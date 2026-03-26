«Космическая собака Лида»: отечественное кино с ностальгией по 2000-м
«Космическая собака Лида»: отечественное кино с ностальгией по 2000-м

Тимур Алиев
26 марта 12:00
180
4 минуты на чтение
За окнами 2000-й. Трудного подростка Игоря (Данила Харенко) воспитывают мать (Юлия Пересильд) и отчим (Евгений Стычкин), а его родной отец далеко. Когда-то он выбрал карьеру — и планирует отправиться на ракете на орбиту. Накануне вылета с «Байконура» батя присылает Игорю подарок — побывавшую в космосе собаку по кличке Лида.
Что произошло с собакой, не волнует ни отца мальчика, ни военных, которые доставили «груз», ни Игорька. Всё меняется, когда пацан решает сбежать из дома. Лида увязывается за ним и чудесным образом открывает портал, откуда вылезает 40-летняя версия Игоря (Евгений Ткачук). Взрослый мужчина передаёт шокирующую новость: через три дня ракета с отцом взорвётся, и вся дальнейшая жизнь Игоря будет разрушена. «Батю нужно спасти», — решает пацан и отправляется на «Байконур».
Режиссёр новой детско-семейной фантастики Евгений Сангаджиев до этого работал над сериалами, каждый из которых обрёл популярность: Happy End о тёмной стороне вебкам-индустрии и «Балет» о сложных отношениях во вселенной служения театру. Кажется, что «Космическая собака Лида» — проект кого-то другого, но нет. Выпускник школы кино и телевидения «Индустрия» продолжает работать с разными формами и темами.
Фильм отлично укладывается в тренд ностальгии по 2000-м. Кажется, тема суровых 1990-х в российской киноиндустрии перепахана вдоль и поперёк, и на экраны (большие и малые) начинают выходить истории в антураже нулевых. «Лида» не так детально рисует эпоху, как последние российские сериалы («Камбэк», «Москва слезам не верит. Всё только начинается»), но узнаваемая эстетика времени тут есть: убитые придорожные кафе, дух рынков-развалов на районе, цирки, где мучают животных, и т. д.
Центральный сюжет с путешествием через всю Россию навевает типичные ассоциации — от «Скорый “Москва — Россия”» Игоря Волошина до сериала «Юг» Ивана Соснина. К счастью, откровенной пошлости первого примера Сангаджиеву удаётся избежать — в центре событий мальчик-подросток, темы диалогов приемлемые. По традиции любых историй взросления Игорь и его версия из будущего (за время путешествия Ткачук появится в нескольких типажах; не будем спойлерить, из-за чего) затронет самые разные аспекты взрослой жизни, которые могли бы беспокоить 13-летнего пацана — от отношений с противоположным полом до профессиональных навыков.
Со временем «Космическая собака Лида» всё дальше отходит от обаятельной самобытности. В начале мы знакомимся с собакой, которая на пути к Игорю прошла огонь, воду и чёрную дыру. Узнаём перипетии семейной жизни, наблюдаем, как вспыхивает юношеский максимализм «брошенного» отцом дерзкого паренька. Да, это не новый для кино приём, тем не менее экспозиция картины Евгения Сангаджиева как минимум выглядела достойно и обещала захватывающие приключения.
К сожалению, по мере развития сюжета растёт и сокрушительное разочарование. Во-первых, не обходится без прямолинейных (изредка — косвенных) отсылок к классике жанра. Сангаджиев без тени сомнения интегрирует в свой фильм коллизии, точь-в-точь списанные из «Назад в будущее» и «Эффекта бабочки». В оглядке на классику нет ничего плохого, но одно дело, когда ты слепо повторяешь за первоисточником, и другое — когда вдохновляешься им и поворачиваешь в другую сторону. С «Лидой» случай скорее первый. Всякий раз, когда Игорь принимает решение не быть похожим на свою 40-летнюю версию, будущее меняется, в том числе и окружающие детали — точно как в зарубежном кино. Ничего свежего в этих трансформациях не наблюдается, лишь банальная калька.
Сангаджиев весьма осторожно работает с заявленной темой. Если поначалу в «Лиде» отчётливо проступала история о дисфункциональной семье, то ко второму часу повествования чашу весов перевешивают те самые путешествия и случайные попутчики, с которыми сталкиваются Игорь, Лида и Ткачук. Да, на примере трансформации будущей версии героя можно сделать вывод, что нынешнему Игорьку чего-то не хватает. Но фильм предпочитает отодвигать серьёзность на второй, а то и на третий план, выставляя на первый фан — озорство, просчёты, погони, (не)удачи в пути и смекалку, к которой прибегают герои, чтобы в очередной раз исправить свои косяки.
Как только версий семьи Игоря становится больше, начинается абсолютная чехарда. Этот сценарный ход кажется ничем не оправданным, ведь напряжение связано в первую очередь не с побегом мальчика из дома, а с грядущим риском для жизни его отца (между прочим, Героя России — ещё одна бесполезная деталь, вброшенная в одном из диалогов). Игорю постоянно приходится куда-то бежать — его преследует то милиция, то бандиты, то собственная семья, которая чудесным образом растёт.
Закономерным «спасителем» драматургии служит Лида, но не всегда. Естественно, все эпизоды с участием собаки захватывают зрительское внимание — она слушается мальчика (и, увы, его взрослую версию, у которой бывают и недобрые намерения), исполняет все команды, приходит на помощь в нужные моменты и, что важно, возвращается к хозяину, в какую бы передрягу ни попала. Как ни странно, экранного времени у Лиды не так много — есть ощущение, что в некоторых сценах собаку решили вырезать, искусственно переключив внимание на драму Игорька.
К финалу перегруженный и событиями, и персонажами сюжет приходит к ключевому моменту или, как сказали бы в «Докторе Кто», непреложной точке во времени и пространстве, которую нельзя изменить. Доживших до конца с улыбкой встретит Сергей Безруков (актёр играет того самого космонавта и отца Игоря): твист с его участием может вас удивить. Вторая половина картины — мучительный карнавал постоянно сменяющихся локаций, эмоциональных вспышек и буйства спецэффектов, выполненных, стоит отметить, на достойном для российского кино уровне.
Всё действие сопровождается музыкой из начала 2000-х. С фантастической историей взросления предлагают знакомиться под треки Дельфина («Весна», «Я люблю людей»), Децла («Кто ты», «Надежда на завтра») и Bad Balance («Светлая музыка»). Некоторые из этих мелодий уже звучали в проектах о нулевых, поэтому воспринимаются избито. Тут проекту Сангаджиева можно только посочувствовать. Возможно, в будущих фильмах и сериалах мы ещё не раз услышим этих исполнителей, а потом возненавидим из-за переизбытка — как Mujuice и Sirotkin, треки которых звучали и звучат из каждого киношного утюга -цать последних лет.
Ещё одна российская сказка, просто о нулевых и без отсылок к советскому наследию, как у многих других. Это пример фильма, который пытается поговорить о прошлом, причём не слишком далёком, но боится и не рискует выстраивать очевидный мост к настоящему. В другой вселенной Евгений Сангаджиев мог бы дать понять, что громче всех о достижениях, к которым «обязан» прийти взрослый, кричат закомплексованные. Но спасибо и за такую попытку разговора о травмированном детстве миллениалов. За шаг в сторону семейной фантастики — лайк.

