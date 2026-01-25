Художник Семён Чирков: бескрайние небеса, летняя романтика и девушки из аниме



Мы побеседовали с Семёном, чтобы узнать, с чего началось его увлечение японской анимацией, почему надо выходить за рамки привычного и как аниме смогло покорить мир. Тёплый свет, бескрайнее небо и облака, нежные подростки с большими глазами — нет, это не очередной фильм Макото Синкая , а иллюстрации Семёна Чиркова. Он рисует в духе аниме легендарного режиссёра и делает это так виртуозно, что именно его мы выбрали для оформления наших спецвыпусков, посвящённых японской анимации.

Художник о себе Я художник-иллюстратор, рисую уже более десяти лет. Кроме этого, имею высшее техническое образование и работаю на предприятии, успешно совмещая два этих направления. Художественное творчество позволяет мне выразить эмоции и фантазии, а техническая занятость обеспечивает стабильность и развитие профессиональных навыков, что делает мою жизнь разнообразной и насыщенной. Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией? Я рисовал с самого детства. Сколько себя помню, рука всегда тянулась к карандашу. Особенно мне нравилось рисовать динозавров: к шести годам я был «профи» в теме ящеров, но потом, когда впервые увидел «Покемонов», мой мир перевернулся. Яркая сочная картинка, персонажи, сами карманные монстрики — всё это поразило меня до глубины души. С тех пор я полюбил аниме. Рисовать профессионально я учился сам, в основном через видеоролики, наблюдая за тем, как творят другие художники. Художественные училища не заканчивал. Почему решил сделать это своей профессией? Просто потому, что мне нравится этим заниматься. Таким образом я выражаю себя, свои переживания и эмоции через иллюстрации. Вы помните свой первый коммерческий заказ? Кто был клиентом?

Да, помню. Это была полноценная иллюстрация с несколькими персонажами на фоне города под дождём. Правок оказалось мало, что удивительно, ведь, как неопытный художник, я допускал множество ошибок. Заказчице очень понравилась атмосфера моих работ, поэтому она ещё несколько раз потом ко мне обращалась.



Одна из двух работ, которые были представлены на выставке Modernistic Illustration Gallery 2021 (MIG2021) в Японии. Вообще, это одна из самых популярных моих работ на зарубежных площадках. Я рисовал её под впечатлением от аниме «Пять сантиметров в секунду» Макото Синкая и закончил буквально за пару часов.

С какими сложностями вы столкнулись при становлении карьеры?

Сложности заключались в освоении всех инструментов графического редактора. Все эти слои, кисти и маски, — всё это было тогда ещё непонятно для меня, а хотелось уже начать творить. Особенно трудно приходилось, когда я видел разницу между своими рисунками и работами более опытных авторов: настроение улетучивалось. Много времени уходило на привыкание к различным программам и графическому планшету.

Почему вы предпочли рисовать в стиле аниме и манги? Что отличает его от других художественных стилей?

Как я уже говорил, японской культурой и, в частности, аниме я начал увлекаться в детстве. Тогда это казалось для меня чем-то из другого мира. Я сразу стал пытаться рисовать в схожей манере: мне очень нравилось воспроизводить всех этих уникальных персонажей. И даже спустя столько лет я по-прежнему люблю этот стиль и атмосферу.

Главная отличительная черта аниме-рисунка — универсальность. С этим стилем можно изобразить что угодно: любой мир, любые события, любых персонажей, и всё это будет выглядеть органично.

Работа передает ощущение грусти и одиночества, но также надежды и тепла. Чтобы добавить сцене символизма, я сделал свет пробивающимся сквозь серые облака.

Почему, на ваш взгляд, аниме-стилистика так популярна во всём мире?

Мне кажется, популярность волнообразна. В моём детстве все смотрели «Наруто»: сериал переживал настоящий бум. Герои попадали в разные жизненные ситуации, за ними было так интересно наблюдать, и все пытались подражать полюбившимся персонажам. Потом популярность пошла на спад, но сейчас аниме вновь на пике: выходит куча тайтлов, переосмыслений западных франшиз в этой стилистике, мерч. Всё это смогло завоевать сердца благодаря лёгкости, с которой погружаешься в эти миры, получаемым эмоциям и отличной проработке персонажей, которым так легко сопереживать.

В какой технике вы работаете? В какой технике вы бы хотели попробовать поработать?

Я пробовал себя в разных техниках, какие-то давались лучше, какие-то — хуже. Сейчас я рисую в более классическом «анимешном» стиле.

Экспериментирую с более реалистичной проработкой лиц и рисунка в целом, в общем, пытаюсь освоить семиреализм.

Сколько обычно времени у вас уходит на создание одного рисунка?

Если работа сложная, с детальной проработкой фона и несколькими персонажами, то в среднем неделя.

Одна из популярных моих работ, которую я продал в виде NFT. Тогда эта шумиха начала потихоньку спадать.

Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

Я думаю, всё в совокупности. Но как показывает практика, узнаваемый стиль чаще сопутствует успеху. Уникальный рисунок сразу узнают и относят к конкретному художнику, с которым он ассоциируется.

Что ещё, по вашему мнению, важно для успеха в наши дни?

Думаю, если хочешь чего-то добиться, нужно над этим постоянно работать, совершенствоваться, не стоять на месте. Ну и, конечно, нужно немного удачи.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи?

На своё творчество, к сожалению, практически не остаётся времени. Но для меня это не только работа, но и возможность повысить уровень рисунка: у заказчиков разные задания, поэтому всегда получается рисовать что-то новое.

Тоскливый вечер, линии электропередач. Есть какой-то шарм в этой обыденности вещей. Навевает приятную грусть… Смотря на работу сквозь время, я понимаю: это именно то, что я хотел отразить.

Приходится ли вам при работе на заказ отклоняться от привычного стиля? Полезно ли художнику выходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое, или лучше сосредоточиться на выбранном направлении?

Конечно, приходится отклоняться, но я стараюсь объективно оценивать свои способности. Если просят чего-то совсем далёкого от моих навыков — отказываюсь.

Я считаю, что нужно выходить за рамки привычного, потому что, если рисовать одно и то же, рано или поздно это надоест не только тебе самому, но и людям, которые следят за твоим творчеством.

Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Все заказчики разные. Некоторые поверхностно описывают сцену, которую нужно проиллюстрировать, — и всё — ждут готовую работу. Некоторые, наоборот, детально прописывают техническое задание и вносят правки на всех стадиях рисунка. Для меня нет разницы, с какими работать, главное, чтобы всё было в рамках разумного.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Рисовал обложки для книг и музыкальных альбомов, оформлял дакимакуры Длинная подушка с изображением персонажа во весь рост , делал стикеры. Участвовал в создании видеороликов, один даже был для «Сбера». Создавал иллюстрации для одежды. В своё время разработал проект для NFT.

Из запомнившегося — иллюстрации и обложки для чудесного журнала «Мир фантастики». Очень понравилось сотрудничать с профессионалами своего дела: чёткое ТЗ, объективные правки, помощь в работе. Для моей карьеры это отличный опыт.

С какой вселенной вы в идеале хотели бы поработать? Какую книгу проиллюстрировать, для какого фильма/сериала/игры нарисовать официальный арт?

Я в одно время был контент-криэйтором игры Genshin Impact. Рисовал арты, делал разные плюшки в игре, а от проекта мне в свою очередь присылали мерч. Но в мечтах, конечно, было рисовать для него официально.

Bloodborne, Если брать игры, я бы ещё с удовольствием проиллюстрировал что-нибудь из тёмного фэнтези Хидэтаки Миядзаки: Dark Souls Elden Ring . Чудесные миры, глубокая проработка сюжета, лора, механик и, конечно, общего стиля игры. Шик.

Что вы больше любите рисовать: персонажей или пейзажи?

Наверное, пейзажи, через них у меня получается передать конкретное настроение, вызвать ностальгию и приятную грусть.

Ваши персональные иллюстрации отражают ваше состояние во время работы? Настроение, беспокоящие вас темы?

Да, я уже несколько раз упоминал об этом. В некоторые периоды рисунок показывает то, что происходит у меня внутри. Да и сами работы из-за этого получаются более живыми, эмоциональными.

Вторая работа, выставленная в Токио. Для меня тогда это было настоящим достижением.

Как вы относитесь к художественным челленджам и конкурсам? Участвуете ли в них?

Отношусь положительно. Сам регулярно участвую, если вижу интересную для себя тему. Например, участвовал в официальном конкурсе от создателей игры «Бесконечное лето» и я занял 3-е призовое место. Всегда интересно посоперничать с другими художниками, проверить себя и услышать оправданную критику.

Нет ли у вас желания попробовать свои силы в смежных с рисованием областях: например, в комиксах или анимации?

Пробовал себя одно время в векторной графике — логотипах, продуктовом дизайне. Понял, что не моё: как бы ни старался, забрасывал, поскольку не чувствовал особого интереса. Возможно, когда-нибудь вернусь к этому, а может, попробую что-нибудь другое.

Есть ли у вас практика регулярного рисования в скетчбуке? Если да, то как много их скопилось за эти годы?

Скетчбуков у меня нет. Я рисую практически всегда в «цифре», в основном наброски для дальнейшей обрисовки.

Ёимия из Genshin Impact. Рисовал для официального конкурса HoYoverse. Я получил призовое место и выиграл мерч: большой коврик для мыши, несколько фигурок и стикеры.

Что для вас творчество: любимое хобби, работа, способ высказать свои идеи? Может ли художник гармонично совмещать всё это?

Совершенно точно — всё вместе взятое. Для меня это в первую очередь хобби: мне нравится рисовать, чтобы люди увидели то, что я хочу им показать. К тому же занятие приносит мне доход, так что его можно назвать и работой.

Общаетесь ли вы со своей аудиторией? Важна ли для художника такая обратная связь?

Я отвечаю на комментарии и вопросы, которые мне задают в соцсетях, поэтому да, общение у нас есть. Обратная связь для художника важна: лично для меня это способ увидеть, что нужно людям, что им нравится, а что — нет. Если люди следят за твоим творчеством, то как минимум нужно коммуницировать и прислушиваться к ним.

Как вы относитесь к ИИ-искусству? Считаете ли его появление важной вехой в истории? Нейросеть — инструмент для художника или замена ему?

С появлением нейросетей многие задачи решать стало проще. Вариантов применения ИИ огромное множество, в том числе и в искусстве. И я не могу сказать, что это плохо — использовать ИИ в рисовании. Для многих это отличный старт в художественной сфере, способ проявить себя, обучаться, расти над собой. Другое дело, когда человек, полностью создавший какое-то произведение с помощью ИИ, конкурирует с тем, кто сам нарисовал работу, потратив много времени и сил. Увы, это несравнимые вещи. Нейросеть в первую очередь помощник для художника, но никак не замена.

В этой работе я хотел передать ощущение спокойствия и нежности. Девушка в белом платье, стоящая на фоне горизонта, выглядит задумчивой и мечтательной. Тёплые цвета неба и природы создают атмосферу летнего вечера, полного безмятежности и света.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

В основном из произведений, новых аниме, фильмов. Из работ других, более профессиональных художников. Вдохновение само приходит, и вот уже хочется нарисовать что-то схожее, но в своём стиле.

Какие художники повлияли на вас больше всего?

Однозначно Хаяо Миядзаки и Макото Синкай. Их видение повседневности, рутины жизни завораживает. У них привычные нам всем вещи показаны с потрясающей красотой. Чудесные закаты и пронзительные, навевающие приятную грусть сюжеты Синкая, волшебные и притягательные миры, абсолютно уникальные в каждой работе Миядзаки. Каждый из них добился уважения и признания миллионов — это два моих фаворита.

Какой вы видите профессию художника в ближайшие 20 лет? Что изменится?

Судя по темпам развития ИИ, скоро работы нейросети и реального человека будет не различить. Но с приходом цифровых редакторов традиционный рисунок, совмещающий в себе бесчисленные техники, не пропал: наоборот, теперь он отражает высокий уровень мастерства. Думаю, нейроарт станет такой же обыденностью, как цифровой и традиционный рисунок. Цениться будет гибкость автора, способность работать в новых направлениях искусств.

Здесь я хотел передать легкость беззаботных летних дней, тепло вечера и яркость солнца. Что все еще впереди и нужно ценить моменты жизни.

Бывает ли у вас так называемый арт-блок? Что думаете о профессиональном выгорании и как справляетесь с ним?

Конечно, бывает. Ужасное чувство, что ничего не получается, не нравится, всё какое-то «кривое» и «не такое». В основном это происходит из-за переработки, когда рисуешь по много дней или даже недель что-то однотипное, не вызывающее никаких эмоций, кроме как «когда я это уже закончу». В таком случае важно отложить рисование, заняться чем-то другим, отвлечься, отдохнуть. Со временем вдохновение обязательно вернётся, и можно будет с новыми силами идти в бой.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Влияют ли они как-либо на ваши работы?

Как я уже говорил, миры тёмного фэнтези для меня — необъятный край, полный мистического, недосягаемого и одновременно притягательного. Игры Хидэтаки Миядзаки — отличный пример проработки мира, окружения и лора (чего стоит только Bloodborne!). Некоторые из своих работ я рисовал под впечатлением от его игр.

Оставляет ли работа время на отдых и личную жизнь? Какие у вас есть хобби помимо рисования?

Я стараюсь оставлять время на отдых и личную жизнь, но это не всегда удаётся. Бывают очень нагруженные дни, из-за которых я могу освободиться только вечером. Свободное время я, конечно, провожу с пользой: ем роллы, пью колу, смотрю фильмы.

Есть ещё одно увлечение — ремонт компьютеров. Сборка, настройка, починка и, конечно, переустановка «винды» — это моё всё.

Эта работа передает атмосферу спокойствия и романтики. Школа, вечер после уроков, вы идёте домой, зная, что завтра начнутся каникулы. Приятная грусть давно ушедших дней

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Не бойтесь начинать что-то новое. Если не пробовать себя в чём-то, никогда не поймёшь, получится ли у тебя это, понравится ли. Если стоять на месте, не будет никакого развития. Смотрите обучающие видео — на разных площадках сейчас очень много видеоуроков. Со временем всё начнет получаться, главное — старание и терпение. А уже потом можно с чувством выполненного долга кушать роллы, пить колу и смотреть фильмы.

