Новинки

От «Давай, до свидания» до «Она сделала всё, что могла»: фанаты «Звёздных войн» провожают Кэтлин Кеннеди
Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?
Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр

Классика

Фантастические фильмы, получившие больше всего «Оскаров»
За что мы любим кинокомпанию A24 и её фильмы
Новости

Крис Пратт: у меня офигенное видение, как вернуть Стражей Галактики

Кот-император
23 января 10:36
238
1 минута на чтение
Актёр Крис Пратт на подкасте Happy Sad Confused рассказал, что у него «офигенная» идея, как вернуть его персонажа Звёздного Лорда в киновселенную Marvel.
Крис Пратт
Я буду рад сделать всё, что они от меня захотят. А ещё у меня лично есть очень чёткое видение, чем я хотел бы его занять. И мне кажется, оно офигенное.
Крис уже предложил свои идеи руководителю Marvel Кевину Файги и дал понять, что хотел бы не просто играть роль, но и помочь в разработке сюжета киновселенной на ближайшие 10 лет.
Пратт хотел бы, чтобы возвращение «Стражей галактики» снова снял Джеймс Ганн, но понимает, что это невозможно. Ганн ушёл из Marvel и занимается построением киновселенной DC. Впрочем, актёр и режиссёр продолжают общаться. Недавно Пратт послал ему своё фото в маске Бэтмена:
Крис Пратт
Я прифотошопил её себе, а он только сказал «Хаха». Можно сказать с уверенностью, что Бэтменом мне не бывать.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

