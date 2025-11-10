Супергеройский хит Dispatch может получить второй сезон

Похоже, история супергеройской адвенчуры Dispatch не заканчивается. Сооснователь студии AdHoc Пьер Шоретт намекнул, что команда всерьёз подумывает о втором сезоне. По его словам, успех первого заставил их пересмотреть планы.
Пьер Шоретт
Теперь нам точно придётся подумать о втором сезоне Dispatch. А ведь ещё три недели назад это было под вопросом!
Даже если проект и получит продолжение, сейчас разработчики заняты другим проектом — совместной игрой с Critical Role по фэнтезийному миру Экзандрии.
Последние эпизоды первого сезона Dispatch выйдут уже в эту среду, 12 ноября. Игра стала одним из главных хитов осени 2025-го.
