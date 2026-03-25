Через вселенные: как работают Фил Лорд и Кристофер Миллер

В мировой прокат вышел «Проект “Конец света”» — экранизация книги Энди Вейера от режиссёров Фила Лорда и Кристофера Миллера. Фильм, кажется, покорил всех — у него 95%-й рейтинг критиков на RT и 96%-й от первых зрителей. А в мае выйдет спродюсированный теми же Лордом и Миллером долгожданный сериал Marvel «Паук-Нуар». Притом эти двое удивительным образом остаются вне мировой популярности: вот вы помните, что у них есть «Оскар» за «Человека-паука: Через вселенные» и они же сняли «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»? Уже двадцать с лишним лет Лорд и Миллер верны своей стратегии: трудиться и не ожидать слишком многого. Взглянем на дуэт поближе, чтобы понять, к чему это их привело.

Никаких рамок

Стиль Лорда и Миллера сложно описать. Что бы они ни делали — комедию для взрослых или детский мультфильм, — в каждой их работе есть что-то причудливое и трогательное. Они раздвинули границы анимационного кино, виртуозно адаптировали протухший материал из 80-х, но никто не называл их «детьми Спилберга», не выдавал неоправданно гигантские контракты и не заключал сделки на сотни миллионов.

Им удалось превратить детскую книгу без сюжета в трогательный мультфильм-катастрофу про отца и сына, снять комедийный боевик с рейтингом R, вчетверо окупив бюджет, снять полнометражную рекламу конструктора, превратив её в настоящее путешествие героя, и почти слепить из «Хана Соло» нечто оригинальное.

Что объединяет все эти проекты? Каждый из них на бумаге выглядел абсолютным провалом. Мультик про какие-то там фрикадельки с неба не обладал потенциалом шедевра уровня Pixar. Оригинал «Мачо и ботана» сорокалетней давности забыли даже в США, а контент по «Человеку-пауку» в 2018 году казался абсурдно лишним.

В чём же формула гения Лорда и Миллера? Как превращать содержимое мусорного бака босса киностудии в сотни миллионов кассовых сборов? Да и есть ли она, эта формула? Миллер и Лорд — дуэт, совмещающий много ролей. Они и снимают, и пишут, и продюсируют, временами даже озвучивают; рассказывают истории и в анимации, и в игровом кино, и в жанре фантастики, и в реалистической комедии.

Их бесконечное воображение не обуздать даже Disney. Они легко выкидывают целые сюжетные линии, на ходу меняют формат, картинку, диалоги, мотивы персонажей, могут вставить короткометражный фильм внутрь полнометражного, если захотят. Конечно, у них не было и шанса против Кэтлин Кеннеди, когда та уволила их с почти отснятого фильма о Хане Соло: «Нам здесь нужно не буйство воображения, мы серьёзный франшизный фильм снимаем».

Лорд и Миллер открыты к любым идеям: даже тем, которые другие сочли неликвидными. Их совет: не зацикливаться на одном, выбирать из любого сора и на раннем этапе не привязываться ни к одной идее, а просто развивать их — и смотреть, что выйдет. Как говорит Фил Лорд:

Фил Лорд У каждого из вас внутри 10 тысяч плохих идей. И вам нужно как можно быстрее вытащить их из себя, чтобы взяться за по-настоящему хорошие.

Ранняя жизнь

Лорд и Миллер — ровесники. Оба родились в 1975 году и с детства снимали короткометражные фильмы во дворе. В Дартмутском колледже оба посещали занятия по анимации, рисовали комиксы, придумывали сценки для шоу талантов и клепали короткие анимационные видео из подручных материалов. В них не было ничего особенного — или им самим так казалось.

Но однажды в общежитии колледжа, где жил Миллер, раздался звонок, который изменил всё. Для студента-аниматора это было всё равно что получить сообщение с небес: звонили из Disney.

Никакой магии в этом не было, разве что самую малость. Сын Майкла Айснера, тогдашнего главы Disney, учился в том же колледже на пару курсов старше. Ему в руки попал журнал выпускников, где упоминались работы Миллера. По цепочке статья дошла до Барри Блумберга, президента Walt Disney Television Animation. Боссы Мышиного дома решили: парню надо найти работу, у него талант. Что ответил Миллер? «Извините, нет, у меня экзамены».

Первый блин клоном

Три месяца спустя Миллер всё же переехал в Лос-Анджелес, прихватив своего друга Фила. После встречи, продлившейся пять минут, им предложили двухлетний контракт в телеподразделении Walt Disney. Но радоваться было рано — по сути, они лишь придумывали идеи и пытались их продать. Каждый месяц они носили старшим продюсерам раскадровки и концепты, но все их идеи признавали слишком странными и непонятными для детской анимации.

Впрочем, им удалось снять пилот «Школы клонов» — мультсериала, где подростки-клоны исторических личностей, включая Линкольна, Клеопатру, Ганди и других, учатся в школе и переживают подростковые кризисы. Пилот заказал продюсер из Fox, и всё шло хорошо, пока его не уволили, а сериал не отменили.

Вместе с ним ушли в свободное плавание и Миллер с Лордом. Сказки под крылом Disney не вышло. Им пришлось долго работать над дешёвыми ситкомами, пока вдруг не позвонили с MTV, где каким-то чудом увидели пилот «Школы клонов», и не предложили выпустить 13 серий. Спустя ещё полгода юридической волокиты по выкупу прав у Disney «Школа клонов» начала выходить на главном музыкальном телеканале.

Шёл 2001 год, и Лорду с Миллером было всего по двадцать шесть лет. Времени они не теряли — за годы, пока ни один их проект не увидел свет, им удалось познакомиться и поработать со множеством подающих надежды творцов, среди которых, например, их ровесник Сет Макфарлейн, как раз запустивший «Гриффинов». Их окружали самые выдающиеся художники и аниматоры, каких могла родить телевизионная индустрия. Они просматривали сотни сценариев, выбирая для «Школы клонов» самые подходящие их вкусу. Много работать, ничего не ждать заранее и рассматривать любую идею, даже самую безумную — так складывался их творческий метод.

Фил Лорд Всё, что вы делаете до 30 лет, может не иметь значения. Потратьте эти годы на собственный рост.

MTV успел показать восемь эпизодов «Школы клонов», когда грянул гром. Персонаж Ганди — добрый, хоть и немного клоунский тусовщик — спровоцировал однодневную голодовку в Индии. Жители этой страны не видели «Школу клонов», но умудрились оскорбиться тем, что клон Ганди ел неправильную для их культуры пищу. MTV не мог смириться с такой реакцией и отменил шоу.

Тучи сгущаются

Весной 2002 года студия Sony объявила о создании анимационного подразделения. Увидев успех «Шрека» от DreamWorks, компания преобразовала отдел спецэффектов SP Imageworks в анимационную студию и начала разрабатывать оригинальные проекты. В числе первых анонсировали «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» — экранизацию одноимённой книги Джуди и Рона Барреттов.

Режиссёрами последнего назначили братьев Брицци, а сценаристами стали никому не известные Лорд и Миллер. Они придумали величайшего учёного, совершившего ужасную ошибку: его изобретение заставило весь мир икать. Его увольняют, и он вынужден работать в фургончике с тако, мечтая о былой славе. Над этой историей Лорд и Миллер проработали год, так и не добившись чётко структурированного сюжета, — и в итоге уволили их самих.

Брицци пришлось самим браться за сценарий. Они убрали все безумные шутки, обнажив проблемы с логикой сюжета, но это не особо помогло, и братьев уволили следом. Затем случилось то, что обычно в киноиндустрии не происходит. Доведённые до отчаяния продюсеры Sony вернули Лорда и Миллера как сценаристов и — теперь — режиссёров проекта.

Эми Паскаль сопредседатель Sony Они способны на нечто особенное. У них безудержное воображение и очень специфическая, тонкая форма сатиры.

Лорд и Миллер взялись за дело всерьёз. Третьего шанса не будет.

кадр из черновой анимации «Фрикаделек»

Все серьёзно

«Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» — детская книга, где нет ни ярких персонажей, ни особенного сюжета. Перед сценаристами стояла интересная, но сложная задача: придать смысл падающей с неба еде. Решение лежало на поверхности, но до него ещё нужно было додуматься: фильм-катастрофа! В таких историях всегда есть отважные репортёры, полицейские и, конечно, неудачники. Так появился начинающий изобретатель Флинт Локвуд, чьи благие намерения — дать больше разной еды горожанам — оборачиваются торнадо из спагетти, гигантскими живыми жареными цыплятами и прочим безумием.

Получилась совсем другая история. Лорд и Миллер вернулись в Sony с новым знанием: быть режиссёром и автором не значит навязывать свою волю и видение. В первую очередь, это значит уметь слушать специалистов, которые работают с вами.

Фил Лорд на TEDxCoconutGrove Анимация — итеративный процесс. Нужно постоянно, снова и снова возвращаться к проработке деталей. В производстве мультфильмов выслушивают много разных мнений. После того как я закончу раскадровку и потрачу на неё год, даже уборщики и стажёры могут раскритиковать её.

Новый подход не сработал сразу. На просмотре раскадровки, когда сюжет уже был готов на бумаге, Эми Паскаль выбежала из комнаты, заявив, что ей нужна история, а не набор шуток. Она имела в виду, что сценарий Лорда и Миллера — об абстракциях, случайном наборе персонажей, а «кино должно быть об отношениях между людьми».

Они снова оказались в самом начале. Только половину бюджета уже потратили на концепт-арты и декорации, и отступать было некуда. Нужны были новые идеи, пусть даже безумные или плохие. И когда в истории об учёном появилась его полная противоположность — его отец, — сценарий ожил. Получилась история о человеке, который хочет что-то доказать отцу, далёкому от всего, что герою нравится. «Кино продают чувства» — вот к какому выводу пришли друзья. Неважно, сколько гениальных идей и уморительных скетчей вы засунули в фильм —, только эмоции и отношения между героями придают ему смысл.

Риск Эми Паскаль оправдался. Спустя шесть лет и потраченных 100 миллионов мультфильм вышел в прокат и собрал 243 миллиона. Больше, чем «Сезон охоты» и «Лови волну» той же студии, снятые профессионалами с наградами в резюме.

Лего и ботаны

Усвоив уроки повествования, Лорд и Миллер почувствовали, что готовы взяться за игровое кино. Сразу после «Фрикаделек» Sony щедро предложила им стать сорежиссёрами ремейка старого сериала «Джамп-стрит, 21» (1987–1991). Задача была в самый раз для дуэта: безумный фильм с рейтингом R, сочетавший стиль «Плохих парней» и фильмов Джона Хьюза.

Фил Лорд Мы подумали: было бы очень смешно сделать этот фильм по-настоящему хорошим. Что если бы мы отнеслись к нему так же серьёзно, как Сидней Поллак к «Тутси»?

Взяв за основу мрачный, но поверхностный оригинал, Лорд и Миллер превратили его в комедию, основанную на отношениях очень разных героев Джоны Хилла и Ченнинга Тейтума. «Мачо и ботан» собрал в пять раз больше бюджета, сделав дуэт авторами самой кассовой комедии о старшей школе всех времён.

Ещё при работе над «Мачо и ботаном» в 2010 году Лорд и Миллер предложили продюсеру Дэну Линю идею фильма в мире конструктора Lego. К тому времени фильм по Lego застрял, и кто-то должен был придать ему новый импульс. А Лорда и Миллера вдохновляла идея мира, который не диктует правила. В Lego можно быть кем угодно, строить что угодно и получать удовольствие так, как хочется тебе.

Фил Лорд Мы стремились к тому, чтобы каждый зритель, выйдя из кинотеатра, захотел бы что-нибудь построить

Warner Bros. дала «Лего Фильму» зелёный свет в ноябре 2011 года. Но даже для фильма по известному продукту нужна смешная и трогательная история и персонажи, которые будут не безразличны зрителю.

Фил Лорд со смехом Pixar начали с того, что превратили лампы в образ матери и ребёнка. У нас была задача попроще, ведь у Lego-фигурок уже есть лица

Помня, как важно окружать себя талантливыми людьми, Лорд и Миллер пригласили режиссёра «Робоцыпа» Криса Маккея (он потом плотно увязнет в Lego и даже снимет отличный «Лего Фильм: Бэтмен»), чтобы тот рассказал им, как собрать историю и героев в формате, близком к покадровой анимации. Когда Лорд и Миллер уезжали на съёмки «Мачо и ботана 2», Маккей контролировал производство и помогал с монтажом.

В отличие от Флинта Локвуда, у Эммета, главного героя «Лего Фильма», всё прекрасно. Фильм даже начинается с ужасной пародии на поп-песню об этом — и это важная деталь творческого метода Лорда и Миллера. Ещё в 2010 году, разрабатывая сценарий, они написали, что в прологе должна звучать песня «Всё у нас прекрасно» — настолько ужасная, чтобы не выветривалась у зрителя ещё долго. Все пасхалки и мимолётный юмор (а шутки в «Лего Фильме» проносятся как игрушечные пули) продумываются авторами заранее. Они немного стесняются своего юмора, но именно короткие искрометные гэги сделали мультфильм таким популярным.

«Лего Фильм» вышел весной 2014 года и собрал в восемь раз больше бюджета, почти полмиллиарда долларов. В чём его секрет? Наверное, в том, что нельзя завысить ожидания, идя на мультфильм с брендом в названии. Это же очередной коммерческий продукт, да? Вот тут-то Лорд и Миллер ловят зрителя, предлагая ему остроумную сатиру на состояние поп-культуры середины 2010-х. Да, сегодня фильм уже отдаёт ностальгией, но он всё ещё живой и искренний.

Через вселенные

В том же 2014 году из слитой хакерами переписки руководства Sony мы узнали, что у студии большие планы на «Человека-паука». Обсуждалась новая трилогия с участием Зловещей шестёрки, фильм про Венома и анимационная комедия, которую планировали отдать Лорду и Миллеру, так удачно запустившим франшизу по конструкторам.

Лорд и Миллер согласились при условии, что адаптируют комикс Дэна Слотта «Человек-паук: Через вселенные» и сделают главным героем не надоевшего Паркера, а Майлза Моралеса. Другим их условием, уже для себя, было выйти за рамки традиционной анимации. В «Лего Фильме» они имитировали покадровую съёмку реального конструктора — с несовершенством текстуры, отпечатками пальцев на глянцевой поверхности и так далее. Вышло прекрасно, так почему бы не выйти за рамки снова?

Крис Миллер Мы с самого начала думали: можно ли снять фильм так, чтобы казалось, будто ты попал внутрь комикса? И все в Sony сказали: да, но это будет непросто. У нас ушли годы, чтобы разобраться в текстурах и элементах комиксов, вплетённых в каждый кадр.

Тут им снова понадобилась помощь: в лице Боба Персичетти, художника-мультипликатора с двадцатилетним стажем. Пока Лорд работал над сценарием, а Миллер продюсировал «Лего Фильм 2», Боб с командой аниматоров потратил несколько лет на разработку уникальной техники анимации, а затем закончил фильм вместе с сорежиссёром Питером Рэмзи («Хранители снов») и сценаристом Родни Ротманом («Мачо и ботан 2»).

Персичетти вспоминает эту командную работу как часть темы фильма:

Боб Персичетти Найти команду, найти других, таких же, как ты. Это неотъемлемая часть того, как Майлз становится Человеком-пауком во вселенной, где уже есть Человек-паук, а затем появляются и другие люди-пауки

Хотя Персичетти работал ещё над «Тарзаном», прежде он не видел такую огромную команду: в какой-то момент в анимационной группе было 172 человека, включая знаменитого Альберто Мьельго. Но даже такой состав работал очень медленно: Лорд и Миллер, поставив задачу максимально приблизиться к комиксу, кратно усложнили работу своим аниматорам. Если трёхсекундный кадр разбивался на две-три панели (как в комиксе), приходилось рисовать уже шесть-девять секунд анимации.

Несмотря на тяжелейший процесс производства и на то, что Лорд и Ротман переписали сценарий менее чем за год до премьеры, «Через вселенные» стал признанным хитом, получив от критиков 97% на Rotten Tomatoes и завоевав «Оскар» как лучший анимационный фильм. Но главное влияние проект оказал на киноиндустрию. Смешанный стиль 2D-анимации и компьютерной графики захватил всех, и вскоре его уже использовали «Кот в сапогах: Последнее желание», «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов», «Плохие парни» и другие проекты.

Ты (не) можешь сделать всё соло

«В детстве мы бы не подумали, что можем снять фильм во вселенной “Звёздных войн”», — широко улыбался Крис Миллер в камеру на Star Wars Celebration 2016. К возвращению в Disney Лорд и Миллер стали одними из самых востребованных режиссёров. Он прошли путь от аутсайдеров, тратящих деньги студии на какие-то фрикадельки, до творцов, про которых Кэтлин Кеннеди заявит :

Кэтлин Кеннеди Мы нашли идеальную команду для этой задачи. Крис и Фил привнесут свой юмор, стиль, энергию и душевность в историю Хана Соло.

Известный поклонникам ЗВ сценарист Лоуренс Кэздан и его сын Джонатан работали над сценарием ещё с 2012 года. Затем Лорд и Миллер подхватили эстафету, закончив препродакшен к январю 2017-го. Пр емьера «Хана Соло» была запланирована на 2018-й.

©Phil Szostak/Lucasfilm Медовый месяц продлился недолго. Скоро появились слухи о проблемах, а летом 2017 года, когда до конца съёмок оставалась неделя, было объявлено, что Миллер и Лорд покидают кресла режиссёров.

Сами они так и не рассказали подробно, что же стало причиной, но по многочисленным сливам с площадки подтверждался самый популярный вариант: Кеннеди ошеломил уровень свободы, которого требовали режиссёры, и их подход к работе. Это было столкновение двух очень разных культур. С одной стороны — талантливые самоучки, привыкшие, что их проекты вечно находятся в подвешенном состоянии и их итоговый облик часто скрыт до последнего даже от них самих. А с другой — жёсткая начальница огромной франшизы, требующая, чтобы всё, вплоть до носков из реквизита, лежало на своих местах.



Entertainment Weekly писал , что Лорд и Миллер отклонились от сценария и ждали импровизаций от актёров и съёмочной группы. И когда начали поступать рабочие материалы с новыми идеями режиссёров, сильно расходившиеся со сценарием, отношения с Lucasfilm стали напряжёнными. Выяснилось, что у создателей и продюсеров не складывается единое видение ключевых сцен.

Когда «Хан Соло» добрался до традиционных пересъёмок, оказалось, что и тут Миллер и Лорд не прогибаются под Кэздана и Кеннеди, предпочитая своё видение. Два дня спустя им сообщили, что их заменит Рон Ховард, а Лорд и Миллер получат лишь титры исполнительных продюсеров.

Даже для турбулентного периода, в котором пребывали тогда «Звёздные войны», это было очень резкое решение, подпортившее и без того шаткую репутацию Lucasfilm и в том числе Кеннеди. «Хан Соло» провалился в прокате, не особо приглянулся критикам и в целом оказался серой массой. Он так выбивается из фильмографии Лорда и Миллера, что нет сомнений: Рон Ховард и правда переснял 80% материала.

Против машин

Разочаровавшись в Disney, Лорд и Миллер вернулись в Sony, чтобы спродюсировать одну из самых личных своих работ. В мае 2018 года они начали работу над мультфильмом «Митчеллы против машин». В режиссёрском кресле оказался автор его идеи Майкл Рианда («Гравити Фолз»).

Как и в «Через вселенные», они искали новые способы выйти за рамки компьютерной графики. По словам Миллера, Рианда хотел добиться эффекта «ручной акварели», поэтому они использовали большую часть технологий, созданных для «Человека-паука». Получился удивительный микс традиционной графики, 3D, реальных фото и видео и комикс-арта. Вновь объединив вокруг себя лучших, Миллер и Лорд пригласили Дану Террас («Дом совы») поработать раскадровщиком.

Скромный потенциал мультфильма не смущал дуэт продюсеров — ведь, как мы помним, не бывает плохих идей. В основу сюжета о восстании роботов и семье из четырёх человек с мопсом, оказавшихся в его гуще, Лорд и Миллер вложили истории своего детства. Главная героиня Кэти воплощает их обоих в годы школы и колледжа. Она странная и любит снимать анимационные ролики, которые не понимают ни одноклассники, ни даже семья. Разлад Кэти с отцом становится причиной их поездки через всю Америку в Лос-Анджелес (как однажды уехали и Лорд с Миллером в погоне за мечтой). «Кино продают чувства», — говорил Фил Лорд и в этом случае был как никогда прав.

Мультфильм приглянулся критикам (97% на RT), но его прокату помешала пандемия. Он не смог выйти в 2020 году, а в 2021-м его выпустили на Netflix, где он стал самым просматриваемым мультфильмом. «Митчеллы» остались в тени двух «Пауков», но это невероятно забавный и абсолютно безумный мультфильм с потрясающим визуальным рядом — бриллиант в короне творческого дуэта.

Возвращение во вселенную (точнее, вселенные) Человека-паука было лишь вопросом времени. После огромного успеха первого фильма Sony начала разработку сразу двух сиквелов. «Паутина вселенных» должна была стать чем-то вроде «Империя наносит ответный удар» и закончиться на самом интересном месте. Лорд и Миллер вернулись как продюсеры с такими амбициями, что со сцены CinemaCon пошутили : не говорите Тому Ротману (глава Sony), что над сиквелом работают 1000 человек — это самая большая команда аниматоров в истории. Для фильма задумали 240 персонажей, действие развернулось в шести вселенных, и каждая нарисована в своём стиле.

Крис Миллер признавал в 2023 году Это невероятно амбициозный фильм, и после каждого такого проекта мы выжаты как лимон. Мы хотим, чтобы каждая следующая наша работа не была похожа на предыдущую и вообще на что, что вы видели.

Давление колоссальное, но Лорд и Миллер справляются с ним по-своему. Они не думают, что у них нет права на ошибку, а просто стараются сделать каждый проект как можно лучше. С «Паутиной вселенных» это едва не сыграло им во вред — некоторые сцены переписывали за два месяца до премьеры, что изрядно осложнило работу аниматорам. Но без этой сцены, как считали авторы, фильм могли не принять зрители. Люди любят, когда герои после всех противоречий обретают гармонию между собой, и оставлять проблемы неразрешёнными — значит разозлить аудиторию. А этого Миллер с Лордом делать не намерены.

«Паутина вселенных» вышла в мае 2023 года и оказалась самым кассовым мультфильмом Sony. Его ждали успех у критиков (пусть и без «Оскаров»), почти 700 миллионов в прокате и тренд в TikTok.

Но критики отмечали, что Лорд и Миллер стали более конформистскими. Там, где шутки во «Фрикадельках» выходили почти за грань, «Паутина вселенных» предпочитает проторенные дорожки. Это всё ещё ошеломительное визуальное пиршество, но вызов, за который зрители полюбили ранние работы Лорда и Миллера, почти не ощущается. Это трогательное и вдохновляющее фанатское произведение местами напоминает рекламный ролик куда больше, чем «Лего Фильм».

Конец света

Крис Миллер В какой-то момент Пол Ламберт, супервайзер по визуальным эффектам, и Грег Фрейзер, оператор, посмотрели на нас и сказали: «Это самый сложный фильм, над которым мы работали, а ведь мы только что закончили две “Дюны"»

В 2020 году Энди Вейер, автор научно-фантастического романа «Марсианин», ещё даже не придумал названия будущей книги «Проект “Аве Мария”», но уже показал рукопись Райану Гослингу, веря, что она его зацепит. Именно благодаря Гослингу в проект позвали Лорда и Миллера, которые сразу же согласились.

Фил Лорд Когда мы прочитали книгу, мы созвонились и решили, что снимем по ней фильм. Она о том, как можно сотрудничать с кем-то, даже если он с другой планеты. И это похоже на наш совместный опыт

Сценаристом назначили Дрю Годдарда, ранее адаптировавшего «Марсианина». Путь экранизации оказался дольше запланированного: сначала случилась пандемия, затем студию Metro-Goldwyn-Mayer, купившую права на фильм за 3 миллиона долларов, приобрёл Amazon. Плотные графики режиссёров и Годдарда отодвинули премьеру на 2026 год.

Чем же эта история привлекла Лорда и Миллера? В ней нет супергероев, падающей с неба еды и простора для анимационных вставок. Герой Гослинга, школьный учитель Райланд Грейс, больше любит калькулятор и микроскоп, чем пистолет. Но в основе этой твёрдой НФ всё те же чувства и эмоции.

Крис Миллер В книге много науки, проблем, которые нужно решить, зрелищных и напряжённых моментов, но в конечном счёте это очень личная история. Она так вовлекает эмоционально, что ты смеёшься и плачешь вместе с героями.

Грейс не вписывается в земную жизнь: он одинокий учитель без друзей и близких. Именно в космосе — холодной, безбрежной пустоте — он находит смысл жизни и того, кого сможет назвать другом. «Проект “Конец света”» — это «Инопланетянин» наоборот, вот что заинтересовало Лорда и Миллера. Это не пафосная драма о самопожертвовании, а история о странном, но очень умном парне, который на Земле был более одинок, чем в иной звёздной системе.

Лорд и Миллер взялись за дорогую фантастику без масштабных битв, эпических приключений и потрясающих основы открытий. Экранизировать такую историю — большой риск.

Крис Миллер В этом-то и заключается наша цель при создании всех фильмов. Сначала кажется, что это плохая идея, а потом ты испытываешь облегчение. Низкие ожидания — ключ к счастью в жизни

И судя по тому, сколько успешных и даже оскароносных проектов они собрали из, казалось бы, невозможных вводных, они знают рецепт. Пусть даже он кроется в том, чтобы не ожидать слишком многого.

Фил Лорд Это может стать моей эпитафией. «Всё было не так плохо, как он думал. Здесь покоится Фил Лорд».

