Валум согласился обучить Рена. Во время тренировок произошёл эпизод, напоминающий сцену из «Империи», в котором Люк сражался с видением Дарта Вейдера. Затем Валум обучил нового ученика, как становиться сильнее, высасывая Силу из живых существ. После этого Рен высосал жизнь из горе-учителя, чтобы обрести его способности. По всей видимости, он стал первым за 7000 лет ситхом, додумавшимся до этого. Затем Рен отправился на Мортис, где, согласно видению, должен был обрести невиданную силу.

Что касается Леи, она посетила на планету, где теперь обосновался Лэндо, и позвала старого друга присоединиться к борьбе и убедить флот своих друзей-контрабандистов атаковать Первый орден. Тот ответил, что был бы рад помочь, но это чистое безумие и ничего не получится.

Тем временем диверсионный отряд Сопротивления прибыл на Корусант. Героям удалось активировать систему в храме джедаев и отправить послание. Но их радость длилась недолго. Рен увидел движущийся по небу луч света с сообщением Леи и при помощи Силы остановил его в космосе, а затем усилием мысли уничтожил систему связи на Корусанте. Появились штурмовики. Финну удалось бежать, Роуз же попала в плен, где ее пытали.

В отличие от Райана Джонсона, Треворроу вспомнил про происхождение Финна. В сценарии было несколько сцен, в которых он переживал по поводу штурмовиков, с которыми раньше служил, и которые погибли из-за его действий. Во время пребывания на Корусанте Финн взял в плен солдата и рассказал ему свою историю, после чего отпустил. Позже тот со своим подразделением перешёл на сторону Сопротивления.

Рей, а затем и Рен прибыли на Мортис — к месту сосредоточения огромной Силы и вообще, достаточно странной планете, где смена сезонов происходила буквально за несколько часов. По пути к древнему тронному залу они последовательно прошли через ряд видений. Так, Рей наблюдала своих родителей. Рен заново пережил несколько воспоминаний с Ханом Соло, включая его убийство.

На Корусанте Финну удалось найти огромное убежище, где спрятались местные жители и дезертиры-штурмовики. Много людей, но мало оружия. Он произнёс пламенную речь про то, что пора сбросить иго Первого ордена, после чего связался с Сопротивлением (да, я помню, что по сюжету переговоры между планетами были невозможны из-за глушилок — только авторы сценария явно про это забыли) и попросил отправить дредноут с техникой на Корусант, чтобы начать восстание.

Лея получила сообщение и колебалась. Но По убедил ее рискнуть, говоря что-то в духе «борьба с Империей была твоей войной, а эта война наша, так что дай нам сразиться».

И вот наступала кульминация. На Корусанте началось восстание под предводительством Финна. Вскоре прибыл дредноут и повстанцы высадили на планету тяжелую технику. Чубакка сел в кресло пилота X-Wing, По же управлял «Соколом».

Произошло множество событий. Роуз удалось бежать и саботировать навигационный компьютер цитадели. R2D2 получил серьезные повреждения. Чубакку сбили. В момент отчаяния По направил «Сокол» на строй AT-AT, подрубая им ноги. В конце концов, когда корабли Первого ордена окружили дредноут и казалось, что все потеряно, появился флот кораблей контрабандистов. Конечно же, Лэндо передумал и решил помочь Лее. Это в корне поменяло ход битвы. Поняв, что он «проиграл звездные войны», Хакс убил себя при помощи светового меча.

Оставшиеся в живых бойцы Первого ордена попытались бежать, подняв цитадель в воздух и совершив прыжок в гиперпространство. Но из-за диверсии Роуз вместо безопасной точки корабль врезался в пустынную планету. Сопротивление победило.

Рей и Рен наконец встретились у лестницы, ведущей в тронный зал. Рей сказала, что все вспомнила: на самом деле, это Рен убил ее родителей. Сноук приказал ученику найти и ликвидировать всех чувствительных к силе детей, которые могли бы представлять потенциальную угрозу для Первого ордена. Поэтому родители спрятали Рей на Джакку. Рен признал, что действительно убил родителей героини, после чего начинался бой.

Во время битвы световой меч задел голову Рей, она потеряла зрение и упала. В лучших традициях голливудских фильмов, Рен не подошёл проверить, жива ли она, а вместо этого направился в тронный зал, желая получить обещанную видением невиданную силу. Но там ничего не осталось. Тут же появился призрак Люка, который перехватил его световой меч и после очередной попытки убедить Рена остановиться сказал ему, что он не Скайуокер.

Сама Сила помогла ослепленной Рей подняться на ноги. Она добралась до зала и сказала, что больше не будет подчиняться старым догматам о том, что джедай должен отрицать гнев и скрывать любовь. Рей снова сошлась в поединке Реном и в этот раз, победила его. Чтобы спастись, Рен применил трюк Тора Валума и начинал высасывать из нее жизнь. Но в решающий момент Лея связалась с сыном через Силу и попросила вернуться домой. Услышав голос матери тот… согласился. Рен вернул Рей жизнь и, как это описывается в сценарии, превращался в «пустую оболочку, человека без силы, испуганного мальчика». В последнее мгновение жизни он сообщил Рей, что ее фамилия Солана. После этого Рен умирал.

Рей потеряла сознание и попала в финал «Гарри Поттера» сияющее астральное пространство, где встретиала Йоду, Люка и Оби-Вана. Те сказали ей, что подход джедаев был слишком ограниченным. Рей же сумела совместить в себе и темную и светлую сторону, обретя баланс. Йода предлагал ей выбор: остаться в астральной плоскости или вернуться назад.

В концовке сценария нам показали церемонию награждения героев Сопротивления. Чубакка получил медаль. По отправился на «Соколе» искать Рей. Восстановленный R2D2 транслировал Лее набор хранящихся в его памяти событий оригинальной трилогии, и та начала плакать. Финн и Роуз открыли на удаленной планете Модеста прибежище для чувствительных к Силе детей. В финальных кадрах мы видели появляющуюся на горизонте фигуру Рей, которая пришла, чтобы обучить новое поколение джедаев. Конец.

Что ж, таким был сюжет ранней версии девятого эпизода. В кратком изложении он действительно звучит несколько лучше того, что нам выдал Абрамс. Но я бы, конечно, не слишком переоценивал эту работу. Многие ее преимущества проистекают из того, что нам есть, с чем сравнивать. Но если представить, что именно этот сюжет был использован при съемках девятого эпизода, была бы реакция столь же позитивной? Я не уверен.

Стоит сказать, что Треворроу куда ответственнее отнесся к развитию персонажей. Финн прошёл свой путь до конца, став подлинным лидером восстания. При этом он наконец-то вспомнил, что когда-то был штурмовиком и под шлемами его противников скрываются такие же люди. В отличие от восьмого эпизода, По не был мальчиком для битья, использовавшимся авторами для преподнесения зрителям актуальной социальной повестки. У C-3PO и R2D2 было существенно больше экранного времени. Приятно, что авторы вспомнили про Чубакку и дали ему героическую сцену.

Также в сценарии не было бесконечных сцен ложной смерти героев (при просмотре «Восхода Скайуокер» я сбился со счету, сколько раз кто-то вроде умирал, чтобы через секунду его воскресили). Еще один плюс заключался в том, что авторы не злоупотребляли шутками — юмора в сценарии было относительно немного.

Но при этом в скрипте безусловно хватало больших сюжетных дыр и клише. Я, конечно, постарался обратить внимание на самые очевидные из них во время обзора — но, уверяю, их было куда больше. Одна из самых странных — непонятно откуда взявшаяся любовная линия По и Рей. Могу лишь предположить, что в момент написания сценария сюжет «Последних джедаев» был иным. Потому что в фильме эти герои впервые появляются в одном кадре лишь в финальной сцене, из-за чего необычно видеть, что теперь они вдруг влюблены друг в друга.

Также мне показалось очень неправдоподобным внезапное финальное решение Рена перейти на сторону света. Неужели все, что ему требовалось, — услышать голос матери?

Одной из наиболее существенных проблем сценария является злодей. Убийство Сноука пробило огромную дыру в сюжете девятого эпизода, оставив его без вменяемого антагониста. В самом деле мы что, должны были поверить в то, что Кайло Рен представляет угрозу для Рей, когда она уже дважды побеждала его (причем без тренировок)? Или ей угрожает превратившийся в откровенного клоуна Хакс?

Треворроу попытался исправить ситуацию, введя в сюжет древнего учителя Палпатина, про которого никто никогда раньше не слышал. Но, думаю, не нужно объяснять, почему это получилось не очень убедительно (не говоря уже о том, что Рен с легкостью его убил). С другой стороны, воскрешение Палпатина было еще ужаснее. Мне кажется, у этой проблемы (по крайней мере, в рамках сюжетной структуры, где девятый эпизод закрывает свою трилогию), вообще не было приемлемого решения. Когда ты снимаешь завершающий фильм вроде как эпичной серии о борьбе добра со злом, но у тебя попросту нет опасного противника для героев, потому что предыдущая часть слила в унитаз все наработки предшественника — тут очень сложно придумать что-то вменяемое.

Ну и в целом стоит отметить, что этот скрипт при чтении оставляет ощущение грубоватости. Диалоги в нем откровенно простые, а то и примитивные (моя любимая фраза из текста «No one is no one»), описания достаточно скупые. Это что-то вроде первого сырого черновика. После соответствующей доработки и огранки из этого, возможно, и получился бы приемлемый фильм. Увы, история не знает сослагательного наклонения.

Спустя всего две недели после завершения сценария умерла Кэрри Фишер. В принципе, работу Треворроу можно было бы переработать таким образом, чтобы обойтись без Леи, дав ей погибнуть за кадром. Было еще не поздно поменять сюжет «Джедаев» и сделать так, чтобы Лея пожертвовала собой, вместо адмирала Холдо протаранив флот Первого ордена, а Люк остался в живых. Но в «Диснее» так верили в триумф «Джедаев» и Джонсона, что решили ничего не менять и вместо этого использовать материал, оставшийся со съемок «Пробуждения Силы», чтобы вставить Лею в девятый эпизод. В результате его сюжет начали переделывать таким образом, чтобы сюжетно обосновать имеющиеся кадры с Кэрри Фишер.

Когда «Последние джедаи» вышли на экраны, спровоцировав соответствующую реакцию среди зрителей и продемонстрировав существенное падение сборов, в «Диснее» поняли, что совершили большую ошибку. Это также оказало влияние на сценарий девятого эпизода. Первой под нож пошла Роуз. Треворроу уделил ей много времени — но негативная реакция фанатов на этого персонажа предопределила ее судьбу.

Но и это не все. По слухам, Кэтлин Кеннеди в своей обычной манере постоянно давила на Треворроу, требуя от него все новых и новых изменений. В какой-то момент режиссер попросту не выдержал прессинга, после чего повторилась история «Изгоя-один» и «Соло»: Треворроу указали на дверь. Его место занял Абрамс, который привлек в проект нового сценариста Криса Террио.

Затем была целая чехарда переписываний. В какой-то момент кто-то (предположительно, Абрамс), предложил решить проблему злодея, воскресив Палпатина. Тогда это, видимо, казалось отличным решением. Ведь фанаты любят императора, и узнав о его возвращении, конечно же, пойдут на фильм и обеспечат кассу, даже не задаваясь вопросом, как это возможно.

Но это был еще не конец. В дальнейшем сценарий еще неоднократно переделывался (некоторое время над ним вроде бы даже поработал сам Джордж Лукас), так что в итоге от первоначального варианта мало что осталось. Затем были съемки, а потом масштабные пересъемки.

Чтобы понять, в какой манере велось создание фильма, приведу один пример. Изначально предполагалось, что в финальной битве призраки джедаев (Оби-Вана, Анакина, Мэйса Винду) помогут Рей победить Палпатина. Соответствующие сцены с актерами были отсняты, но в итоге их вырезали из фильма из-за… Китая. Дело в том, что в китайской культуре духи играют важную роль — и в «Диснее» испугались что сцена, в которой призраки помогают свергнуть «представителя власти» может быть негативно воспринята китайскими цензорами (это не шутка). Так что от нее избавились. Чтобы вы понимали всю иронию момента — «Звездные войны» в Китае вообще не пользуются популярностью, все попытки «Диснея» привить местным зрителям любовь к далекой галактикой завершились провалом.

В итоге мы получили, то что получили — фильм-Франкенштейн. В нем все еще можно найти несколько кусочков эпохи Треворроу — Лэндо помогает созвать флот, Лея обращается к сыну через Силу, чтобы спасти Рей, финальная схватка в тронном зале. Но, думаю, это слабое утешение как для Треворроу, так и для фанатов.

Если бы ранняя концепция Треворроу легла в основу девятого эпизода и студия вместо того, чтобы давить на режиссера (что в итоге привело к его увольнению), дала ему время проработать сюжет, думаю, его фильм определенно вышел бы лучше, чем то, что наснимал Абрамс. Но, положа руку на сердце, я не могу сказать, что речь идет о неком потерянном шедевре. В работе Треворроу хватало слабых и странных моментов. Что-то из этого можно было исправить и подлатать, но далеко не все.

С другой стороны, сложно обвинять лично Треворроу в этом. Он унаследовал франшизу после фильма Джонсона — и я, откровенно говоря, слабо представляю, какое чудо могло спасти ее на этом этапе. Во всем, что случилось, виновато руководство Дисней, умудрившееся запустить новую трилогию, не имея никакого внятного плана по ее развитию. Увы, в отличие от далекой галактики, в нашем мире далеко не все заканчивается хэпи-эндом.