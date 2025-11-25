Какие серии стоит пересмотреть перед выходом пятого сезона «Очень странных дел»

Шоураннеры «Очень странных дел» братья Даффер назвали четыре ключевых эпизода, которые стоит пересмотреть перед выходом пятого и заключительного сезона.
Will the Wise (2 сезон, 4 эпизод);
The Spy (2 сезон, 6 эпизод);
The Massacre at Hawkins Lab (4 сезон, 7 эпизод);
The Piggyback (4 сезон, 9 эпизод).
Мы начали по-настоящему выстраивать мифологию во втором сезоне. Там мы начали закладывать семена лора, поэтому, мне кажется, второй сезон так актуален. Как и четвертый сезон. The Massacre at Hawkins Lab — хороший тому пример. Эта серия раскрывает часть мифологии Изнанки и дает некоторые ответы. А еще там есть вещи, связанные с Генри и Одиннадцать. Они остаются актуальными для пятого сезона.
Первая часть выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, а финал — 31 декабря.
