Как Роджер Корман превратил Эдгара По (и чуть-чуть Лавкрафта) в своё готическое кино
Обзор Banquet for Fools: этот стол накрыт не для всех

Данил Ряснянский
8 апреля 12:00
354
6 минут на чтение
В начале марта из полуторалетнего раннего доступа Steam вышла Banquet for Fools — любопытная изометрическая RPG, созданная усилиями всего двух человек. Это уже третья подобная игра семейной пары Джозефа и Ханны Уильямс (до того были киберпанковая Mechajammer и фэнтезийная Serpent in the Staglands) и первая, которая получила среди фанатов жанра заметное признание. Но будет ли обычный любитель фэнтези и современных ролевых игр званым гостем на этом банкете или уйдёт голодным? Ответ на этот вопрос не так-то и прост!
Banquet for Fools открывается эпичной сценой религиозной катастрофы, нахлынувшей на уютный пасторальный островок. Мы в лице неведомой воительницы спешно нарезаем культистов и сошедших с ума жителей, смиренно предаём мечу двух наших поддавшихся безумию невольных попутчиков, после чего нас без сожалений и объяснений отправляют на три столетия вперёд.
Здесь нам, как в Icewind Dale, предлагают создать партию из четырёх персонажей, бывших стражников, и получить первое задание от местного правителя расследовать исчезновение жителей близлежащего посёлка Дин Варенс, отправившись туда на лодке. Основательно побегав по окрестностям, вы собираете первые задания от местного населения: добраться до пещеры и срисовать таинственные письмена, принести стражникам охранные амулеты, передать информацию о прорыве неких сущностей за стены крепости и всё в таком духе.

Подождите, вы что, не записали во встроенный журнал заметок все скудные указания от NPC? Жаль-жаль. Потому что в Banquet for Fools нет журнала квестов. Совсем. Как и указателей на географической карте. Кстати, поскольку игра не то чтобы сверхпопулярная, понятных гайдов и прохождений толком тоже всё ещё нет. На дополнительный уровень сложности её выводит то, что английский язык здесь исключительно шекспировского толка. Well now, howdy do, you young whippersnapper. Looks like your goose is cooked, pip pip.
Banquet for Fools не миндальничает с изнеженным современным игроком, которому и пальчиком ткнут в нужную сторону, и партию подберут под его личные нужды, и в журнальчике подробно распишут куда, зачем и почему. Это приключение в свободной форме, которое принуждает к активному участию сидящего за монитором: если тот хочет создать заклинание, ему нужно самостоятельно выбрать эффекты, придумать название и нарисовать значок. Если стоит задача отметить место на карте, то на ней необходимо сделать персональную отметку. Ну а уж извлечение указаний из пространных, витиеватых диалогов, свитков и записок и вовсе занимает огромное время.

Ролевая система тоже не самая простая пять нигде ранее не виданных рас, десяток архетипов, одиннадцать видов оружия, четыре типа брони, три музыкальных инструмента, три сорта рунической магии… Сам чёрт ногу сломит!

Так же непросто здесь и путешествовать приличного размера остров нужно обходить на своих двоих, неся с собой запас спальных мешков, факелов и провизии, либо бороздить прибрежье на лодке, что не сильно-то и экономит ресурсы, либо пользоваться ненадёжной и затратной сетью местных перевозчиков. 
Далеко не каждый оценит такое агрессивное недружелюбие Banquet for Fools — наверняка многие игроки отвалятся в первые сорок минут, так и не поняв, куда, как и зачем идти. Зато самым упорным усилия воздадутся удивительным, необычным и ярким опытом.

Во-первых, Banquet for Fools пленит мгновенно узнаваемым, уникальным визуальным стилем, которого не встретить ни в одной другой игре. Ближайшими ориентирами стоит назвать всё кукольное творчество Джима Хенсона, автора «Маппет-шоу», особенно его фильм «Тёмный кристалл», и «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо. Персонажи и существа выглядят как вылепленные из глины куклы, а окружение сочетает фэнтезийный уют и проникающее под кожу ощущение тайны и мрака, простоту и изобилие мелких деталей.

Во-вторых, эта игра не о традиционной борьбе добра со злом, а о путешествии группы навстречу захватывающим, порой пугающим, но очень необычным приключениям. Доходит до того, что в созданном нами отряде нет лидера и протагониста каждый герой в диалоге всегда готов вставить пару мыслей и предложений от лица всей компании.
Из-за этого смещается и сам повествовательный фокус. Центральный персонаж, по сути, сам остров Инвимона, его жители, традиции и культура, а не наша бравая группа, и финалов у приключения может быть неисчислимое множество. Центральная история мгновенно теряется за интересными деталями и мифологией этого неуютного, но удивительного места. Боги отвернулись от людей, нежить стучится в двери бедных жителей, а пещеры и руины хранят артефакты ушедших эпох.

Banquet for Fools совершенно не укладывается в каноны жанра, установленные D&D. Она предлагает свои расы и архетипы, её атмосфера вдохновлена староанглийским язычеством и кельтским фольклором, а не привычным высоким фэнтези с орками и эльфами. Например, здесь нет элементальной магии, а волшебники, если вы взяли их в группу, будут полагаться на заклятия природы, проклятия и приручение животных.
Бои тоже проходят не совсем так, как в привычных Pillars of Eternity и Baldur’s Gate. Сами разработчики неспроста называют игру партийным битемапом — очень уж много в ней инструментов, нетипичных для RPG-жанра. Например, кто-то из ваших сопартийцев может взять противника в захват, чтобы его было удобнее избивать. Рывок в сторону активным героем поможет сократить дистанцию или уйти от атаки, а натиск с разбега или пинок опрокидывает вражеский строй как кегли.

Интересны и тактические возможности здешних классов: кроме банальных лучников, разбойников и воинов, тут есть любопытные персонажи вроде алхимика, бросающего во врагов бомбы, и заклинателя-язычника, который умеет призывать виноградные лозы и ядовитые споры на поле боя. С прокачкой отряду открываются и другие навыки, например возможность тактического построения для взаимных баффов. Не совсем привычны и основы боя: сражение идёт в реальном времени, а у каждого союзника и противника есть так называемый «купол навыка», в радиусе которого он может, накопив энергию, совершить какое-нибудь действие.
Как бы ни хотелось хвалить Banquet for Fools за оригинальность и прощать за олдскульность, именно от них идут все её бесчисленные проблемы. Из-за глупейшего ИИ соратников и физики, при которой от удара топором или взрыва все разлетаются в стороны, сражения превращаются либо в фестиваль микроконтроля, либо в невероятную кучу-малу. Гибко настроить модель поведения сопартийцев невозможно, сами они будут метаться по полю боя как припадочные, получать по морде от любой горсти бандитов и нагло высасывать выданную им для лечения медовуху.

Такое же раздражение вызывают и некоторые задания, звучащие буквально как «сходи убей этих чудищ на болотах», что приводит к долгим часам бессмысленного блуждания по топям. Ответ на загадку может скрываться в свитке, который ты нашёл пятнадцать часов назад и уже похоронил в несортируемом инвентаре одного из четырёх подчинённых. Цикл дня и ночи часто будет заставать вашу группу в худшем положении. Очередная многочасовая экспедиция может быть разбита в пух и прах из-за недостатка ресурсов и принудит к загрузке сохранения, которое было часа два назад.

Не лишена игра и привычных для CRPG багов — враги чаще всего не возрождаются, поэтому у меня сломался один из квестов, когда какой-то зелёный чахлик намертво застрял в скале и не дал себя прикончить. Hannah and Josef Games, конечно, дуэт настоящих гениев, но усилий двух человек явно недостаточно, чтобы создать настолько комплексную, глубокую и детализированную ролевую игру без постоянных спотыканий о такие вот неровные углы.
Banquet for Fools явно не та ролевая игра, которую стоит рекомендовать всем и каждому. Она старомодна, тяжеловесна, регулярно злит своими шероховатостями, но именно всё это и делает её особенной. В наше время внедрения ИИ-генерации в разработку и команд численностью в тысячи человек что-то сделанное руками двух внимательных, образованных и креативных людей не может не вызывать уважение. Если вы открыты к экспериментам и готовы вложить в игру не только время и деньги, но и предельную концентрацию, память и внимание, есть высокая вероятность, что она сможет стать для вас персональным культом. 

