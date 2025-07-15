«Сказка странствий»: советское тёмное фэнтези в мире Босха и Брейгеля

Из потока советских сказок «Сказку странствий» выделяют две составляющие. Во-первых, это сказка для всех, в том числе для взрослых. Здесь нет наивных сцен и снисходительных интонаций. Ни единым кадром Митта не позволяет себе соврать и приукрасить то, что приукрашивать нельзя. Фильм начинается с циничной кражи ребёнка: бандит Горгон, притворившись Дедом Морозом, похищает маленького Мая, который обладает талантом чувствовать золото на расстоянии – и у которого от этого золота болит голова. Злодей хочет заставить мальчика искать клады — то есть желает разбогатеть, буквально выстроив своё благополучие на слезинке ребёнка.



