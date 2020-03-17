Серия ужастиков «Пункт назначения» стала отдельной вехой в истории жанра. Страх, паранойя, напряжение, азарт и даже восторг — вот лишь часть эмоций, испытанных нами за 11 лет существования франшизы, которая жила ярко и, к всеобщему удивлению, не оставила потомков. В честь 20-летнего юбилея первого фильма поговорим о том, как он появился, чем был уникален и почему история серии закончилась на пяти картинах.

Наступление нового тысячелетия было волнующим для всего мира. Ожидание глобальных перемен, катарсиса, а то и конца света будоражило умы и, конечно же, находило отражение в кино. «Красота по-американски», «Матрица», «Бойцовский клуб» — эти картины, вышедшие накануне миллениума, на разных уровнях пересматривали устройство мира, американскую мечту и правила игры. Конечно, и творцы хоррора на общей волне хотели сделать что-то особенное и в какой-то мере экзистенциальное.

Но основная причина, по которой родился «Пункт назначения», вполне тривиальна: зритель просто-напросто устал от маньяков с острыми предметами. Фредди Крюгер давно пребывал в отпуске, Джейсон изжил себя настолько, что в 2001-м его готовили к запуску в космос, а в один год с первым «Пунктом» вышел третий «Крик», похоронивший серию на долгие годы. И это при том, что сам «Крик» уже был постмодернистским переосмыслением слэшеров. Призраки жанр тоже не спасали.

В 1999 году грянула «Ведьма из Блэр», совершившая революцию в кино и подарившая миру целый ворох микробюджетных мокьюментари. Но это можно считать параллельной веткой развития жанра, значимость который к 2000-му еще не успели оценить. До вала ремейков классики оставалось еще лет пять. В общем, обстановка была максимально благоприятной для чего-то необычного. Поэтому идея убийцы, которого нельзя увидеть, идея схватки со смертью как таковой заинтересовала продюсеров.

Фильм 1. Не увидеть Париж и умереть

Идея «Пункта назначения» родилась из реальной катастрофы. 17 июля 1996 года авиалайнер Boeing 747-131, следующий в Париж, взорвался через 12 минут после взлета из аэропорта Нью-Йорка. ФБР искали следы взрывчатки, но причиной гибели 230 человек оказалось замыкание проводки в топливном баке.

Сценарист Джеффри Реддик на основе этой истории написал сценарий для одной из серий «Секретных материалов». Крис Картер не взял его в работу, но на идею обратили внимание другие члены «союза писателей» «СМ» — Глен Морган и Джеймс Вонг. Они переписали сценарий и убедили руководство New Line Cinema дать зеленый свет полнометражному фильму. Для Джеймса Вонга «Пункт назначения» стал режиссерским дебютом.

Картина быстро окупилась в прокате. При примерном бюджете в 23 миллиона долларов фильм заработал 10 миллионов за первый уик-энд, 50 миллионов всего в Америке и больше 100 миллионов по итогам мирового проката. А также моментально стал культовым. Почему?

Главная причина — сцены смертей. Их здесь можно разделить на два вида. Первые срабатывают по принципу «машины Голдберга»: треснула кружка, вода попала в монитор, он коротнул и взорвался, персонаж отлетает назад, хватает тряпку, та опрокидывает стойку с ножами, они подлетают… Всё это нагнетает напряжение, а «механизмы смерти» одновременно со страхом вызывает любопытство и даже некоторое восхищение своей сложностью.

Подобные сцены перемежаются смертями быстрыми и внезапными — например, когда герой попадает под автобус прямо посреди диалога. Чередуя «быстрые» и «медленные» смерти, авторы фильма создают атмосферу постоянного напряжения: зритель не знает, в какой момент в экран полетит очередная порция клюквенного морса.

Особый шарм первой части добавляет то, что сцены всех смертей были сняты с применением практических эффектов. В последующих фильмах бал будет править компьютерная графика.

Напряжённую атмосферу поддерживает и сама сущность «невидимого маньяка». Несчастный случай выступает как ультимативное оружие смерти. Монстр или псих с топором хоть и страшны, но всё же понятны. Тут же опасность представляет абсолютно всё, даже процесс открывания консервной банки. Как с таким бороться? От судьбы же не уйдёшь.

Отсюда — ещё одна ключевая черта франшизы, которая станет очевиднее со второго фильма: исследование фобий. Привычные повседневные вещи и процедуры в «Пункте назначения» становятся смертельно опасными. В первой части авторы использовали страх авиаперелётов, который есть почти у всех и лишь подогревается новостями об авиакатастрофах. Хотя, как любит повторять Супермен, «перелёты — всё ещё самый безопасный способ путешествовать».

А вот начиная со второй части серия развивает фобии ко всему на свете. Под раздачу попало всё: автострады, ралли, американские горки, акупунктура, мосты, бассейны, лазерная коррекция зрения и, конечно же, самый жуткий убийца — солярий!

В плюс фильму сыграло то, что в центр сюжета поместили вполне стандартного героя. Это классический «андердог», простой невзрачный парень, которого прессуют качки и игнорируют красотки. Конечно же, он становится избранным и спасается.

Первоначально на главную роль рассматривали Тоби Магуайра, а в пару ему хотели взять Кирстен Данст. Так что знаменитая парочка из трилогии Сэма Рэйми о Человеке-пауке могла встретиться раньше. Но они отказались — и кастинг-директор обратил взор на харизматичного парня из черной комедии «Рука-убийца». Канадский актер Девон Сава воплотил героя, за которого было легко переживать: искреннего, доброго и при этом очень неглупого. Он вычисляет последовательность смертей и придумывает план, как перехитрить «невидимого убийцу». А между делом еще и девушку завоевывает. Приятная ламповая классика посреди авангардного праздника смерти. Девушку, кстати, сыграла Эли Лартер, в будущем известная по сериалам «Герои» и «Новобранец».

Основано на реальных событиях! Вступительная катастрофа почти в каждом фильме основана на реальном прототипе. Идея мясорубки на шоссе из второй части вдохновлена масштабной аварией в 2002 году, когда в штате Джорджия из-за густого тумана на автостраде столкнулись 125 автомобилей. Начало четвёртого фильма отсылает к знаменитой трагедии 1955 года на гонке «24 часа Ле-Мана». А пятый фильм углубляется еще дальше в историю и передает привет Такомскому мосту, обрушившемуся в 1940 году. Лишь у крушения американских горок из третьей части нет однозначного прототипа. Но и здесь явно чувствуется влияние реальной трагедии — в московском аквапарке «Трансвааль-парк», где за два года до выхода фильма обрушилась крыша.

Фильм 2. Кровавая баня

Сиквел не заставил себя долго ждать и вышел уже в 2003 году. Его режиссером стал Дэвид Р. Эллис. К новому фильму авторы применили подход «то же самое, но побольше». Героев стало больше, смертей тоже, а вступительная сцена с лесовозом на шоссе стала как самой масштабной аварией в кино, так и самой знаковой сценой франшизы — большинство людей при упоминании «Пункта назначения» вспоминают именно ее.

С возросшим масштабом пришла и некоторая легкомысленность. Стало больше юмора, некоторые смерти выглядят не столько страшно, сколько комично. А местами даже цинично — чересчур. Финал с «детским барбекю» откровенно перегибал палку и уводил историю в китч вместо ужаса. Поэтому в дальнейших частях детей убивать перестали.

С сюжетом «Пунктом назначения 2» вообще произошла странная вещь. Сценаристы придумали целую сложную систему, по которой работал выбор смерти, постаравшись по максимуму связать ее с сюжетом первой части. Герои ПН2 — люди, которые выжили благодаря тому, что смерть персонажей первой части произошла не там, где должна была. Взаимоотношениям между персонажами уделяют немало времени, а для пущего драматизма в сюжет вернули выжившую в первой части героиню Эли Лартер, да еще и определили ее в психушку.

Но все это не сработало. Сюжет оказался совершенно неважен и неинтересен зрителям. В первую очередь потому, что героя Девона Савы не просто нет во второй части — его еще и убили между фильмами, уронив ему кирпич на голову. От такого небрежного и даже издевательского устранения полюбившегося героя фанаты пришли в ярость. Остальное сделали циничный юмор и зрелищные смерти — персонажи стали мясом, и эмоциональная связь с ними испарилась. Больше она и не вернётся. Отныне франшиза превратилась в зрелищную мясорубку.

С финансовой же точки зрения фильм слегка просел. Он стоил немного дороже первой части (26 миллионов долларов) и собрал немного меньше (90 миллионов). Но окупился достаточно, чтобы продолжать праздник.

Фильм 3. Горки, гонки и твист

Начиная с третьей части и авторы, и зрители понимали, что запустился конвейер. В каком-то смысле это удобно: зрители знают, чего ждать, и получают именно это. Авторы могли спокойно сосредоточиться на главном — красивых, изобретательных смертях. А героям особого значения не придавали: описали их парой штрихов — и будет с них, всё равно все помрут.

Оставалась пара вещей, которые необходимо было обновлять для свежести впечатлений. Скажем, механика обмана смерти почти во всех фильмах разная: в третьей части, например, героиня видит указание на то, кто как умрет, через блики в фотографиях. Повторное видение у главного героя в финальной сцене, которое дебютировало в третьей части и вернулось в четвертой, — еще одна из таких специфических фишек.

«Пункт назначения 3», несмотря на возвращение в режиссерское кресло Джемса Вонга, оказался самой проходной и незапоминающейся частью, которая стала легендарной лишь благодаря одной сцене. Именно в третьем фильме случилось убийство в солярии — одна из самых жестоких и жутких смертей во всей франшизе.

В целом же третья часть — самая предсказуемая и нединамичная. Авторы сделали ставку на медленные, сложносочиненные смерти, без внезапных. Из-за этого каждая сцена смерти напоминает предыдущую, а весь фильм разделился на разговоры и напряженное ожидание, когда же бабахнет, — и плохо держит зрительское внимание.

Фильм 4. Смерть в 3D

Четвёртый фильм стал попыткой выйти на новый уровень и перезапустить франшизу. Недаром в оригинальном названии нет номера. Дело в том, что фильм удачно вскочил на волну шумихи вокруг 3D, выйдя в один год с «Аватаром» Кэмерона. Смакование смертей приобрело особый смысл — теперь они должны быть не просто зрелищными и сложносочиненными, а еще и поставленными так, чтобы всевозможные предметы и части тела летели прямо зрителю в лицо. И с этой задачей фильм справился на ура. На данный момент «Пункт назначения 4» — самая прибыльная часть серии.

Кроме того, авторам удалось наделить персонажей харизмой и индивидуальностью. За них вновь переживаешь и желаешь им успеха. Тем сильнее эмоциональный шок и последующая злость оттого, что четвертая часть заканчивается необратимой гибелью всех персонажей на титрах.

Фильм 5. Конечная

Сюжетная арка франшизы давно зашла в тупик, но прибыли радовали, — и в 2011 году на свет вышла последняя на данный момент часть «Пункта назначения». Что иронично, в том же году на экраны вернулся «Крик» с четвертым фильмом. Пост сдал, пост принял.

Пятая часть много чем порадовала. Все сильные стороны оказались на месте, а интригу и напряжение усилили очень уместным заимствованием из классики японского хоррора — «Звонка». Теперь смерть стало можно подкупить, отняв чужую жизнь. Такой поворот добавил психологизма и моральных вопросов, заняв героев чем-то помимо постоянных криков, слез и умираний. А главный сюрприз ждал зрителей в конце, когда сюжет серии неожиданно и оригинально закольцевали.

Символично, что возвращение к событиям первого фильма стало концом эпохи «невидимого убийцы». Круг замкнулся, придумать дельную историю с нуля так, чтобы это устроило продюсеров, сценаристам не удавалось. И хотя фильм окупился в прокате и обладает самым высоким рейтингом «свежести» на Rotten Tomatoes, продолжения нет до сих пор.

Мир хорроров снова изменился. В 2007 году вышел фильм «Паранормальное явление» и сделал с индустрией то, что не удалось «Ведьме из Блэр»: запустил волну псевдодокументальных хорроров, которая не угасает до сих пор. Фильм стоил 15 000 долларов, а собрал почти 200 миллионов! В 2011 году вышла уже третья часть, которая при пятимиллионном бюджете собрала по миру 207 миллионов долларов. Для сравнения: «Пункт назначения 5» стоил 40 миллионов и собрал 167 миллионов. Студия ясно увидела, что можно зарабатывать больше денег при меньших усилиях и рисках. И уникальный аттракцион не смог избежать участи своих многочисленных героев.

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«Пункт назначения 6» находится в разработке с прошлого года и будет очередной попыткой перезапустить серию. Сценаристами значатся Маркус Данстэн и Патрик Мелтон (они работали над сериями «Пила» и «Коллекционер»). Более подробной информации пока нет, но можно с уверенностью сказать, что время пришло. Кинематографисты уже прошлись ремейками практически по всей классике хорроров. Мода на 1980-е, запущенная успехом «Оно», постепенно сходит на нет. Сейчас на гребне волны интересные и относительно недорогие концептуальные ужастики вроде «Тихого места».

Перезапуск «Пункта назначения» может хорошо вписаться в эту тенденцию, если подаст историю под новым и необычным углом. Или же авторы могут вложить побольше средств и сделать ставку на зрелищность — этого современному хоррору крайне не хватает.

Как бы то ни было, поздравляем «Пункт назначения» с юбилеем и ждем возможности развить у себя еще пару-тройку фобий.