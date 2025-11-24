Выставка по Fallout открылась в музее ядерных испытаний США

В Лас-Вегасе открылась выставка, посвящённая вселенной Fallout. Необычно выбранное для этого место: студия Bethesda договорилась с Национальным музеем ядерных испытаний, посвящённым реальной истории американских ядерных бомб и полигонов. Получилось символично, ведь именно эпоха атомного энтузиазма и паники в 1950-е во многом вдохновила создателей Fallout.
На выставке представлены модели многих знаменитых элементов мира Fallout: обстановка убежищ, символы Нью-Вегаса и Новой Калифорнийской республики, фигуры жителей Пустоши, а также множество артов, плакатов и прочей атрибутики.