Художник Рустам Ха: сюрреалистические создания, древние божества и карты Таро

Работы этого художника вы наверняка встречали. Ведь он уже долгое время рисует комиксы для последней страницы «Мира фантастики». Впрочем, комиксы — лишь один из аспектов его творчества. Яркий, дерзкий стиль Рустама поражает обилием деталей, чёткими контурами, налётом сюрреализма и сочными глубокими цветами. Он рисует постеры и обложки, обычных людей и древних божеств, авторскую колоду Таро и комикс по собственному сценарию. Мы решили познакомиться с художником поближе и узнать, откуда он черпает вдохновение, как побороть арт-блок и для чего нужны негативные комментарии.

Художник о себе Перепробовав немало традиционных способов рисования, стал художником фотошопом по компьютеру. В основном создаю картинки с абстрактным смыслом, дающие некоторую свободу в интерпретации, а ещё делаю комикс «Немой свет» и авторскую колоду Таро. Зарабатываю рисованием как фрилансер около десяти лет. Рисую комиксы для «Мира фантастики». Люблю шаурму! Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?



Я рисую с детства. В памяти отпечаталось, как мой отец рисовал прикольных роботов и мне очень захотелось уметь так же. Ещё он сделал копию абстрактной картины: помню, как разглядывал её перед сном и это было круче, чем смотреть телевизор. Объекты на ней собирались то в одних персонажей, то в других: меня захлёстывал поток ассоциаций, образов, сюжетов. Рисовать я начал ещё раньше, но, кажется, именно папа закрепил мой интерес к этому хобби. Я рисую с детства. В памяти отпечаталось, как мой отец рисовал прикольных роботов и мне очень захотелось уметь так же. Ещё он сделал копию абстрактной картины: помню, как разглядывал её перед сном и это было круче, чем смотреть телевизор. Объекты на ней собирались то в одних персонажей, то в других: меня захлёстывал поток ассоциаций, образов, сюжетов. Рисовать я начал ещё раньше, но, кажется, именно папа закрепил мой интерес к этому хобби.

Учиться ходил в рисовальный кружок, а вот в художку меня брать не захотели. Потом на курсах в институте пытался освоить графический дизайн, делал упражнения по книге «Откройте в себе художника» Бетти Эдвардс. На некоторых местах работы мне повезло встретить людей, которые рассказывали интересные вещи или вдохновляли своим примером.



Профессией это стало как-то незаметно. Просто прибыль от рисования догнала прибыль от графического дизайна, а интерес к последнему пропал. Выбирая между работой в офисе и фрилансом, я остановился на втором, так как офисная стабильность оказалась недостаточно стабильной и много времени пропадало просто в никуда.



Вы помните свой первый коммерческий заказ? Кто был клиентом?



Первый точно не вспомню, но это было ещё в школе. Самое раннее, что могу назвать, — иллюстрации для подростковой книги о каких-то супергероях. Заказ пришёл от совсем молодого издательства, и заплатили мне чисто символически, но ощущения были прикольные. Ни названия книги, ни автора я вспомнить не могу, даже не знаю, напечатали её или нет.

Наконец-то Эта работа вдохновлена горой немытых тарелок в раковине. Здесь я по памяти воспроизвел несколько разновидностей НЛО из книжки, которая была у меня в детстве, — довольно редкий подвиг для моей памяти.

С какими сложностями вы столкнулись при становлении карьеры?

Сложностей было немало. От банального обмана с оплатой и отсутствия заказов месяцами до поисков той отрасли, в какую мне самому хотелось бы попасть. С последней задачей я так и не справился: похоже, мне одинаково интересно рисовать всё, для чего моя графика может подойти. К тому же разнообразие хорошо питает интерес к работе в целом.

Как бы вы сами назвали жанр своих работ?

Магический комиксизм (смеётся). Не получается у меня всерьёз воспринимать категоризацию творчества, так что нормальный ответ дать не могу. Наверное, я задеваю несколько жанров, но сам не чувствую нужды относить себя к какому-то из них. Мне больше нравится рисовать настоящее и немного будущее, а ещё я люблю атмосферу снов.

Ньярлатотеп Древний бог из моего самого любимого произведения Лавкрафта «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата». Концепция произведения очень меня впечатлила и одновременно с этим сильно огорчила тем, что развивалась не десять книг, а всего одну.

В какой технике вы работаете?

Я делаю комиксоподобную графику, в основе которой одно упражнение из книги Эдвардс: рисовать контурами, не отрывая ручки от листа. Я зацепился за это и очень долго так рисовал. Преподаватель в институте учил нас штриховать по форме, и это наложилось на побочные линии, которые оставляла ручка при перемещениях по объекту. Скетчи с натуры на бумаге я до сих пор делаю таким способом.

Потом при рисовании на компе добавились цветовые заливки и некоторые приколы из комиксов. Цветовой градиент на тенях появился у меня после игры Killer is Dead. Графика там просто взрывала мозг, хотелось бы и больше забрать оттуда, но получилось только с тенями. Где-то раз в полгода-год цепляю какие-то маленькие приёмчики.

Я остановился на своём способе рисовать потому, что мне нравится рисовать быстро. Это помогает выкидывать из головы всякую ерунду, реализовывать больше разнообразных идей, не ограничивать себя в количестве объектов на картинке.

Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

Полагаю, лучше ставить на технику, если речь идёт о коммерции. Оттачивание техники — дело более понятное, а в процессе можно прийти к чему-то, что мало кто делает. Моя графика мне вообще не кажется уникальной, причём чем дальше, тем меньше: я видел множество похожих рисунков. Но для работы и моих личных целей в рисовании сейчас это совсем не важно.

Маленький вор Это рисовалось как «шапка» для моего профиля на Artstation, так как прошлая мне надоела. Мне захотелось изобразить персонажа моего комикса «Немой свет», кошкоголубя, в несколько нестандартной для него ситуации. Картинка далась тяжело, так как я боюсь высоты и голова немного кружилась при работе.

Что ещё, по вашему мнению, важно для успеха в наши дни?

Прежде всего любить рисовать, любить работать, искать способы полюбить это ещё сильнее. Внедрять новые фишки, изучать что-нибудь вне рисования, чтобы находить больше интересных идей. Много раз мне казалось, что полюбить рисование ещё сильнее невозможно, и каждый раз это было заблуждением. Даже чтобы обеспечивать себя рисованием, работать нужно много, и заниматься этим по любви гораздо приятнее и менее энергозатратно.

У вас свой узнаваемый стиль, но бывает ли, что для каких-то проектов приходится отходить от него? Любите ли вы такие эксперименты?

Спасибо! Последние несколько лет я перестал браться за такие проекты, точнее, все возможные отхождения от стиля чётко оговариваются в самом начале. У меня не получается эффективно подстраиваться под чужую графику. Содержание изображений при этом может быть любым в рамках законодательства.

Хотя есть некоторые явления, которых я бы не хотел касаться даже десятиметровым карандашом: например, страдания зверят. Эксперименты я люблю, когда они обоснованы задачей и контролируемы. У меня они могут занимать очень много времени, а заниматься этим в процессе коммерческой работы вредно для сроков, стоимости, качества исполнения и моего ментального состояния.

Крепко-накрепко Я нарисовал это по заданной теме (вынесена в название) художественного челленджа. Сиамские близнецы — первое, что пришло на ум, и было интересно нарисовать одно лицо под разными углами, что я делал нечасто. Дерево с раздвоенным стволом на фоне дополняет идею нерушимой связи и опоры близнецов.

Вы продумываете рисунок заранее или фантазируете в процессе? Результат всегда соответствует исходной задумке?

Как правило, перед началом работы рисунок полностью готов в голове, задача с цветом решается где-то на две трети. В процессе иногда добавляются какие-то детали, если получается их качественно вписать в композицию. Чаще всего результат соответствует задумке.

Бывало, я хотел нарисовать то, что видел во сне, но в нашей реальности оказывалось недостаточно измерений или цветов, поэтому приходилось довольствоваться изображением, хоть сколько-то похожим по настроению.

В ваших картинах много символов, скрытых (и не очень) смыслов, есть простор для толкований. Часто ли ваша аудитория находит в них такие значения, которые вы не закладывали?

Да, такое случается, и в такие моменты я очень радуюсь. В особенности это касается моего комикса «Немой свет». Некоторые мысли и связи, которые находят читатели, меня поражают и превосходят по сложности то, что закладывалось изначально. Мне очень интересно читать такие комментарии, допускаю даже, что они могут повлиять на историю, хотя пока такого вроде не было.

Старичок В третий мой заход на творчество Лавкрафта я прослушал «Хребты безумия», и мозг зацепился за подробнейшее описание расы старцев. Настолько подробное, что у меня не получалось представить это в голове, и я решил нарисовать. Я старался рисовать максимально по тексту, но из-за имперской системы мер мог напутать с пропорциями.

Персональные работы отражают какие-либо события вашей жизни, ваши эмоции?

В последнее время они больше отражают общее настроение, но в целом я нахожу идеи, достаточно близкие к моей жизни, свойствам ментального состояния, воспоминаниям из детства, контенту, который сам потребляю. Люблю рисовать друзей. Ещё мне нравится рисовать то, что во сне увидел я или мои друзья, но, к моему большому сожалению, сны я сейчас почти не запоминаю.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи? Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Для себя я рисую намного больше и стремлюсь к тому, чтобы было только так. У меня случался где-то один фан-арт на пятьдесят своих картинок — до того, как я взялся рисовать существ из книг Лавкрафта и карты Таро. Но даже с ними перевес остаётся на стороне собственных сюжетов. Мне нравится рисовать фан-арты, но свои демоны более настойчивы.

При работе на заказчика для меня важна только свобода выполнить техническое задание настолько качественно и красиво, насколько я способен в данный момент. Эту свободу клиенты почти не ограничивают. Ввиду моей, скажем так, бизнес-модели правки меня вообще не беспокоят. Кроме того, я убеждён, что нарисовать прикольно возможно что угодно и как угодно, если постараться и поменьше мешать самому себе.

Небольшой ремонт Картинка основана на воспоминании из детства, когда я помогал бате возиться с его «москвичом». Я пытался передать свои ощущения от увиденного внутри автомобиля — разницу между привычным и логичным внешним обликом и сюрреалистичным для ребенка хаосом внутренних механизмов.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Я рисовал принты, плакаты, иллюстрации, обложки для книг и для музыки... Всякое разное для игр. Мне больше запоминаются клиенты, нежели сама работа. Обожаю, например, работать с музыкантами, особенно играющими тяжеляк.

Очень запомнилось, когда студия Ejaw наняла меня нарисовать три промоарта для мобильной игры Galaxy Battles: Arena of Fire про космических безумных Максов. Я тогда думал, что моя графика никому, кроме меня и моих дорогих подписчиков, нафиг не нужна, а арт-лид Вика Бунтуй очень удивилась, что меня до неё ещё никто не нанимал. Она всячески поддерживала меня, хвалила портфель, научила некоторым техническим штукам. Мне это очень помогло поверить в себя, за что я всегда буду ей очень благодарен.

Была одна работа — она мне, к сожалению, не досталась, но не отпускает до сих пор. Требовалось оформить сайт какого-то американского общества поедателей земли и нарисовать для него картинку с кучей счастливых людей разного пола и возраста на солнечной поляне, у которых рты испачканы землёй. Видимо, после её поедания. Я не мог поверить своим глазам, даже сейчас кажется, что это мне приснилось. Если бы работу мне всё-таки дали, она многие годы была бы в самом начале моего портфолио.

Вы работали над несколькими комиксами. Отличается ли это от рисования в рамках других задач? Каких навыков это требует от художника? Вы предпочитаете работать со сценаристом или делать всё самостоятельно?

Да, комиксы определённо забирают больше времени. Создавать композиции кадров сложнее в целом, так как часто в одном рисунке нужно задействовать много участников, вписать их в обстановку и продумать взаимодействия. И это не говоря уже о сочетании кадров между собой и облачках с диалогами как части композиции. Во многих комиксах используется специфическая разбивка страницы на кадры. Я чаще пытался её задействовать в коммерческих комиксах, и это тоже немного увеличивало время производства.

В работе над собственным комиксом мне очень важно сравнивать диалоги с тем, как бы люди говорили в реальности, и прорабатывать отличия, в идеале устранять их совсем — на мой взгляд, это очень способствует погружению.

Мой подход к производству сценария не годится для коммерции. Чувство юмора у меня, прямо скажем, специфическое: я могу долго угорать, срифмовав в голове какое-нибудь слово с определёнными частями тела или процессами жизнедеятельности. Но что намного важнее, я пишу очень, очень медленно, хотя в последнее время появляются идеи, как ускорить работу без потери качества. В коммерческих комиксах я работаю только со сценаристами, и, полагаю, так будет всегда. Меня это полностью устраивает. Работать в команде в таком виде интересно, я узнаю всякое полезное у профессиональных авторов.

Потоп Сцена, увиденная мной во сне. Девушка с ведром вносит дополнительный смысл, отсылающий к мифу о Сизифе. Насчет рыбы точно не вспомню — возможно, просто пытался сбалансировать композицию.

Как вы стали рисовать комикс для «Мира фантастики»? Какие эмоции у вас вызвало это предложение? Сложно ли каждый месяц рисовать такой комикс? Были ли вы раньше знакомы с творчеством Александра Ремизова?

Я начал рисовать для «Мира фантастики», когда мне написал главный редактор и заказал комикс. Предложение меня порадовало: я сам очень люблю читать и рисовать комиксы, а в России такую работу предлагают нечасто. При всём равнодушии к аналоговым носителям, печататься всё же приятно. Так как я рисую по готовым сценариям, сложности в целом такие же, как и всегда.

Об Александре Ремизове я узнал несколько позже и должен сказать, я надеюсь, что это был последний раз, когда я получил работу при таких ужасных обстоятельствах. Очень сочувствую друзьям и родственникам Александра. Мне безумно нравится и меня поражает, как он всё придумывал и рисовал с такой регулярностью, как отдавался работе, нравится его чувство юмора, умение переключаться между стилями рисования. Хочу тоже этому научиться, перенять опыт и двигаться в том же направлении. Очень надеюсь, что наши с Романом Файницким комиксы нравятся читателям «Мира фантастики»!

Расскажите про свой проект с картами Таро. Как возникла эта идея?

Всё началось в чате художников, где мы захотели толпой нарисовать колоду. Идея мне очень понравилась, но, к сожалению, реализация загнулась.

Вообще, в первый раз я столкнулся с Таро, когда лет в 15 увидел колоду моего любимого художника Ганса Гигера . Позже я встретил Таро в игре Cyberpunk 2077 , где мне очень понравилось их исполнение. Было интересно читать про значения и символы. Наконец, чуть позже мама моей девушки внезапно подарила мне колоду и книгу по Таро. Дальше игнорировать сигналы космоса я уже не стал и решил углубиться в предмет, изучив его хотя бы как культурный феномен. Потенциал этих карт «открывать будущее» меня не особо интересует, а вот «общаться» с их помощью с воображением по-своему весело.

Я смотрел ролики в интернете и начал параллельно скетчить карты, про которые рассказывалось. Подумалось, что можно каким-то образом использовать систему Таро в написании сценария для моего комикса: такой элемент случайности помог бы внести в историю важное для меня ощущение «нарочно не придумаешь». В особенности это касается проявлений магии: она должна ощущаться как что-то инородное и сумасшедшее даже по меркам сеттинга, при этом связывать детали некой скрытой логикой.

Для проекта я несколько изменил графику, задействовал множество «холостых» задумок из своего раннего творчества — каких-то существ, детали окружения, общее настроение. Несколько раз, уже перед этапом цвета, останавливался и перерисовывал карту с самого начала, чего раньше не делал практически никогда.

Рисовать что-то одно целый год для меня крайне несвойственно, когда-то даже одинаковый цвет неба на двух картинках подряд ужасал меня однообразием. Также в процессе выявились другие недостатки моего рисовального процесса, а ещё я придумал, как регулировать толщину линий, не используя нажим. В общем, опыт оказался очень ценным.

Карты Таро Я хотел, чтобы все существа на моих картах выглядели по-разному, в зависимости от своего рода деятельности, но принадлежали при этом к одному миру. Основным источником референсов послужил микромир, микросущества, классическая колода Райдера Уэйта, а также некоторые мои старые картинки.

С какой вселенной вы в идеале хотели бы поработать? Какую книгу проиллюстрировать, для какого фильма/сериала/игры нарисовать официальный арт?

(смеётся), но, думаю, это так и останется в мечтах, поскольку я навряд ли признаю редактуру и цензуру. Мне бы очень хотелось поработать с кем-то вроде Было бы здорово нарисовать официальный арт по фильму или сериалу, основанному на моём комиксе, но, думаю, это так и останется в мечтах, поскольку я навряд ли признаю редактуру и цензуру. Мне бы очень хотелось поработать с кем-то вроде Дэвида Линча . Совершенно всё равно, как и над чем: в моём понимании всё, что творил этот человек, максимально чистое творчество. Ещё мне хотелось бы оформить какую-нибудь угарную настолку, чтобы поиграть в неё с друзьями в баре.

Есть ли у вас практика регулярного рисования в скетчбуке? Если да, то как много скопилось скетчей за эти годы?

Скетчбукам я предпочитаю пачку бумаги, закреплённую на планшете. При этом инстинкт хранения аналоговых носителей у меня отсутствует, поэтому всё это либо раздаривается, либо выбрасывается, либо бережно хранится моими дорогими родителями. Кажется, я уничтожил очень много бумаги своим рисованием.

Впрочем, пара скетчбуков у меня всё же есть, и я рисую в них где-то раз в квартал, когда выхожу из дома предаваться социализации. Думаю, когда в них кончатся страницы, их ждёт один из вышеописанных вариантов будущего.

Дэвид Линч Портрет Дэвида Линча в чёрном вигваме, нарисованный под впечатлением от его автобиографии и очередного просмотра всех его фильмов. Бесконечно восхищаюсь этим человеком и люблю его творчество до безумия.

Что для вас творчество: любимое хобби, работа, способ высказать свои идеи? Может ли художник гармонично совмещать всё это?

Рисование для меня — это тупо всё. К вышеперечисленному могу добавить терапевтические свойства сосредоточенной работы, а также схожесть с деструктивными зависимостями: она проявляется, когда не получается порисовать дольше пары дней. Какими бы спорными мне иной раз ни казались результаты, рисование останется со мной, пока я могу заниматься им физически.

Думаю, раз я способен совмещать все эти стороны творчества достаточно гармонично для себя, то способен и любой человек. Можно и гораздо лучше: я встречал живые примеры много раз.

Важна ли для вас обратная связь от подписчиков и поклонников? Влияют ли они на ваше творчество?

Очень важна! Это огромный источник энергии для того, чтобы рисовать больше. Я часто перечитываю комментарии и слежу за теми, кто ставит лайки, пытаясь мысленно отправлять им в ответ лучи радости. У меня даже есть секретная папка со скриншотами моих любимых комментариев.

Хотелось бы, чтобы у меня всегда были силы и время ответить всем, это для меня очень важно. Определенно, это влияет на творчество — наверное, я даже не осознаю, насколько сильно. Хотя прямое влияние встречается не так часто: несколько раз я рисовал подписчиков или по идеям, которые они предлагали или которые появились в процессе диалогов.

Шуб-Ниггурат Достаточно вольная интерпретация физического воплощения одной из божеств , созданной Лавкрафтом, и её потомства. Я совершенно не чувствую времени, когда обращаюсь к теме хтони и демонизма, никакой усталости — притом что картинка забрала очень много часов.

Сталкиваетесь ли вы с критикой и негативным отношением к вашим работам? Как к этому относитесь?

Давненько не сталкивался, и в каком-то смысле мне этого даже не хватает. Кстати, некоторые комментарии из моей коллекции, возможно, задумывались как негативные, но, наоборот, меня вдохновляли. Мне говорили, что я не смогу зарабатывать, рисуя только так, как мне хочется. Я, в общем-то, был согласен, но продолжал делать по-своему: когда я рисовал иначе, получалась совсем фигня, не имеющая ни финансового, ни творческого смысла.

Как-то раз на одном сайте выложили комикс Duran «Бесконечная шутка» вместе с моим фанартом . В комментариях нас обоих беспощадно топили в говне, желали жестокой смерти, болезней и пыток. Я не смелый человек: столкнись с подобным вне интернета, я бы, конечно, просто убежал и спрятался в ужасе. Но тогда я перечитал все комментарии, и мне было так смешно, что я чуть не надорвался.

Бывает и просто критика. Иногда из нее получается извлечь пользу, иногда — нет. По ситуации я чувствую благодарность или признательность за то, что человек попытался мне помочь или ничего не чувствую. Никаких обид, мне кажется, нет.

Как вы относитесь к ИИ-искусству? Нейросеть — инструмент для художника или замена ему?

У меня достаточно поверхностное представление об ИИ. Вначале было интересно, как нейросеть утрирует части изображения, искажая и видоизменяя формы объектов, или, например, заполняет стены домов окнами в каком-то произвольном порядке. Я даже собрал себе маленькую коллекцию с архитектурой в представлении нейросети, мне хотелось перенять этот сюрреализм. Руки многих существ на моих картах Таро отчасти вдохновлены попытками нейросети нарисовать их. Потом её научили правильно изображать окна, руки и прочее, и любопытство угасло. Сейчас мне интересны только мемы, которые генерирует нейронка, — бывают просто уморительные. В своём рабочем процессе я не могу использовать нейросеть как минимум потому, что очень зависим от своей структуры слоев, а скетчить и придумывать композиции мне слишком интересно самому. В то же время заниматься программированием, обучением сети и написанием корректного запроса мне очень скучно.

Всего раз мне предлагали такую работу — рисовать скетчи для нейросети, но я отказался. Помимо прочего, был замят важный для меня этический аспект того, что это за нейросеть и на основе чего её обучали хозяева.

Думаю, нейросеть не заменит художников, но могу себе представить, что какие-то абстрактные покупатели творчества начнут адаптировать свои требования под возможности нейронок, исходя из того, что их работа дешевле.

XXI Мир Для этой карты я задействовал чувака в «шаре восприятия», которого использую как своё лого уже около девяти лет. На данный момент эта карта — лидер по перерисовкам, дорисовкам, забракованным скетчам, да и в целом по времени на производство.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Я очень люблю сны, атмосферу снов, всё, что связано со снами или даже просто похоже на сон. Меня вдохновляет мой город, панельная архитектура, промзоны, интересные люди, алкоголики и бездомные. Интернет — это просто настоящая бездна вдохновения. Часто интересные идеи появляются после каких-то странных новостей или постов. В некотором смысле меня очень вдохновляет скука: мотивирует на попытки заполнить чем-то промежутки между интересными вещами. Смерть вдохновляет: например, учит адекватно ценить своё время. Мне интересна идея о разоблачении важности понимания в изобразительном творчестве. Интересна абстрактная красота, не только как оболочка, но и содержание.

Образы приходят разными дорожками . Наверное, проще было бы перечислить, откуда они не приходят, но о чем бы я ни подумал, оттуда норовит что-то выползти. Иногда это напоминает одержимость. Хаос данных изрыгает нечто, что хватает за глотку и не отпускает, пока я не запощу рисунок вконтактике.

Бывает ли у вас так называемый арт-блок? Как относитесь к нему и как справляетесь с профессиональным выгоранием?

В коммерческом рисовании не бывает. А в личном творчестве меня когда-то преследовала большая проблема: очень хотелось рисовать, но я не знал, что рисовать конкретно, ни за что не получалось зацепиться. Это были достаточно болезненные периоды. Я тогда вписывался во все подряд рисовальные челленджи, что приносило какое-то облегчение.

Решение я услышал на стриме невероятной питерской художницы Reykat (Олья Боссак), и оно может показаться странным. Она указала, что рисование — это только средство передачи информации, и нужно озаботиться тем, чтобы было что передавать. Эта мысль меня как лопатой по башке ударила. После этого я начал считать поиск идей такой же частью рисования, как и любая другая: подготовка, процесс и результат, — а не ожиданием подарков от неуправляемого компилятора в голове…

С тех пор как я и отдых стал считать частью рабочего процесса, а также перестал брать заказы в других стилях, профессиональное выгорание у меня не случалось вообще. На самом деле допускаю, что оно, может, не случалось в принципе, и его мне только предстоит пережить. Определения арт-блока и выгорания немного размыты.

Возвращайся Картинка вдохновлена песней «Возвращайся» группы «Х. З.», но я решил, что у меня герои песни просто будут чиллить на крыше. Я нередко рисую под впечатлением от музыкальных композиций.

Кого из художников вы цените? Кто повлиял на ваше творчество?

Самое большое влияние оказали, как мне кажется, мой отец и Ганс Руди Гигер, упомянутая выше Бетти Эдвардс, преподаватель курса по академическому рисунку (к своему стыду, не помню его имя, так как он проработал с нами всего пару месяцев), японский мангака Цутому Нихэй, художники Ким Чен Ги, Алишер Мирзоев, Мёбиус, Олья Боссак, Евгений Королёв. Хочу еще упомянуть Дмитрия Пряхина, моего любимого фотографа из Питера. Он сильно повлиял на мое творческое мировоззрение, на честность , много на что. Моя девушка — художница и часто помогает мне советами и с новыми технологиями. Есть еще художники, чье влияние я очень хочу увидеть в своих работах, но пока что могу только наслаждаться их творчеством: Кусака (Лиана Анатольевич), Tan Zhi Hui, ЕБН КРКТ (Никита Максимов). Полный список включал бы под сотню имен, будь у меня память получше; к тому же он пополняется каждый год.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Оказывают ли они какое-либо влияние на ваши работы?

Все фильмы Дэвида Линча, книги Владимира Сорокина, манга Цутому Нихэя ( в особенности BLAME! и « Страна кукол » ), все аниме Studio 4°C (в особенности «Игра разума» и «Железобетон»), игры Killer is Dead, Disco Elysium , Death Stranding, Control , Hitman 3, Dead Space — в общем, игры про работяг.

Не уверен, что всё вышеперечисленное можно считать фантастическим, но родиться при жизни Линча и Сорокина для меня фантастический дар. К ниги и манга определенно на меня как-то повлияли. Могу точно сказать, что располагать глаза на лице максимально далеко друг от друга я полюбил благодаря Нихэю. Насчёт игр не уверен, но на мой комикс некоторое влияние оказала серия Dark Souls.

Обложка «Мира фантастики» за март 2024 года

Оставляет ли работа время на отдых и личную жизнь? Какие у вас есть хобби помимо рисования?

Да, вполне. Я слежу, чтобы такого времени было достаточно, это способствует хорошему настроению и качеству работы. Правда, отдыхаю я тоже в основном за рисованием или в играх, что, как мне кажется, не прикольно, но других интересов у меня толком нет, разве что алкоголизм и медитация. Иногда леплю из пластилина маленьких смешных чуваков.

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Боюсь, мне не хватит скромности советовать прям всем. Себе начинающему я бы посоветовал рисовать намного больше скетчей. Очень полезно делать их с натуры и по памяти. Я считаю очень ценными советы от Ким Чён Ги, в частности — не относиться к рисованию слишком серьёзно и стараться не слишком напрягать кисти рук. Беречь зрение. Эти советы актуальны для меня сейчас так же, как и в начале.

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