на 180 градусов, персонажей представляет интересно, химию делает правдоподобной, да и любовные линии Роберта с Блонди Блейзер и/или Невидивой — на голову выше тех, что пыталась делать Telltale. Разработчикам удалось анимировать самые красивые и чувственные поцелуи, это видеть надо.

Нельзя сказать, что обошлось без огрехов. Темп повествования в середине нарушен, из-за чего при прохождении (особенно при повторном) видишь, что Я-Команда слишком быстро превратилась в обретённую семью Роберта — пропущены некоторые логические этапы. Любовным линиям не хватило ожидаемых эротических сцен — их просто вырезали, побоявшись, что они будут не нужны. Но они где-то есть, и AdHoc стоит их либо добавить патчем, либо опубликовать, чем чёрт не шутит. Далее: путь Невидивы как движущей силы сюжета не всегда поступателен, он очень зависит и от реплик Роберта, и от закрытых ею вызовов, поэтому получить золотую концовку с Невидивой-супергероиней не слишком просто. Юмор в игре на любителя, он временами избыточный, и шутки ради шуток могут быть не к месту (хотя есть и сцены, после которых не можешь разогнуться). А про недоработанность геймплейных вызовов мы говорили выше.

И всё-таки смотреть на огрехи совершенно не хочется. На самом деле всё просто: геймеры изголодались по хорошим историям.

Ждём сиквела!

AdHoc Studio не планировала сиквел Dispatch, но теперь у неё почти нет выбора.

Хочется больше эпизодов. Хочется больше взаимодействий Роберта с Я-Командой. Не интерактивное кино, но игровой мультсериал свалился нам на головы и объявил себя хитом — а мы и рады подчиниться. По уровню проработки — анимациям, реиграбельности, влиянию реплик на сюжет и концовку — Dispatch, пожалуй, превзошла любой из проектов старой Telltale. При этом она сохранила узнаваемые черты жанра и наконец-то заняла свою нишу. Разработчики уже заявили, что может последовать сиквел, и нам будет интересно посмотреть, как его склеят с ветвящимися концовками первого сезона. Но это проблема будущей AdHoc, а пока что для неё настало время принимать заслуженные похвалы.

В декабре будем болеть за Dispatch, номинированную на лучший инди-дебют. Но вообще-то, Джефф Кили, она заслуживает и номинаций покруче.

