God of War: 20 лет мы убиваем богов

Двадцать лет назад на свет появилась игра God of War, немедленно ставшая настоящей сенсацией и положившая начало культовой серии. Главный герой эпопеи — харизматичный спартанец Кратос — до сих пор остаётся одним из самых узнаваемых персонажей видеоигр. За его могучими плечами долгий интересный путь, истоки которого уходят в разгар эпохи PlayStation 2.

Высокобюджетные эксклюзивы для приставок PlayStation — один из столпов успеха Sony. Хотя в середине 2000-х было очевидно, кто выигрывает битву консолей шестого поколения, Sony старалась закрепить лидерство, а для этого требовались новые хиты.

Среди множества идей ещё в 2002 году выделялся проект под рабочим названием Dark Odyssey, предложенный Дэвидом Яффе. Опытный гейм-дизайнер был на хорошем счету у руководства: в его резюме входили самые толковые части Twisted Metal, а после он присоединился к новой студии Santa Monica, где поучаствовал в создании ещё одной удачной гонки — Kinetica.

Но Дэвид ждал шанса замахнуться на нечто большее. Он понимал устройство консольного рынка, где успех приносили зрелищность и высокий уровень виртуального насилия, и не сомневался, что делать нужно брутальный боевик. На какую тему — подсказал случай в виде книжки о греческой мифологии, прочитанной в дороге. Предварительный дизайн-документ заслужил одобрение сверху, сам Яффе возглавил производство.

God of War (2005): «Жесть» как она есть

Разработчики не собирались пересказывать мифы Древней Греции: оттуда позаимствовали лишь персонажей, названия и антураж. Всё остальное — плод их фантазии. В мире God of War стёрты границы между добром и злом, на первом плане личные мотивы и амбиции, а в основе конфликта — чудовищная алчность и безмерная жестокость. Предводитель спартанского войска Кратос, некогда служивший Аресу, узнаёт, что бог войны причастен к гибели его жены и дочери, и бросает ему вызов. Сам Арес конфликтует с другими обитателями Олимпа, желая получить власть верховного божества, а Кратос выполняет поручения Зевса и компании.

Боги похожи на типичных комиксных злодеев — у них есть сверхспособности, но они ведут себя импульсивно, преследуя сиюминутные цели. Герой же обладает задатками сверхчеловека, которые развивает в странствиях по Элладе, а к финальной схватке становится равен по силе заклятому врагу. Положительных героев здесь нет, серая мораль торжествует. Кратос — убийца, клятвопреступник и отморозок, страдающий к тому же посттравматическим синдромом: его преследуют видения о гибели близких.

Брызжущий кровью геймплей лишний раз всё это подчёркивает. Стычка с любым противником, тем более боссом — не просто бой, а жуткая расправа. Под горячую руку чаще попадают мифические существа, а не люди, но всё равно изощрённое членовредительство выглядит до тошноты натуралистично.

Обычный день на работе

Публика приняла такую планку насилия с восторгом, ведь к ней прилагался динамичный экшен с великолепной комбо-системой, отличная режиссура с грамотно расставленными QTE-эпизодами, прокачка боевых приёмов и магии плюс решение интересных головоломок. Даже платформинг, вновь вошедший в моду после возрождения «Принца Персии», смотрелся не наспех прикрученным элементом, а вполне органично.

Santa Monica сотворили идеальный для своего времени слэшер, заслуженно получивший 94 балла на «Метакритике». Если бы не статус эксклюзива для PlayStation 2, продажи могли бы и превзойти отметку в 4,6 миллиона копий, хотя цифра всё равно внушительная.

God of War II: всё то же, но больше

Столь ошеломительного триумфа не предвидел никто, включая создателей. God of War превратилась в platform seller — игру, продающую приставку новым пользователям. Планы делать сиквел строились заранее, но теперь на команду легла новая мера ответственности. Дэвид Яффе почувствовал, что с задачей такого масштаба не справится, он попросту выгорел за три года напряжённого труда.

К счастью, в коллективе нашлось кому подхватить упавшее знамя. Место художественного руководителя с благословения Яффе занял ведущий аниматор первой части Кори Барлог, с чьим именем связана дальнейшая эволюция серии. После God of War II консультировавший коллег Дэвид покинул Santa Monica и больше к своему детищу не возвращался.

Не руби сук, на котором!.. А, ладно

Многие ожидали вторую часть уже на PlayStation 3, но она стала последним шедевром для консоли уходящего поколения. Релиз состоялся ровно два года спустя, в марте 2007-го. Кратос, преданный Зевсом и низвергнутый с трона бога войны, противостоит почти всем олимпийцам сразу, а поддержки ищет у когда-то побеждённых богами титанов. Ближе к финалу воин узнаёт тайну своего происхождения: он сам полубог, один из многочисленных отпрысков Зевса. Но это не меняет его желания поквитаться с богами. Повествование интригующе обрывается, когда Кратос в компании титанов карабкается на легендарную гору.

Главное отличие от дебютной части — масштабность всего и вся. Сохранив ключевые элементы геймплея, разработчики выкрутили зрелищность на максимум. Локации стали шире, боссы — громаднее, жаркие схватки с ними кровавее и динамичнее благодаря системе QTE. Появилось больше дополнительного оружия, вносящего разнообразие в избиение врагов. Из набора заклинаний вычищены лишние, магия стала сбалансированной.

Конечно, есть соблазн назвать изменения косметическими, обвинив авторов в самокопировании. Но ощущалась God of War II именно как хорошее продолжение — то же самое по сути, только во всём чуточку лучше. Результат закономерен: снова восторги, звание «игры года на PlayStation 2» и мультиплатиновый тираж. Ну и прекрасный задел на будущее — после открытого финала третья часть была неизбежна.

Небольшая передышка

Серия с самого начала взяла крутой темп, поддерживать его без пауз было тяжело. Поэтому после второй главы настало время приквелов и спин-оффов. Вообще, структура серии удивительно цельная. Даже игры, выбивающиеся из основной сюжетной линии, посвящены важным эпизодам биографии Кратоса.

В 2007-м, вскоре после сиквела, увидел свет 2D-боевик с видом сбоку God of War: Betrayal. Обладатели мобильников, поддерживающих формат Java, приняли новинку с любопытством. Хотя игрушка короткая (около часа на полное прохождение), в неё уместилась история о том, как Кратос перессорился с бывшими покровителями между первой и второй частями. Геймплей значительно упрощён, но фонтаны кровищи, нехитрые загадки и прыжки над пропастями в стиле Индианы Джонса остались.

Паззлы на пути порой встречаются не хуже, чем в Resident Evil

God of War: Chains of Olympus, изданная на PlayStation Portable, уносит нас в далёкое прошлое, задолго до событий первой главы. Молодой Кратос, только-только переживший утрату семьи, отрекается от Ареса и поступает на службу к олимпийцам в надежде, что те избавят его от ночных кошмаров, связанных с убийством близких, но получает лишь очередные кровавые задания. Спартанец разбирается с персидским вторжением, а затем пытается выяснить, кто похитил Гелиоса — исчезновение его колесницы с небес погрузило Элладу во тьму. Геймплейных отличий от старших версий по сути нет, разве что баланс смещён в сторону рукопашных схваток — магия требуется редко. Головоломок тоже немного, экшен превалирует над всем. Публика осталась довольна.

В 2010-м, уже после третьей части, на PSP появилась God of War: Ghost of Sparta. Это тоже приквел второй главы. Кратоса продолжают донимать мрачные видения, на этот раз из сурового спартанского детства. Чтобы выяснить, к чему они относятся, бог войны отправляется в царство Посейдона, а в итоге узнаёт о печальной участи давно пропавшего брата. Финальная игра портативного мини-цикла собрала уже не так много восторгов, поскольку от предыдущей почти не отличалась, разве что в очередной раз презентовала безупречный дизайн.

Тем не менее о важности обеих PSP-игр говорит то, что сценарии для них писал лично Кори Барлог, стремившийся расширить вселенную и наполнить биографию центрального персонажа. Позже их вместе с первыми двумя частями переиздали на PlayStation 3.

God of War III: схождение с Олимпа

Но главным событием 2010 года стало, конечно, появление на приставке седьмого поколения долгожданной третьей главы. В финале трилогии сходятся все ниточки, раскрываются тайны, погибают «злодеи» (то есть те, кто посмел противостоять герою). Кратос теперь против всех: людей, богов, титанов. Низвергнутый бог войны не просто расправляется с врагами, он крушит окружающий мир.

Особенно запоминаются битвы против титанов. По размерам они превосходят даже боссов из Shadow of the Colossus. Правда, игровая механика не сильно меняется — герой пользуется обычными приёмами, а вся зрелищность вновь зиждется на QTE, только его здесь намного больше. Стали размашистее декорации, обильнее спецэффекты, зрелищнее добивания поверженных оппонентов. За всем этим фейерверком ловко скрывается тот факт, что формула геймплея не менялась со времён PlayStation 2.

Чем больше босс, тем громче падает

В прессе уже тогда раздавались голоса о том, что серия топчется на месте, прикрывая отсутствие новаций неистовой кинематографичностью. Но переломить позитив от финала саги, полюбившейся миллионам геймеров, они не сумели.

Ascension: необязательный постскриптум

На том стоило бы поставить точку, но ровно три года спустя (в марте, разумеется) Sony не удержалась от очередного приквела, на котором критики оттоптались вволю. God of War: Ascension, поставленная в самое начало хронологии, повествует о разрыве отношений между Кратосом и Аресом и заточении героя в плену у фурий. Поскольку это первые шаги на пути возмездия, то в повествовании ещё нет ни большинства богов, ни титанов. Сюжет выхолощенный и пустой, даром что написала его Марианна Кравчук, работавшая ещё над первой частью.

Нельзя сказать, что разработчики совсем не старались оживить увядшую боёвку. Появилась привязка магических стихий к оружию, благодаря чему кастомизировалась комбо-система: одни и те же атаки при разной заряженности влияют на тактику поединков. К арсеналу добавился «Амулет Уробороса», работающий на манер песков времени из «Принца Персии», — им можно чинить рухнувшие декорации или замедлять врагов. Увы, на восприятии игры подобные детали отразились слабо. Всё равно перед публикой остался тот же устаревший слэшер с головоломками и упором на режиссуру.

Многопользовательский раздел тоже радости не принёс. Для него было нарисовано несколько просторных арен, подготовлены разные режимы и прокачка персонажей, дающая доступ к более сильному оснащению, однако любители онлайновых сражений мультиплеер не оценили. Всё это стало сигналом руководству, что прежняя концепция себя исчерпала. Но оставлять такой бренд в покое, конечно, никто не собирался.

God of War (2018) и Ragnarok: новые боги, новая философия

Ситуация потребовала долгого, тщательного осмысления. Продюсеры Santa Monica попытались вернуть в дело Дэвида Яффе — кому, как не отцу-основателю, доверить возрождение собственного творения? Однако уже немолодой и пресытившийся разработкой корифей наотрез отказался. У руля встал — кто бы вы думали? Конечно же, Кори Барлог. После третьей части он помогал Crystal Dynamics делать анимацию к очередной Tomb Raider, а в других проектах не участвовал. Хорошенько отдохнув, ветеран с энтузиазмом взялся за перезапуск God of War.

Идею заново пересказывать греческие похождения Кратоса отмели сразу. Но возникли споры, в какую страну его теперь отправить. Часть коллектива полагала, что лучше всего подходит Египет: он ближе к Греции, и там огромный пантеон божеств, подходящих для истребления. Взвесив все за и против, Барлог всё же остановился на скандинавском сеттинге, сочтя его идеальным для раскрытия нового образа бога войны.

Старый Кратос многим надоел. Примитивный мотив — месть, месть и только месть. Да ещё все эти подростковые приманки с ультранасилием, оголёнными женскими прелестями и кочующей из главы в главу мини-игрой про секс. Крутые фишки из прошлого превратились в обузу, от которой пришлось избавиться. God of War должна была стать взрослой. У героя появилась густая борода, взвешенность в суждениях и малолетний сын Атрей на попечении.

В былые времена закончилось бы морем крови, а теперь просто поговорили

Вышедшая весной 2018-го новая God of War (без приписок и цифр в названии) посвящена отношениям родителей и детей. Речь не только о Кратосе с Атреем, которые вместе идут на вершину самой высокой горы, чтобы развеять прах умершей матери мальчика. Есть также ведьма Фрея и ненавидящий её сын Бальдр, гибель которого в конфликте с нашим греком приводит к началу Рагнарёка. Тема, в общем-то, не оригинальная, с обитателями Олимпа у спартанца тоже были родственные связи, но значительных сюжетных ходов вокруг этого сценаристы не выстраивали. Здесь же мы наблюдаем не просто взросление героев, а их влияние друг на друга: сын мужает благодаря суровому отцу, а суровый отец становится человечнее, учится слушать других и даже сопереживать.

Ещё больше прогресса в наконец-то сдвинувшемся с мёртвой точки геймплее. Структура прохождения осталась линейной, но огромные локации мотивируют искать разнообразные секреты и дополнительные задания. Основным оружием стала секира-бумеранг с магией льда, необходимая в том числе при решении головоломок. Клинки на цепях тоже есть, но появляются ближе к развязке. Платформинга минимум — порхать как бабочка больше не нужно, даже двойной прыжок убран.

Зато прокачки прорва, совершенствовать можно показатели и снаряжение. Глубина боевой системы напрямую зависит от вкачивания магических рун в оружие и дополнительных навыков. По сути, игра перешла в жанр Action-RPG. Да и Атрей не просто бегает рядом, а помогает драться с монстрами, обстреливая их из лука, ему можно отдавать приказы.

Здешний Тор получился чертовски колоритным — не чета голливудскому красавчику!

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Уровень жестокости не то чтобы упал, но откровенно глумливого насилия вроде выдавливания глаз или отрывания ног почти не осталось. Да и обычных людей среди противников не встречается. Кратос убивает тех, кто встаёт на его пути, из необходимости, а не для того, чтобы потешить садистские наклонности. Изменения в философии существенно расширили аудиторию. Игра оказалась привлекательной не только для кровожадных подростков, но и для людей крепко за трицать.

Завершила возрождение обновлённая маркетинговая политика: Sony начала переиздавать свои консольные эксклюзивы на ПК, благодаря чему хлынула дополнительная публика. Как результат — феноменальные цифры продаж: 23 миллиона копий, больше, чем у всех God of War «греческого» периода, вместе взятых.

Открытый финал заранее обещал сиквел, и God of War: Ragnarök последовала в 2022-м. Из-за отсутствия весомых отличий от первого скандинавского приключения некоторые журналисты прицепили ей обидный штамп «раздутого DLC». На самом деле тут всё логично: это просто другая половина той же самой игры, её эпичное завершение с Рагнарёком в финале. Мелких дополнений тут хватает — чего стоят самостоятельные миссии подросшего Атрея! Только на приставках продолжение разошлось 15-миллионным тиражом, вышедшая в конце 2024-го ПК-версия наверняка увеличит эти цифры.

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Двадцатилетие God of War встречает в прекрасной форме. Вычерпав до донышка первоначальную задумку, авторы мифологической эпопеи сумели найти правильный путь для её переформатирования, сохранив за сериалом статус одной из главных франшиз всей игровой индустрии. Нет сомнений, что мы ещё встретимся с Кратосом и примем участие в его новых приключениях. По слухам, в недрах Santa Monica Studio уже кипит работа над ними, если всё подтвердится — трепещите, египетские боги!

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