Какие серии стоит пересмотреть перед выходом пятого сезона «Очень странных дел»

Мы начали по-настоящему выстраивать мифологию во втором сезоне. Там мы начали закладывать семена лора, поэтому, мне кажется, второй сезон так актуален. Как и четвертый сезон. The Massacre at Hawkins Lab — хороший тому пример. Эта серия раскрывает часть мифологии Изнанки и дает некоторые ответы. А еще там есть вещи, связанные с Генри и Одиннадцать. Они остаются актуальными для пятого сезона.