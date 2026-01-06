Кто получил премию Critics Choice за 2025 год

Американская ассоциация критиков объявила победителей премии Critics Choice за лучшие фильмы и сериалы 2025 года. Лучшим фильмом стала социальная драма «Битва за битвой» , а лучшим драматическим сериалом — медицинская драма «Больница Питт» .

Среди прочих победителей хватает и фантастических картин. Так, премии получили Джейкоб Элорди за роль в «Франкенштейне» и Эми Мэдиган за роль злодейки в хорроре «Орудия». Вампирский фильм «Грешники» получил премии за оригинальный сценарий, саундтрек и кастинг. «Франкенштейн» также получил премии за лучшую работу художника и костюмы, а третий «Аватар» — за лучшие спецэффекты.

В сериальных номинациях Рэй Сихорн получила награду за роль в «Одна из многих», а Трэмелл Тильман — за «Разделение». Лучшим мультфильмом стали «Кейпоп-охотницы на демонов».

