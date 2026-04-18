«Супер Марио: Галактическое кино»: почему мультфильм ненавидят критики, но любят зрители

Могущественная принцесса Розалина живёт на отдалённом планетоиде вместе с группой люмов — разумных звёздочек-детей, которые называют её мамочкой. Однажды в приют Розалины вторгается на гигантском роботе Боузер-младший. Ему нужна сила принцессы, чтобы воплотить в жизнь давний план своего отца. Розалина оказывается в плену, но один из люмов успевает донести весточку до Грибного королевства и принцессы Пич, о которой Розалина каждый вечер рассказывала сказки своим детям…
Дизайн героев немного не такой, как в последних играх, но хорошо смотрится в динамике благодаря богатой мимике.
Жанр: комедия
Режиссёры: Аарон Хорват, Майкл Еленик
Роли озвучили: Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Джек Блэк и другие.
Премьера: 1 апреля 2026 года
Похоже на: «Стражи галактики», если бы их снимали Illumination
Это повторяется: второй полнометражный мультфильм о Марио от студии Illumination критики разносят в пух и прах. По сети разошлась цитата рецензента Times о том, что он настолько страдал при просмотре, что был вынужден тыкать себе руку ручкой, дабы заглушить душевную боль физической. Но это не мешает совместному творению французской студии и Nintendo обрести любовь зрителей и сорвать кассу.
Как им это удалось? Сила бренда? Отупевший зритель, уставший от душещипательных полнометражек Pixar и DreamWorks? Вовсе нет — просто в этом мультфильме есть всё, за что мы ненавидим компьютерную анимацию последних лет, и всё, ради чего мы ходим в кино.
Современная массовая культура из года в год пересказывает своё краткое содержание последних 40 лет. А серия видеоигр о усатом водопроводчике — это один из её базовых кирпичиков. Даже если вы не играли ни в одну из видеоигр студии Nintendo, вы без сомнений узнаете ту самую мелодию с трёх нот и без труда назовёте имена всех основных героев. Уже в первом мультфильме было очевидно, что перед нами рекламный корпоративный продукт. Создатели постарались уложить в полтора часа максимальное количество отсылок не только к основной игровой серии, но и к многочисленным спин-оффам вроде Mario Kart или Donkey Kong.
Йоши — самое умилительное пополнение в мультфильме
Это повторяется и в сиквеле: буквально каждую минуту тут мелькает узнаваемая декорация, знакомый сюжет или забавный чудик. Хотя формально фильм основан на видеоигре Super Mario Galaxy (2007), тут хватает элементов и из других игр: от Песчаного королевства из Super Mario Odyssey и малышей Марио и Луиджи до узнаваемых звуковых эффектов люмов и даже легендарного робота Robotic Operating Buddy — самого нелепого устройства Nintendo, которому Angry Video Game Nerd посвятил отдельный выпуск.
Порой ими откровенно тычут в лицо, но благодаря красочным абсурдным дизайнам, сочной картинке и общей нелепости происходящего это не раздражает: дети будут хохотать и умиляться, а взрослые ещё и подмечать героев, знакомых из видеоигр, в которые играли в детстве. За всем этим бесконечным марафоном чувствуется не просто рекламный ролик — это богатая история, десятки игр и сотни персонажей, повлиявших на массовую культуру.
Фокс Маклауд — герой другой, практически забытой серии Nintendo. Это от него пошёл мем «Сделай бочку!». И он сделает её не раз в мультфильме
Но рассматривать отсылки некогда: знакомые лица будут мелькать на фоне доли секунды, пока действие несётся вперёд на всех парах. В мультфильме есть буквально минут десять спокойных диалоговых сцен, всё остальное время вас ждёт концентрированное действо. Герои будут куда-то бежать, лететь в космосе (на кораблях и без!), драться, снова бежать, падать, убегать от тираннозавра, прыгать по платформам и снова драться (особенно лихие экшен-сцены достались обеим принцессам). К концу мультфильма это даже немного утомляет, но не оставляет времени задуматься над логикой происходящего. А она тут такая же скудная, как и в оригинальной игре 1986 года.
Зонтик, который Пич получает в подарок от Марио, неплохо ей поможет в драках и погонях
По сути, именно за это кинокритики и разнесли мультфильм — в нём практически нет связного сюжета. Есть лишь серия слабо мотивированных комических экшен-сцен, в конце которых придумывается натянутый повод перенестись к следующей драке или погоне. Несмотря на наличие нескольких сюжетных линий, всё сводится к попыткам групп героев добраться из пункта А в пункт Б, пережив по пути серию головокружительных приключений. Где-то там же на фоне перемещаются злодеи, чей злодейский план настолько нелеп, что я не могу удержаться от хохота, пересказывая его: выстрелить принцессой (не спрашивайте!) из гигантской пушки, чтобы уничтожить вселенную! Зачем? Потому что папа рассказывал такую сказку в детстве.
К слову, отношения Боузера старшего и его сына — наверное, единственная более-менее наметившаяся драматургическая линия. Да и сам Боузер на фоне остальных героев демонстрирует какое-никакое развитие. Все остальные персонажи остаются плоскими и бесхарактерными функциями, какими и были в играх.
Кажется, за оба мультфильма какое-никакое развитие характера происходит только у Боузера
Порой кажется, что авторы как-то слишком буквально поняли задачу «экранизировать видеоигру». Тут есть несколько совершенно ненужных для сюжета эпизодов, где герои бегают по Грибному королевству и выполняют задачи, прыгая по платформам, разбивая кирпичи, уничтожая врагов и получая бонусы. Хотя иногда видеоигровые корни становятся поводом для остроумного эксперимента: например, в финальной сцене, где Марио и Пич бегут полосу препятствий Боузера-младшего, он наблюдает за ними с экрана компьютера, на котором герои представлены в той самой 8-битной стилистике игры 1986 года. И пиксельная графика захватывает дух не меньше, чем остальные трёхмерные экшен-эпизоды.
Это идеальная экранизация игры, из которой убрали все элементы хорошего кино, но сила первоисточника не даёт ей развалиться. Кажется, мы слишком привыкли к глубоким мультфильмам Pixar и DreamWorks, чтобы принимать подобные бесхитростные, полные концентрированного веселья рекламные ролики. А зря — для таких корпоративных продуктов требуется особый вид таланта. И у авторов мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» он несомненно есть.
