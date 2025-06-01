«Пункт назначения: Узы крови»: скучали по новым фобиям?

Студентке Стефани снится один и тот же сон: как в башне-ресторане Skyview из-за несчастного случая гибнет много людей. Измученная кошмаром девушка понимает, что эти события случились много лет назад, а центральное действующее лицо в них — её бабушка Айрис. Стефани едет на поиски Айрис, чтобы узнать страшную истину — теперь под угрозой смерти вся её семья.
Жанр: ужасы, чёрная комедия
Режиссёры: Зак Липовски, Адам Стейн
В ролях: Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес, Риа Килстедт, Ричард Хэрмон, Оуэн Джойнер, Тони Тодд и другие
Премьера: 29 апреля 2025 (США), май 2025 (мир)
Продолжительность: 110 мин
Похоже на: все остальные «Пункты назначения», «Обезьяна» (2025), «Эффект бабочки» (2003), «Предчувствие» (2007)
Перезагрузку серии фильмов «Пункт назначения» планировали ещё в 2009 году. Проект менял сценаристов и несколько раз откладывался, что обычно не шло на пользу ни одному фильму. К счастью, в итоге за него взялись режиссёры-энтузиасты Зак Липовски и Адам Стейн. Они так горели этим кино, что на встрече с продюсерами даже инсценировали несчастный случай в духе серии — естественно, их тут же наняли. К проекту даже удалось привлечь Тони Тодда, для которого эта роль стала последней. Фильм посвящён ему, и, к счастью, эпитафия вышла достойной.
Несмотря на первоначальные планы, у авторов получилась не перезагрузка, а красивое завершение серии. «Узы крови» любовно штопают сюжетные дыры, собирают оборванные линии и сшивают разрозненные пять фильмов в единое ладное полотно. Фанаты франшизы точно будут довольны — мало того что кино получилось хорошим, так оно ещё и до отказа набито оммажами предыдущим частям. Не будем раскрывать весь фансервис, но намекнём: тем, кто ходил к психотерапевту после той самой сцены с брёвнами, тут будет на что посмотреть.
Если первая часть была настоящим мистическим триллером — мрачным, безысходным и безжалостным (даром что выросла из эпизода «Секретных материалов»), то в остальных градус серьёзности постепенно таял. Смерти превращались во всё более изощрённый аттракцион (привет, «Пункт назначения 3»!) и вызывали уже не сопереживание, а скорее азарт. Количество шуток сомнительного качества тоже росло в геометрической прогрессии, и назвать шестую часть фильмом ужасов можно с большой натяжкой. Это циничная чёрная комедия, ни больше ни меньше — всё ещё простая и глупая, но в этот раз по-настоящему забавная. Фильм похож скорее на мягкую самопародию, чем на леденящий кровь хоррор (хотя и льда, и крови тут достаточно).
Если вы задаётесь вопросом, какой маньяк будет искренне смеяться над страданиями и жестокими смертями, спешим уверить: скорее всего, этот маньяк — вы. Создатели фильма хорошо понимают, как сделать так, чтобы было весело, и выдерживают идеальный баланс между шокирующими кадрами и гэгами. Просмотр «Уз крови» на большом экране среди людей, которые смеются, вскрикивают и увлечены настолько, что забывают есть попкорн, — то, ради чего стоит ходить в кино.
На первый взгляд, фильм следует той же формуле, что и предыдущие. Нам показывают, как где-то капает вода, шатается винтик или разбивается стакан, после чего запускается очередная стихийная машина Голдберга. Дедка за репку, бабка за дедку, детали механизма приходят в действие, и очередной несчастный идёт в расход самым неприятным и «мясным» способом, который вы могли представить.
Может, дело в крепком сценарии, а может, в героях, которые наконец напоминают живых людей, но на этот раз кино вышло на удивление увлекательным. За всеми предзнаменованиями в кадре поневоле следишь с волнением и предвкушением, гадая, оправдается ли «смертельный» прогноз и каким способом.
На сей раз компания героев, на которых пала тень Мрачного Жнеца, — это не группа стандартных тридцатилетних подростков, а члены одной семьи. У смерти есть веские причины расправиться именно с ними, и она успела так обозлиться, что действует особенно жестоко и поспешно. Угроза всё ещё невидимая, но говорят о ней почти как о живом существе. Например, бабуля Айрис обращается с ней как со шкодливым котом, в которого швыряют тапок, когда он пытается сбросить кружку со стола.
Главная героиня, Стефани, которой досталась роль провидицы, не самый приятный человек. Оно и к лучшему — ей дают возможность для внутреннего роста, что для героев кино категории В история не слишком частая. Она забросила семью из-за учёбы (на самом деле из-за поколенческой травмы), и волей судьбы ей приходится эту семью спасать.
Непривычный для серии сюжетный слой — семейная драма — тут прописан поверхностно, «чтобы был». Но даже в таком схематичном виде он заставляет испытывать к героям чуть больше симпатии. Одно дело, когда друг друга выручают из беды еле знакомые между собой одноклассники, и совсем другое, когда это пытаются сделать братья и сёстры или родители и дети. Из откровенно раздражающих героев тут только мальчик с монетками из начала фильма — в своё время даже Деннис-мучитель, пожалуй, не так бесил.
Хотя на экране почти нет примелькавшихся лиц, на актёрский состав жаловаться не приходится. Актёры делают именно то, что от них нужно, чтобы персонажи вызывали сопереживание, но не привязывали к себе по-настоящему. Всё-таки мы «Пункт назначения» смотрим, а не мультик «Спасатели». Особенно тёплой получилась сцена с персонажем Тони Тодда, который наконец-то получил предысторию. Ему позволили сымпровизировать небольшой монолог, и, пожалуй, это главные слова во всём фильме.
Отдельное достоинство «Уз крови» — саундтрек. Несколько лучших шуток здесь связаны с удачным подбором музыки, а зажигательная песня «Shout» от The Isley Brothers уже завирусилась в интернете и стала неофициальным гимном фильма. Подобная подборка треков получилась разве что у Джеймса Ганна в «Стражах Галактики» и ещё нескольких картинах, а это, на секундочку, серьёзный комплимент.
«Узы крови» — отличный развлекательный фильм. Благодаря тому, что над ним работали увлечённые энтузиасты, он стал если не лучшей, то точно одной из лучших частей серии. Это кровавое, изобретательное, напряжённое и очень весёлое зрелище, которое точно стоит просмотра в кинотеатре.
Конечно, мелким шрифтом под этими восторгами написано «*в рамках жанра». Хочется надеяться, что к шестой части зрители уже раскусили суть «Пункта назначения» и не будут оценивать его по критериям «Аватара» или лауреатов Каннского фестиваля. Shout!
Два десятка лет изощренной кровавой мясорубки, где роль маньяка досталась самой Смерти, от которой не убежать. Юлий Ким рассказывает об истории франшизы, полной взлетов и падений, как американские горки.
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