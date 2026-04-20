«Пацаны», финальный сезон: первые впечатления. Кровавый занавес

8 апреля начался пятый и финальный сезон сериала «Пацаны». Карты раскрыты. Занавес поднят. Ставки высоки как никогда. Самый популярный сериал Amazon уверенно движется к завершению. Когда-то «Пацаны» воспринимались как дерзкий ответ массовой супергероике и глоток свежего воздуха в жанре. Однако со временем эффект новизны притупился. Мы посмотрели первые три эпизода пятого сезона и делимся впечатлениями от начала финального противостояния Бутчера и Хоумлендера.

Сюжетно пятый сезон стартует через год после хаотичного финала четвёртого. «Лагеря свободы» Хоумлендера уже действуют и заполнены противниками его режима — среди них Молоко Матери, Французик и Хьюи. Тем временем Старлайт публикует компрометирующее видео с рейса 37 — события далёкого первого сезона, когда Хоумлендер и Королева Мэйв бросили пассажиров захваченного самолёта на произвол судьбы. Корпорация Vought пытается замять скандал, однако страх в сердцах людей подавить уже невозможно.

Бутчер готовит финальную вендетту, используя убивающий суперлюдей вирус. Времени у него почти не осталось. Хоумлендер стремится заполучить формулу V1, которая фактически сделает его богом, бессмертным и неуязвимым. В этих условиях команда «Пацанов» вновь собирается вместе — для последней битвы.

Главное общее впечатление — «Пацанов» всё-таки слишком затянули. При всей популярности сериала его вполне можно было уместить в три сезона вместо пяти. К 2026 году становится очевидно, что часть сюжетных линий слабо влияют на основной конфликт или не влияют на него вовсе.

Особенно заметны повторяющиеся приёмы: регулярное обнуление статус-кво, временные перемирия между Бутчером и Хоумлендером, а также обесценивание целых арок на стыке сезонов. Начиная с третьего сезона шоу топталось на месте. Попытки устранить Хоумлендера раз за разом проваливались.

В четвёртом сезоне эта проблема достигла пика. Отдельные линии вроде внутренней драмы Французика выглядели скорее способом потянуть время до финала, чем органичной частью большой истории.

Параллельно усилилась политическая сатира на «авторитарную Америку». Для части аудитории это стало дополнительным раздражителем не только из-за содержания, но и из-за прямолинейности подачи. Всесильный лидер с культом личности, риторика порядка и безопасности, конфликты с медиа, заигрывание с консервативной повесткой — все эти элементы читаются слишком буквально. И если уж уходить в эту сторону, то хотелось бы больше глубины и меньше скрытых нравоучений.

Старт пятого сезона ощущается шагом в верном направлении. Уже в первом эпизоде сериал прощается с важным второстепенным персонажем, чем задаёт истории более жёсткий тон. Теперь движение вперёд действительно заметно — герои больше не играют в поддавки.

Однако масштаб происходящего вызывает недоумение. Для флагманского проекта Amazon сериал выглядит слишком сдержанно. На фоне других проектов компании — фильмов с бюджетами под 200 миллионов долларов и чрезмерно дорогих «Колец власти» — экономия на «Пацанах» выглядит странно. Сам Эрик Крипке отмечал: «В финале не будет масштабных батальных сцен уровня “Игры престолов”». Amazon будто сознательно недодаёт финансирования своим ключевым проектам — включая, например, мультсериал «Неуязвимый»

Если кто и остаётся безусловной опорой сериала, так это Энтони Старр. Его Хоумлендер — фундаментальный элемент успеха всего шоу. В отличие от персонажа комиксов, который во многом был злой копией Супермена, экранный Хоумлендер — глубоко травмированное существо, лишённое нормального детства и человеческого тепла. Его абсолютная сила лишь маскирует тотальную внутреннюю неуверенность.

Старру удаётся почти невозможное: сделать монстра персонажем, который одновременно пугает, притягивает и в какой-то степени вызывает сочувствие. Это выглядит как серьёзная заявка на признание в наградном сезоне.

Один из ключевых вопросов финала — судьба Райана. Он остаётся едва ли не единственным героем, способным в будущем составить конкуренцию Хоумлендеру (не считая Солдатика, чья позиция всё ещё неоднозначна). При этом Райан — один из центров моральной дилеммы всей истории. Бутчер, постепенно теряющий остатки человечности, чувствует ответственность за мальчика. Но сможет ли ребёнок с силой Хоумлендера вырасти нормальным человеком, если его окружить заботой, а не лабораторными стенами?

«Пацаны» — пример того, как адаптация способна не только перенести первоисточник на экран, но и превзойти его, наполнив историю актуальными смыслами и многогранными персонажами. Проект стал антитезой стерильной супергероике Marvel и DC. Он показывает гиперболизированный, но пугающе правдоподобный мир, где сверхлюди действительно существуют — и при этом тесно связаны с маркетингом, политикой и корпоративными интересами. Финальный сезон всё ещё вызывает вопросы к внутренней логике отдельных событий и не всегда аккуратной постановке экшен-сцен. Это не разрушает общее впечатление, но заметно ослабляет эффект от кульминации, к которой шоу шло несколько лет.

