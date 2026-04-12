Как Роджер Корман превратил Эдгара По (и чуть-чуть Лавкрафта) в своё готическое кино
Какие фильмы смотреть в апреле 2026? Трэш, Марио и отечественное кино
«Космическая собака Лида»: отечественное кино с ностальгией по 2000-м
Через вселенные: как работают Фил Лорд и Кристофер Миллер

Гигер и сотворение «Чужого»
Как смотрится «Месть ситхов» спустя двадцать лет?
#интервью#художники

Художник Дарко Стоянович: отважные рыцари, мудрые правители и «Молот войны»

Сергей Серебрянский
12 апреля 15:00
46
9 минут на чтение
Он вдохновлялся вселенными, с которых начали свой путь в фантастике многие из нас. Он рисовал с шести лет, пока детское хобби не переросло во взрослое, став затем ещё и любимой работой. Он проводит в своей студии большую часть дня и почти не знает выгорания. В его портфолио — работы для игр по книгам Брендона Сандерсона, портреты космодесантников и события из сербской истории.
Всё это — Дарко Стоянович, сербский иллюстратор и живописец. Мы поговорили с ним о том, чем так хорош жанр фэнтези, для чего художнику слушать критику коллег и почему он в эпоху ИИ и фотошопа рисует масляными красками.

Художник о себе

Я иллюстратор и живописец из Белграда. Люблю фэнтези и научную фантастику, вдохновляюсь историей. В шесть лет, взяв в руки простую бумагу с мелками и впечатлившись «Хоббитом» и «Звёздными войнами», начал свой путь художника и с тех пор продолжаю его, создавая иллюстрации к настольным играм и книгам для разных компаний по всему миру. Рисую эпических персонажей, рыцарей в сверкающих доспехах и неоднозначных злодеев.
Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

Рисовать я начал в детстве. Мои родители собрали целую коллекцию комиксов про Астерикса и Счастливчика Люка. Заинтересовавшись ей, я стал рисовать галлов и римлян — хотя всё-таки больше вторых. Конечно, Астерикс и Обеликс тоже хороши, но именно у римлян была шикарная броня и мечи, они восхищали меня уже тогда.

В каком-то смысле я всегда хотел стать художником, но сделать это профессией решил только окончив старшую школу.

Вы помните свой первый коммерческий заказ? Кто был клиентом?

Впервые меня попросили нарисовать «профессиональную» работу в 20 лет. Местный сценарист отметил моё чувство цвета и попросил раскрасить четыре страницы его комикса. Хотя он не предложил гонорара (по сути, это был фэнзин), я аж подпрыгнул от радости из-за того, что кто-то счёл мой уровень достойным. А вскоре подоспела и первая платная работа: нарисовать персонажей для инди-игры в жанре tower defence. Я отлично развлёкся, создавая безумных рыболюдов и прочую водную живность. Венцом стал босс-плезиозавр.

С какими трудностями вы столкнулись при становлении карьеры?

Сначала мой путь был ухабистым: я лишь иногда находил заказы в фэнтезийных изданиях и геймдеве и работал в студии, создававшей point-and-click-игры. Это помогло мне многому научиться и отточить навыки. Я наконец понял, что ненавижу фотобаш, то есть обрисовку фотографий (это попросту неинтересно, к тому же рисовать с нуля получается быстрее), и решил стать художником на фрилансе.

Так что я уволился и купил билет на свой первый арт-фестиваль — IFCC в Хорватии. Поработав над несколькими играми и книгами, я начал думать, что кое-что смыслю в своём деле. (Арт-директор из сербского издательства называл меня молодым львом и считал многообещающим художником.)

Боже, как я ошибался! IFCC показал, как много ещё нужно учиться. Кое-кто из коллег меня поддержал, но была и пара жёстких словесных подзатыльников, пусть и с добрыми намерениями. Марко Дюрдевич, создатель потрясающих комиксных обложек и собственных миров, посоветовал мне отложить живопись и сосредоточиться на графике, потому что её следовало бы подтянуть. Сперва я был в шоке, но на следующий год решил собрать новое портфолио и потратил время на то, чтобы выучиться как можно лучше. В итоге мне сказали: «Ну вот, уже неплохо!», — и это было всё равно что получить медаль.

Огненный маг сошёл с ума

Цифра

Личная работа для портфолио, вдохновлённая Warhammer.
Почему вы выбрали жанр фэнтези-арта? Что его отличает от других направлений в живописи?
Я всегда любил фэнтези и вырос на фильмах о рыцарях, героях, космических воинах с потрясающими световыми мечами. На ночь родители читали мне «Хоббита». Мне кажется, фэнтези — это чистый эпос по всем героическим страницам истории. Правильный герой фэнтези учит нас отваге, скромности, стойкости и самопожертвованию.
Какие художники повлияли на вас больше всего?
Если перечислить всех, список будет слишком длинным. Но в него, конечно, попадут Эдриан Смит, Пол Дейнтон и Карл Копински, на чьих работах я рос с 11 лет; Петар Месельджия и Донато Джанкола, позволившие мне соединить живопись с иллюстрацией; Адам Хьюз с его поразительными навыками в графике и композиции, Хуанхо Гуарнидо с его незабываемой атмосферой.
А если говорить именно о сербских художниках?
Я с детства восхищался историческими картинами Паи Йовановича и Уроша Предича, двух великих сербских мастеров-живописцев (оба работали маслом). Также мне повезло поучиться неделю у уже упомянутого Петара Месельджии в его нидерландской студии.

Базилевс

Масло, бумага

Портрет византийского императора Никифора Фоки.
В какой технике вы работаете? В какой хотели бы попробовать поработать?
Я рисую и маслом, и в фотошопе, но предпочитаю ощущение (и запах) настоящей краски на холсте. Фотошоп нужен для быстрых проектов и дизайна, а масло идеально подходит для личных работ, заказных иллюстраций и портретов. Ещё меня впечатляет акварель. Я бы охотно с ней поработал, особенно над этюдами и набросками!
Трудно ли добиться успеха современному художнику, который работает в традиционной технике?
Никогда об этом не задумывался. Я просто люблю рисовать маслом и считаю, что качество видно всегда, независимо от того, в какой сфере работает художник. Многие из моих любимых иллюстраторов занимаются традиционной живописью, например Карл Копински, Эдриан Смит, Пол Дейнтон, Пол Боннер и Жан-Батист Монж.
Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?
Для меня стиль всегда был продолжением техники. Он рождается из долгой практики и в итоге даётся легко и естественно.

Светковина

Цифра

Обложка сербского исторического романа, от качества которого мне снесло крышу. Это как «Игра престолов», только историческая и с нормальным финалом.
Что ещё, по вашему мнению, важно для успеха в наши дни?
Важна страсть к своему делу. Люди любят, когда она проглядывает в образах персонажей или сценах в целом. Ну и ещё не повредит регулярно постить картины в соцсетях и раз в полгода-год писать на электронную почту компаниям, где вы хотели бы работать.
Что вы рисуете для себя? Выдумываете собственные сюжеты или предпочитаете фан-арт?
Для себя я всегда рисую исторических или фэнтезийных героев. Это одновременно и фан-арт, и высокая живопись, ведь большинство использует для фан-арта фотошоп, а я пишу маслом. Что касается моих сюжетов… в последнее время я слишком часто слышу слова «построение мира». Похоже, это вошло в моду. Но я портретист в духе XIX века и рисую застывшие моменты из любимых историй.
Если речь идёт о работе на заказ, то насколько заказчик ограничивает свободу творчества?
Сильно зависит от него самого. Некоторые дают много творческой свободы, а у некоторых правила строгие: какой формы уши эльфов, сколько у этой твари зубов. Что до исторических работ, то я всегда стараюсь, чтобы одежда и снаряжение были изображены как можно более аутентично, и изучаю матчасть!

Тодбрингер

Масло

Эта картина стала для меня прорывом, получила миллионы просмотров и множество лайков на Reddit и Twitter. Один мой коллега-художник, чьи работы я обожаю, купил оригинал.
Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?
Очень рад был сотрудничать с Brotherwise Games, создавая игры Stormlight Archive и Mistborn. Там прекрасные арт-директоры, да и миры Брендона Сандерсона меня как художника очень вдохновляют. Уж сколько там культовых персонажей, которых можно изобразить!
Интересно было работать и с издательством HarperCollins. Я нарисовал 50 портретов исторических личностей — для этого понадобилось изучить описания внешности и одежды людей, живших до изобретения фотографии.
С какой вселенной вы в идеале хотели бы поработать? Какую книгу проиллюстрировать, для какого фильма/сериала/игры нарисовать официальный арт?
Думаю, в первую очередь это книги серии «Колесо времени». Я их дикий фанат, а потому с удовольствием нарисовал бы и главных, и второстепенных персонажей. Если бы мне дали выбрать, в каком фэнтези-мире жить, это был бы вариант номер один.
Что из сербской истории и фольклора вас вдохновляет больше всего?
Больше всего меня вдохновляет наше средневековье, особенно династия Неманичей и битва на Косовом поле (просто представьте атаку роханцев, но на турецкую орду).
Ещё интересен император Стефан Душан. Я видел пару картин, где он в боевом облачении, но с исторической достоверностью там всё было плохо. Воина XIV века нельзя рисовать в готическом доспехе.
Ещё мне нравится создавать большие картины, изображать масштабные сцены со множеством пехотинцев и всадников.

Луан Леонкур

Масло, дерево

Портрет величайшего рыцаря мира Warhammer.
Какие идеи вы реализовали бы, будь у вас неограниченное количество ресурсов и времени?  
Будь я художником эпохи Возрождения с богатым покровителем, я бы целыми днями рисовал сцены из сербской истории и из любимых книг. Каждый день! Экспериментировал бы с новыми форматами, нанимал бы натурщиков, покупал бы костюмы (у меня уже есть кое-какие, да ещё два меча), планировал бы эпичные серии картин, снимал бы фото для референса в естественном освещении везде, где только можно. Ещё больше уделял бы внимания мастер-классам для художников по всему свету: каждая такая встреча придаёт мне энергии и вдохновения. Энергия художников заразительна!
Что для вас творчество: любимое хобби, работа, способ высказать свои идеи? Может ли художник гармонично совмещать всё это?
Для меня творчество — всё это вместе. Я бы не смог перестать рисовать, даже если бы захотел. Я рисую и для того, чтобы зарабатывать на жизнь, и в качестве хобби, но главное — так я реализую свои идеи, выражаю чувства, передаю вдохновляющие моменты.
Как вы относитесь к ИИ-искусству? Считаете ли его появление важной вехой в истории? Нейросеть — инструмент для художника или замена ему?
Я не особенно об этом задумываюсь. Работы ИИ — это не искусство, и хотя они порой пугающе хороши с точки зрения техники, в них нет души. У ИИ нет личного опыта, который делает творения каждого человека уникальными. Но я подозреваю, что найти работу в геймдеве теперь будет труднее. Это плохо для тех, кто только хочет стать профессиональным художником.

Охота на дракона

Цифра

Заставка для фэнтезийной компьютерной рубилки Fiefdoms.
Какой вы видите профессию художника в ближайшие 20 лет? Что изменится?
Скорее всего, она вернётся к своим корням, к истинному искусству, в ней будет меньше от индустрии. С одной стороны, станут более популярными традиционные техники, с другой — появятся новые, уникальные цифровые стили, причём не только фотореалистичные. С помощью соцсетей каждый отдельный творец сможет рассказывать свои истории, создавать и курировать проекты на темы, которые его вдохновляют.
Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?
Я визуал — соответственно, и воображение у меня визуальное. Когда я вижу интересное лицо в интернете или на улице, прочитаю мощную фразу в книге, воображение разгорается, и рождается идея новой картины. Также хороши некоторые аудиопьесы, особенно по Warhammer, — порой их персонажей хочется нарисовать.

Ранн

Масло, бумага

Портрет космодесантника, вдохновлённый аудиопьесой «Храмовник» и образом Фафнира Ранна. Сейчас она в частном музее фантастических картин в США.
Бывает ли у вас так называемый арт-блок? Что думаете о профессиональном выгорании и как справляетесь с ним?
К счастью, припомню лишь один случай выгорания за всю карьеру — после особенно разочаровывающего научно-фантастического заказа. Я не ощущал связи с персонажами, и на недельную работу у меня ушёл месяц. Чтобы провести детокс, я две недели играл в «Ведьмака 3». С тех пор любой творческий кризис проходил, стоило мне взять карандаши и бумагу — у меня слишком много идей для рисунков!
Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Влияют ли они как-либо на ваши работы?
Список выйдет немалый, ведь я тот ещё гик и люблю этим хвастать. 
Помимо «Колеса времени», я люблю книги о Плоском мире, труды Толкина, в рождественские праздники возвращаюсь к «Гарри Поттеру». Я читал много исторических романов Стивена Прессфилда, Колин Маккалоу, Бернарда Корнуэлла и других авторов. Ещё люблю сказки: в детстве бабушка читала мне сербские и русские сказки.
В кино, если не считать «Властелина колец» и «Звёздных войн», на меня каждый месяц влияет что-нибудь новое.
Как геймер я вырос на ролевых играх по «Звёздным войнам» и стратегиях вроде Warcraft и Heroes III. Ещё люблю Vampire: The Masquerade — Bloodlines, «Ведьмака 3» и Total War: Warhammer.
Все эти вещи виноваты в том, что я одержим героическими эпосами и идеалами рыцарства.

Торгрим Злопамятный

Цифра

Портрет моего любимого легендарного правителя из Total War: Warhammer.
Оставляет ли работа время на отдых и личную жизнь? Какие у вас есть хобби помимо рисования?
Живопись для меня и работа, и хобби. Вдобавок я устроил себе студию рядом со спальней и провожу в ней большую часть дня. За пределами рисования я люблю видеоигры (хотя в последнее время только возвращаюсь к любимой классике), книги (особенно иллюстрированные) и нахожу время для тренировок в спортзале. Ещё я гурман и не откажусь от кубинской сигары и славного скотч-виски раз в месяц в кругу друзей.
Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?
Рисуйте то, что вам по сердцу и вас вдохновляет. Работайте в той технике, которая нравится. Больше практикуйтесь, а ещё, чтобы найти вдохновение для новых работ, старайтесь познавать мир — с помощью книг и кино или же путешествий. Прокладывайте свой путь и не слушайте тех, кто говорит, что то или другое невозможно. Порой бывает непросто, но профессиональный художник — лучшая в мире работа. Ты делаешь то, что любишь, продолжая заниматься своим детским хобби, а тебе за это ещё и платят!

Терри Пратчетт

Цифра

Дань уважения одному из любимых писателей.
Сайты художника:

Художник Алексей Круглов: чудовища, мутанты и тёмный мир Warhammer

Сергей Серебрянский

25.08.2024

5758

Беседа с художником о создании запоминающегося персонажа, любви к хоррорам и «грязи» традиционной живописи

Художница Анато Финнстарк: тёмное фэнтези, древние боги и кольца власти

Сергей Серебрянский

10.12.2023

37301

Французская художница — о любви к гримдарку, эволюции идей и потребности рисовать

Сергей Серебрянский

Главный редактор «Мира фантастики», читатель журнала с первого номера.

#интервью#художники
