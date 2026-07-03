Во что поиграть в июле 2026-го?

В ноябре выходит GTA VI, бюджет которой, возможно, превышает два миллиарда долларов. Все разработчики боятся выпускать свои игры близко к монструозному проекту. Видимо, поэтому даты выхода так сильно сдвинули, что середина лета, традиционно считающаяся сезоном затишья в индустрии, оказалась нафарширована релизами под завязку.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Когда и где: 9 июля на PC, XSXS, PS5

Что: пиратский экшен в открытом мире на фоне конспирологических древних заговоров

Перевод: текст

О чём: сотрудник злой корпорации создаёт развлекательную программу на основе воспоминаний о пирате XVIII века Эдварде Кенуэе. (Эта компания не Ubisoft, а управляемая тамплиерами Abstergo.) При помощи ДНК потомков разбойника он создал симуляцию, в которой очутился в роли Кенуэя, когда он был простым матросом, оказавшимся посреди интриг тамплиеров и их заклятых врагов — ассасинов.

Почему ждали: Black Flag — одна из лучших частей Assassin’s Creed и лучших ААА-игр про пиратов. В этой версии графику подтянули под современные стандарты высокобюджетных проектов (всё-таки прошло уже 13 лет), убрали загрузки между локациями, переработали механики и локации, добавили побочные задания и целую сюжетную главу.

Чего опасаемся: неприятных изменений в визуальном стиле, проблем с оптимизацией и теоретически возможных в будущем проблем с тем, чтобы купить оригинальную игру, а не ремастер.

The Mound: Omen of Cthulhu

Когда и где: 15 июля на PC, XSXS, PS5

Что: кооперативный хоррорный экшен по Лавкрафту

Перевод: текст

О чём: в эпоху Великих географических открытий команда авантюристов села на галеон и отправилась на тропический остров, чтобы найти сокровище. Но там полно чудовищ и прочих вещей, с существованием которых человеческому разуму трудно свыкнуться.

Почему ждали: прежде всего интригует, что проектом занималась ACE Team — разработчики сюрреалистических игр Zeno Clash, Rock of Ages и The Eternal Cylinder. Судя по демке, у них получился любопытный закос под что-то вроде Lethal Company, но с лавкрафтианской мифологией, неловкой стрельбой из мушкетов и механиками безумия, из-за которых каждый персонаж будет сходить с ума по-своему.

Чего опасаемся: забагованности на релизе, нехватки контента и того, что проект не сможет привлечь достаточно внимания, отчего его поддержку быстро прекратят.

Denshattack!

Когда и где: 15 июля на PC, XSXS, PS5, Switch 2

Что: постапокалиптический трюковой платформер про поезд

Перевод: нет

О чём: климатические изменения привели к тому, что японцы переселились в огромные города под куполами, соединённые железными дорогами. Власть захватила корпорация Miraidō, которой не нравится, что на её рельсах устраивают нелегальные соревнования банды отщепенцев.

Почему ждали: это ж рельсовая смесь Jet Set Radio и Tony Hawk’s Pro Skater, где надо делать трюки на поезде, когда вокруг цветастый киберпанковский постапокалипсис и огромные роботы.

Чего опасаемся: ещё одного переноса релиза, недостаточно яркого раскрытия задумки и слишком казуального геймплея, где трюки либо слишком просты, либо бессмысленны.

Moss: The Forgotten Relic

Когда и где: 16 июля на PC, X1, XSXS, PS5, Switch 1/2

Что: экшен-адвенчура в фэнтезийном микромире

Перевод: нет

О чём: в одной старой книге есть история о том, как мышонок Квилл отправился спасать дядю. Его похитил огнедышащий змей по имени Сарффог, узурпировавший власть в целом королевстве.

Почему ждали: дилогия Moss постоянно мелькает в списках лучших игр для VR, её хвалят за сказочную атмосферу. А тут обе части с дополнением превратили в одну игру, адаптировали под обычные мониторы и телевизоры, подтянули графику и сделали ворох изменений помельче.

Чего опасаемся: что без VR-очков магия игры рассеется и Moss окажется самым заурядным приключением.

The Life and Suffering of Prince Jerian

Когда и где: 20 июля на PC

Что: фэнтезийная текстовая ролевая игра

Перевод: полный (текст)

О чём: в Великой Аркнийской империи судьба всех людей предопределена богами с самого рождения. Принцу Джериану, чью жизнь мы будем наблюдать, высшие силы ниспослали особую роль вершителя судеб всего государства.

Почему ждали: это продолжение The Life and Suffering of Sir Brante, которую многие называют одной из лучших сюжетных российских видеоигр. В этот раз покажут жизнь и страдания не обычного простолюдина, а правителя империи, которому нужно решать проблемы вроде пополнения казны и дрязг аристократов. Всё в том же стиле с чёрно-белыми иллюстрациями и постоянными выборами того, как поступить в той или иной моральной дилемме.

Чего опасаемся: что придётся слишком сильно следить за характеристиками, из-за малейшего изменения которых главный герой тут же помрёт.

Scarlet Deer Inn

Когда и где: 21 июля на PC

Что: сказочный кинематографический 2D-платформер

Перевод: нет

О чём: Элиза, мать двоих детей, держит корчму в средневековой деревушке. И однажды с ней случается трагедия, из-за которой героине придётся отправиться в путешествие по мрачному подземелью, заполненному чудовищами.

Почему ждали: сразу же цепляет, что все персонажи — это не 3D-модельки и не рисунки, буквально каждый кадр их анимации вышит на ткани, а потом сфотографирован. К тому же у нас не так много сюжетных игр про чешский средневековый фольклор. А ещё тут уникальный протагонист: попробуйте вспомнить другую видеоигру, главная героиня которой — мать, у которой ещё живы дети.

Чего опасаемся: что у игры не окажется ни хорошего сценария, ни хороших геймплейных задачек, из-за чего все местные красоты, созданные под вдохновением от мультфильмов Ghibli, будут навевать только тоску.

Dinoblade

Когда и где: 23 июля на PC

Что: соулслайк про динозавра, сражающегося огромным мечом, который он держит в зубах

Перевод: текст

О чём: молодой Спинозавр вооружился колоссальным мечом, выкованным из древней энергии, чтобы сразиться с другими динозаврами. Всё ради того, чтобы предотвратить глобальное вымирание.

Почему ждали: редко когда до релиза добирается полноценная экшен-RPG, появившаяся только из-за того, что в интернете очень уж сильно завирусилось несколько коротких шуточных роликов, автор которых изначально не планировал развивать идею дальше. Поэтому интересно, что из этого вообще получится.

Чего опасаемся: что кроме меметичных анимаций динозавров, фехтующих мечом в зубах, в игре ничего хорошего не будет.

Splatoon Raiders

Когда и где: 23 июля на Switch 2

Что: лутер-шутер от третьего лица про разбрызгивание краски

Перевод: нет

О чём: человечество вымерло, а спустя тысячи лет на развалинах нашей цивилизации кальмары эволюционировали в антропоморфных инклингов, а осьминоги — в не менее человекоподобных октолингов. В таком мире механик, работающий на трио музыкантов, отправился вместе с ними на таинственный архипелаг, чтобы отыскать спрятанные там сокровища.

Почему ждали: это спин-офф серии Splatoon, где больше всего внимания уделено не мультиплееру, а сюжетной кампании, которую можно пройти хоть одному, хоть в кооперативе до четырёх человек. В превью игру уже нарекают «Borderlands от Nintendo».

Чего опасаемся: что задания окажутся скучными, а лута будет либо до бессмысленности много, либо до отчаяния мало.

Halo: Campaign Evolved

Когда и где: 28 июля на PC, XSXS, PS5

Что: футуристический шутер от первого лица

Перевод: текст

О чём: в будущем человечество столкнулось с Ковенантом, теократическим союзом инопланетных рас, решившим истребить людей по своим загадочным религиозным причинам. Человечий звездолёт, спасаясь от пришельцев, совершил сверхсветовой прыжок и оказался возле мегаструктруктуры в форме кольца, на внутренней стороне которого есть атмосфера, леса, моря и комфортные для людей условия. Исследовать это странное место отправился сверхсолдат в силовой броне Мастер Чиф, которому придётся перебить целую орду солдат Ковенанта — и не только.

Почему ждали: первая Halo — игра, которая во многом определила, как работают на консолях шутеры от первого лица, и вообще она сильно повлияла на видеоигровую культуру. Поэтому ремейк такого проекта в любом случае вызывает интерес. Игру основательно перелопатили, так что будут целиком переделанные графика и звук, новое оружие, заметные изменения во всех механиках и расширенный сюжет.

Чего опасаемся: ремастер Combat Evolved Anniversary показал, что графические изменения могут навредить ощущениям от игры. Кроме того, непонятно, как сильно переделают некоторые сегменты в игре, ведь никто не хотел новых миссий, многие жаждали переосмысления легендарной «Библиотеки» — одного из канонических безумно утомительных уровней.

Mistfall Hunter

Когда и где: 30 июля на PC, XSXS, PS5

Что: фэнтезийный ролевой экстракшен-экшен от третьего лица

Перевод: нет

О чём: боги пали, а землю заволокло золотым туманом. Он всё осквернил, посеял безумие и сделал всем плохо. Богиня, переродившаяся в облике девушки, возрождает павших героев, чтобы они ходили в вылазки и делали жизнь людей чуточку не такой плохой.

Почему ждали: экстракшен-шутеры сейчас делают все кому не лень, поэтому интересно, что получится у разработчиков, решивших поменять огнестрел на мечи, луки и остальное фэнтезийное оружие.

Чего опасаемся: багов и плохой работы серверов. Геймплей может не зацепить достаточно большую аудиторию. Что ещё трагичнее, игровой процесс может всем понравиться, но разработчики напортачат с поддержкой проекта.

Во что ещё поиграть:

Palworld (выход из раннего доступа 10 июля на PC, X1, XSXS, PS5): выживач про стрельбу по нисколько-не-покемонам с целью заставить их работать на себя. На релизе добавят новый крупный регион и огромный ворох фич поменьше.

Ascend to ZERO (13 июля на PC, XSXS ): научно-фантастический Hades-подобный рогалик, главная особенность которого — возможность останавливать время посреди боя.

D-topia (14 июля на PC, XSXS, PS5, Switch 1/2): головоломка, в которой придётся принять роль хранителя гармонии в утопии, где за человеческое счастье отвечает ИИ.

Ratatan (выход из раннего доступа 16 июля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch 2): духовный наследник Patapon, уникальной ритм-стратегии. Так же как в предшественниках, тут нужно выстукивать комбинации кнопок, чтобы раздавать команды племени одноглазых дикарей, сражающихся с варварами и монстрами. В этот раз игра ещё и рогалик.

Ratatan

Heave Ho 2 (16 июля на PC, Switch 1/2): двухмерная кооперативная игра про существ, состоящих из головы и двух рук, — им нужно сотрудничать, чтобы добраться до финиша по сложной полосе препятствий. Главное нововведение — можно подбирать напарников через интернет.

Hell Maiden (ранний доступ 16 июля на PC): вдохновлённая «Божественной комедией» смесь Vampire Survivors и декабилдера. Милая анимешная девушка по имени Данте после рая внезапно оказалась в преисподней, но, чтобы вернуться на небеса, нужно прорваться сквозь орды демонов из девяти кругов ада, в чём ей помогают мёртвые поэтессы вроде Гомеры и Овидии.

The Mermaid Mask (16 июля на PC, PS5, Switch 1/2): продолжение детективной адвенчуры Tangle Tower. В этот раз предстоит расследовать дело о загадочной смерти капитана самой странной подводной лодки в мире (возможно, по совместительству проклятого, бессмертного, путешествующего во времени вампира). Капитан умер в запертой комнате, из свидетелей — только старый каменный котёл.

The Mermaid Mask

Fogpiercer (17 июля на PC): карточный рогалик с тактическими пошаговыми боями про поезд, который несётся по миру, накрытому смертельно опасным туманом, а его постоянно пытаются захватить банды на автомобилях. «Безумный Макс» встречает Transarctica и FTL.

ZeroSpace (20 июля на PC): футуристическая RTS в духе Starcraft с четырьмя фракциями, семью расами наёмников и интерфейсом без переключения вкладок, который обещали сделать самым дружелюбным для новичков в жанре. Стилем заведует один из главных художников серии Homeworld. Кроме сражений, будет ещё и RPG-составляющая с ветвящимися диалогами в духе Mass Effect.

DIVE or DIE — Children of Rain (21 июля на PC): 2D-хоррор про исследование подводных руин, заполненных монстрами. Если бы Aquatica была про водолаза, живущего во вселенной Лавкрафта.

Tears of Metal (22 июля на PC, XSXS): кооперативный рогалик с геймплеем от Dynasty Warriors про средневековых шотландцев, сражающихся с ордой завоевателей, которые пришли из-за падения зловещего метеорита.

Tears of Metal

Rubinite (23 июля на PC): экшен с видом сверху про череду боёв с разнообразными боссами. Это тёмное фэнтези, где принцесса вернулась в своё королевство, чтобы отобрать законный трон и побороть заразившую всё вокруг скверну.

Avatar Legends: The Fighting Game (23 июля на PC, XSXS, PS5): файтинг с персонажами мультсериала «Аватар». Разработчики обещают двенадцать персонажей и полноценную сюжетную кампанию.

Carnival Hunt (ранний доступ 23 июля на PC): асимметричный мультиплеерный хоррор про жуткий карнавал, созданный кукловодом. Один игрок управляет механическим чудовищем, а остальные — заводными кроликами, которые могут притворяться мёртвыми, но придётся время от времени заново заводить свои механизмы.

Forsaken Realms: Vahrin's Call (23 июля на PC): фэнтезийная экшен-RPG в открытом мире, напоминающая более мрачную версию Fable. Главный герой — один из защитников последнего человеческого города, который вот-вот должен пасть из-за орды насекомообразных монстров.

Forsaken Realms: Vahrin's Call

Truck-kun Is Supporting Me From Another World (29 июля на PC, XSXS): грузовик сбил девушку-маркетолога, которая переродилась в фэнтезийном мире в виде мускулистой анимешной эльфийки-воительницы. Чтобы вернуться, ей нужен магический свиток, открывающий врата в наш мир. Но для этого нужно убить Короля-скелета. Она вторглась в разум водителя того самого грузовика и заставляет его сбивать людей, чтобы они в другом мире превращались в чудовищ, на которых можно прокачаться перед финальным боем. Геймплейно это как смесь из Crazy Taxi и Carmageddon.

Kusan: City of Wolves (30 июля на PC, XSXS, PS5, Switch 1/2): экшен в духе Hotline Miami про киберпанковский город антропоморфных котов и собак, где ветеран пытается защитить от бандитов попавшую в беду девушку.

The Relic: First Guardian (31 июля на PC, PS5): вдохновлённый азиатскими мифологиями соулслайк про фэнтезийный постапокалиптический мир, в котором нужно собирать реликвии, хорошо пропитавшиеся эмоциями людей, чтобы восстановить разрушенное общество. В отличие от большинства других проектов жанра, в игре выносливость не тратится на атаки, каждый предмет — уникальный и в одном-единственном экземпляре, вместо прокачки — сочетания артефактов с пассивными эффектами.

The Relic: First Guardian

Главные нефантастические игры:

The Guild — Europa 1410 (16 июля на PC): четвёртая часть стратегических симуляторов династии средневековых горожан, в котором придётся заводить семью, налаживать своё ремесло (от алхимии до грабежа) и лезть вверх по политической лестнице при помощи хорошей репутации, угроз и подкупов.

Corsair Cove (31 июля на PC): градостроительный симулятор про обустройство пиратской базы во времена расцвета их бизнеса.

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