Обзор Banquet for Fools: этот стол накрыт не для всех

Banquet for Fools не миндальничает с изнеженным современным игроком, которому и пальчиком ткнут в нужную сторону, и партию подберут под его личные нужды, и в журнальчике подробно распишут куда, зачем и почему. Это приключение в свободной форме, которое принуждает к активному участию сидящего за монитором: если тот хочет создать заклинание, ему нужно самостоятельно выбрать эффекты, придумать название и нарисовать значок. Если стоит задача отметить место на карте, то на ней необходимо сделать персональную отметку. Ну а уж извлечение указаний из пространных, витиеватых диалогов, свитков и записок и вовсе занимает огромное время.
Ролевая система тоже не самая простая — пять нигде ранее не виданных рас, десяток архетипов, одиннадцать видов оружия, четыре типа брони, три музыкальных инструмента, три сорта рунической магии… Сам чёрт ногу сломит!
Так же непросто здесь и путешествовать — приличного размера остров нужно обходить на своих двоих, неся с собой запас спальных мешков, факелов и провизии, либо бороздить прибрежье на лодке, что не сильно-то и экономит ресурсы, либо пользоваться ненадёжной и затратной сетью местных перевозчиков.