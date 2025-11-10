КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Хищник: Планета смерти»: как этот анти-«Аватар» уловил главную тему франшизы
«Звёздный десант»: как была создана антифашистская антиэкранизация
Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер
Невероятно красивые готические фильмы

Классика

Помянем киновселенную DC: все фильмы от худшего к лучшему
Дон Блут: гениальный неудачник, который едва не победил Disney
Новости

Супергеройский хит Dispatch может получить второй сезон

Андрей Квасков
10 ноября 12:35
589
1 минута на чтение
Похоже, история супергеройской адвенчуры Dispatch не заканчивается. Сооснователь студии AdHoc Пьер Шоретт намекнул, что команда всерьёз подумывает о втором сезоне. По его словам, успех первого заставил их пересмотреть планы.
Пьер Шоретт
Теперь нам точно придётся подумать о втором сезоне Dispatch. А ведь ещё три недели назад это было под вопросом!
Даже если проект и получит продолжение, сейчас разработчики заняты другим проектом — совместной игрой с Critical Role по фэнтезийному миру Экзандрии.
Последние эпизоды первого сезона Dispatch выйдут уже в эту среду, 12 ноября. Игра стала одним из главных хитов осени 2025-го.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Создатель кролика Роджера забрал у Disney права на персонажа

Новости

Юмор, приключение и легкостью «Новой надежды» — Шон Леви про фильм «Звёздные войны: Звёздный истребитель»
Премьера 28 мая 2027 года.

Новости

Фамке Янссен не хочет возвращаться к роли Джин Грей в будущих «Мстителях»
Актриса сконцентрирована на других проектах.

Новости

Сценарист и геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance присоединился к команде «Ведьмака 4»

Новости

«Есть только война»: трейлер мультфильмов для Warhammer TV
Возможно, в нём продолжение фанатского мультфильма «Астартес»!

Новости

У «Хищника: Планета смерти» — лучшие стартовые сборы из всех «Хищников»
Но фильм пока ещё не окупился.

Новости

Автор «Из многих» о нейросетях: «Я ненавижу ИИ»

Новости

Роман Карины Шаинян «Саспыга» получит экранизацию
Съемки пройдут на месте действия романа — в Горном Алтае.

Новости

Гильермо дель Торо стал свидетелем паранормального убийства — по крайней мере, так считает сам режиссер
Режиссер явно одержим мистикой.

Новости

Новая игра от создателя «Зайчика», славянские адвенчуры и не только — что будет на «Comic Con Игромир»
Показать ещё
Рекомендуем
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты