Настольная игра Descent: Сказания тьмы. Приключение в мире уютного тёмного фэнтези

Мир Терринот в огне. Одержимые демонами варвары крушат всё на своём пути, а в Туманных землях из могил поднимаются орды нежити, ведомые Вайкаром Бессмертным. Пока столичные политики тратят время на споры о том, какую угрозу следует считать приоритетной, тьма подбирается всё ближе к королевству. Именно так начинается игра «Descent: Сказания тьмы» от издательства Hobby World — масштабное кооперативное приключение.

В этом обзоре не будет сухого пересказа правил. Его автор провёл в подземельях Терринота больше 20 часов — и теперь готов поделиться своим опытом. А ещё — рассказать о цифровом брате настолки, видеоигре Terrinoth: Heroes of Descent, и попытаться выяснить, чем тактильные ощущения от настольной игры отличаются от тактики на мониторе и почему коробочная версия дарит особые эмоции.

Коробка с характером: пластик, картон и смелый стиль

Когда впервые открываешь коробку «Descent: Сказания тьмы», трудно не испытать восхищение. Миниатюры великолепны: детализированные, в динамичных и порой весьма необычных позах. Монстры не уступают героям в качестве, а проработка оружия и одежды радует глаз. Карты крепкие, кубы приятно ложатся в руку, а токены не стираются. Отдельно стоит отметить и картон, из которого нужно собрать трёхмерное окружение: от шатких столов и сундуков до лестниц и построек.

Сборный 3D-террейн — гордость игры. Он создаёт настоящий эффект присутствия: участники партии буквально могут заглянуть за колонны, оценить высоту стен и прятаться за алтарями. Многоуровневые локации — не просто декорация. Они влияют на обзор, создают укрытия и открывают неожиданные тактические возможности. Да, сборка элементов требует времени, но многим это поможет погрузиться в игровой процесс.

По визуальному стилю игра напоминает европейский комикс — и лёгкий налёт сказочности делает её непохожей на типичное тёмное фэнтези. Авторы осознанно создавали яркий, почти мультяшный мир. И им удалось не переборщить: если к портретам людей, эльфов и гномов могут возникнуть вопросы, то изображения чудовищ (вроде босса Зенита) выглядят поистине угрожающе. К этому визуалу быстро привыкаешь — как только игроки запускают приложение, он начинает работать на атмосферу.

Да, без приложения играть в Descent нельзя. Пока вы двигаете фигурки по коридорам, оно берёт на себя всё, что превращает партию в бухгалтерию: следит за здоровьем врагов, их уязвимостями и баффами, рассчитывает урон, помнит о способностях монстров и генерирует сюжетные события. Интерфейс понятен интуитивно, а музыка хорошо вписывается в игровой процесс. Приложение не заменяет живое общение за столом, а освобождает для него время.

Сюжет игры разворачивается во вселенной Терринота, знакомой поклонникам Runewars, Runebound и прошлых частей Descent. Это классическая фэнтезийная вселенная, где есть место и демонам, и нежити, и дворцовым интригам. Структура сценария трёхактная: осада замка, поиск древних артефактов и пара неожиданных поворотов. В команду героев входят маг, вор, волшебница, эльфийка-рейнджер, гном-изобретатель и полудракон-жрец. Тратить часы на изучение биографии каждого персонажа не потребуется: это простые, понятные архетипы, которые позволяют быстро вжиться в роль. Их главная мотивация — обретённая во время совместного путешествия дружба, и дух тёплого лампового приключения игра передаёт отлично.

Танец с мечом и усталостью: геймплей, который держит в тонусе

В основе «Сказаний тьмы» лежит изящная тактическая система, построенная на двусторонних картах и управлении усталостью. Каждый ход — это простое, но требующее расчёта действие. Игрок может один раз переместиться, а затем совершить что-то ещё: атаковать, колдовать, изучить предмет.

Сердце боя — бросок цветных кубиков. На их гранях звёзды (попадания), символы усталости и молнии (активация способностей). После броска следует конвертировать символы в успехи, а затем ввести количество попаданий в приложение, которое произведёт расчёты с учётом брони и сопротивлений. Это увеличивает динамику, позволяя сосредоточиться на тактике, а не на арифметике.

Но глубина игрового процесса заключается в другом. Почти все навыки, оружие и даже планшеты героев двусторонние. В разгар боя можно потратить действие или специальные токены, чтобы перевернуть карту, сменив набор умений на более подходящий, и сбросить усталость, которую постоянно прибавляют враги и броски кубов. А избавляться от неё очень важно: если превысить лимит на карте, герой начнёт получать урон. Это заставляет балансировать на грани, выбирать между мощной атакой и риском выдохнуться в самый неподходящий момент.

Поначалу у героев есть только базовые возможности — игра бережно знакомит новичков с механиками. Но ко второй половине кампании персонажи обрастают экипировкой, а участники партии собирают индивидуальные билды. В зависимости от выбранного стиля игры герои проявляют себя по-разному. И, хотя жёсткой классовой специализации (танк, хилер, дамагер) здесь нет, подобная вариативность даёт приятную свободу: можно экспериментировать с составом отряда и не бояться, что без одного специализированного бойца партия развалится. Сценарии разнообразны и не дают заскучать: здесь есть и гонки по подземелью, и тактические осады, и детективные расследования.

Что касается сложности, то игра умеет быть и милосердной, и требовательной. На среднем уровне она позволяет совершать ошибки и учиться на них, не карая излишне строго. Но есть несколько сценариев (включая финал), которые бросают по-настоящему серьёзный вызов — требуют от команды слаженной работы и продуманных решений. Кроме того, Descent использует систему fail forward: проигранный (кроме последнего) сценарий не заставляют перепроходить, его итог становится частью истории. Неудача превращается в новый поворот сюжета — очень гуманно по отношению к игрокам.

Взгляд на экран: сравнение с Terrinoth: Heroes of Descent

Недавно у настольного Терринота появился цифровой брат. Видеоигра Terrinoth: Heroes of Descent — не прямая адаптация, а, скорее, взгляд на тот же сеттинг сквозь призму жанра «пошаговая тактика». Сравнение этих проектов хорошо показывает, чем отличается кооператив за столом от тактической гибкости «цифры».

Первое, что бросается в глаза, — скорость геймплея. В настольной Descent участники партии между сражениями путешествуют по глобальной карте, крафтят экипировку и выбирают точки интереса. В видеоигре исследовать приходится в реальном времени: спокойно бегать по небольшим локациям, жечь кусты и решать примитивные (но разгружающие мозг) головоломки. Но как только начинается бой, игра переключается в пошаговый режим с ячейками действий.

«Сказания тьмы» на столе — это менеджмент, неопределённость и живые эмоции. Броски кубов, конвертация символов и риск накопить смертельную усталость создают напряжение, и его ощущают все члены партии. В видеоигре же всё просчитано: игроки вольны менять не только состав отряда, но и билды своих героев — их можно корректировать в любой момент без штрафов. Если в настолке герои постепенно обрастают шмотом и притираются к своему билду, то здесь разные типы врагов заставляют постоянно трансформировать группу. Нежить боится огня? Берём жрицу. Драконидам плевать на пламя? Меняем жрицу на эльфийку с ядами. Такая вынужденная ротация не даёт привыкать к любимчикам и раскрывает тактическую глубину игры.

У настольной и цифровой версии похожий сюжет. Это понятное фэнтези, которое не перегружает игрока пафосом. Злодеи в нём харизматичны, а герои архетипичны. Но в настолке подобная простота служит фоном для уникальной истории, которую можно прожить с друзьями. В видеоигре она — лишь функция: благодаря ей герои движутся от одного тактического вызова к другому по симпатичным, пусть и не хватающим звёзд с неба, локациям с техническими нюансами, которые разработчики постепенно правят патчами. Разница восприятия колоссальна: когда игрок держит в руках фигурку своего героя и видит перед собой не экран, а настоящие стены подземелья, он становится соавтором приключения.

Что же выбрать: настолку или видеоигру? Тем, кто ищет нарративное приключение на десятки часов, любит детализированные миниатюры и трёхмерные локации, а также хочет принимать решения, влияющие на исход всей кампании, однозначно можно порекомендовать «Descent: Сказания тьмы». Если же ваша страсть — эксперименты с билдами, и вы готовы простить мелкие технические огрехи ради крепкого тактического ядра — то видеоигра Terrinoth: Heroes of Descent будет отличным вариантом. В любом случае путешествие получится захватывающим!

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