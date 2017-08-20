Галерея несбывшегося будущего. Другие планеты

«Мир фантастики» публикует рисунки художников прошлого столетия, отражающие взгляд тогдашних людей на будущее и космос. Их ожидания были, мягко говоря, завышенными, а оптимизм граничил с наивностью. На этот раз мы «слетаем» к планетам Солнечной системы — какими их представляли в те годы.

Меркурий

Добро пожаловать на Меркурий, самое солнечное место в Солнечной системе. За 0,5 секунды здесь можно получить отличный ровный загар. Еще через 1,5 секунды расплавятся пломбы в ваших зубах.

Даже в середине прошлого века люди знали, что на Меркурии слегка жарковато, а его атмосферы хватило бы на несколько вдохов для полевой мыши. Однако это не мешало фантастам утверждать, что «из-за страшной жары на Меркурии могут выживать только насекомые».

Из кристаллов те умудряются выращивать дома, похожие на дверные ручки, и ловят парусами несуществующий бриз на воде, которая упорно отказывается кипеть при 500 градусах Цельсия.

Венера

Что люди в 1930-х годах знали о Венере? Она чуть меньше Земли и покрыта облаками, а в атмосфере много углекислого газа. Приблизительно такая же картина наблюдалась на доисторической Земле, следовательно, Венера — родина динозавров.

Слева — Венера в представлении американцев 1950-х. Справа — антикоммунистические ужасы в цикле про Перри Родана (Красная Армия на Венере).

По логике футурологов, если на планете много рек и болот, на вершине эволюции будут амфибии.

Эта логика действует и в обратную сторону. Большая часть Земли покрыта водой, в атмосфере много паров. Поэтому с точки зрения, например, марсиан типичный землянин будет похож на Джа-Джа Бинкса. Желтокожего, с перепонками между пальцев и жирного, потому что Земля — планета плодородная.

Центр Земли

Теории полой Земли сохраняли популярность даже в космический век. На данном рисунке мы видим Солнце в центре Земли, наших паукообразных соседей снизу, землянина, защищающегося от них крышкой канализационного люка (которую он тащил с собой от самой поверхности) и слушающего музыку на альфа-версии iPod.

Луна

Самый простой и доступный объект для колонизации. Советские футурологи подходили к делу основательно: от размещения базовых модулей на поверхности до создания углубленных в грунт баз.

Взгляд американцев на коммунистическую Луну был вполне характерным для западной пропаганды того времени. А раньше, оказывается, на Луне были моря, по которым плавали огромные ковчеги.

Марс

В 1877 году Джованни Скиапарелли открыл каналы на Марсе. С тех пор эта планета считалась обитаемой.

Вначале на нее «прописывали» древние вымирающие цивилизации с высоким уровнем развития технологий. В 1930-х годах ученые стали скромнее, надеясь найти на Марсе хотя бы мхи и лишайники. Сегодня даже окаменевшие марсианские бактерии стали бы главным космическим открытием последних 100 лет.

1924 год. Типичный марсианин глазами Хьюго Гернсбека (изобретателя, писателя, редактора первого в мире фантастического журнала Amazing Stories). На затылке — телепатическая антенна. Огромные уши улавливают звуки в разреженной атмосфере Марса. Мощная грудная клетка собирает из нее кислород. Глаза на стебельках втягиваются внутрь холодными ночами. Густой белый мех сохраняет тепло. Плоские ноги с присосками. Атомный боевой посох в руке, фляга с водой и пищевые таблетки на поясе.

Юпитер

Реконструкция, основанная на наблюдениях астрономов начала прошлого века. У планеты огромная гравитация, так что ее обитатели — плоские слизняки с короткими сильными ногами и тонкими легкими руками. Землянам для передвижения понадобится вездеход (о том, что он будет перевозить человека в виде лужи мясной каши, почему-то умалчивается).

Сила тяжести не мешает юпитерианцам строить огромные памятники и разбивать поля для гольфа. Игры ведутся исключительно на интерес, поскольку из-за мощной гравитации счет все равно счет будет 0:0.

Согласитесь, по сравнению с этой картиной сплошной океан кипящего жидкого водорода, переходящего в металлическое состояние с увеличением глубины, — это же скучно!

Спутники Юпитера

Каллисто. Столица этой луны построена на озере и называется Серенис. Фрэнк Пол называет Каллисто «инопланетной Венецией». Расшифровываем: в воздухе постоянная сырость, кукольная чашка кофе стоит 10 евро, половина музеев закрыта из-за очередного потопа, каналы воняют канализацией, а гондолы на воде плавают реже, чем кое-что другое, созвучное.

Жители Ганимеда — разумные кошки — черпают энергию в магнитных полях Юпитера. Столь продвинутое научное достижение не мешает им ездить верхом на динозаврах и размахивать копьями. Логика подсказывает, что снимать шлем во время первого контакта с ганимедианцами — плохая идея.

Нашему космонавту повезло. Ганимедианского динозавра он пристрелил из винтовки времен Первой мировой войны и привез его тушку в подарок жителям Европы — дружелюбным ракообразным, строящим свои города из прозрачного пластика.

Встреча происходит на грядках, и это еще цветочки. Ягодки — на второй иллюстрации из книги Камиля Фламмариона «Астрономия для дам». Так выглядела Европа (спутник Юпитера) в 1903 году.

Кристаллические города Ио. Драгоценные камни в короне межпланетной моды. Здесь царит архитектура арт-деко: индустриальный дизайн и архаика, граненые формы и красочная палитра. Местные обитатели — это не только ценный мех… Хотя — нет. Для космонавта с ружьем — это только ценный мех.

Сатурн

В начале прошлого века о Сатурне было известно лишь то, что плотность этой планеты чуть меньше плотности воды. Логично было предположить, что она покрыта болотами. Населяют ее баклажаны на паучьих ножках, прикрытые сверху банановой кожурой. Они строят свои дома в кратерах вулканов и, судя по однотипной архитектуре, начисто лишены воображения.

Современные сведения о том, что Сатурн, как и Юпитер, состоит из газа, были предвосхищены рисунком, где космонавт висит на подтяжках. Ведь планета, фактически не имеющая поверхности, — идеальное место для прыжков с «тарзанки».

Вращающийся вокруг Сатурна Титан — самый большой спутник в Солнечной системе. Его жители склонны к титанической архитектуре и строят огромные дома в виде печных труб. Или печные трубы в виде домов. По замыслу Фрэнка Пола гуманоиды, живущие под кольцами Сатурна, обязательно должны быть полосатыми, как пчелы. Титан покрыт болотами (похоже, других сред обитания, кроме пустынь, джунглей и болот, фантасты не знают).

У космонавтов принято выходить на поверхность незнакомой болотистой планеты, даже не выглянув в иллюминатор. Поэтому одного из них всегда хватает чудовище. Которое потом будет долго позировать с вопящей жертвой в пасти, дожидаясь, пока остальные первопроходцы не разрядят в него все обоймы. Оружие, как вы уже догадались, — пороховые ружья.

Уран

На Уране довольно темно, потому жизнь протекает под поверхностью. Если можно назвать «жизнью» роботов, увлекающихся скейтбордом и населяющих города, больше похожие на гипермаркеты.

Разум уранца — потемки. Эти ребята строят реактивные корабли с отличным боковым обзором. Их девиз: «Лобовые стекла придумали трусы!».

Нептун

Если планета называется Дюна, то на ней должна быть пустыня. Из этих же соображений Нептун покрыт океанами. Населять Нептун должны разумные фиолетовые жабы, в архитектуре которых преобладает… красная икра. Человек, вооруженный багром и топором, смотрит на эту лягушку с огромным интересом. Мысли нептунианца читаются по глазам: «Если этот парень — француз, то мне конец!».

Плутон

Последняя остановка на сегодня. В 2006 году Плутон был исключен из списка планет Солнечной системы, так как его размеры оказались слишком малы. Но до этого о Плутоне было известно лишь то, что там очень темно и холодно. Соответственно, жизнь возможна только под поверхностью. В пещерах. А где пещеры, там и летучие мыши. Как они летают — неизвестно, ведь атмосферы у Плутона почти нет, зато из-за низкой гравитации гуано падает о-о-очень медленно.

Шея космонавта на всякий случай защищена стальным воротником. — вон какие красные пятна на груди у мышей. А вдруг это следы укуса, а вдруг они кусают кого ни попадя?!

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