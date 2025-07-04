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Какие фильмы смотреть в июле 2025 в кино? Старое доброе аниме и новые сказки

Кот-император
4 июля 12:00
1012
7 минут на чтение
В июле главные фантастические премьеры — зарубежные. Мы их, конечно, тоже увидим, но не совсем официально.
А в официальный прокат выходят европейские и азиатские картины, порой далеко не новые. Впрочем, лучшие из них — как раз те, что проверены временем, их действительно стоит пересмотреть на большом экране.

Про «Супермена» и «Мир юрского периода» мы расскажем отдельно:

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Июльская схватка двух йокодзун.

Старое доброе аниме

Девочка, покорившая время

Toki o kakeru shojo
Когда? 10 июля.
Что? Фантастическая трагикомедия. Экранизация книги Яситаки Цуцуи.
О чём? Обыкновенная японская школьница Макото чуть не попала в аварию, но открыла в себе суперспособность: ненадолго отматывать назад время. Девушка пользуется этим, чтобы лучше учиться, наладить личную жизнь и «переигрывать» неудачные бытовые моменты. Но рано или поздно эта сила пригодится для чего-то важного.
Трейлер
Чего ждём? Тот самый мультфильм, с которого по-настоящему начался режиссёр Мамору Хосода, один из лучших «новых Миядзаки» нашего времени. Теперь он заслуженный мастер с номинацией на «Оскар», а в 2006 году эта экранизация (уже не первая для этой книги!) открыла его миру как душевного романтика, умеющего рассказывать о детстве, дружбе и семье. И облака с проводами он рисует не хуже Синкая, так что «Девочка» должна хорошо смотреться на большом экране. Почему бы не проверить?

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Письмо для Момо

Momo e no tegami
Когда? 24 июля.
Что? Низкое фэнтези.
О чём? Обыкновенная японская школьница Момо переезжает из Токио на уединённый остров. И встречает здесь ёкаев — японских мифических духов, то страшноватых, то смешных — которых видит только она.
Трейлер
Чего ждём? Ещё одно красивое, забавное и немного медитативное фэнтези-аниме в духе Миядзаки, которое часто сравнивают с «Моим соседом Тоторо». Только опытный аниматор Хироюки Окиура, в отличие от Хосоды, мировой знаменитостью, увы, не стал и уже 10 лет не снимает ничего нового. «Момо» так и осталась его главным достижением и самым личным творением, которое он и сочинил, и поставил сам. Если вы пропустили это аниме в прокате в 2012 году, есть шанс наверстать упущенное.

Европейское фэнтези

Легенда о великанах

Irati
Когда? 17 июля.
Что? Испанское историческое фэнтези. Экранизация графического романа «Цикл Ирати».
О чём? 778 год, испанцы воюют с франками. Предводитель испанцев приносит себя в жертву языческой богине ради победы. Его сын, юноша Энеко, пытается заявить права на трон отца. Но для этого ему при помощи волшебной девушки Ирати нужно найти скрытые в глубине волшебной страны тело отца и клад.
Трейлер
Чего ждём? Самый кассовый баскоязычный фильм в истории. Мрачноватое фэнтези, основанное на баскской мифологии и показывающее средневековую Испанию как сложное переплетение христианских, языческих и даже мусульманских народов и их поверий.
На родине фильм вышел в 2023 году и вызвал восторги у местных критиков: сплошь положительные обзоры (его даже называли «Властелином колец», снятым за меньшие деньги) и пять номинаций на премию «Гойя». А вот оценки пользователей на киносайтах у «Ирати» средние.

Златовласка

Zlatovláska
Когда? 17 июля.
Что? Чешское сказочное фэнтези.
О чём? О Златовласке, прекрасной принцессе, на которой хочет жениться пожилой король. За невестой он посылает своего молодого и симпатичного оруженосца Йиржика, умеющего понимать язык зверей и птиц. Как думаете, что может пойти не так?
Трейлер
Чего ждём? Традиционную семейную сказку. Легко предсказуемый сюжет, архетипичные персонажи, красивые костюмы, старинные чешские города и замки в качестве декораций. Оценки чешских критиков и зрителей «Златовласка» получила на уровне «неплохо»: некоторые жалуются на затянутость и на картонность персонажей, но в целом скорее хвалят.

Кто есть кто?

¿Quién es quién?
Когда? 10 июля.
Что? Испанская фантастическая комедия. Ремейк французского фильма «Махнёмся телами».
О чём? Об обмене телами. В большой и не очень дружной семье нет взаимопонимания, пока все чудесным образом не переселяются друг в друга: дети становятся родителями, взрослые — детьми, мама — папой, и так далее.
Трейлер
Чего ждём? Точную копию французского фильма, только с испанскими актёрами. Режиссёр Хьюго Мартин Куерво воспроизвёл даже поход в парк и сценку, где герои лепят себе на лбы стикеры, чтобы не путать, кто сейчас в чьём теле. Юмор, как и в оригинале, строится на том, что люди ведут себя не так, как выглядят. В общем, такого и у нас снимают немало.

Критиков и зрителей ремейк не особо впечатлил — оценки у него не выше среднего. Многие жалуются как раз на то, что ничего к оригиналу новая версия не добавляет. 

А также: Российские комедии

Плагиатор — романтическая комедия про музыканта, который попадает в прошлое. исполняет чужие песни и меняет будущее по «Эффекту бабочки». Режиссёр Антон Мегердичев («Сердце пармы», «Движение вверх»).

Нейробатя — комедия об инженере, который переселил в интернет сознание своего отца — криминального авторитета.

А также: Ужасы (под чужими названиями и не только)

Пила X (Saw X) — главная хоррор-новинка месяца, хотя формально и не фантастика. Настоящая, не поддельная, номерная часть серии «Пила», которая ещё и получила лучшие оценки критиков за всю серию. Фильм подробнее раскрывает печальную историю маньяка Джона Крамера, умирающего от рака и устраивающего своим жертвам жестокие ловушки, чтобы научить их любить жизнь.

Пила X

Астрал. Заклятие мёртвых (Siccin 7) — уже седьмой турецкий ужастик из серии «Сиджин» (причём не последний — в 2025 году уже сняли восьмую часть) про древнее зло в загородном особняке. Прокатчики почему-то не продвигают бренд «Сиджин», а маскируют картину под очередной «Астрал» — это слово в локализованных названиях уже встречается чаще, чем «Легенда», «Сага» и «Вегас».
Городские легенды: Парк кошмаров (Oak) — американский ужастик о проклятом дубе. В одной из главных ролей Арманд Ассанте («Судья Дредд», «Одиссея»).
Другой (O.T.H.E.R) — французский ужастик о доме со скрытыми камерами. В главной роли Ольга Куриленко («Обливион»).
Заклятие: Последний ритуал (Tomb Watcher) — таиландский ужастик, где герои снимают проклятие с покойницы. Судя по названию, прокатчик World Pictures маскирует самостоятельную картину под официальное «Заклятие 4: Последний обряд». Не ведитесь на обман, настоящее «Заклятие» выходит в сентябре!
Обитель (The Home) — американский ужастик о медбрате в доме престарелых. Режиссёр — Джеймс Демонако, создатель «Судной ночи».
Одержимые: Наследие дьявола (The Demon Disorder) — австралийский ужастик о болезни, которая оказывается одержимостью демонами. Оценки критиков и зрителей — очень низкие.

Please Don't Feed the Children

Одни из нас (Please Don't Feed the Children) — американский постапокалиптический триллер про пандемию, выкосившую взрослых, и про выживших детей, которые попали в лапы злодейки. Режиссёр — Дестри Эллин Спилберг, дочь самого Мистера Голливуд. Никак не связано с игрой и сериалом The Last of Us.
Одно целое (Together) — американский боди-хоррор про семейную пару, которая приехала в деревню мутировать на свежем воздухе. В главных ролях Дэйв Франко и Элисон Бри, звёзды «Горе-творца».
Пожиратель душ. Голоса мёртвых(Sorop) — индонезийский ужастик о двух сёстрах в проклятом доме.
Пункт назначения: Высотка 613 (Gui men zhi hu die da sha) — тайваньский ужастик о заколдованном ЖК, из которого нельзя выбраться. Не имеет никакого отношения к серии «Пункт назначения» и недавнему её возрождению, по-китайски фильм называется «Призраки: Здание-бабочка». Почему мы не удивлены, что прокатчик — World Pictures?
Хищные твари (Dangerous Animals) — австралийский ужастик про маньяка, скармливающего людей акулам. В роли этого маньяка Джай Кортни («Терминатор: Генезис», «Дивергент»).
Шаман (Shaman) — эквадорский ужастик о туземных шаманах и одержимости духами. 

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А также: Мультфильмы для детей (и не только)

Дикая семейка (Sauvages) — кукольный мультфильм франко-швейцарца Клода Барраса, режиссёра «Жизни Кабачка», про девочку, защищающую остров Борнео от вырубки лесов. Мультфильм вышел год назад на Каннском кинофестивале и пока что держит 100% одобрения критиков.
Косолапый агент (Bei ken xiong 2: jin pai te gong) — китайский компьютерный мультфильм про Бернарда, неуклюжего мишку-суперагента. Продолжение мультфильма «Бернард: Миссия на Марс» 2023 года.
Побег из будущего (Boonie Bears: Future Return) — китайский компьютерный мультфильм по франшизе Boonie Bears («Медведи-соседи» или «Отважные медведи» у разных локализаторов). На сей раз мишки попадают в постапокалиптическое будущее.
Повелительница города сказок (Dalia y el Libro Rojo) — южноамериканский компьютерный мультфильм про девочку, попавшую в волшебную книжную вселенную.
Пушистый форсаж: Гран-при (Grand Prix of Europe) — англо-немецкий мультфильм про фурри-мышей на автогонках.
Русалочка и морской монстр (Xiao mei ren yu zhi da hai guai chuan shuo) — китайский мультфильм про то, о чём название: про русалочку, исследующую глубины, и морское чудовище.

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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