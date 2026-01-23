КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

От «Давай, до свидания» до «Она сделала всё, что могла»: фанаты «Звёздных войн» провожают Кэтлин Кеннеди
Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?
Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр

Классика

«Алиса в Стране чудес» и её адаптации: всё страньше и страньше!
Докуфикшн: научно-популярные фильмы, снятые как реальные
Новости

По вселенной Cyberpunk готовится карточная игра — скоро стартует крауд-кампания

Кот-император
23 января 14:30
104
1 минута на чтение
WeirdCo готовят коллекционную карточную игру по вселенной Cyberpunk. Игрокам предстоит собрать свою команду Бегущих и завоевать себе место в Найт-Сити, сражаясь с соперниками.

Среди героев окажутся знакомые по Cyberpunk 2077 и мультсериалу «Киберпанк: Бегущие по краю» лица, вроде Ви, Джуди, Виктора Вектора, Горо Такемуры, членов семьи Арасака и других.

Проект станет дебютом для WeirdCo, но, по словам президента компании Эллиота Кука, в его команду входят ветераны Marvel Snap, Duel Masters и Universus. Отдельно указано, что весь арт либо создан специально для Cyberpunk Trading Card Game, либо взят из оригинальных материалов игры — использование ИИ полностью исключено.
Крауд-кампания начнётся на Kickstarter 17 марта.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 266 (январь 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

В новом «Человеке-пауке» изменится общий тон

Новости

Душевная пародия на Marvel в духе «Киностудии» — первые оценки сериала «Чудо-человек»
Внезапно, очень хорошо!

Новости

Метроидвания и секретное оружие — детали DLC для DOOM: The Dark Ages

Новости

Режиссёр «Дэдпула» рассказал про неснятый фильм по Warhammer
Его должен был снять режиссёр фан-фильма «Астартес».

Новости

Крис Пратт: у меня офигенное видение, как вернуть Стражей Галактики
А вот Бэтменом ему не бывать.

Новости

Ура! Вышел геймплейный трейлер новой Fable

Новости

«Неуязвимый» вернется в марте. Посмотрите новый трейлер!

Новости

Первый тизер анимационного сериала про Дарта Мола
Премьера в апреле.

Новости

Джаред Лето в роли Скелетора в тизере фильма «Властелины Вселенной»
Премьера ожидается в июле.

Новости

Все номинанты на премию «Оскар 2026»
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты