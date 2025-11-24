КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело
«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства

Классика

Странные, страшные и психоделические советские мультфильмы
Лучшие фильмы 2022: фантастика, фэнтези и приключения — по версии «Мира фантастики»
Новости

Выставка по Fallout открылась в музее ядерных испытаний США

Кот-император
24 ноября 11:25
145
1 минута на чтение
В Лас-Вегасе открылась выставка, посвящённая вселенной Fallout. Необычно выбранное для этого место: студия Bethesda договорилась с Национальным музеем ядерных испытаний, посвящённым реальной истории американских ядерных бомб и полигонов. Получилось символично, ведь именно эпоха атомного энтузиазма и паники в 1950-е во многом вдохновила создателей Fallout.
На выставке представлены модели многих знаменитых элементов мира Fallout: обстановка убежищ, символы Нью-Вегаса и Новой Калифорнийской республики, фигуры жителей Пустоши, а также множество артов, плакатов и прочей атрибутики.

все фотографии ©National Atomic Testing Museum

Читайте также

По Fallout открывают «дома ужаса» для желающих побывать в ядерном постапокалипсисе

Кот-император

01.09.2025

1235

Посетители пройдут по стопам героев сериала.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

CD Projekt вдохновилась Baldur’s Gate 3, но менять курс не собирается

Новости

«Что может пойти не так?» — финальный трейлер пятого сезона «Очень странных дел»

Новости

Умер актёр Удо Кир, гений эпизода и кинозлодейства
Он блестяще играл в «Блейде» и «Джонни-мнемонике».

Новости

DC Comics скоро начнут издавать в Казахстане
Любителям комиксов приготовиться!

Новости

«Ведьмак 3» и Sword of Convallaria устроили коллаборацию — и случайно получилось лучшее аниме по «Ведьмаку»
Всё по игре!

Новости

Сериал «Андор» стоил дороже чем любой фильм «Звёздных войн». Но их нельзя сравнивать!
Стоило каждого цента!

Новости

Ремейк Prince of Persia: Sands of Time ожидается уже в январе, если верить инсайдерам
Возможно, игру покажут на The Game Awards.

Новости

Кристофер Нолан рассказал, что это он должен был снять «Трою»
Фильмы про Бэтмена стали «компенсацией».

Новости

Робот попал в книгу рекордов «Гиннесса», пройдя 100 километров по Китаю, и рассказал о впечатлениях
«Мне понадобится новая пара обуви».

Новости

Первый комикс про Супермена продали с аукциона за рекордные миллионы. Когда-то он стоил 10 центов!
Он пролежал на чердаке больше 80 лет.
Показать ещё
Рекомендуем
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты