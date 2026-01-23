По вселенной Cyberpunk готовится карточная игра — скоро стартует крауд-кампания

WeirdCo готовят коллекционную карточную игру по вселенной Cyberpunk. Игрокам предстоит собрать свою команду Бегущих и завоевать себе место в Найт-Сити, сражаясь с соперниками.
Среди героев окажутся знакомые по Cyberpunk 2077 и мультсериалу «Киберпанк: Бегущие по краю» лица, вроде Ви, Джуди, Виктора Вектора, Горо Такемуры, членов семьи Арасака и других.
Проект станет дебютом для WeirdCo, но, по словам президента компании Эллиота Кука, в его команду входят ветераны Marvel Snap, Duel Masters и Universus. Отдельно указано, что весь арт либо создан специально для Cyberpunk Trading Card Game, либо взят из оригинальных материалов игры — использование ИИ полностью исключено.