Какие фильмы смотреть в июле 2025 в кино? Старое доброе аниме и новые сказки

— американский постапокалиптический триллер про пандемию, выкосившую взрослых, и про выживших детей, которые попали в лапы злодейки. Режиссёр — Дестри Эллин Спилберг, дочь самого Мистера Голливуд. Никак не связано с игрой и сериалом The Last of Us