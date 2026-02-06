«Мол: Повелитель теней» — рассказываем всё, что известно о новом сериале по «Звёздным войнам»

Почти сразу после новостей о грядущем уходе Кэтлин Кеннеди с поста руководителя Lucasfilm студия выложила первый трейлер нового мультсериала «Мол: Повелитель теней». Его премьера намечена уже на апрель этого года. «Мир фантастики» собрал в одном материале всё, что известно о сериале… а также о насыщенной биографии его рогатого протагониста.

Возвращение рогатого

Не успела Кэтлин Кеннеди уйти в отставку, как студия выкатила первый трейлер мультсериала «Мол: Повелитель теней» — одного из немногих проектов по «Звёздным войнам», официально запланированных на этот год.

Теперь мы знаем, что идейный продолжатель «Войн клонов» и «Повстанцев» стартует на Disney+ 6 апреля. Первый сезон состоит из десяти эпизодов, они будут выходить по две серии в неделю. Финал сезона придётся на 4 мая, дату, которую фанаты отмечают как День «Звёздных войн».

Создателем сериала значится новый босс Lucasfilm Дэйв Филони, но, судя по всему, главным шоураннером «Мола» выступит другой ветеран анимационного отделения студии. Мэтт Михновец — основной сценарист поздних сезонов «Войн клонов», он работал над «Повстанцами», «Бракованной партией» и «Сказаниями» и помогал с сюжетом Jedi: Survivor. А режиссёром-координатором проекта будет Брэд Рау — в его портфолио «Повстанцы», «Сопротивление» и «Бракованная партия».

На вершину преступного мира

Действие «Повелителя теней» разворачивается спустя несколько лет после финала «Войн клонов» на не входящей в состав Империи планете Джаникс.

Мэтт Михновнец Джаникс — наполовину Готэм, наполовину Метрополис и на 100% «Звёздные войны». Столичный город построен внутри гигантского кратера. На планете царит здоровая демократия, за порядком следят местные органы правопорядка. В целом они хорошо справляются со своей работой, но всё же здесь процветают сразу несколько преступных кланов, которые — пока что — в собственных деловых интересах соблюдают хрупкий мир.

Хрупкий мир наверняка рухнет после прибытия на Джаникс Мола. В последний раз зрители видели татуированного забрака в финале седьмого сезона «Войн клонов» — тогда он сбежал в неизвестном направлении с борта звёздного разрушителя, на котором его везли на Корусант. Теперь Мол объявляется на вольной планете в надежде заново отстроить свой преступный синдикат, не переживший войны Республики с сепаратистами.

В этом деле Молу должна помочь беглая джедайка Девон Изара. Разочаровавшись в идеях и идеалах Ордена, она несколько лет скрывалась от инквизиторов и штурмовиков — и Мол понял, что они с Девон могут помочь друг другу. Тем более что загребущие руки Императора уже тянутся к Джаниксу. В сериале также появится Маррок (сильно позже его укокошит Асока в сериале имени себя) и другие инквизиторы.

Маррок в трейлере

Брэд Рау Империя постепенно укрепляет свою власть над галактикой, начиная с Ядра, и Инквизиция сильна как никогда. Инквизиторы охотятся на джедаев и других восприимчивых к Силе существ и в целом выполняют грязную работу. Они словно тайные наёмники, внезапно материализующиеся из тьмы. Галактика тем временем пытается смириться с медленным возвышением Империи, и разные группы по-разному видят, что она из себя представляет.

Авторы обещают сериализированный подход к повествованию: события всех эпизодов будут сплетены в единую историю.

Мэтт Михновец «Повелитель теней» — очень динамичное повествование, насыщенный экшеном аттракцион. Ждите множества отсылок к классическим сериалам, которые в своё время вдохновили Джорджа Лукаса.

Насыщенная биография

Тогда ещё Дарт Мол впервые появился на экране в 1999 году в «Скрытой угрозе», изначально как одноразовый злодей. В финале он прикончил Квай-Гон Джинна после действительно эпической дуэли и сам ушёл на тот свет, не справившись с учеником старого джедая Оби-Ваном Кеноби.

Дуэль Судеб в «Призрачной угрозе»

Однако Джордж Лукас вскоре решил, что Мол — слишком колоритная личность, чтобы так просто выбросить его в шахту реактора. Сперва он хотел вернуть забрака в облике генерала Гривуса в «Мести ситхов», но передумал и вместо этого ввёл его в третьем сезоне «Войн клонов».

Оказалось, что располовиненный забрак пережил падение в шахту. Сознание Мола помутилось от боли и ненависти, и следующие десять с лишним лет он скрывался на задворках галактики. Однако в разгар Войн клонов Мола нашёл его родной брат Саваж Опресс. Ночные сёстры с Датомира вернули Молу разум и наделили парой киберпротезов.

Заново обретя рассудок, Мол сперва пытался завершить начатое и прикончить Оби-Вана, но потом решил начать новую жизнь в качестве… мафиозного босса. Сколотив целый преступный коллектив, Мол захватил власть над Мандалором и отправил на тот свет возлюбленную Кеноби — бывшую правительницу планеты, герцогиню Сатин.

Мол и Саваж Опресс захватили Мандалор

В финале «Войн клонов» республиканские войска при поддержке сторонников Бо-Катан взяли штурмом Мандалор и захватили Мола в плен. Закованного в наручники забрака отправили на Корусант для суда. Но в разгар путешествия случился Приказ 66, и все находившиеся на борту клоны устроили сезон охоты на Асоку Тано. Воспользовавшись неразберихой, Мол сбежал и вновь растворился в галактике.

У Лукаса изначально были ещё более серьёзные планы на персонажа. Когда он только начал подумывать о продаже компании и принялся писать наброски сюжетов для сиквелов, он планировал, что главным антагонистом трилогии станет как раз-таки Мол, сколотивший к тому времени целую преступную империю. А его помощницей должна была стать Дарт Талон, краснокожая тви’лечка, изначально появившаяся в серии комиксов «Наследие».

Кстати Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса Алексей Ионов 24.11.2025 10133 Что мы знаем о черновиках создателя далёкой галактики.

Последняя дуэль Мола, «Повстанцы»

Новые владельцы выкинули наработки Лукаса, но Дэйв Филони не забыл о Моле. Уже постаревший и даже отчасти ставший трагическим персонаж появился в нескольких эпизодах мультсериала «Повстанцы», где у него сложились непростые, от любви до ненависти, отношения с экипажем «Призрака», в частности с Эзрой Бриджером. В финале своей арки Мол отправился на Татуин, где и погиб в новой дуэли с Оби-Ваном. И уже в самом конце, лежа на руках у злейшего врага, Мол поинтересовался, не защищает ли тот Избранного, которому суждено принести равновесие в Силу. Получив утвердительный ответ, Мол произнёс: «Он отомстит за нас обоих» — и умер.

Получается, что новый мультсериал покажет ранее неизвестный отрезок жизни Мола между событиями «Войн клонов» и «Повстанцев».

Кто есть кто в «Повелителе теней»

Девон Изара

Мол (Сэм Уитвер) — бывший ситх, превратившийся в преступного авторитета. Авторы сериала говорят, что получили огромное удовольствие, работая над образом Мола в новом шоу, и смогли показать его с новых, ранее неизвестных сторон.

Девон Изара (Гидеон Адлон) — бывший джедай-падаван в бегах. У Девон противоречивые чувства к своему прошлому, настоящему и будущему, она живёт в непростые времена и вынуждена адаптироваться ради выживания, но пока что умудряется сохранять некоторую невинность. «Девон добавляет сериалу столь необходимое ощущение приземлённой реальности», — добавляет Рау. А ещё Девон — краснокожая тви’лечка. Совсем как Дарт Талон, так что и эта наработка Джорджа Лукаса, по всей видимости, вернётся в канон.

Бранден Лоусон (Вагнер Моура) — уважаемый детектив полиции Джаникса, расследует растущую преступность в столице. Озвучивает Лоусона Вагнер Моура, недавний номинант на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

2B0T, он же Two-Boots или «Два-Сапога» (Ричард Айоади), — полицейский дроид, истово преданный своему напарнику Лоусону. Визитная карточка 2B0T — два сапога, в которых он повсюду щеголяет.

Лоусон и 2B0T

Любопытно, что Лоусон и 2B0T должны стать героями Shadow of Maul — стартующей в марте серии комиксов Marvel, сюжет которой предваряет события сериала. Издательская аннотация не сообщает особых подробностей помимо того, что парочка борется с преступностью, а над ними уже нависает зловещая тень Мола… За сценарий отвечает Бенджамин Перси, за рисунок — казахский художник Мадибек Мусабеков.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.