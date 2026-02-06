КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем
Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор

Классика

Лучшие советские мультфильмы по рассказам зарубежных фантастов
Как создают динозавров в кино
Сериалы|Миры
#Star Wars (Звёздные войны)#будущие сериалы#персонажи

«Мол: Повелитель теней» — рассказываем всё, что известно о новом сериале по «Звёздным войнам»

Алексей Ионов
6 февраля 12:00
466
5 минут на чтение
Почти сразу после новостей о грядущем уходе Кэтлин Кеннеди с поста руководителя Lucasfilm студия выложила первый трейлер нового мультсериала «Мол: Повелитель теней». Его премьера намечена уже на апрель этого года. «Мир фантастики» собрал в одном материале всё, что известно о сериале… а также о насыщенной биографии его рогатого протагониста. 

Что?

Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?

Алексей Ионов

19.01.2026

2735

Итак, ушла эпоха!

Возвращение рогатого

Не успела Кэтлин Кеннеди уйти в отставку, как студия выкатила первый трейлер мультсериала «Мол: Повелитель теней» — одного из немногих проектов по «Звёздным войнам», официально запланированных на этот год.
Теперь мы знаем, что идейный продолжатель «Войн клонов» и «Повстанцев» стартует на Disney+ 6 апреля. Первый сезон состоит из десяти эпизодов, они будут выходить по две серии в неделю. Финал сезона придётся на 4 мая, дату, которую фанаты отмечают как День «Звёздных войн». 
Трейлер
Создателем сериала значится новый босс Lucasfilm Дэйв Филони, но, судя по всему, главным шоураннером «Мола» выступит другой ветеран анимационного отделения студии. Мэтт Михновец — основной сценарист поздних сезонов «Войн клонов», он работал над «Повстанцами», «Бракованной партией» и «Сказаниями» и помогал с сюжетом Jedi: Survivor. А режиссёром-координатором проекта будет Брэд Рау — в его портфолио «Повстанцы», «Сопротивление» и «Бракованная партия».

На вершину преступного мира 

Действие «Повелителя теней» разворачивается спустя несколько лет после финала «Войн клонов» на не входящей в состав Империи планете Джаникс.
Мэтт Михновнец
Джаникс — наполовину Готэм, наполовину Метрополис и на 100% «Звёздные войны». Столичный город построен внутри гигантского кратера. На планете царит здоровая демократия, за порядком следят местные органы правопорядка. В целом они хорошо справляются со своей работой, но всё же здесь процветают сразу несколько преступных кланов, которые — пока что — в собственных деловых интересах соблюдают хрупкий мир.
Хрупкий мир наверняка рухнет после прибытия на Джаникс Мола. В последний раз зрители видели татуированного забрака в финале седьмого сезона «Войн клонов» — тогда он сбежал в неизвестном направлении с борта звёздного разрушителя, на котором его везли на Корусант. Теперь Мол объявляется на вольной планете в надежде заново отстроить свой преступный синдикат, не переживший войны Республики с сепаратистами.
В этом деле Молу должна помочь беглая джедайка Девон Изара. Разочаровавшись в идеях и идеалах Ордена, она несколько лет скрывалась от инквизиторов и штурмовиков — и Мол понял, что они с Девон могут помочь друг другу. Тем более что загребущие руки Императора уже тянутся к Джаниксу. В сериале также появится Маррок (сильно позже его укокошит Асока в сериале имени себя) и другие инквизиторы.

Маррок в трейлере

Брэд Рау
Империя постепенно укрепляет свою власть над галактикой, начиная с Ядра, и Инквизиция сильна как никогда. Инквизиторы охотятся на джедаев и других восприимчивых к Силе существ и в целом выполняют грязную работу. Они словно тайные наёмники, внезапно материализующиеся из тьмы. Галактика тем временем пытается смириться с медленным возвышением Империи, и разные группы по-разному видят, что она из себя представляет. 
Авторы обещают сериализированный подход к повествованию: события всех эпизодов будут сплетены в единую историю. 
Мэтт Михновец
«Повелитель теней» — очень динамичное повествование, насыщенный экшеном аттракцион. Ждите множества отсылок к классическим сериалам, которые в своё время вдохновили Джорджа Лукаса. 

Насыщенная биография

Тогда ещё Дарт Мол впервые появился на экране в 1999 году в «Скрытой угрозе», изначально как одноразовый злодей. В финале он прикончил Квай-Гон Джинна после действительно эпической дуэли и сам ушёл на тот свет, не справившись с учеником старого джедая Оби-Ваном Кеноби.

Дуэль Судеб в «Призрачной угрозе»

Однако Джордж Лукас вскоре решил, что Мол — слишком колоритная личность, чтобы так просто выбросить его в шахту реактора. Сперва он хотел вернуть забрака в облике генерала Гривуса в «Мести ситхов», но передумал и вместо этого ввёл его в третьем сезоне «Войн клонов».
Оказалось, что располовиненный забрак пережил падение в шахту. Сознание Мола помутилось от боли и ненависти, и следующие десять с лишним лет он скрывался на задворках галактики. Однако в разгар Войн клонов Мола нашёл его родной брат Саваж Опресс. Ночные сёстры с Датомира вернули Молу разум и наделили парой киберпротезов.
Заново обретя рассудок, Мол сперва пытался завершить начатое и прикончить Оби-Вана, но потом решил начать новую жизнь в качестве… мафиозного босса. Сколотив целый преступный коллектив, Мол захватил власть над Мандалором и отправил на тот свет возлюбленную Кеноби — бывшую правительницу планеты, герцогиню Сатин.

Мол и Саваж Опресс захватили Мандалор

В финале «Войн клонов» республиканские войска при поддержке сторонников Бо-Катан взяли штурмом Мандалор и захватили Мола в плен. Закованного в наручники забрака отправили на Корусант для суда. Но в разгар путешествия случился Приказ 66, и все находившиеся на борту клоны устроили сезон охоты на Асоку Тано. Воспользовавшись неразберихой, Мол сбежал и вновь растворился в галактике.
У Лукаса изначально были ещё более серьёзные планы на персонажа. Когда он только начал подумывать о продаже компании и принялся писать наброски сюжетов для сиквелов, он планировал, что главным антагонистом трилогии станет как раз-таки Мол, сколотивший к тому времени целую преступную империю. А его помощницей должна была стать Дарт Талон, краснокожая тви’лечка, изначально появившаяся в серии комиксов «Наследие».

Кстати

Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса

Алексей Ионов

24.11.2025

10133

Что мы знаем о черновиках создателя далёкой галактики.

Последняя дуэль Мола, «Повстанцы»

Новые владельцы выкинули наработки Лукаса, но Дэйв Филони не забыл о Моле. Уже постаревший и даже отчасти ставший трагическим персонаж появился в нескольких эпизодах мультсериала «Повстанцы», где у него сложились непростые, от любви до ненависти, отношения с экипажем «Призрака», в частности с Эзрой Бриджером. В финале своей арки Мол отправился на Татуин, где и погиб в новой дуэли с Оби-Ваном. И уже в самом конце, лежа на руках у злейшего врага, Мол поинтересовался, не защищает ли тот Избранного, которому суждено принести равновесие в Силу. Получив утвердительный ответ, Мол произнёс: «Он отомстит за нас обоих» — и умер.
Получается, что новый мультсериал покажет ранее неизвестный отрезок жизни Мола между событиями «Войн клонов» и «Повстанцев». 

Кто есть кто в «Повелителе теней»

Девон Изара

  • Мол (Сэм Уитвер) — бывший ситх, превратившийся в преступного авторитета. Авторы сериала говорят, что получили огромное удовольствие, работая над образом Мола в новом шоу, и смогли показать его с новых, ранее неизвестных сторон.

  • Девон Изара (Гидеон Адлон) — бывший джедай-падаван в бегах. У Девон противоречивые чувства к своему прошлому, настоящему и будущему, она живёт в непростые времена и вынуждена адаптироваться ради выживания, но пока что умудряется сохранять некоторую невинность. «Девон добавляет сериалу столь необходимое ощущение приземлённой реальности», — добавляет Рау. А ещё Девон — краснокожая тви’лечка. Совсем как Дарт Талон, так что и эта наработка Джорджа Лукаса, по всей видимости, вернётся в канон. 

  • Бранден Лоусон (Вагнер Моура) — уважаемый детектив полиции Джаникса, расследует растущую преступность в столице. Озвучивает Лоусона Вагнер Моура, недавний номинант на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

  • 2B0T, он же Two-Boots или «Два-Сапога» (Ричард Айоади), — полицейский дроид, истово преданный своему напарнику Лоусону. Визитная карточка 2B0T — два сапога, в которых он повсюду щеголяет.

Лоусон и 2B0T

Любопытно, что Лоусон и 2B0T должны стать героями Shadow of Maul — стартующей в марте серии комиксов Marvel, сюжет которой предваряет события сериала. Издательская аннотация не сообщает особых подробностей помимо того, что парочка борется с преступностью, а над ними уже нависает зловещая тень Мола… За сценарий отвечает Бенджамин Перси, за рисунок — казахский художник Мадибек Мусабеков. 

Алексей Ионов

Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

Алексей Ионов

Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

#Star Wars (Звёздные войны)#будущие сериалы#персонажи
