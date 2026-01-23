Крис Пратт: у меня офигенное видение, как вернуть Стражей Галактики

Актёр Крис Пратт на подкасте Happy Sad Confused рассказал, что у него «офигенная» идея, как вернуть его персонажа Звёздного Лорда в киновселенную Marvel.
Крис Пратт
Я буду рад сделать всё, что они от меня захотят. А ещё у меня лично есть очень чёткое видение, чем я хотел бы его занять. И мне кажется, оно офигенное.
Крис уже предложил свои идеи руководителю Marvel Кевину Файги и дал понять, что хотел бы не просто играть роль, но и помочь в разработке сюжета киновселенной на ближайшие 10 лет.
Пратт хотел бы, чтобы возвращение «Стражей галактики» снова снял Джеймс Ганн, но понимает, что это невозможно. Ганн ушёл из Marvel и занимается построением киновселенной DC. Впрочем, актёр и режиссёр продолжают общаться. Недавно Пратт послал ему своё фото в маске Бэтмена:
Крис Пратт
Я прифотошопил её себе, а он только сказал «Хаха». Можно сказать с уверенностью, что Бэтменом мне не бывать.
