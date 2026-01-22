КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Все номинанты на премию «Оскар 2026»

Дмитрий Кинский
22 января 17:17
256
4 минуты на чтение
Американская киноакадемия в рамках прямой трансляции объявила всех номинантов на 98 по счету премию «Оскар».
Больше всего номинаций получил фильм «Грешники» от режиссера Райана Куглера. Лента претендует сразу на 16 наград, что рекорд для премии.
Церемония вручения пройдет в ночь с 15 на 16 марта. Ее ведущим вновь выступит Конан О'Брайен.
Лучший фильм:
  • «Бугония»;
  • F1;
  • «Франкенштейн»;
  • «Гамнет»;
  • «Марти Великолепный»;
  • «Битва за битвой»;
  • «Секретный агент»;
  • «Сентиментальная ценность»;
  • «Грешники»;
  • «Сны поездов».
Лучший международный фильм:
  • «Голос Хинд Раджаб»;
  • «Простая случайность»;
  • «Секретный агент»;
  • «Сентиментальная ценность»;
  • «Сират».
Лучший анимационный фильм:
  • «Арко»;
  • «Элио»;
  • «Кей-поп-охотницы на демонов»;
  • «Маленькая Амели»;
  • «Зверополис 2».
Лучшая анимационная короткометражка:
  • «Три сестры» Константина Бронзита;
  • «Бабочка»;
  • «Вечнозеленый»;
  • «Девушка, которая плакала жемчугом»;
  • «Пенсионный план».
Лучшая лайв-экшен короткометражка:
  • Butcher's Stain;
  • A Friend of Dorothy;
  • Jane Austen's Period Drama;
  • The Singers;
  • Two People Exchanging Saliva.
Лучший документальный фильм:
  • The Alabama Solution;
  • Come See Me In The Good Light;
  • Cutting Through Rocks;
  • Mr. Nobody Against Putin;
  • The Perfect Neighbour.
Лучшая короткометражная документалка:
  • All The Empty Rooms;
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud;
  • Children No More: «Were and are Gone»;
  • The Devil is Busy;
  • Perfectly a Strangeness.
Лучшая мужская роль:
  • Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»);
  • Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»);
  • Итан Хоук («Голубая луна»);
  • Майкл Б. Джордан («Грешники»);
  • Вагнер Моура («Секретный агент»).
Лучшая женская роль:
  • Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»);
  • Кейт Хадсон («Песня звучит печально»);
  • Эмма Стоун («Бугония»);
  • Джесси Бакли («Гамнет»);
  • Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).
Лучшая мужская роль второго плана:
  • Бенисио дель Торо («Битва за битвой»);
  • Шон Пенн («Битва за битвой»);
  • Джейкоб Элорди («Франкенштейн»);
  • Делрой Линдо («Грешники»);
  • Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)
Лучшая женская роль второго плана:
  • Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»);
  • Эми Мэдиган («Орудия»);
  • Вунми Мосаку («Грешники»);
  • Тейяна Тейлор («Битва за битвой»);
  • Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность»).
Лучший режиссер:
  • Хлоя Чжао («Гамнет»);
  • Джош Сэфди («Марти Великолепный»);
  • Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»);
  • Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»);
  • Райан Куглер («Грешники»).
Лучший оригинальный сценарий:
  • «Голубая луна»;
  • «Сентиментальная ценность»;
  • «Грешники»;
  • «Марти Великолепный»;
  • «Простая случайность».
Лучший адаптированный сценарий:
  • «Гамнет»;
  • «Франкенштейн»;
  • «Битва за битвой»;
  • «Сны поездов»;
  • «Бугония».
Лучший кастинг:
  • «Битва за битвой»;
  • «Гамнет»;
  • «Грешники»;
  • «Марти Великолепный»;
  • «Секретный агент».
Лучший монтаж:
  • F1;
  • «Марти Великолепный»;
  • «Битва за битвой»;
  • «Сентиментальная ценность»;
  • «Грешники».
Лучший саундтрек:
  • «Бугония»
  • «Франкенштейн»;
  • «Гамнет»;
  • «Битва за битвой»;
  • «Грешники».
Лучший звук:
  • «Франкенштейн»;
  • «Битва за битвой»;
  • «Грешники»;
  • «Сират»;
  • F1.
Лучший грим:
  • «Франкенштейн»;
  • «Национальное достояние»;
  • «Гадкая сестра»;
  • «Грешники»;
  • «Крушитель».
Лучший дизайн костюмов:
  • «Грешники»;
  • «Аватар: Пламя и пепел»;
  • «Гамнет»;
  • «Марти Великолепный»;
  • «Франкенштейн».
Лучшая песня:
  • Dear Me (Diane Warren: Relentless);
  • Golden («Кей-поп-охотницы на демонов»);
  • I Lied to You («Грешники»);
  • Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi);
  • Train Dreams («Сны поездов»).
Лучшая работа художника-постановщика:
  • «Битва за битвой»;
  • «Франкенштейн»;
  • «Гамнет»;
  • «Марти Великолепный»;
  • «Грешники».
Лучшая операторская работа:
  • Дан Лаустсен («Франкенштейн»);
  • Дариус Хонджи («Марти Великолепный»);
  • Майкл Бауман («Битва за битвой»);
  • Отем Дюральд («Грешники»);
  • Адольфо Велозо («Сны поездов»).
Лучшие спецэффекты:
  • «Аватар: Пламя и пепел»;
  • «Грешники»;
  • «Мир Юрского периода: Возрождение»;
  • «Школьный автобус»;
  • F1.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

