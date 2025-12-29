Итоги российского проката в 2025 году: сборы выросли, а посещаемость уменьшилась

Министр культуры России Олига Любимова поделилась итогами российского кинопроката в 2025 году.

Так, общие сборы превысили 49,6 миллиарда рублей, что примерно на 10% больше прошлогодних показателей.

При этом посещаемость кинотеатров сократилась. В 2025 году в кино сходили 116 миллионов человек, тогда как в 2024-м — 127 миллионов.

Больше всего заработали в прокате отечественные релизы, на них пришлось аж 38 миллиардов рублей.

В Министерстве культуры ожидают, что в 2026-м сборы превысят 50 миллиардов рублей. Однако до рекорда 2019 года, когда выручка кинотеатров составила 55 миллиардов рублей, еще далеко.

Ранее стало известно, что самыми прибыльными фильмами в России стали «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь» и «Иллюзия обмана 3».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.