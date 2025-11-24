Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса

В декабре 2025 года исполняется десять лет с выхода «Пробуждения Силы» — первой части новых, диснеевских «Звёздных войн». Принято считать, что новые фильмы снимали без какого-либо участия создателя саги Джорджа Лукаса. Но вместе с компанией он продал Disney наброски собственных сценариев, которые так и не были использованы — или всё же были? Попробуем разобраться в том, какие идеи скрывались в этих черновиках и какая часть этих идей сохранилась в трилогии.

Джордж Лукас гостит на съёмках «Мандалорца»

Двенадцать, девять, шесть…

Джордж Лукас с самого начала верил, что «Звёздные войны» получится превратить в многосерийную франшизу. Ещё до съёмок первого фильма он закрепил за собой права на сиквел и договорился с писателем Аланом Дином Фостером, что тот напишет роман, который в случае провала можно будет превратить в низкобюджетное продолжение.

Кассовые сборы «Новой надежды» окрылили режиссёра, он позабыл слово «низкобюджетный» и принялся строить амбициозные планы. Зимой 1977 года он рассказывал журналу Time, что планирует снять киносагу из двенадцати частей (по числу эпизодов в любимых сериалах его детства), а съёмки продлятся аж до 2001 года. Но по мере того, как сюжет сиквела постепенно обретал форму, долгосрочные идеи Лукаса начали преображаться.

Летом 1979 года режиссёр уже говорил всем, что «Звёздные войны» будут состоять из трёх отдельных трилогий, и в каждой на первый план выйдут разные персонажи. Первая расскажет о молодости Оби-Вана и Энакина Скайуокера, вторая будет посвящена конфликту между повстанцами и Империей, а действие третьей развернётся спустя двадцать лет после финала второй. Если основные события первой трилогии Лукас худо-бедно придумал, то сюжет третьей представлял крайне смутно. В интервью начала 1980-х Лукас говорил, что в сиквелах Люк отойдёт на второй план, уступив Бену или мастеру Йоде, а центральными темами трилогии станут восстановление Республики, важность морального выбора и передача накопленного опыта.

Почву для появления будущего героя сиквелов Лукас начал готовить уже в поздних черновиках пятого эпизода — это его изначально упоминает Йода, говоря, что «есть и другая надежда». Но когда подошло время шестого эпизода, режиссёр уже так вымотался, что решил свести планы до минимума. Он отложил трилогию приквелов в дальний ящик и отказался от самой идеи сиквелов. Потом он даже начал говорить, что всегда планировал только шесть фильмов, а тему с тремя трилогиями придумали охочие до сенсаций журналисты.

Утрата контроля

Летом 2011 года Джордж Лукас встретился за ланчем с главой Disney Бобом Айгером, и тот предложил ему продать свою компанию вместе со всем содержимым , включая права на «Звёздные войны» и «Индиану Джонса». Лукас ответил не сразу — задумался всерьёз.

Тогда демиургу «Звёздных войн» было 67 лет. И хотя ещё в 2005 году, после премьеры «Мести ситхов», он заявил, что планирует переключиться на другие проекты, шесть лет спустя Лукас по-прежнему был погружён в ежедневные дела далёкой-далёкой галактики. Он участвовал в создании сериала «Войны клонов» и безуспешно пытался запустить сериал «Преступный мир». Более того, в 2012 году режиссёр собирался выпустить в повторный прокат портированную в 3D-формат трилогию приквелов. В общем, хлопот было много. Но Лукас решил отойти от дел.

Боб Айгер и Джордж Лукас в том самом 2011 году

Переговоры о продаже шли тяжело и не раз оказывались на грани срыва — Лукас просил слишком много (по мнению Disney) и не желал полностью лишаться контроля над своим детищем. Но Айгер и юристы Disney были неумолимы и в конце концов дожали Лукаса. Он начал готовиться к уходу и сам выбрал себе преемника, опытного продюсера Кэтлин Кеннеди, с которой знаком ещё с начала 1980-х. А в надежде хоть как-то повысить стоимость активов он лично написал сюжетные наброски новой трилогии.

Айгер и глава Disney Studios Алан Хорн высоко оценили наработки Лукаса и согласились их купить, но подчеркнули, что не будут обязаны им следовать. И вот это-то слово Айгер сдержал — в Disney вскоре отказались от идей создателя «Звёздных войн» и создали историю с нуля.

Лукас воспринял это как предательство и полностью дистанцировался от проекта. Если на ранних этапах разработки седьмого эпизода он навещал офисы Lucasfilm, общался с художниками и как и прежде оставлял штампы Fabulouso на понравившихся иллюстрациях, то накануне премьеры в интервью он всячески подчёркивал своё отстранение и даже сравнил руководство Disney с белыми рабовладельцами (за что довольно быстро извинился ).

Концепт-арт храма джедаев, который успел одобрить Лукас

Режиссёр «Пробуждения Силы» Джей Джей Абрамс, общаясь с журналистами, говорил , что от версии Лукаса отказались потому, что главные герои у него были слишком молоды. Джордж отмахнулся от этих подозрений, заявив, что самым юным персонажам в его черновиках было за двадцать. Как намекнул Лукас, основная причина кроется в том, что Disney хотела сделать ставку на узнаваемые образы и ностальгию. «Я же упорно трудился, чтобы каждый следующий фильм не был похож на предыдущие, чтобы все они были свежими и оригинальными», — подытожил он.

Последствия войны

За десять лет «трилогия сиквелов Джорджа Лукаса» успела обрасти слухами, но на самом деле о ней известно не так уж и мало. Сам режиссёр поделился деталями сюжета в интервью для книг «История научной фантастики Джеймса Кэмерона» и «The Star Wars Archives. 1999–2005». А ранние концепт-арты новой трилогии, нарисованные ещё при участии Лукаса в проекте, опубликованы в артбуках The Art of the Force Awakens и The Art of the Last Jedi. Из всех этих осколков мозаики складывается следующая картина.

По замыслу Лукаса, «Звёздные войны» и дальше должны были оставаться семейной сагой — смесью космической и мыльной опер. Если трилогия приквелов рассказывала о родителях, а оригинальная трилогия об их детях, то героями сиквелов становились уже внуки.

Ранний концепт-арт, одобренный Лукасом

Второй сквозной темой должны были стать последствия войны. «Ну, хорошо, ты победил в войне, всех убил, а дальше что? — задавался вопросами Лукас в интервью автору The Star Wars Archives Полу Данкану. — Отстраивать всё разрушенное после войны — тяжелее, чем поднимать восстание и воевать. А чем после заключения мирного договора займутся солдаты распущенной проигравшей армии?»

По задумке Лукаса, после краха режима имперские штурмовики в большинстве своём отказались сложить оружие. Они мигрировали в отдалённые уголки галактики, где основали новое государство и подняли собственное восстание. Лея старалась восстановить Новую Республику, но та была пока ещё слишком слаба, чтобы справляться с внешними угрозами.

Люк тем временем попытался восстановить Орден и бросил клич среди переживших Приказ 66, но на его призыв откликнулось не более сотни джедаев. Скайуокеру пришлось начинать с нуля — находить двух- и трёхлетних одарённых детей и самостоятельно их обучать. Ушло не менее двадцати лет, чтобы вырастить новое поколение хранителей мира и справедливости.

Дарт Мол и Дарт Талон, концепт-арт к отменённой игре. Впрочем, в «Хане Соло» Мол таки стал главой преступного сообщества

Образовавшийся вакуум власти тем временем заполнили гангстеры, объединившиеся вокруг… бывшего Дарта Мола, воскрешённого в «Войнах клонов». Мол в трилогии сиквелов занял бы место Палпатина, своего рода крёстного отца всей организованной преступности в галактике. Мол где-то нашёл себе ученицу — Дарт Тэлон (да, основанную на образе той самой Дарт Тэлон из серии комиксов «Наследие»). Тэлон выполняла бы функции старшего прихвостня, и с ней у персонажей случилось бы больше всего стычек. А ещё, по всей видимости, именно Дарт Тэлон соблазнила бы уйти на тёмную сторону Силы (а может, и не только) юного сына Леи и Хана Соло.

Апокалипсис полковника Скайуокера

Пожалуй, главное откровение оригинальных задумок Джорджа Лукаса кроется в том, что получившаяся диснеевская трилогия до определённой степени продолжает их придерживаться. И некоторые из сохранившихся идей Лукаса — именно те, что вызвали столь большое неприятие фанатов. Так, например, в его набросках есть и падение сына Хана и Леи на тёмную сторону, и добровольное изгнание Люка Скайуокера.

Один из ранних концептов Люка в изгнании

По задумке Лукаса, Люк испытал кризис веры после того, как сын Леи и Хана едва не убил безоружного, а затем пошёл против своего учителя. Расстроенный этим Люк начал опасаться, что склонность к тёмной стороне заложена в генах всей его семьи, и удалился в изгнание, где провёл целых пять лет.

Затем появилась главная героиня всей трилогии сиквелов — девушка Кира (она же Тарин, она же Тиа, она же Уинки), мусорщица с отдалённой пустынной планеты. Почуяв зов приключений (куда же без Джозефа Кэмпбелла!), Кира решила стать джедаем и отправилась на поиски Люка Скайуокера. В интервью Лукас проводит параллели между Люком периода сиквелов и полковником Курцем из «Апокалипсиса сегодня» — и тот, и другой прячутся от мира и пытаются сбежать от самих себя в неведомую глушь. А поиски Киры он сравнил с путешествием капитана Уилларда по реке в самое сердце джунглей.





Рей отличается от задумки Джорджа только именем

Причём в странствиях Кире пришлось посетить обломки второй «Звезды смерти», поскольку в императорских покоях на борту станции хранится древняя карта с информацией о старых джедайских храмах и священных местах. С помощью этой карты в одном из таких мест Кира и нашла Люка.



При помощи Киры Люк вновь обрёл уверенность в своих силах, вернулся в мир и приступил к восстановлению Ордена. Правда, по задумке Лукаса, все эти события должны были случиться ещё в седьмом эпизоде.

Гениальная идея отложить явление Скайуокера до следующего фильма принадлежит сценаристу «Пробуждения Силы» Майклу Арндту. Он боялся, что, очутившись на экране, Люк моментально перетянет на себя всё внимание зрителей. Именно благодаря Арндту в «Пробуждении» за всю старую гвардию пришлось отдуваться Хану Соло, а «большая тройка» (Люк, Лея и Хан) так и не собралась вместе ни в одном кадре новой трилогии.

Зато Рэй таки побывала на развалинах Звезды Смерти

От героев былых времён…

Ещё одна претензия к Disney заключается в том, что трилогию сиквелов не пережил никто из «большой тройки». Но если на судьбу Леи вынужденно повлияла кончина Кэрри Фишер, то Люк и Хан должны были сыграть в ящик ещё в черновиках Лукаса.

Харрисон Форд в одном из интервью признался , что идея убить Хана Соло прозвучала в первом же телефонном разговоре с Джорджем Лукасом, когда тот просто интересовался, готов ли Форд в принципе вернуться к роли капитана «Тысячелетнего сокола» «один последний раз». Причём уже в версии Лукаса Хан погибал от руки загадочного «Убийцы джедаев», хотя и не ясно, был ли уже на тот момент Убийцей джедаев его сын.

А вот в случае Люка Скайуокера показания расходятся. Пабло Идальго утверждает, что и в набросках Лукаса Люк погибал в конце восьмого эпизода (но берём во внимание, что вся сюжетная линия Люка из «Последних джедаев» должна была развернуться ещё в предыдущем фильме). А вот Марк Хэмилл настаивает, что его персонаж дожил бы почти до самого финала трилогии и даже обучил бы премудростям Силы свою сестру.

У последней нестыковки может найтись одно вполне логичное объяснение. В интервью для книги «История научной фантастики» Лукас говорил , что новая трилогия должна была коснуться темы микробиотического мира и разгадать тайны уиллов — живых существ, которые, по мнению Лукаса, воплощали собой Силу и на самом деле управляли всей вселенной, в то время как остальные живые существа лишь играли для них роль своего рода машин или сосудов. «Мы для уиллов лишь средство передвижения по галактике», — пояснял Лукас. Вполне возможно, что познать все тайны уиллов Люк мог только после своей физической смерти, которая стала бы лишь началом его духовного путешествия.

Так или иначе, благодаря действиям Люка Орден джедаев к концу новой трилогии возродился, а Лея в то же время восстановила Новую Республику и стала верховным канцлером. «В итоге, — подводит черту Лукас, — именно Лея и оказалась настоящим Избранным».

Вряд ли мы когда-нибудь сможем полностью ознакомиться с набросками Лукаса, но то немногое, что мы о них знаем, рисует довольно любопытную картину. С одной стороны, некоторые спорные моменты диснеевской трилогии — гибель Люка и Хана, переход сына Хана на тёмную сторону — есть и у творца «Звёздных войн». Правда, они показаны в несколько ином контексте и приводят к иным последствиям. Лукас точно не пытался сыграть на ностальгии и узнаваемости образов, и даже возвращение на вторую «Звезду смерти» в его изложении выглядит несколько логичнее.

С другой стороны, учитывая уровень взаимной неприязни между Лукасом и фанатами в начале прошлого десятилетия, можно не сомневаться: останься он у руля, претензий к его версии фильмов, если бы они когда-нибудь вышли, было бы не меньше, а то и больше, чем к трилогии Disney.

