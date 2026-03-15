Gothic: 25 лет истории игровой серии

Двадцать лет назад на страницах «Мира фантастики» развернулась нешуточная драма: две воистину эпические RPG, The Elder Scrolls IV: Oblivion и Gothic 3, сцепились в схватке за звание лучшей игры 2006 года. Окончательный выбор победителя редакции дался непросто. По неподтверждённым данным, в баталиях жюри было сломано около двух десятков копий, израсходован весь запас эльфийских стрел, а вся мана ушла на файерболы. Выжившие участники того грандиозного сражения нарекли Oblivion главной игрой года. Конечно, мы надеялись, что это не последний раз, когда Bethesda и Piranha Bytes сталкивают свои детища лбами, выясняя, кто же из них сотворил лучшую ролевую игру…

...Но время всё расставило по местам. Bethesda, несмотря на сомнительные эксперименты вроде Fallout 76 и стремление переиздать Skyrim на тостерах и кофеварках, остаётся на плаву. «Пираньи» же намертво застряли в ранге создателей игр категории «Б», которые большинство геймеров рассматривают не иначе как таймкиллеры для затишья между громкими релизами. О том, что труды Piranha Bytes когда-то всерьёз сравнивали с Morrowind и Oblivion, сегодня принято вспоминать со снисходительной улыбкой.

И всё же работы над ремейком первой «Готики» всколыхнули геймерское сообщество. Игровой тизер проекта был принят положительно, хотя и он подкидывает немало поводов для скепсиса: в работе задействована другая студия, изменения в боевой системе и в характерах персонажей неоднозначны, дизайн мира отличается от того, что мы видели в оригинальной игре.

В общем, самое время оглянуться назад и посмотреть, что же серия Gothic когда-то из себя представляла.

Gothic I: Ловкость рук и сплошное мошенничество

Первая «Готика» вышла в 2001 году и вызвала неоднородную реакцию. Одни игроки были очарованы атмосферой магической тюрьмы и жестоким, враждебным окружением, которое подчас заставляло чувствовать себя беспомощным. Другие плевались от странного управления (спасибо тому факту, что игра изначально разрабатывалась под консоли), куцей прокачки и невозможности кастомизировать персонажа. И что за низкополигональный брусок вбит главному герою в затылок? Ах, это косичка!

Однако в RPG, как правило, ценится сюжет. Какую историю рассказывала первая «Готика» — и стоила ли она того, чтобы в неё влюбиться?

Много лет королевством Миртана правит Робар II. Однажды северные горны возвещают о страшной беде: начинается великое переселение орочьего народа. И вместе с ним — жестокая война, в которой у людей практически нет шансов… Орки — несокрушимые противники, превосходящие в силе и выносливости любого солдата королевской армии. Единственная надежда людей на победу — магическая руда: оружие из этого материала способно изменить исход войны. Остров Хоринис становится центром добычи ценного ресурса. Сослав туда на каторгу преступников со всего королевства, король решает оградить шахты магическим барьером, чтобы заключённые не могли сбежать. Ритуал, проводимый королевскими магами, выходит из-под контроля — и барьер накрывает гораздо большую площадь острова. Вскоре заключённые поднимают бунт и убивают надзирателей. И король, чтобы получать руду, вынужден вступить с преступниками в переговоры…

Из всех сюжетов, когда-либо написанных Piranha Bytes, историю первой «Готики» определённо можно считать самой интересной и нетривиальной. Война орков и людей — типичный фон для фэнтезийного приключения, но здесь он оказывается максимально отдалён от игрока. Никакого превозмогания во имя спасения человечества — Безымянному Герою предлагается просто-напросто сбежать из волшебной темницы.

Начало всех начал

Тюремная колония показана во всей красе. Заключённые разделились на три лагеря с разной идеологией. Старый Лагерь торгует с королём — здесь царят суровые порядки, установлена строгая иерархия, а верхушка величает себя не иначе как баронами! Новый Лагерь — это просто толпа бродяг во главе с группой магов, планирующих взорвать гору магической руды и тем самым уничтожить барьер. Законов в Новом Лагере нет, а единственное, что объединяет тамошний контингент, — стремление к свободе. Болотный Лагерь — это и вовсе секта, члены которой курят травку и молятся некоему Спящему, что дал им новый смысл жизни и пообещал вывести свою паству из-за барьера.

Попадая в мир «Готики», Безымянный сразу же сталкивается с необходимостью сотрудничать с одним из лагерей. Здесь нет героев-одиночек, способных выжить без чужой помощи, — ты либо становишься частью коллектива, либо погибаешь.

Только имейте в виду, что первая «Готика» — игра хитрая и коварная. Она подкупает тебя богатой вариативностью в начале, когда ты отчаянно мечешься между лагерями, пытаясь понять, с кем тут лучше дружить. Когда же ты наконец вступаешь в одну из гильдий, воображение начинает рисовать упущенный контент других фракций, который ты непременно получишь при перепрохождении… История тем временем из вариативной и небанальной стремительно превращается в довольно привычную. Это линейный забег из точки А в точку Б, в конце которого непременно выяснится, что герой таки был Избранным.

И никакого уникального фракционного контента, как оказалось, тоже нет — даже у доспехов в разных гильдиях зачастую одинаковые параметры защиты. Принадлежность к лагерю не имеет практически никакого значения. Единственный серьёзный выбор — развитие в роли воина или мага (луки и арбалеты в первой «Готике» не слишком полезны, так что полноценный отыгрыш стрелка превращается в кромешный ужас).

На этом «Готика» не перестаёт пускать игроку пыль в глаза. Многие хвалят игру за уникальных монстров, наделённых собственными моделями поведения и отличающихся высоким интеллектом. Да, может, бьют монстры по-разному, но мнение об их продвинутом ИИ ошибочно — регулярные застревания во всём подряд, падения с обрывов и невозможность атаковать Безымянного, забравшегося на сколько-либо серьёзную возвышенность, говорят о невысоких умственных способностях.

Боевая система проста, как три копейки, — но, надо же, при прокачке оружейного навыка главный герой меняет стойку и начинает держать меч иначе. Это простое и гениальное решение опять изящно вводит в заблуждение большинство игроков, ведь прокачанный герой в «Готике» отлично справляется с 90% противников, просто закликивая их.

Вот и получается, что при ближайшем рассмотрении первая «Готика» — игра, полностью держащаяся на грамотном и красивом обмане. Плохо ли это? Скорее нет, чем да. Нередко человек сам стремится быть обманутым, чтобы получить максимальное удовольствие от развлечения. Тем более что сиквелу удалось развить многие сильные стороны оригинала и стать вершиной всей серии.

Gothic II: Убивать драконов до того, как это стало «Скайримом»

Продолжение было сделано без каких-либо революционных замашек — да и зачем? Ядро игры хорошо работало — его стоило лишь украсить несколькими грамотными надстройками. Что же творится в королевстве Миртана на момент событий сиквела?

Падение магической завесы, окружавшей тюремную колонию на острове Хоринис, возвестило о новом витке войны людей и орков. Во главе воинства зеленокожих встали жуткие твари, последнее упоминание о которых затерялось в древних легендах,— драконы! Наместники Белиара, бога тьмы и хаоса, они несут его разрушительное слово и могут обеспечить легионам зла сокрушительный перевес. В Хоринис прибывает орден паладинов с важной миссией, которую выдал им король Робар. Тем временем некромант Ксардас призывает Безымянного Героя, чтобы тот при помощи священной реликвии — Глаза Инноса — уничтожил драконов…

Сюжет и мир «Готики 2» променяли оригинальность на детализированность. Во второй части нет никакой магической тюрьмы со всеми её порядками — теперь нас выпускают в типичнейший фэнтези-мир псевдоевропейского средневековья. Но это, пожалуй, один из самых проработанных подобных миров в компьютерных играх.

Вторая «Готика» — это когда игрока выпускают из тюрьмы на волю

Невероятное ощущение городской жизни Хориниса, единственного крупного населённого пункта на одноимённом острове,— одно из главных достоинств игры. Здесь есть квартал ремесленников, в котором вечно слышен стук кузнечного молота. Пройдя мимо каморки алхимика Константино, можно выйти на храмовую площадь, где жрец Аданоса читает свои проповеди.

Дальше — рынок с вечными женскими сплетнями и герольдом, вещающим о событиях в королевстве. Слушать его можно, попивая бесплатно раздаваемое в связи с военным положением пиво или покуривая дивный кальян. Когда же вы достигнете нужной кондиции, можно спуститься в порт и поискать развлечений в местном борделе… Красотка Надя никому не откажет, главное, чтобы вам было чем платить!

Вступление в гильдию тоже никуда не делось, но группировки на этот раз шаблонно-фэнтезийные — орден паладинов, банда наёмников (смесь беглых заключённых и обычных разбойников) и община магов. Зато теперь выбор гильдии действительно влияет на игру: в зависимости от него появляются особые квесты и даже немножко меняется сюжет.

Наш герой в воде, может, и утонет, но в огне точно не сгорит!

Убивать драконов весьма занятно — ящерам выдали деление по стихиям (огонь, лёд и всё в таком духе), тонну здоровья и неплохую озвучку. Да, перед убийством дракона с ним можно немного поболтать за жизнь, попутно выясняя детали злодейского плана, по которому он действует.

Воины и лучники (ура, отыгрыш стрелка в «Готике 2» доведён до ума!) в схватке с драконами получают достойный вызов своим способностям, а маги ехидно посмеиваются в сторонке: призываемый демон разделывает древнюю рептилию практически без вмешательства со стороны игрока. Заклинание призыва демона записано на свитке, так что на самом деле пользоваться им может кто угодно, но… благородный рыцарь, ты ведь не откажешь себе в удовольствии укокошить дракона лично?

Помимо борьбы с дальними родственниками Алдуина, можно заняться разными ремёслами и промыслами — кузнечные, охотничьи, алхимические и воровские навыки получили значительное расширение. Прокачка оружейных умений усложнилась, и стать мастером боя на всех видах оружия теперь не получится.

Дополнение для Gothic 2 «Ночь Ворона» подвезло контент в начало и середину игры, некоторые новые фишки (добычу золота, изучение языка Древних) и кучу фансервиса по мотивам первой части. В общем, образцовый аддон к образцовому сиквелу!

«Готика 2» сформировала прочное фанатское сообщество, до сих пор преданное этой игре. Особенно её полюбили в странах Европы и в России, но издатель JoWood грезил об американском рынке… Эти грёзы сполна отразились на триквеле.

Gothic III: Всеобщая война

Глядя на третью «Готику» сегодня, жалеешь, что немцы не умудрились изобрести машину времени и слетать в 2010 год, чтобы посмотреть на Fallout: New Vegas. Прежде чем проводить более конкретные параллели, давайте посмотрим, до чего докатилась Миртана в «Готике 3».

Великий орочий завоеватель Кан вторгается в сердце королевства людей. Армии короля Робара терпят одно поражение за другим, несмотря на все старания паладинов и Магов Огня. Настоящей катастрофой для королевских войск оказывается вмешательство в войну некроманта Ксардаса: используя обретённую после низвержения ДраконаНежити мощь, он уничтожает рунную магию. У орков появляется шанс раз и навсегда разгромить Миртану, но вместо этого они бросают свои силы на раскопки древних храмов по всему материку, в результате чего их интересы пересекаются с интересами восточного государства ассасинов. Безымянный Герой прибывает на материк, дабы решить исход затянувшейся войны…

А ведь курьерское приключение, созданное Obsidian, могло бы уберечь Piranha Bytes от многих допущенных ими ошибок. В центре сюжета и Fallout: New Vegas, и «Готики 3» — война трёх сторон с посильным участием нескольких добавочных группировок.

Вот только в New Vegas есть ключевое событие, финальная точка развития конфликта — битва за Дамбу Гувера. В «Готике 3» нет подобного пункта, её сценарий ни на что не опирается

Есть у «Готики 3» ровно один аспект, не подвергающийся никакой критике, — музыкальное сопровождение от Кая Розенкранца

В триквеле Безымянного выбрасывают в гигантский мир и просто предлагают идти на все четыре стороны. Перед героем изначально ставят цель, но она кажется слишком далёкой и размытой, а никаких более-менее чётких промежуточных этапов перед ней нет. Легко ощутить себя в бессюжетном вакууме, когда ты вроде бы что-то делаешь, сражаешься и выполняешь какие-то квесты, но откровенно не понимаешь, чего ради.

И даже когда маховик сценария удаётся чуть раскрутить, сюжету чертовски не хватает сильных, интересных, хорошо поставленных моментов. Чтобы лучше понять это, просто отправьтесь в Фаринг и поговорите там с наёмником Коннором. Он рассказывает увлекательную историю об осаде Фаринга орками. Череда тяжёлых сражений с гигантскими потерями с обеих сторон закончилась тем, что явился наш старый знакомый Ксардас и при помощи магического камня принёс войску зеленокожих победу.

Вся беда сюжета «Готики 3» в том, что о подобных эпических событиях нам рассказывают вместо того, чтобы дать принять в них участие. Да, в игре есть масштабные сражения, но из-за сломанной боевой системы и никакущего интеллекта врагов они не воспринимаются должным образом. Экшен-часть в игре пытались переработать под американскую аудиторию, сделав её проще и интуитивно понятней, но в итоге вышло однокнопочное закликивание, от которого быстро начинает клонить в сон.

«Готика 3» — странная игра. Когда проходишь её по второмутретьему кругу, не удаётся отделаться от грусти: урезанный потенциал торчит из всех щелей. И всё же в истории Безымянного Героя была поставлена точка, что не устроило издателя JoWood. Какие точки — это ж прибыльная франшиза, нужно деньги качать!

Всё будет хорошо

Скандал на релизе третьей «Готики», развернувшийся из-за её паршивого технического состояния, привёл к разрыву отношений между Piranha Bytes и JoWood. Права на бренд Gothic получил издатель и тут же заказал дополнение у индийской студии Trine Games.

Пожалуй, единственное, что привнесли Trine Games в мир «Готики», — это… задание на убийство коров. Ага, в игре, сделанной индийскими разработчиками!

Для JoWood это период «активных извинений»: сначала они просили прощения у игроков за плохую оптимизацию и тонны багов в «Готике 3», а потом точно так же умоляли не держать на них зла за ужаснейшее техническое исполнение аддона «Отвергнутые Боги», наспех созданного индийцами.

К моменту выхода Arcania (в какой-то момент её лишили подзаголовка Gothic 4) все прекрасно понимали, что от этой игры ничего особо ждать не стоит. И, в общем-то, получившийся коридорный слэшер, в котором от «Готики» осталась лишь пара имён да названий, на сто процентов оправдал эти нулевые ожидания.

Arcania, так и не ставшая Gothic 4

Серия «Готика» умерла в глазах фанатов, а родители оригинальной трилогии из Piranha Bytes начали буксовать и стагнировать в собственных идеях. Игры из серии Risen пытались покорить старых фанатов, но время берёт своё — сюжеты кажутся всё более шаблонными, персонажи остаются плоскими, а игровые механики банально приедаются. Фраза «игра от Piranha Bytes» из титула превратилась в клеймо.

В конце концов разработчики поняли, что пора меняться. Их последнее творение — ELEX, эклектичная смесь из фэнтези, постапокалиптики и научной фантастики — было воспринято в более положительном ключе во многом благодаря тому, что «Пираньи» хоть и несильно, но отклонились от привычной для них формулы «Готики».

Над трупом основной серии тем временем активно колдовали некроманты из мод-сообщества. Особенно изобильны модификации для первой и второй частей — есть моды, дополняющие основную игру, короткие психоделические истории и даже масштабные проекты, по сути, новые игры на старом движке. Особо продвинутые фанаты из Польши для своих модов даже записывают полноценный саундтрек в исполнении симфонического оркестра! Для «Готики 3» тоже есть модификации, но их гораздо меньше из-за отсутствия полноценного инструментария.

Ремейк Gothic: графика новая, лица знакомые

И вот круг замкнулся, а мы возвращаемся к ремейку первой «Готики», который должен выйти в 2026 году. Самое главное — ремейк не выглядит дословным переносом старой игры на новый движок. И это понятно: сегодня ловкие обманки первой «Готики» попросту не сработают, эта игра требует качественной доработки. В случае успеха обновлённой «Готики» обещают ремейки и остальных номерных частей.

А что поправить есть и в сиквеле, и в триквеле. Второй «Готике» точно не помешает несколько оригинальных деталей и доработка последней главы, представляющей собой линейный забег с геноцидом монстров. Многие старые RPG грешат подобными лениво оформленными финалами в духе Diablo, но это ведь не повод не исправлять подобные недочёты в ремейке, не так ли?

С «Готикой 3» всё будет много сложнее: если переделку первых двух частей можно было бы сравнить с капитальным ремонтом, то в случае с триквелом нужно сносить все к Белиару и фактически создавать игру с нуля. Единственное, что в третьей части можно оставить неизменным, — саундтрек маэстро Розенкранца.

«Готическая» серия не утратила актуальности. Годы идут, а на виртуальных прилавках до сих пор не так уж много игр с суровыми мирами, в которых на первом месте стоит встраивание героя в непростой местный социум, а лишь на втором — уничтожение очередного древнего зла. И новость о ремейке в этом свете — хорошая, тем более что делает его сторонняя студия, способная привнести что-то новое в формулу «игры от Piranha Bytes».

Тут сами собой вспоминаются последние слова Безымянного Героя:

«И это всё? Посмотрим. Но несомненно одно: всё будет хорошо».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.