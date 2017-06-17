Что делать, если произошло непоправимое, и вы уже не зритель фильма-катастрофы, а его действующее лицо? Как спасти себя и своих близких при разных сценариях наступления Армагеддона? Для вас — наше сегодняшнее пособие по выживанию в фантастических условиях, которые — кто знает? — когда-нибудь вполне могут стать реальностью.

Не делайте глупостей

Итак, Апокалипсис наступил. Неважно, что стало его причиной — нашествие инопланетян, бунт роботов, красная кнопка в чемодане у невежественного ковбоя, пробирка с вирусами в руках у одурманенного героином талиба или оборонный суперкомпьютер под управлением новой версии Windows. Цивилизации конец. Хорошая новость: вы выжили. Плохая: возможно, это ненадолго.

Диагностировать полный крах человеческого общества очень сложно. Растерянность и паника будут длиться как минимум несколько дней. Радио молчит, по телевизору одни помехи, слухи противоречат друг другу. Определить истинные масштабы катастрофы нельзя. Кто знает — может быть, ядерной бомбардировке подверглись лишь некоторые страны? Вдруг марсиане скоро передохнут от наших вирусов, а в город войдут войска и возьмут ситуацию под контроль? Не забывайте про концовку фильма «Мгла»!

Именно поэтому не следует начинать громить продуктовые магазины сразу же, как только в городе завоют сирены. Делайте то, чему вас учили на уроках ОБЖ в школе. Спасайте себя и своих близких. Всего несколько дней — и будет ясно, что нас ждет впереди: порядок или хаос. Если масштабы катастрофы таковы, что живые мертвецы бесчинствуют по всему миру, в Африке выпал снег, а уровень мирового океана поднялся на сто метров из-за падения гигантского метеорита, то спасение собственной жизни становится наивысшим приоритетом.

Найдите убежище

Мегаполисы слишком опасны. Любым путем раздобудьте транспортное средство и отправляйтесь в провинцию. Лучше всего — город с населением около сотни тысяч человек. Убежище должно быть просторным, неприметным, с хорошо просматривающимися подходами и удобными путями для отступления.

Искать его следует в окраинных промышленных районах, исключая вредные производства, ведь бесхозные химзаводы могут оказаться не менее опасными, чем атомные бомбы. Нас интересуют кирпичные или панельные здания (заброшенные ангары, недостроенные цеха), а также подземные помещения. Селиться желательно вдали от складов, на непроизводственных площадях — они вряд ли привлекут мародеров, а электромеханическое оборудование, топливо и газ можно будет найти по соседству.

В любом случае, в одиночку вам не выжить. Чем многочисленнее и сплоченнее ваш коллектив, тем лучше. Идеальный вариант — создать «ядро» из семьи и ближайших друзей, усилив его молодыми, здоровыми, спокойными и неглупыми мужчинами. Очень важно, чтобы авторитет лидера не вызывал сомнений и при попытке мятежа защищался большинством членов коллектива.

Если ваш «клан» насчитывает свыше десяти человек, то оптимальным местом организации «форпоста цивилизации» за городом будет небольшой заброшенный санаторий, пионерский лагерь или база отдыха с готовой инфраструктурой и приемлемыми условиями жилья.

Соберите припасы

Охотничьи магазины (спортивные школы, отделения милиции) представляют гораздо больший интерес, чем универмаги или автомастерские. Учтите, что почти все оружие и боеприпасы хранятся в сейфах. Универмаги и мастерские были упомянуты не зря. Там можно найти необходимые инструменты и при наличии определенных слесарных навыков быстро завладеть главными аргументами в борьбе выживание.

Обеспечив себя оружием и патронами, необходимо начать копить горючие материалы. Топливо для зажигалок и крепкое спиртное в магазинах, бензобаки автомобилей, хранилища транспортных предприятий — от всего этого напрямую зависит ваше благополучие. Бензоколонки вряд ли помогут. Для их работы требуется электричество.

Сроки хранения бензина, в зависимости от его марки, не превышают одного года. Солярка более долговечна, а потому предпочтительна при «топливных рейдах». Перегонку нефти организовать несложно, однако добыча самой нефти в 99% случаев будет задачей, посильной лишь героям Жюля Верна.

Очень скоро почувствуется дефицит воды. Это — следующее, о чем предстоит позаботиться. Исходите из того, что в день одному человеку ее требуется около 2 литров. Берите только герметично упакованные емкости: минералка, лимонады, соки. Раздобудьте консервы, сублимированные продукты, полуфабрикаты, крупы, соль, сахар, высокоградусный алкоголь, спички (зажигалки), парафиновые свечи.

Скорее всего, вы не потомственный Кулибин и вряд ли сможете собрать на помойке ядерный реактор. Однако простейший набор строительных инструментов и расходных материалов вам обязательно пригодится.

Периодически наведывайтесь в аптеки. Лекарства, витамины, спирт, бинты, простейшие медицинские инструменты — все это должно быть ваше. Замечательную начинку для адских машин можно изготовить из таких вещей, как бензин, масло, хозяйственное мыло, алюминиевая пудра, нашатырный спирт, йод, марганцовка, глицерин и аммиачная селитра.

Вдыхание радиоактивной пыли стократ опаснее, чем ее оседание на тело. Об архаичных ватно-марлевых повязках лучше забыть. Вам нужны всего три вещи: 1) активированный уголь из аптеки; 2) пылевой респиратор из магазина строительных инструментов; 3) фиброволокно HEPA (задерживает частицы крупнее 0,3 микрометра — то есть 99,9% бактерий и радиоактивной пыли), из которого сделаны мешки большинства современных пылесосов. При наличии данных компонентов можно собрать дыхательный прибор, который, возможно, спасет вам жизнь.

Все вещи, которые вы соберете, будут лакомой добычей для других выживших. Во время перевозки грузов не привлекайте к себе внимания. Убедитесь, что за вами не следят, и лишь тогда приближайтесь к убежищу. Как реагировать на просьбы о помощи — решайте сами, но учтите, что каждый недееспособный иждивенец сделает вашу жизнь сложнее.

Обустройте поселение

Позаботьтесь о надежных дверях и запорах для убежища. Сделайте толстые заслонки на окна, чтобы ночью из них не проникал свет (на всякий случай помните о том, что лампочка в 100 ватт, закрытая трехмиллиметровой фанерой, обнаруживается прибором ночного видения с расстояния в 1 километр). Придайте прилегающей территории заброшенный вид. Ликвидируйте все возвышения, по которым можно забраться к вам на крышу или перелезть через стену. Выделите несколько человек на круглосуточную охрану убежища, организуйте усиленные дежурства по ночам.

В темноте нелишней будет простейшая «сигнализация» — веревки с банками и бутылками, натянутые на подступах к убежищу. Держите наготове огнетушители (лучше всего порошковые). Капканы и ловушки, расставленные снаружи, могут защитить вас не хуже винтовок, а дерево, поваленное на дорогу, способно помешать внезапному «кавалерийскому наскоку» вражеских транспортных средств. Все взрослые должны быть вооружены как минимум холодным оружием.

В большинстве случаев ваше первое убежище окажется лишь перевалочным пунктом. Запасайтесь необходимым, привыкайте к жизни в условиях естественного отбора, учитесь стрелять. Пока ситуация не накалилась до предела, вы должны успеть разведать место, пригодное для постоянного обитания: удаленное на 25-30 километров и более (расстояние суточного перехода) от городов и поселков, промышленных объектов, опасных ландшафтов — мест схода лавин или селей, землетрясений, наводнений, но рядом с проточными водными объектами и крупными лесными массивами.

Продуктовые запасы будут таять на глазах, поэтому первое, что необходимо сделать после обеспечения безопасности поселения, — создать нормальную сельскохозяйственную базу (а не плантации помидоров, как в фильме «Власть огня»), организовать сбор даров природы — в том числе лекарственных растений, и попытаться развести домашних животных.

Налаживать торговлю (натуральный обмен), как в финале «Свободного владения Фарнхэма» Хайнлайна, не стоит. Выгода от этого вряд ли сможет оправдать риск привлечения нездорового внимания к своему убежищу. Закрепляться в городе на несколько сезонов разумно лишь в том случае, если есть хоть какая-то надежда на нормализацию обстановки. Продовольственные и топливные ресурсы города, терпящего гуманитарную катастрофу, быстро подойдут к концу, да и вечно прятаться от опасности нельзя.

Выживальщику на заметку Моча мало пригодна для утоления жажды, однако при отсутствии воды ей можно промывать глаза (после этого их нужно будет обработать раствором борной кислоты, чтобы предотвратить развитие бактерий). Моча, разведенная в воде (1:3), становится хорошим удобрением для растений. Ясной ночью свет костра виден за 8 километров, спички — 1 километр, тлеющей сигареты — 500 метров. Для приготовления пищи чаще всего достаточно огня, разведенного в консервной банке. Употребление сухой пищи и курение усиливают чувство жажды. Чтобы снизить потерю влаги организмом, необходимо съесть 5-10 граммов соли и запить их небольшим количеством воды. Для обеззараживания литра воды в нее можно добавить пару капель хлорного отбеливателя и дать ей настояться. Полметра снега защищают от гамма-излучения так же, как и 2 сантиметра стали, 8 сантиметров влажной земли или 5 сантиметров бетона. Для получения сравнительно безопасной воды можно брать снег с глубины от 15 сантиметров и более. Простой угольный фильтр и длительное кипячение сделают воду гораздо безопаснее.

Не высовывайтесь

Одиночные выходы за пределы базы допускаются лишь в крайних случаях. Вылазки в города для пополнения запасов довольно опасны, но при автономном режиме существования неизбежен откат в «средневековье». Очень важно найти точный баланс между риском и экономией. С одной стороны, материальные ценности, оставшиеся от погибшей цивилизации, помогут избежать деградации на протяжении нескольких поколений. С другой, человеческий ресурс вашего поселения будет крайне трудновозобновляем, поэтому жертвы недопустимы.

Никогда не ходите один и без простейшего оружия (для начала подойдет даже кухонный нож или молоток). На уличное освещение лучше не рассчитывать. Без него сложно ориентироваться на местности после захода Солнца, а любой переносной источник света привлечет к вам нежелательное внимание. Меньше всего ночью заметен синий свет, а быстрое движение легче засечь, чем медленное. Помните, что в темноте пройденное расстояние оценивается неверно — вам кажется, будто вы прошли дальше, чем на самом деле. На первых порах вечер и ночь лучше проводить в убежище. Желательно избегать спальных районов с высокой плотностью населения.

Избегайте дальних путешествий, традиционных для некоторых зомби-фильмов. Даже если вы сможете раздобыть бронированный грузовик, шансы добраться до теплых широт, необитаемого острова или подземного бункера, скорее всего, будут невелики.

Соблазн навестить военные части с целью «заимствования» боевой техники будет велик, однако здесь следует быть осторожным. Если солдатам удалось пережить Апокалипсис, в условиях хаоса они окажутся наиболее организованными и боеспособными. Армейские подразделения могут восстановить в данном регионе власть и закон, и это далеко не худший вариант развития событий. Однако следует иметь в виду, что эта «власть» легко может превратиться в кровожадную диктатуру. К тому же, кто даст гарантии, что вооруженные «спасители» в противогазах не исполняют приказ о локализации инопланетной эпидемии путем уничтожения всех выживших?

Дальше всё зависит от вида Апокалипсиса

При длительном сохранении апокалиптической угрозы у группы из нескольких десятков выживших не будет никаких реальных шансов на восстановление былого могущества homo sapiens. Пассивная борьба за выживание — лишь отсрочка смерти. В этом случае основной задачей поселенцев будет не выращивание картофеля, а поиск способа уничтожения фантастического врага. Существует много сценариев конца света. Каждый из них вносит свои коррективы в эту борьбу.

Зомби

При нашествии зомби необходимо как можно скорее определить его причины и способ распространения «заболевания». Наиболее популярные варианты — некий вирус (бактерии), химические отходы или радиоактивное излучение.

Хорошей защитой от живых мертвецов может оказаться вода — например, ров, или озеро (правда, в «Земле мертвецов» Ромеро они научились ходить по дну), или высокие стены. В большинстве случаев ваш неживой противник будет глуп, как пробка, медлителен и очень силен. Ходячие трупы, лишенные пищи, могут перестать «функционировать» от бескормицы. Кроме того, их мягкие ткани рано или поздно сгниют, оставив скелет без средств для движения.

Хорошая идея — дождаться зимы или перебраться далеко на север. Если зомби действительно мертвые, то при минусовой температуре они заледенеют, а если они теплокровные, но безмозглые, то они должны умереть от переохлаждения (похожий план созрел у героев книги Стивена Кинга «Мобильник»).

Ядерная война

Атомная война не сможет выкосить все человечество. По прогнозам 1960-х ядерный удар США по СССР мог бы уничтожить от 20 до 160 миллионов человек. Выжившие обязательно будут. Основных опасностей две — лучевая болезнь и конкуренция с миллионами отчаявшихся людей.

Электромагнитный импульс — излюбленная «страшилка» атомной войны. В теории он эффективен, однако подрыв боеголовки на большой высоте воздействует далеко не на все приборы. Большинство из тех, что не были под напряжением, останутся целы. Горячо любимый американцами EMP плохо походит на роль «инструмента Судного дня».

Помните, что радиация, смертельная для животных, не причиняет вреда насекомым. При большом количестве жертв глобальной катастрофы следует ожидать «демографического взрыва» у мух — переносчиков заразных болезней.

Всемирный потоп

Атомная война, как и падение гигантского астероида, может уничтожить значительную часть человечества при помощи мега-цунами. В 1946 году США провели ядерные испытания BAKER, взорвав 20-килотонную бомбу на глубине 60 метров. Самая крупная волна достигла высоты в 29 метров (чуть меньше, чем при азиатском цунами в 2004 году) и прокатилась на расстояние в 7 километров. Для России это не слишком страшно, а вот густонаселенные побережья США и Европы будут смыты с лица Земли.

Всемирный потоп от серии мега-цунами оставит в городах очень мало выживших и приведет в негодность значительную часть необходимых для выживания ресурсов. Рекомендуется не задерживаться на берегу и как можно скорее следовать в континентальные районы. Чем скорее вы сможете там закрепиться, тем лучше, ведь катастрофа такого масштаба обеспечит многолетний кризис даже самым могущественным странам.

Таяние полярных шапок (как в фильме «Водный мир») на самом деле не сможет затопить всю сушу, за исключением вершины Эвереста. Уровень воды поднимется на 61 метр. Глобусы Земли придется перерисовывать, однако суша, конечно же, останется.

Вторжение инопланетян, восстание машин

Готовьтесь к партизанской войне. Прятаться следует в полуразрушенных домах, а еще лучше — лесных землянках, так как главной целью врага станут все более-менее заметные постройки. Необходимо как можно скорее выяснить предельные возможности средств обнаружения и уничтожения людей. В фильме «Война миров» от телескопического зонда марсиан можно было укрыться в погребе, однако на практике технологии противника запросто смогут обнаружить вас под землей даже с орбиты.

Еще одна ключевая задача — поиск уязвимых мест врага. Пришельцы могут быть совершенно невосприимчивы к ядерным взрывам (фильм «День независимости», 1996), но быстро отправятся к своим инопланетным праотцам от стакана простой воды (фильм «Знаки», 2002). Возможно, вам придется обезглавить вторжение чужаков (Half-Life 2), взломать их компьютерную сеть (тот же «День независимости»), либо нанести решительный контрудар (игры X-COM, Starcraft).

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Выводите из строя сенсоры роботов — простреливайте, разбивайте, залепляйте грязью. Используйте святую воду против демонов из других измерений. Уничтожьте ценные для противника ресурсы, но не перегибайте палку — помните про загрязнение неба в «Матрице». Отправляйтесь в прошлое («Терминатор», «12 обезьян») либо телепортируйте нашим братьям по разуму «привет» в виде ядерной боеголовки («Поле битвы: Земля»).

А главное, не забывайте: неразрешимых проблем не бывает. Человечество может справиться с чем угодно — даже с пробуждением Ктулху. Оно скорее уничтожит себя само, чем даст это сделать кому-то другому.