«Пункт назначения: Узы крови»: скучали по новым фобиям?

Перезагрузку серии фильмов «Пункт назначения» планировали ещё в 2009 году. Проект менял сценаристов и несколько раз откладывался, что обычно не шло на пользу ни одному фильму. К счастью, в итоге за него взялись режиссёры-энтузиасты Зак Липовски и Адам Стейн. Они так горели этим кино, что на встрече с продюсерами даже инсценировали несчастный случай в духе серии — естественно, их тут же наняли. К проекту даже удалось привлечь Тони Тодда, для которого эта роль стала последней. Фильм посвящён ему, и, к счастью, эпитафия вышла достойной.



