«Супер Марио: Галактическое кино»: почему мультфильм ненавидят критики, но любят зрители

#компьютерный мультфильм#Mario#экранизация игры

Сергей Серебрянский
18 апреля 18:00
4 минуты на чтение
Могущественная принцесса Розалина живёт на отдалённом планетоиде вместе с группой люмов — разумных звёздочек-детей, которые называют её мамочкой. Однажды в приют Розалины вторгается на гигантском роботе Боузер-младший. Ему нужна сила принцессы, чтобы воплотить в жизнь давний план своего отца. Розалина оказывается в плену, но один из люмов успевает донести весточку до Грибного королевства и принцессы Пич, о которой Розалина каждый вечер рассказывала сказки своим детям…

Дизайн героев немного не такой, как в последних играх, но хорошо смотрится в динамике благодаря богатой мимике.

Жанр: комедия
Режиссёры: Аарон Хорват, Майкл Еленик
Роли озвучили: Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Джек Блэк и другие.
Премьера: 1 апреля 2026 года
Похоже на: «Стражи галактики», если бы их снимали Illumination
Это повторяется: второй полнометражный мультфильм о Марио от студии Illumination критики разносят в пух и прах. По сети разошлась цитата рецензента Times о том, что он настолько страдал при просмотре, что был вынужден тыкать себе руку ручкой, дабы заглушить душевную боль физической. Но это не мешает совместному творению французской студии и Nintendo обрести любовь зрителей и сорвать кассу. 

Как им это удалось? Сила бренда? Отупевший зритель, уставший от душещипательных полнометражек Pixar и DreamWorks? Вовсе нет — просто в этом мультфильме есть всё, за что мы ненавидим компьютерную анимацию последних лет, и всё, ради чего мы ходим в кино.
Современная массовая культура из года в год пересказывает своё краткое содержание последних 40 лет. А серия видеоигр о усатом водопроводчике — это один из её базовых кирпичиков. Даже если вы не играли ни в одну из видеоигр студии Nintendo, вы без сомнений узнаете ту самую мелодию с трёх нот и без труда назовёте имена всех основных героев. Уже в первом мультфильме было очевидно, что перед нами рекламный корпоративный продукт. Создатели постарались уложить в полтора часа максимальное количество отсылок не только к основной игровой серии, но и к многочисленным спин-оффам вроде Mario Kart или Donkey Kong. 

Йоши — самое умилительное пополнение в мультфильме

Это повторяется и в сиквеле: буквально каждую минуту тут мелькает узнаваемая декорация, знакомый сюжет или забавный чудик. Хотя формально фильм основан на видеоигре Super Mario Galaxy (2007), тут хватает элементов и из других игр: от Песчаного королевства из Super Mario Odyssey и малышей Марио и Луиджи до узнаваемых звуковых эффектов люмов и даже легендарного робота Robotic Operating Buddy — самого нелепого устройства Nintendo, которому Angry Video Game Nerd посвятил отдельный выпуск.
Порой ими откровенно тычут в лицо, но благодаря красочным абсурдным дизайнам, сочной картинке и общей нелепости происходящего это не раздражает: дети будут хохотать и умиляться, а взрослые ещё и подмечать героев, знакомых из видеоигр, в которые играли в детстве. За всем этим бесконечным марафоном чувствуется не просто рекламный ролик — это богатая история, десятки игр и сотни персонажей, повлиявших на массовую культуру.

Фокс Маклауд — герой другой, практически забытой серии Nintendo. Это от него пошёл мем «Сделай бочку!». И он сделает её не раз в мультфильме

Но рассматривать отсылки некогда: знакомые лица будут мелькать на фоне доли секунды, пока действие несётся вперёд на всех парах. В мультфильме есть буквально минут десять спокойных диалоговых сцен, всё остальное время вас ждёт концентрированное действо. Герои будут куда-то бежать, лететь в космосе (на кораблях и без!), драться, снова бежать, падать, убегать от тираннозавра, прыгать по платформам и снова драться (особенно лихие экшен-сцены достались обеим принцессам). К концу мультфильма это даже немного утомляет, но не оставляет времени задуматься над логикой происходящего. А она тут такая же скудная, как и в оригинальной игре 1986 года.

Зонтик, который Пич получает в подарок от Марио, неплохо ей поможет в драках и погонях

По сути, именно за это кинокритики и разнесли мультфильм — в нём практически нет связного сюжета. Есть лишь серия слабо мотивированных комических экшен-сцен, в конце которых придумывается натянутый повод перенестись к следующей драке или погоне. Несмотря на наличие нескольких сюжетных линий, всё сводится к попыткам групп героев добраться из пункта А в пункт Б, пережив по пути серию головокружительных приключений. Где-то там же на фоне перемещаются злодеи, чей злодейский план настолько нелеп, что я не могу удержаться от хохота, пересказывая его: выстрелить принцессой (не спрашивайте!) из гигантской пушки, чтобы уничтожить вселенную! Зачем? Потому что папа рассказывал такую сказку в детстве. 
К слову, отношения Боузера старшего и его сына — наверное, единственная более-менее наметившаяся драматургическая линия. Да и сам Боузер на фоне остальных героев демонстрирует какое-никакое развитие. Все остальные персонажи остаются плоскими и бесхарактерными функциями, какими и были в играх.

Кажется, за оба мультфильма какое-никакое развитие характера происходит только у Боузера

Порой кажется, что авторы как-то слишком буквально поняли задачу «экранизировать видеоигру». Тут есть несколько совершенно ненужных для сюжета эпизодов, где герои бегают по Грибному королевству и выполняют задачи, прыгая по платформам, разбивая кирпичи, уничтожая врагов и получая бонусы. Хотя иногда видеоигровые корни становятся поводом для остроумного эксперимента: например, в финальной сцене, где Марио и Пич бегут полосу препятствий Боузера-младшего, он наблюдает за ними с экрана компьютера, на котором герои представлены в той самой 8-битной стилистике игры 1986 года. И пиксельная графика захватывает дух не меньше, чем остальные трёхмерные экшен-эпизоды.
Это идеальная экранизация игры, из которой убрали все элементы хорошего кино, но сила первоисточника не даёт ей развалиться. Кажется, мы слишком привыкли к глубоким мультфильмам Pixar и DreamWorks, чтобы принимать подобные бесхитростные, полные концентрированного веселья рекламные ролики. А зря — для таких корпоративных продуктов требуется особый вид таланта. И у авторов мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» он несомненно есть.

Сергей Серебрянский

Главный редактор «Мира фантастики», читатель журнала с первого номера.

Рекомендуем
Фильм «Бесконечная история»: сказка нашего детства
«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером
10 лучших фантастических фильмов Стивена Спилберга
Мир фантастики № 269 (апрель 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Кино

Очень опасное кино. Трагедии и смерти на съёмках

Кино

Мы посмотрели мультфильм про аватара Аанга, слитый в интернет
Кому его стоит смотреть, а кому можно пропустить, и почему сам Аанг в нём может показаться слегка неоднозначным.

Кино

Лучшие фэнтези-фильмы XXI века (пока что) по версии «Мира фантастики» и его читателей
Если чем и порадовало начало нового столетия, то подъёмом фэнтези в кино и на ТВ.

Кино

Как Роджер Корман превратил Эдгара По (и чуть-чуть Лавкрафта) в своё готическое кино
К 100-летию «короля фильмов категории Б».

Кино

Какие фильмы смотреть в апреле 2026? Трэш, Марио и отечественное кино
Есть ли что посмотреть в этом месяце?

Кино

«Космическая собака Лида»: отечественное кино с ностальгией по 2000-м
История о мальчике, его собаке и его же сорокалетней версии из будущего.

Кино

Через вселенные: как работают Фил Лорд и Кристофер Миллер
Эти двое не так известны как Нолан или Вильнёв, но их фильмография как режиссёров и продюсеров просто потрясающая.

Кино

Экранизации «Архива Буресвета» и «Рождённого туманом»: чего мы ждём от фильма и сериала по Сандерсону
Надежды, предположения и идеальный каст

Кино

«Удачи, веселья, не сдохни»: «Чёрное зеркало» в стиле «Идиократии»
Вы же читаете этот текст с телефона?

Кино

«V значит вендетта». Как создавался бунтарский фильм про идею под маской
Фильм, сделавший маску «Анонимуса» символом протеста.
Показать ещё
Рекомендуем
Чужой против Терминатора, Баффи и Черепашек-ниндзя: самые безумные кроссоверы
«Бегущий по лезвию»: история великого фильма, который никто не понял
«Звёздный десант»: как была создана антифашистская антиэкранизация
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты