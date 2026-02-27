Тест: какой фильм ужасов подходит для ваших фобий?

Вышибить клин клином — не всегда рабочая идея. Иногда в свой страх нужно погрузиться с головой, чтобы найти его корни и провести полноценное пульпирование.

О том, как это сделать, может рассказать один из критиков «Кинопоиска»: сборник «100 ужасов Станислава Зельвенского» производит лёгкий терапевтический эффект. Автор указал на ключевые триггеры каждого хоррора, а мы ими вдохновились. Так получился этот тест, где в 10 раз меньше фильмов, чем в книге, но, поверьте, и среди них найдётся фантастический ужас на любой вкус.

Итак, давайте разберёмся: что вас особенно беспокоит?